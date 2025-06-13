РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13877 посетителей онлайн
Новости Удар Израиля по Ирану
4 181 37

США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана, - Трамп

Дональд Трамп готов защищать Израиль

Президент США Дональд Трамп заявил, что бомбардировка Ирана не стала для него неожиданностью.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом американский лидер заявил в комментарии главному политическому ведущему Fox News Брету Байеру.

Трамп подчеркнул, что был проинформирован о намерениях Израиля нанести удары по Ирану еще до их начала.

"Иран не может иметь ядерной бомбы, и мы надеемся вернуться за стол переговоров. Посмотрим. Некоторые представители руководства Ирана точно не вернутся", - сказал американский президент.

Администрация Трампа также связалась по меньшей мере с одним ключевым союзником в регионе, чтобы сообщить о предстоящем ударе, подчеркнув при этом, что США не участвовали в операции.

Трамп следит за возможными ответными действиями, и Центральное командование Вооруженных сил США находится в состоянии повышенной боевой готовности. Он отметил, что США готовы защищать как себя, так и Израиль в случае иранского ответа.

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.

Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.

После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Иран пообещал "жесткий ответ" Израилю и США



Автор: 

Израиль (1943) Иран (1833) Трамп Дональд (5703)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+8
"Він зазначив, що США готові захищати як себе, так і Ізраїль у разі іранської відповіді."

А Україну ніхто не готовий захищати. Ні США, ні інші "партнери"...
показать весь комментарий
13.06.2025 08:09 Ответить
+7
У цього довбня окрім його улюбленої фрази про два тижні з'явилося ще одна - "Подивимося".
показать весь комментарий
13.06.2025 08:11 Ответить
+7
Зараз з кремля прийде наказ і ти завтра руде доробало заспіваєшь "це не наша війна"!
показать весь комментарий
13.06.2025 08:19 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Аж ключка з рук випала - дурить
показать весь комментарий
13.06.2025 08:09 Ответить
"Він зазначив, що США готові захищати як себе, так і Ізраїль у разі іранської відповіді."

А Україну ніхто не готовий захищати. Ні США, ні інші "партнери"...
показать весь комментарий
13.06.2025 08:09 Ответить
А мільйон російськомовних хто вбив?
показать весь комментарий
13.06.2025 08:15 Ответить
Якби їх хоч 20 міліонів вбили то ні жалю ні співчуття таке свинособаче плем,я повинно зникнуть на завжди
показать весь комментарий
13.06.2025 09:26 Ответить
А ти? І хто вже більше трьох років замість нас захищається?
показать весь комментарий
13.06.2025 08:20 Ответить
Це інше...
показать весь комментарий
13.06.2025 08:13 Ответить
Захищають лише сильних та рішучих. Ви цим «а чому не нас» мені нагадуєте вічно ниющих білорусів, які жаліються, шо весь світ українцям допомагає, а білорусам ні.
показать весь комментарий
13.06.2025 08:51 Ответить
захищають тих, у кого є підписаний договір про захист, як от у Ізраїля із США.
показать весь комментарий
13.06.2025 09:04 Ответить
Первый раз в жизни Трампону лайк поставил. Бывает же такое.
показать весь комментарий
13.06.2025 08:10 Ответить
Немає сумнівів, що найкращий друг Ізраїлю - Трамп не знав про атаку за кілька днів до нападу.

Зазвичай американська розвідка досить обізнана про ізраїльські плани.

Операції, проведені Ізраїлем без відома США (при цьому не обов'язково з їх підтримкою), можна перелічити на пальцях однієї руки за всю ******* історію країни.



Трамп повторив, що Іран не може мати ядерну зброю, а Вашингтон все ще сподівається повернутися за стіл переговорів.

Про це Трамп сказав в інтерв'ю Fox News вже після початку ізраїльських авіаударів по Ірану, повідомила кореспондентка телекомпанії Дженніфер Гриффін у соцмережі X.
показать весь комментарий
13.06.2025 08:11 Ответить
У цього довбня окрім його улюбленої фрази про два тижні з'явилося ще одна - "Подивимося".
показать весь комментарий
13.06.2025 08:11 Ответить
Видно радники підказали. Бо за два тижні дуже конкретно звучить, а так подивимося.
показать весь комментарий
13.06.2025 08:15 Ответить
іди спи вже
показать весь комментарий
13.06.2025 08:13 Ответить
Якщо б Ізраїль не напав на Іран - Іран би напав на Ізраїль. Це вимушена дія евреїв у відповідь.
І не думайте захищатись а то хуже буде.
показать весь комментарий
13.06.2025 08:13 Ответить
Ага...))
Хай підпише з ними "мімарандум"....)))))
показать весь комментарий
13.06.2025 08:14 Ответить
Іран не сяде за стіл переговорів, Іран очікував адекватний пропозицій від США, але на отримав, тепер він сам, або ж з допомогою РФ, отримає ЯЗ і США будуть змушені домовлятись, так само як з північною кореєю, будуть пробувати вводи санкції, але нічого у них не вийде бо 90% іранської нафти іде в Китай...
показать весь комментарий
13.06.2025 08:14 Ответить
Ні РФ, ні Китай не дадуть їм технології.

Тут вони разом з США...
показать весь комментарий
13.06.2025 08:16 Ответить
Дасть Північна Корея.
показать весь комментарий
13.06.2025 08:17 Ответить
Вони самі створили, А впливу на них немає.

Тим більше потужностей у них не так багато і вони світу не можуть загрожувати.
показать весь комментарий
13.06.2025 08:20 Ответить
Думаю скоро Іран отримає свою ЯЗ. І Іран світу не загрожує, але лише Ізраїлю.
показать весь комментарий
13.06.2025 08:24 Ответить
може і український літак не збивали ?
показать весь комментарий
13.06.2025 08:34 Ответить
Не дасть, по слухам іран вже має бомбу, просто таку по потужності як херосіма та нагасакі, питання яку має ізраїль, бо обмін ударами дасть привод ВСІМ право мати бомбу, ОСОБЛИВО Україні.
показать весь комментарий
13.06.2025 08:22 Ответить
Які технології? СССР вкрав ту технологію ще в 1944 році.
Саме головне - збагатити уран. Чого не хочуть евреї.
показать весь комментарий
13.06.2025 08:34 Ответить
А як же ж, що до якби вiн був президентом, вiн би цього не допустив? ЗЫ... Трамп , як i шлепер, ляпае язиком , шо попало. Йому би казахом родитись, награвав би на один палка, 2 струна, ще й наспiвував би про на що дивлюсь, про те й спiванок заводжу.
показать весь комментарий
13.06.2025 08:16 Ответить
Зараз з кремля прийде наказ і ти завтра руде доробало заспіваєшь "це не наша війна"!
показать весь комментарий
13.06.2025 08:19 Ответить
Цей американський 3,14стабол вже за 24 години війну в Україні завершив...Після цього.його варто завжди посилати "на куй"
показать весь комментарий
13.06.2025 08:29 Ответить
Для нас це двояка ситуація, ріст ціни на енергоресурси це більші доходи раші, а з іншої сторони уже не буде поставок ракет та шахедів наступного покоління.

І орки та китайці зрозуміли що їхнє ППО і авіація то х..ня повна порівняно з американськими ********* літаками. Тобто така сама доля їх чекає у випадку прямого конфлікту.
показать весь комментарий
13.06.2025 08:29 Ответить
Ізраілю не варто вірити Трампу, він зрадник.
показать весь комментарий
13.06.2025 08:32 Ответить
Якби таке ставлення було б до України...Нетаньяху молодець...хош Ізраїль щось робить
показать весь комментарий
13.06.2025 08:36 Ответить
В Конституції США вже записали, що Америка тепер васальна держава Ізраїлю?
Скільки Трамп не розказував, що припинить війни, і американці більше не гинутимуть за чужі інтереси, але схоже ще пару днів, і військові Америки будуть гинути за Нетаньяху.
Надіюсь виборці Трампа будуть гордитись собою.
показать весь комментарий
13.06.2025 09:00 Ответить
Чого така несправедливість? росії можна мати бомбу - Ірану ні. Іран бомбити причому чужими руками тобі не сцикотно, а ось коли Україна позбавляє росію носіїв ядерної зброї - в тебе повні памперси - дзвониш путіну, співчуваеш.
показать весь комментарий
13.06.2025 09:03 Ответить
Це ескаляція чи ні?
показать весь комментарий
13.06.2025 09:32 Ответить
А зателефонувати аятолам і висловити співчуття не хочеш? Ну бо розбомбили не те що треба. Зірвали пілписання прекрасної, потужної та надважливої угоди
показать весь комментарий
13.06.2025 09:39 Ответить
США с Трампом начинает войну с Ираном. Этот дурачок вчера кричал что он миротворец и при не будет войн. БАБОЛКА беспонтовая
показать весь комментарий
13.06.2025 09:40 Ответить
 
 