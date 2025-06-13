США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что бомбардировка Ирана не стала для него неожиданностью.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом американский лидер заявил в комментарии главному политическому ведущему Fox News Брету Байеру.

Трамп подчеркнул, что был проинформирован о намерениях Израиля нанести удары по Ирану еще до их начала.

"Иран не может иметь ядерной бомбы, и мы надеемся вернуться за стол переговоров. Посмотрим. Некоторые представители руководства Ирана точно не вернутся", - сказал американский президент.

Администрация Трампа также связалась по меньшей мере с одним ключевым союзником в регионе, чтобы сообщить о предстоящем ударе, подчеркнув при этом, что США не участвовали в операции.

Трамп следит за возможными ответными действиями, и Центральное командование Вооруженных сил США находится в состоянии повышенной боевой готовности. Он отметил, что США готовы защищать как себя, так и Израиль в случае иранского ответа.

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.

Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.

После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.

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