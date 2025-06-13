США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что бомбардировка Ирана не стала для него неожиданностью.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом американский лидер заявил в комментарии главному политическому ведущему Fox News Брету Байеру.
Трамп подчеркнул, что был проинформирован о намерениях Израиля нанести удары по Ирану еще до их начала.
"Иран не может иметь ядерной бомбы, и мы надеемся вернуться за стол переговоров. Посмотрим. Некоторые представители руководства Ирана точно не вернутся", - сказал американский президент.
Администрация Трампа также связалась по меньшей мере с одним ключевым союзником в регионе, чтобы сообщить о предстоящем ударе, подчеркнув при этом, что США не участвовали в операции.
Трамп следит за возможными ответными действиями, и Центральное командование Вооруженных сил США находится в состоянии повышенной боевой готовности. Он отметил, что США готовы защищать как себя, так и Израиль в случае иранского ответа.
Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.
Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.
После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.
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А Україну ніхто не готовий захищати. Ні США, ні інші "партнери"...
Зазвичай американська розвідка досить обізнана про ізраїльські плани.
Операції, проведені Ізраїлем без відома США (при цьому не обов'язково з їх підтримкою), можна перелічити на пальцях однієї руки за всю ******* історію країни.
Трамп повторив, що Іран не може мати ядерну зброю, а Вашингтон все ще сподівається повернутися за стіл переговорів.
Про це Трамп сказав в інтерв'ю Fox News вже після початку ізраїльських авіаударів по Ірану, повідомила кореспондентка телекомпанії Дженніфер Гриффін у соцмережі X.
І не думайте захищатись а то хуже буде.
Хай підпише з ними "мімарандум"....)))))
Тут вони разом з США...
Тим більше потужностей у них не так багато і вони світу не можуть загрожувати.
Саме головне - збагатити уран. Чого не хочуть евреї.
І орки та китайці зрозуміли що їхнє ППО і авіація то х..ня повна порівняно з американськими ********* літаками. Тобто така сама доля їх чекає у випадку прямого конфлікту.
Скільки Трамп не розказував, що припинить війни, і американці більше не гинутимуть за чужі інтереси, але схоже ще пару днів, і військові Америки будуть гинути за Нетаньяху.
Надіюсь виборці Трампа будуть гордитись собою.