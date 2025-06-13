Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана
Глава агентства атомной энергетики Ирана подтвердил, что реактор Натанз, который является одним из важнейших ядерных объектов страны, был разрушен.
Об этом пишет Clash Report, передает Цензор.НЕТ.
Иностранные СМИ сообщили, что на объекте был выведен из строя реакторный зал и значительная часть центрифуг.
В МАГАТЭ подтвердили, что доступ инспекторов к площадке пока отсутствует и ведется дистанционный контроль радиационного фона.
Удары Израиля по Ирану
Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.
Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.
После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.
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ослой0бирелігійні фанатики, то вони перші заявили про бажання знищити Ізраїль, хоча до того між країнами взагалі ніяких конфліктів не було...
Ізраїльські ВПС завдають ударів по десятках цілей на території Ірану, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами. Операція отримала назву «Нація левів».
В Армії Ізраїлю заявили, що Іран має достатньо збагаченого урану для створення кількох бомб упродовж кількох днів, і тому Ізраїль має діяти проти цієї безпосередньої загрози.
Держава Ізраїль робить зараз велику послугу для України і всього світу, знищуючи осередок розповсюдження зброї яка вбивая громадян України, і яка використовується для терористичних атак по всьому світові.
Питання в іншому (важливе саме для нас, а не для євреїв) - що запропонує зараз Іран рашистам, для швидкого доступу до засобів створення готової ядерної бомби з цього урану, яка при цьому поміститься на ракету. І враховуючи ситуацію, навряд рашисти категорично відмовлять - просто багато запросять.
Нам ще тут не вистачало Шахедів з ядерною БЧ.
Бо ще й до 90 кг флегматизованого гексогена з тротилом не звикли...
І тоді теж криків та обурення про те, що "сіоністська воєнщина" поплатиться і суверенна держава Ірак "має право" було не менше, ніж сьогодні. Але через 10 років Саддам Хуссейн зовсім з котушок злетів, уявив себе царем всесвіту і захопив Кувейт із прицілом на Саудівську Аравію. І міжнародній коаліції його довелося гасити. І тільки тоді прийшло розуміння, що маніяк з Бомбою і маніяк без Бомби, це все ж таки два абсолютно різних маніяки.
Звідси висновок - Ізраїль зруйнував іракський реактор у 1981, сирійський реактор у 2007 та іранський реактор у 2025, чим і вирвав отруйні зуби у божевільних маніяків. Маніяк і сам по собі не подарунок, а маніяк з Бомбою, це глобальна загроза.
Решту просто не зрозумів. Маленька порада. Перед тим, як виходити на люди зі своєю думкою, постарайтеся кілька разів сформулювати її для себе. Що, як і навіщо ви хочете сказати
Вдачі та усього найкращого Державі Ізраїль!
Ізраїль нищить світову вісь зла
Або трамп, або США!!!
А фанати Потужного тоді мекали тут в коментарях про "це ж старі угоди, які потрібно виконати", "воно продається через офшор в Кіпрі, а ми не можемо дізнатись якому олігарху він належить", і т.п.
А ви про дипвідносини. Взагалі не здивуюсь, якщо ми і зараз щось продаєм тим навіженим.