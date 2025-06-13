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Новости Удар Израиля по Ирану
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Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана

Ядерный объект Ирана Натанз был уничтожен Израилем

Глава агентства атомной энергетики Ирана подтвердил, что реактор Натанз, который является одним из важнейших ядерных объектов страны, был разрушен.

Об этом пишет Clash Report, передает Цензор.НЕТ.

Иностранные СМИ сообщили, что на объекте был выведен из строя реакторный зал и значительная часть центрифуг.

В МАГАТЭ подтвердили, что доступ инспекторов к площадке пока отсутствует и ведется дистанционный контроль радиационного фона.

Читайте: Иран запустил по Израилю более 100 ударных беспилотников

Удары Израиля по Ирану

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.

Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.

После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.

Читайте также: Израиль обнародовал перечень уничтоженных во время атаки чиновников Ирана

Автор: 

Израиль (1943) Иран (1833) ядерная безопасность (502)


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Топ комментарии
+8
Бабах амбар!
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13.06.2025 09:17 Ответить
+4
І що цікаво - 40 років під санкціями, а в результаті все одно треба бомбити. А за 40 років там мабуть тих пакетів було стільки, що вже рахунок на сотні пішов.
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13.06.2025 09:19 Ответить
+4
Бо у них є воля та бажання створити ЯЗ, а тут треба переконувати націю, яка зазнала страшної агресії.
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13.06.2025 09:21 Ответить
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Бабах амбар!
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13.06.2025 09:17 Ответить
І що цікаво - 40 років під санкціями, а в результаті все одно треба бомбити. А за 40 років там мабуть тих пакетів було стільки, що вже рахунок на сотні пішов.
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13.06.2025 09:19 Ответить
Бо у них є воля та бажання створити ЯЗ, а тут треба переконувати націю, яка зазнала страшної агресії.
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13.06.2025 09:21 Ответить
Та ні, я про те, що "санкції працюють")
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13.06.2025 09:22 Ответить
бiльше того-враження,що спецслужби марно хлiб iдять! в iранi багаточислена неофiцiйна опозицiя проти аятол.як за стiльки часу не зкористуватись цим для змiни режиму?
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13.06.2025 09:23 Ответить
Бо тоді ізаїлю неможна буде нищити тих у кого трошки інша віра!
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13.06.2025 09:30 Ответить
Поки в Ірані була нормальна влада (прозахідний шах), Ізраїлю було все одно, що там відбувається і яка там віра. А от коли владу захопили бородаті ослой0би релігійні фанатики, то вони перші заявили про бажання знищити Ізраїль, хоча до того між країнами взагалі ніяких конфліктів не було...
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13.06.2025 09:54 Ответить
Майже всі атомні реактори в Ірані будувала сросія,іранці там тількі поли підмітали,туалети,душові кабінки будували,спеціалістів для управління реакторами теж навчали на сросії.
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13.06.2025 09:29 Ответить
І це після 17 пакетів санкцій - ще й Ірану будує. Справді працюють)
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13.06.2025 09:39 Ответить
Завалити реактор - мабуть гарна кількість ракет туди в"їбала - без привички хер встояв
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13.06.2025 09:21 Ответить
Була ж світська країна і аятола все *********** - як в анекдоті - подруги - вчора в мене був такий секс з любовником! - пісня! - а чого ж ти така сумна? - потім прийшов чоловік з роботи і все переїбав по своєму
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13.06.2025 09:45 Ответить
Армія оборони Ізраїлю підтвердила, що розпочала повітряну кампанію проти ядерної програми Ірану.

Ізраїльські ВПС завдають ударів по десятках цілей на території Ірану, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами. Операція отримала назву «Нація левів».

В Армії Ізраїлю заявили, що Іран має достатньо збагаченого урану для створення кількох бомб упродовж кількох днів, і тому Ізраїль має діяти проти цієї безпосередньої загрози.
Держава Ізраїль робить зараз велику послугу для України і всього світу, знищуючи осередок розповсюдження зброї яка вбивая громадян України, і яка використовується для терористичних атак по всьому світові.
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13.06.2025 09:24 Ответить
Але разом з тим, ядерні матеріали не випарувались під світлом сонця. Як мінімум на брудну бомбу вистачить (400+ кг. збагаченого урану). І це при умові, що в Ірані всі тотально ідіоти, і тримали все в доступному для авіаудару місці.
Питання в іншому (важливе саме для нас, а не для євреїв) - що запропонує зараз Іран рашистам, для швидкого доступу до засобів створення готової ядерної бомби з цього урану, яка при цьому поміститься на ракету. І враховуючи ситуацію, навряд рашисти категорично відмовлять - просто багато запросять.
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13.06.2025 09:24 Ответить
Та хай буде так.
Нам ще тут не вистачало Шахедів з ядерною БЧ.
Бо ще й до 90 кг флегматизованого гексогена з тротилом не звикли...
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13.06.2025 09:27 Ответить
1981 року ізраїльські ВПС знищили іракський ядерний реактор, а з ним і мрії про Бомбу(кому цікаво - "Операція "Опера").
І тоді теж криків та обурення про те, що "сіоністська воєнщина" поплатиться і суверенна держава Ірак "має право" було не менше, ніж сьогодні. Але через 10 років Саддам Хуссейн зовсім з котушок злетів, уявив себе царем всесвіту і захопив Кувейт із прицілом на Саудівську Аравію. І міжнародній коаліції його довелося гасити. І тільки тоді прийшло розуміння, що маніяк з Бомбою і маніяк без Бомби, це все ж таки два абсолютно різних маніяки.
Звідси висновок - Ізраїль зруйнував іракський реактор у 1981, сирійський реактор у 2007 та іранський реактор у 2025, чим і вирвав отруйні зуби у божевільних маніяків. Маніяк і сам по собі не подарунок, а маніяк з Бомбою, це глобальна загроза.
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13.06.2025 09:32 Ответить
Маніяк повірив Трампу, що з ним будуть домовлятись, а не бомбити... він відкрив доступ до свої об'єктів МаГАТЕ, думаю, що це останній раз коли він зробив таку помилку... наступні об'єкти будуть таємні і добре заховані під землею в горах... і Іран отримує ЯЗ... щоб Іран не отримав ЯЗ треба контролювати весь Іран і його уряд, а не просто знищити в сарай в якому ліплять ЯЗ...
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13.06.2025 09:39 Ответить
Всі ядерні об'єкти Ірану знаходяться на глибині 50-60-70 метрів у скельній породі.
Решту просто не зрозумів. Маленька порада. Перед тим, як виходити на люди зі своєю думкою, постарайтеся кілька разів сформулювати її для себе. Що, як і навіщо ви хочете сказати
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13.06.2025 09:49 Ответить
МОССАД вчергове продемонстрував світові, що треба робити із світовими терористами
Вдачі та усього найкращого Державі Ізраїль!
Ізраїль нищить світову вісь зла
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13.06.2025 09:41 Ответить
"коли довго вдивляєшся у прірву - прірва починає вдивлятись в тебе".Хто нищить світову вісь зла повинен вважати щоб самому не стати злом на весь світ...трохи перефразував Ніцше...
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13.06.2025 09:56 Ответить
Прутін, уже давно, все, що треба для виготовлення ЯЗ, передав в Іран, як і до чучхе! А 80 річний пирдун, з битим вухом, так і стоїть у московському лайні перед усим Світом!!!
Або трамп, або США!!!
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13.06.2025 09:32 Ответить
ввалили добряче уйобкам-персам, чудово!! оце відповідь дорослих людей!! а тутешня ублюдочна зелена шваль не спромоглася навіть розірвати дипвідносини з іраном після початку постачань "шахедів" кацапам...
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13.06.2025 09:36 Ответить
Які бл**** дипвідносини? Ми їм ще і зерно постачали, в той час коли Шахеди падали в українських містах!
А фанати Потужного тоді мекали тут в коментарях про "це ж старі угоди, які потрібно виконати", "воно продається через офшор в Кіпрі, а ми не можемо дізнатись якому олігарху він належить", і т.п.
А ви про дипвідносини. Взагалі не здивуюсь, якщо ми і зараз щось продаєм тим навіженим.
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13.06.2025 09:52 Ответить
При всій ненависті до союзників піда.рососіян, ядерні об'єкти ******** тільки кінчені терористи, навіть нікчемні лишньохромосомі кацапи за всю війну не влаштовували такого на атомних об'єктах! Раніш сумнівався, а тепер цілком розумію міжнародний кримінальний суд за виданий ордер на натанягу! Більше того, необхідно видати ордер на арешт всіх причасних до атаки на ядерний обєкт!
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13.06.2025 09:40 Ответить
А, шахед який протаранив укриття чорнобильського реактора?
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13.06.2025 09:54 Ответить
Іран не захотів нову угоду по ядерці, яку пропонували США і отримав відповідь.
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13.06.2025 09:42 Ответить
До речі! 12 квітня трамп заявив, що дає ірану 60 днів на досягнення угоди. Зранку 61 дня , свій підпис поставив …Ізраїль
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13.06.2025 09:49 Ответить
Tasnim пише, що вбито шість вчених-ядерщиків.
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13.06.2025 09:50 Ответить
Зраз гуріям ядерну фізику викладають...
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13.06.2025 09:56 Ответить
Підозрюють, що частину з них вбив "Моссад", який проводить зараз спецоперацію у глибині Іраку.
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13.06.2025 09:58 Ответить
Прикольно. Молодці. Так тримати.
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13.06.2025 09:56 Ответить
Іран та Україна не мають право мати ядерну зброю. Бо той, агресивні унтерменші.
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13.06.2025 09:57 Ответить
То цей курник -- головний реактор ???
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13.06.2025 09:58 Ответить
 
 