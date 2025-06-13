Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана

Глава агентства атомной энергетики Ирана подтвердил, что реактор Натанз, который является одним из важнейших ядерных объектов страны, был разрушен.

Об этом пишет Clash Report, передает Цензор.НЕТ.

Иностранные СМИ сообщили, что на объекте был выведен из строя реакторный зал и значительная часть центрифуг.

В МАГАТЭ подтвердили, что доступ инспекторов к площадке пока отсутствует и ведется дистанционный контроль радиационного фона.

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Удары Израиля по Ирану

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.

Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.

После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.

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