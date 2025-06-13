Трамп лише публічно вдавав, що виступає проти ударів Ізраїлю по Ірану, - Axios

В адміністрації Трампа лише публічно вдавали, що виступають проти ударів Ізраїлю по Ірану.

Про це пише Axios, передає Цензор.НЕТ.

Двоє ізраїльських чиновників розповіли виданню, що Трамп та його помічники лише публічно вдавали, що виступають проти атаки Ізраїлю.

За їхніми словами, в Ізраїлю був чіткий дозвіл США.

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"Метою було переконати Іран, що жодного нападу не готується, і гарантувати, що іранці, які перебувають у списку цілей Ізраїлю, не переїдуть до нових місць", - пише видання.

Помічники Нетаньяху розповіли журналістами, що Трамп намагався відтермінувати ізраїльський удар під час телефонної розмови в понеділок, хоча насправді, сказали вони, під час розмови йшлося про координацію дій перед атакою.

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Удари Ізраїлю по Ірану

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.

Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.

Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.

Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.

Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.

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