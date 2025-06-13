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Новини Удар Ізраїлю по Ірану
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Трамп лише публічно вдавав, що виступає проти ударів Ізраїлю по Ірану, - Axios

США не були проти ударів Ізраїлю по Ірану

В адміністрації Трампа лише публічно вдавали, що виступають проти ударів Ізраїлю по Ірану.

Про це пише Axios, передає Цензор.НЕТ.

Двоє ізраїльських чиновників розповіли виданню, що Трамп та його помічники лише публічно вдавали, що виступають проти атаки Ізраїлю.

За їхніми словами, в Ізраїлю був чіткий дозвіл США.

Читайте: Ізраїль намагається переконати США приєднатися до операції проти Ірану, - Jerusalem Post

"Метою було переконати Іран, що жодного нападу не готується, і гарантувати, що іранці, які перебувають у списку цілей Ізраїлю, не переїдуть до нових місць", - пише видання.

Помічники Нетаньяху розповіли журналістами, що Трамп намагався відтермінувати ізраїльський удар під час телефонної розмови в понеділок, хоча насправді, сказали вони, під час розмови йшлося про координацію дій перед атакою.

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Удари Ізраїлю по Ірану

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.

Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.

Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.

Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.

Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.

Також читайте: РФ зробила заяву щодо Близького Сходу, але забула подивитися у дзеркало, - МЗС України

Автор: 

Ізраїль (1671) Іран (2078) США (23465) Трамп Дональд (6160)


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Топ коментарі
+4
Бляха та заднім числом все що хочеш можна сказати, але судити треба по діям, а не по словам. Доні говорить протилежні речі кожен день, тому як би воно не сталося, то буде 'я же говорив'
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13.06.2025 15:41 Відповісти
+3
США світовий шулер, з одного боку веде переговори, щоб заспокоїти Іран з іншого підтримує удари Ізраїля, цим дебілам вже не віритиме ніхто... висновок хочете жити в мирі робіть свою ЯЗ інакше вас регулярно убиватимуть, як їм схочеться, чи то білі, чи то червоні...
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13.06.2025 15:43 Відповісти
+3
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13.06.2025 15:56 Відповісти
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Бляха та заднім числом все що хочеш можна сказати, але судити треба по діям, а не по словам. Доні говорить протилежні речі кожен день, тому як би воно не сталося, то буде 'я же говорив'
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13.06.2025 15:41 Відповісти
в тому то і справа, що на ті заяви Донні не варто звертати уваги. Ізраїль без дозволу США не факт що пішов би на такий крок.
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13.06.2025 15:42 Відповісти
ударна авіація Ізраїлю заходила через повітряний простір Іраку, який контролюють США
та й дозаправку у повітрі забезпечували авіатанкери ВПС США
якось так
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13.06.2025 15:56 Відповісти
Все верно, завтра дедушка дони скажет что он нифига не трамп!
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13.06.2025 16:00 Відповісти
Тобто, трамп пожартував.
Десь ми це вже чули...
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13.06.2025 15:41 Відповісти
цей американськи "лимаз" ,публічно" виступає і проти ударів України по рашистських війскових обєктах та аеродромах стратегічної авіації
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13.06.2025 15:42 Відповісти
У Трампа онуки вже евреї. Чого б це він щось бухтел проти? Як тількі танки агресора Ірана перетнули границі Ізраілю, все було вирішено. Ні Ірану, ні Україні мати ядерну зброю ніззя, ібо нехер дикунам.
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13.06.2025 15:43 Відповісти
США світовий шулер, з одного боку веде переговори, щоб заспокоїти Іран з іншого підтримує удари Ізраїля, цим дебілам вже не віритиме ніхто... висновок хочете жити в мирі робіть свою ЯЗ інакше вас регулярно убиватимуть, як їм схочеться, чи то білі, чи то червоні...
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13.06.2025 15:43 Відповісти
Дуже товсто.
"Навіть у глечик не лізе"! (с)
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13.06.2025 15:43 Відповісти
Таке враження шо кінцевим бенефіціаром цього Ахкйоса є сам Трамп. Воно постійно нахвалює Трамно як у нас Zелено нахвалює марафон.
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13.06.2025 15:46 Відповісти
Брехня
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13.06.2025 15:48 Відповісти
Ніщо не вказує на те, що він тільки публічно вдає із себе дебіла. Приховувати ментальне здоров'я на протязі 80 років неможливо.
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13.06.2025 15:52 Відповісти
Не зря же его мама называла его идиотом, но её ни кто не слушал, и вот он тут!
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13.06.2025 15:59 Відповісти
Анекдот!
- Ало, це провидиця Анастасія?
- Так Володимир.
- Я не Володимир, я Микола!
- Я знаю...
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13.06.2025 15:53 Відповісти
А теперь вопрос знатокам, почему после ночной атаки израиль закрывает свои посольства по всему миру, а иран нет? А потому что все знают кто начал эту (СВО).
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13.06.2025 15:54 Відповісти
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13.06.2025 15:56 Відповісти
цікаво, шо буде чесати *****, виправдовуючись чому він не вдарив "арєшніком" по Ізраїлю на виконання цього договору
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13.06.2025 15:58 Відповісти
ну як не хріна?США нам надали допомоги і зброї на 100 міліард доларів і допомога досі продовжується.Нам пора вчитись бути вдячними
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13.06.2025 16:02 Відповісти
Прочитай ту бумажку, і оху удівісь, що за гарантії підписали тоді комунохохли, очільники України.
Враження, що вони самі не читали той Меморандум.
Як і 73% нинішніх.
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13.06.2025 16:34 Відповісти
і шо за мир в Україні
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13.06.2025 15:56 Відповісти
Дурні! Ну і де крики, що найвпливовіша людина у світі Трамп - ідіот?
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13.06.2025 15:59 Відповісти
ОДНО СЛОВО БАЛАБОЛ
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13.06.2025 16:00 Відповісти
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13.06.2025 16:00 Відповісти
Щира подяка ЦАХАЛ та МОССАД!
Наснаги Вам хлопці та дівчата!
Бережи Вас Боже!
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13.06.2025 16:03 Відповісти
Млини Божі, мелють неквапно.
Але перемелють все.
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13.06.2025 16:30 Відповісти
Балабол, який хизувався, що путін обіцяв допомогти в переговорах з Іраном. А так немає іранської ядерної програми і путіну нічого не перепаде.
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13.06.2025 16:04 Відповісти
Розкололи?
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13.06.2025 16:17 Відповісти
Тампона там ніхто не питає і ніхто його в секретні плани не посвячує як і його біснувате оточення. Інакше Ізраїль бомбивби пусті будівлі і пусті ангари
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13.06.2025 17:49 Відповісти
Загадкова людина той Трамп. Він навіть привселюдно вдає з себе розумного. Правда гра не вдалася. Навіть хто вірив, вже сумнівається.
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13.06.2025 17:53 Відповісти
 
 