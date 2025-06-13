Наслідки ударів Ізраїлю по ядерному об’єкту в Натанзі. СУПУТНИКОВІ ФОТО

У мережі оприлюднено фото наслідків ізраїльських ударів по ядерному об’єкту в іранському Натанзі.

Фото публікує Clash Report, передає Цензор.НЕТ.

На світлині видно значні пошкодження об'єкта.

ВПС Ізраїлю повідомило, що вдалося зруйнувати підземну частину майданчика, на якій розміщувався "багаторівневий збагачувальний цех, що розміщував центрифуги, електричні кімнати та іншу допоміжну інфраструктуру".

Натанз - найбільший в Ірану майданчик зі збагачення урану.

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Удари Ізраїлю по Ірану

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.

Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.

Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.

Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.

Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.

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