УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11412 відвідувачів онлайн
Новини Удар Ізраїлю по Ірану
6 107 19

Наслідки ударів Ізраїлю по ядерному об’єкту в Натанзі. СУПУТНИКОВІ ФОТО

У мережі оприлюднено фото наслідків ізраїльських ударів по ядерному об’єкту в іранському Натанзі.

Фото публікує Clash Report, передає Цензор.НЕТ.

На світлині видно значні пошкодження об'єкта.

Наслідки удару по ядерному об'єкту в Натанзі

ВПС Ізраїлю повідомило, що вдалося зруйнувати підземну частину майданчика, на якій розміщувався "багаторівневий збагачувальний цех, що розміщував центрифуги, електричні кімнати та іншу допоміжну інфраструктуру".

Натанз - найбільший в Ірану майданчик зі збагачення урану.

Читайте: Іран офіційно виходить із ядерних переговорів зі США, - Reuters

Удари Ізраїлю по Ірану

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.

Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.

Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.

Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.

Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.

Також читайте: Ізраїль намагається переконати США приєднатися до операції проти Ірану, - Jerusalem Post

Автор: 

Ізраїль (1671) Іран (2078) ядерна безпека (573)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+8
Надо бы такое дело провернуть на моЦковских болотах.
показати весь коментар
13.06.2025 15:25 Відповісти
+5
З ліва на фото то ВРП підстанції. Згорівше то трансформатори. Це взагалі ніочом. Будівля праворуч нічо не можу сказати
показати весь коментар
13.06.2025 15:32 Відповісти
+4
Если это все фото, как то не впечатляет.
показати весь коментар
13.06.2025 15:27 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Надо бы такое дело провернуть на моЦковских болотах.
показати весь коментар
13.06.2025 15:25 Відповісти
Если это все фото, как то не впечатляет.
показати весь коментар
13.06.2025 15:27 Відповісти
Файно, але то наземна частина комплексу, основна заглиблена.
показати весь коментар
13.06.2025 15:27 Відповісти
З ліва на фото то ВРП підстанції. Згорівше то трансформатори. Це взагалі ніочом. Будівля праворуч нічо не можу сказати
показати весь коментар
13.06.2025 15:32 Відповісти
Власне дим, то горить масло з трансорматорів
показати весь коментар
13.06.2025 15:34 Відповісти
І я про теж саме. Все основне глибоко зарито.
показати весь коментар
13.06.2025 15:39 Відповісти
показати весь коментар
13.06.2025 15:45 Відповісти
Судячи по картам туда і раніше вже прилітало
показати весь коментар
13.06.2025 15:47 Відповісти
https://www.google.com/maps/place/33%C2%B043'30.0%22N+51%C2%B043'33.6%22E/@33.7288629,51.7220771,928a,35y,90h/data=!3m1!1e3!4m4!3m3!8m2!3d33.725!4d51.726?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxMC4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D Місцевість по координатах
показати весь коментар
13.06.2025 15:48 Відповісти
без "славетних" систем ППО з рашки Ізраіль може катати іран под фольгу всі заявлені два тижні.

а може й більше....

.
показати весь коментар
13.06.2025 15:28 Відповісти
Гарні ракети, не те що наші дрони-пєрдєлкі з бойовою частиною 5 кг.
показати весь коментар
13.06.2025 15:33 Відповісти
Коли Україна вирішить мати ядерну зброю, нас так же розбомлять. Ібо нехер унтерменшам.
показати весь коментар
13.06.2025 15:37 Відповісти
Можно было попросить Израиль чтобы он заодно разбомбил и военные заводы в Ираке где производятся "шахеды, ну, "чтобы два раза не ходить".. )
показати весь коментар
13.06.2025 15:37 Відповісти
Піздно - у рашистів вже поний цикл їх виробництва.
показати весь коментар
13.06.2025 15:41 Відповісти
Тільки всеодно не вистачає. Нещодавно було, що золотом сплатили за партію шлюхедів.
показати весь коментар
13.06.2025 15:46 Відповісти
А что, они нефтью не могли заплатить, или газом? )
показати весь коментар
13.06.2025 15:55 Відповісти
Моґли, але сплатили золотом. Нафта в Ірані свя є, ґаз потрібен для людей. А хто в Ірані піклується про людей? Золото є золото.
показати весь коментар
13.06.2025 16:09 Відповісти
А что, никто не знает где находятся эти заводы в расее? Вон, Израиль досконально знает через свою разведку где в Ираке конкретно находятся центрифуги для обогащения урана, разные ядерные лаборатории и заводы и сегодня очень удачно по ним ударил, неужели нет подобной украинской агентуры в расее?
показати весь коментар
13.06.2025 16:09 Відповісти
ну, Хйло успешно протоптал дорожку захватами атомных станций, все как бы логично
показати весь коментар
13.06.2025 15:58 Відповісти
 
 