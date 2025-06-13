Последствия ударов Израиля по ядерному объекту в Натанзе

В сети обнародованы фото последствий израильских ударов по ядерному объекту в иранском Натанзе.

Фото публикует Clash Report, передает Цензор.НЕТ.

На фотографии видны значительные повреждения объекта.

ВВС Израиля сообщило, что удалось разрушить подземную часть площадки, на которой размещался "многоуровневый обогатительный цех, размещавший центрифуги, электрические комнаты и другую вспомогательную инфраструктуру".

Натанз - крупнейшая в Иране площадка по обогащению урана.

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Удары Израиля по Ирану

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.

Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.

После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.

Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.

Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.

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