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Новости Удар Израиля по Ирану
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Последствия ударов Израиля по ядерному объекту в Натанзе

В сети обнародованы фото последствий израильских ударов по ядерному объекту в иранском Натанзе.

Фото публикует Clash Report, передает Цензор.НЕТ.

На фотографии видны значительные повреждения объекта.

Последствия удара по ядерному об'єкту в Натанзі

ВВС Израиля сообщило, что удалось разрушить подземную часть площадки, на которой размещался "многоуровневый обогатительный цех, размещавший центрифуги, электрические комнаты и другую вспомогательную инфраструктуру".

Натанз - крупнейшая в Иране площадка по обогащению урана.

Читайте: Иран официально выходит из ядерных переговоров с США, - Reuters

Удары Израиля по Ирану

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.

Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.

После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.

Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.

Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.

Также читайте: Израиль пытается убедить США присоединиться к операции против Ирана, - Jerusalem Post

Автор: 

Израиль (1956) Иран (1833) ядерная безопасность (502)


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Топ комментарии
+8
Надо бы такое дело провернуть на моЦковских болотах.
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13.06.2025 15:25 Ответить
+5
З ліва на фото то ВРП підстанції. Згорівше то трансформатори. Це взагалі ніочом. Будівля праворуч нічо не можу сказати
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13.06.2025 15:32 Ответить
+4
Если это все фото, как то не впечатляет.
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13.06.2025 15:27 Ответить
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Надо бы такое дело провернуть на моЦковских болотах.
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13.06.2025 15:25 Ответить
Если это все фото, как то не впечатляет.
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13.06.2025 15:27 Ответить
Файно, але то наземна частина комплексу, основна заглиблена.
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13.06.2025 15:27 Ответить
З ліва на фото то ВРП підстанції. Згорівше то трансформатори. Це взагалі ніочом. Будівля праворуч нічо не можу сказати
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13.06.2025 15:32 Ответить
Власне дим, то горить масло з трансорматорів
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13.06.2025 15:34 Ответить
І я про теж саме. Все основне глибоко зарито.
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13.06.2025 15:39 Ответить
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13.06.2025 15:45 Ответить
Судячи по картам туда і раніше вже прилітало
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13.06.2025 15:47 Ответить
https://www.google.com/maps/place/33%C2%B043'30.0%22N+51%C2%B043'33.6%22E/@33.7288629,51.7220771,928a,35y,90h/data=!3m1!1e3!4m4!3m3!8m2!3d33.725!4d51.726?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxMC4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D Місцевість по координатах
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13.06.2025 15:48 Ответить
без "славетних" систем ППО з рашки Ізраіль може катати іран под фольгу всі заявлені два тижні.

а може й більше....

.
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13.06.2025 15:28 Ответить
Гарні ракети, не те що наші дрони-пєрдєлкі з бойовою частиною 5 кг.
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13.06.2025 15:33 Ответить
Коли Україна вирішить мати ядерну зброю, нас так же розбомлять. Ібо нехер унтерменшам.
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13.06.2025 15:37 Ответить
Можно было попросить Израиль чтобы он заодно разбомбил и военные заводы в Ираке где производятся "шахеды, ну, "чтобы два раза не ходить".. )
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13.06.2025 15:37 Ответить
Піздно - у рашистів вже поний цикл їх виробництва.
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13.06.2025 15:41 Ответить
Тільки всеодно не вистачає. Нещодавно було, що золотом сплатили за партію шлюхедів.
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13.06.2025 15:46 Ответить
А что, они нефтью не могли заплатить, или газом? )
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13.06.2025 15:55 Ответить
Моґли, але сплатили золотом. Нафта в Ірані свя є, ґаз потрібен для людей. А хто в Ірані піклується про людей? Золото є золото.
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13.06.2025 16:09 Ответить
А что, никто не знает где находятся эти заводы в расее? Вон, Израиль досконально знает через свою разведку где в Ираке конкретно находятся центрифуги для обогащения урана, разные ядерные лаборатории и заводы и сегодня очень удачно по ним ударил, неужели нет подобной украинской агентуры в расее?
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13.06.2025 16:09 Ответить
ну, Хйло успешно протоптал дорожку захватами атомных станций, все как бы логично
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13.06.2025 15:58 Ответить
 
 