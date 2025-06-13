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Новости Удар Израиля по Ирану
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Израиль пытается убедить США присоединиться к операции против Ирана, - Jerusalem Post

Удары по Ирану. Израиль хочет привлечения США к операции

Израиль пытается убедить администрацию Дональда Трампа присоединиться к его операциям против Ирана.

Об этом пишет Jerusalem Post со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

По оценкам специалистов службы безопасности, удары Израиля по Ирану будут продолжаться еще несколько дней или недель, отмечает издание.

Читайте: Трамп: Я давал Ирану много шансов заключить сделку. Сделайте это, пока не стало слишком поздно

Удары Израиля по Ирану

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.

Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.

После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.

Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.

Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.

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Автор: 

Израиль (1956) Иран (1833) США (27195)


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Топ комментарии
+1
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13.06.2025 14:57 Ответить
+1
Нєнє,це не для сьогоднішніх ФША. А от потім примазатись...Тримп обов'язково зробить.
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13.06.2025 15:06 Ответить
+1
Кого, цього тупого сцикливого п*дора?
ой-вей...)))))
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13.06.2025 15:08 Ответить
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13.06.2025 14:57 Ответить
ну мы же посмели??... при Байдене да..может быть..но когда США теряет статус мирового жандарма-каждый начинает рассчитывать на свои силы....
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13.06.2025 15:10 Ответить
Тобто, якщо використати логіку, тоді виходить що Україна не могла провести операцію "Павутиння" без дозволу з Білого Дому?! Не треба ховати власний антисимітизм під соусом хоч якогось розуміння геополітики того регіону. Історія дуже легко доводить, що цей коментар лише допис невігласа.
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13.06.2025 15:12 Ответить
Не виробляє, а лише хоче виробляти. Можна бити, скільки хочеш. Що й було зроблено.
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13.06.2025 15:13 Ответить
видно мошного геополітіка.
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13.06.2025 15:13 Ответить
Нєнє,це не для сьогоднішніх ФША. А от потім примазатись...Тримп обов'язково зробить.
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13.06.2025 15:06 Ответить
Кого, цього тупого сцикливого п*дора?
ой-вей...)))))
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13.06.2025 15:08 Ответить
Якби пРезидентом був трамп - цього б НІКОЛИ б не трапилось!!! (С)
шахрай не здатен ніяку "сделку" заключити - а напищене та розмальоване автозагаром щось із себе на понт строїть
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13.06.2025 16:34 Ответить
 
 