Израиль пытается убедить США присоединиться к операции против Ирана, - Jerusalem Post
Израиль пытается убедить администрацию Дональда Трампа присоединиться к его операциям против Ирана.
Об этом пишет Jerusalem Post со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.
По оценкам специалистов службы безопасности, удары Израиля по Ирану будут продолжаться еще несколько дней или недель, отмечает издание.
Удары Израиля по Ирану
Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.
Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.
После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.
Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.
Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ой-вей...)))))
шахрай не здатен ніяку "сделку" заключити - а напищене та розмальоване автозагаром щось із себе на понт строїть