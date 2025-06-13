Трамп: Я давал Ирану много шансов заключить соглашение. Сделайте это, пока не стало слишком поздно

Президент США Дональд Трамп заявил, что давал Ирану "шанс за шансом" заключить сделку, однако "они просто не смогли".

Об этом он сообщил в Truth Social, передает Цензор.НЕТ.

"Я сказал им, что это будет намного хуже всего, что они знают, ожидают или слышали, что Соединенные Штаты производят самую лучшую и самую смертоносную военную технику в мире, намного, и что Израиль имеет много такой техники, и еще больше будет - и они знают, как ее использовать. Некоторые иранские сторонники жесткой линии говорили жестко, но они все уже мертвы. Будет еще хуже", - отметил он.

"Уже нанесены большие разрушения, но соглашение все еще может остановить следующие жестокие атаки. Иран должен действовать сейчас, чтобы спасти то, что осталось от его империи. Больше никаких смертей, никаких разрушений. Просто сделайте это, пока не стало слишком поздно", - добавил лидер США.

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Удары Израиля по Ирану

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.

Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.

После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.

Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.

Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана

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