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Новости Удар Израиля по Ирану
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Трамп: Я давал Ирану много шансов заключить соглашение. Сделайте это, пока не стало слишком поздно

Трамп обратился к Ирану на фоне операции Израиля

Президент США Дональд Трамп заявил, что давал Ирану "шанс за шансом" заключить сделку, однако "они просто не смогли".

Об этом он сообщил в Truth Social, передает Цензор.НЕТ.

"Я сказал им, что это будет намного хуже всего, что они знают, ожидают или слышали, что Соединенные Штаты производят самую лучшую и самую смертоносную военную технику в мире, намного, и что Израиль имеет много такой техники, и еще больше будет - и они знают, как ее использовать. Некоторые иранские сторонники жесткой линии говорили жестко, но они все уже мертвы. Будет еще хуже", - отметил он.

"Уже нанесены большие разрушения, но соглашение все еще может остановить следующие жестокие атаки. Иран должен действовать сейчас, чтобы спасти то, что осталось от его империи. Больше никаких смертей, никаких разрушений. Просто сделайте это, пока не стало слишком поздно", - добавил лидер США.

Трамп обратился к Ирану на фоне операции Израиля

Читайте: Израиль годами готовил операцию против Ирана, построив базу БпЛА возле Тегерана, - СМИ

Удары Израиля по Ирану

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.

Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.

После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.

Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.

Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана

Также читайте: Атакой на ядерные объекты Ирана Нетаньяху бросил вызов Трампу, - Bloomberg

Автор: 

Израиль (1956) Иран (1833) Трамп Дональд (5703)


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Топ комментарии
+14
Трамп: Я давав Ірану багато шансів укласти угоду. Зробіть це, поки не стало надто пізно

Поки тебе знову нагуй не послали.
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13.06.2025 13:18 Ответить
+11
Дєд думає, що він на щось ще впливає 🤭
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13.06.2025 13:19 Ответить
+9
Ти то тут до чого падло риже? Ізраїль ще до тебе готував удари по Ірану.
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13.06.2025 13:18 Ответить
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Ляпачка.
Іран не може не відповісти.
Це означає блокування Ормузьської протоки , ріст цін на нафту,і удари по кораблям і базам США.
І війна, від якої бігав Трумп дожене США, через некомпетентність Трумпу.
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13.06.2025 13:18 Ответить
Тут лише один мінус - тоді Іран бомбитиме увесь регіон, а не лише Ізраїль. Втім, скоро побачимо наскільки "протік дах" в аятоли.
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13.06.2025 13:27 Ответить
ü x y іран використав свої шахеди для нанесення ударів по нам і спочатку це було нам дуже погано
а зараз проти них є ефективне ППО
тч іран просрав свій шанс реально завдати шкоди ворогам

я б тіки за це херівництво їхне повісив
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13.06.2025 14:13 Ответить
Трамп: Я давав Ірану багато шансів укласти угоду. Зробіть це, поки не стало надто пізно

Поки тебе знову нагуй не послали.
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13.06.2025 13:18 Ответить
Ух який хєрой ти вже ліг під полотенце, но Ізраїль всупереч вібав удачно і тут доні такій мачо обісцяний каже бачте як казав …. Посміховисько руде.
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13.06.2025 13:18 Ответить
Ти то тут до чого падло риже? Ізраїль ще до тебе готував удари по Ірану.
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13.06.2025 13:18 Ответить
Ахахаха, а дійсно ж, якщо справи підуть кепсько, то можна буде звалити все на Байдена. Оце джекпот для Трампа.
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13.06.2025 13:25 Ответить
Хто про що, а рудий імпотентний стручок - знову про угоди
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13.06.2025 13:19 Ответить
Дєд думає, що він на щось ще впливає 🤭
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13.06.2025 13:19 Ответить
Старую сделку ты отменил в первом сроке, новую ты не заключил и начались боевые действия, премию дарвина этому ***** миротворцу вручите!
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13.06.2025 13:19 Ответить
Дайте ж йому хоч хтось, хто там поближче "сєльодкі", все-таки потомкам шарікова якось вдалось переплисти через Берингову протоку 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
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13.06.2025 13:19 Ответить
а чудовому хлопцю вальоденьке такий спіч трампоїде не бажає присвятити?...
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13.06.2025 13:21 Ответить
Молотки ізраїльтяни з амерами. Менше Шахедів та ракет будуть перси продавати москалям
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13.06.2025 13:22 Ответить
Москалі вже давно Шахеди не купують, а будують свої.
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13.06.2025 13:23 Ответить
менше будуть іранці продавати, значить більше будуть північнокорейці продавати - у них уже є завод шахедів і буде ще багато
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13.06.2025 13:25 Ответить
Краще б мовчав і не виглядав ідіотом.
Якби Трамп не розірвав "ядерну угоду" з Іраном під час першого строку, то і збагачення урану не було. І відповідно до бомбардувань справа не дійшла. Мабуть.
Але чесно кажучи, вся ця справа Іран-Ізраїль-США, це просто збіговисько виродків-лицемірів-пустозвонів. І чесно кажучи, плювати на них усіх.
Але разом з тим, Іран найбільше винен - поменше б топтали американо-ізраїльські прапори, верещали про "спалити Тель-Авів" та озброювали терористів в усьому світі, то і торгували б спокійно нафтою і газом.
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13.06.2025 13:24 Ответить
мне интересно какую позицию займет наш мид потому что писков уже выдал про мирно спящих в кружевных трусиках военных и ученых уничтоженных этим ударом
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13.06.2025 13:30 Ответить
Ты можешь называть например моего брата уродом и топтать, сжигать его фото, но как только ты распустишь руки то я имею право тебя закопать, ты первый проявил агрессию, так это работает, израиль не исключение, и скоро в оон они будут в недоумении что их вдруг байкотируют и не дают слова!
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13.06.2025 13:30 Ответить
что бы ты знал в цивилизованном мире наказывают за угрозы не дожидаясь физического насилия.У тебя в оркостане все именно так сперва тебя должны убить а потом не спеша приедут мусора))))
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13.06.2025 13:36 Ответить
Ты даёшь повод оправдать кацапов, они тоже так говорят, напали чтобы на нас не напали, комары в биолабораториях и т.д, хотяяя, троли такие как ты всегда будут тащить за орков!
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13.06.2025 13:45 Ответить
"...то і збагачення урану не було."
Перша угода обмежувала дозволений процент збагачення урану. Але задля "миру" цей дозволений процент постійно приводився у відповідність до фактично досягнутого Іраном рівня збагачення, тобто підвищувався.
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13.06.2025 13:32 Ответить
Який херой...
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13.06.2025 13:24 Ответить
уже всех тошнит от слова-паразита "угода" пшел нах!!!
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13.06.2025 13:27 Ответить
жовтий уп издень щось розкукурікався під шумок

як там Каліфорнія? ядеркою вже пальнули? чи спочатку угода і два-три тиждні?
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13.06.2025 13:27 Ответить
Что-то такое это чмо несёт и в отношении Украины в её войне с парашей, я не удивлюсь, если даже на карте он спутает её с Ираном.
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13.06.2025 13:28 Ответить
І так буде з кожним! - Трамп
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13.06.2025 13:29 Ответить
У перемого багато батьків.
Поразка завжди сирота.
Трамно воно яким чином до того шо Цахал, да сбереже Творнць його воінів, разносить ядерну програму рушників та ставить рачки КСІР з аятолами?
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13.06.2025 13:29 Ответить
Він віддав їм купу зброї, включно з деталями для боротьби з шахедами, що мала піти саме нам
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13.06.2025 13:38 Ответить
Купу зброї їм надавав і Байден. А ось авіації сша я не бачу над Іраном тай і не чув шо шоб Арміч сша підтримала Цахал.
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13.06.2025 13:49 Ответить
Рудий додік і тут обісрався.
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13.06.2025 13:29 Ответить
обіссяна,а тепер вже й обісрана руда,смердюча потвора,щось там намагається гавкати.
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13.06.2025 13:29 Ответить
Атдайте ядерну зброю, а я вам собачий хер, як Україні!!! Це чудова угода.
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13.06.2025 13:29 Ответить
Ех, не міг два тижні почекати
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13.06.2025 13:32 Ответить
Як цей рудий імпотент всіх за...бав своїми базіканням.
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13.06.2025 13:32 Ответить
Старий дурень та імпотент, розповідає, що в нього є "мощна" ерекція і він ще " очень і очень" ...Тьфу. Противно слухати.
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13.06.2025 13:33 Ответить
Ты Трампон просто пытаешся верить в сказки общаясь с терористами +пукХу они не ставят тебя ни во что!большая ошибка позволять им хоть немного расслаблятся!САНКЦИИ МАКСИМАЛЬНЫЕ!!!
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13.06.2025 13:33 Ответить
Не переживай скоро будеш Ірану сраку лизати, як Північні Кореї... тільки дебіли після такого відмовляться від розробки і наявності ЯЗ у свої арсеналах.
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13.06.2025 13:34 Ответить
🔥Мінус Су-25 русні.
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13.06.2025 13:36 Ответить
я, я, я... за..бав якати. Труйло
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13.06.2025 13:38 Ответить
Трамп трепло звичайне.

Трамп ніколи не скаже поганого про )(уйла

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13.06.2025 13:41 Ответить
Я б на місці іранців запропонував би два тижні почекати
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13.06.2025 13:42 Ответить
Хотіла почитати коментарі. АГОВ, БЕЗГРАМОТНА СВИНОТА - не вмієте спілкуватися людською українською мовою, то ТРИМАЙТЕ ТАКИЙ ВАМ РІДНИЙ КАЦАПСЬКИЙ МАТ ДЛЯ СВОЄЇ СІМ"Ї, ЯКЩО НЕ НАВЧИЛИ ПОВОДИТИСЬ СЕРЕД ЛЮДЕЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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13.06.2025 13:42 Ответить
тупий рудий підар ні нашо не впливає, Ізраїль прийняв це рішення не дивлячись шо тупа помаранчева істота хотіла якісь домовленості. Якщо завтра Укрїана розїбати кацапів під нуль, рудий підар буде казати, що він давав сосії і ********* шанс
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13.06.2025 13:44 Ответить
який же трамп жалюгідний лох .

він же сам вчора вмовляв дружка, нетаньяху, нічого не робити. Потім американці божились і клялись, що вони ніяк не причетні до атаки і всю відповідальність має нести тільки Ізраїль.

і зараз гольфіст-мачо-педофіл такий "ЗРОБІТЬ ЦЕ, ПОКИ НЕ СТАЛО ЗАНАДТО ПІЗНО" , ніби це його особиста заслуга
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13.06.2025 13:47 Ответить
Я вважаю що у словнику слово "САМОДУР" можна офіційно замінити на "ТРАМП"...
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13.06.2025 13:48 Ответить
Оцените цинизм, россии они тоже дают шансы, но у россии уже есть куча яо, поэтому даже не рыпаются. Если Иран получит яо правдами и неправдами, там тоже никто уже не рыпнется, а это будет катастрофа
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13.06.2025 13:49 Ответить
Рудий виродок вже примазується до рішучих і сміливих дій Ізраїля. Яке воно жалюгідне і нікчемне.
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13.06.2025 13:50 Ответить
У багатьох народів, в тому числі у арабів-євреїв, індійців-пакистанців є хороша звичка багато кричати але мало робити. Це століттями зберігає їх від взаємного винищення.
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13.06.2025 13:53 Ответить
Благослови вас Боже.
це він мусульманам..
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13.06.2025 13:56 Ответить
Трамп так і про Україну : Я давав росії багато шансів укласти угоду. Зробіть це, поки не стало надто пізно. А якщо не зробите-я продовжу давати і давати шанси.
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13.06.2025 14:01 Ответить
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13.06.2025 14:05 Ответить
Миротворець-невдаха.
В своє перше президентство Трамп теж хотів Нобелівську премію миру, загравав з диктатором й погрожував союзникам.

Сім років тому https://crime-ua.com/taxonomy/term/11444 Дональд Трамп обіцяв покласти край тривалому конфлікту й укласти, здавалося б, неможливу мирну угоду. Тоді були і дружні бесіди з диктатором, і погрози союзникам припинити військову допомогу, і обіцянки «чудового» компромісу, який вже дуже близько. Мова про Північну Корею, яку президент Трамп під час свого першого терміну хотів відмовити розвивати ядерну програму й примирити з Південною Кореєю. Мирні переговори, які починались як «одна з найважливіших подій століття», завершились нічим через непослідовність Трампа й підказки https://crime-ua.com/taxonomy/term/1761 Кім Чен Ину з боку Китаю. Сеулу за рік активних переговорів довелось пережити стадії надії, ейфорії, шоку та байдужості.

Немного хронологии. Кто не помнит, до 2015 Иран был под санкциями ООН. В 2015, при усилиях Обамы, у Ирана появилась nuclear deal, которая ограничила обогащение до уровня необходимого атомным станциям, но не выше, внедрила кучу мониторинга в обмен на снятие санкций.

Сделку подписали шесть стран, включая РФ и Китай. В 2018 Трамп назвал сделку «ужасной» и в одностороннем порядке вышел из нее, наложив санкции назад. Важно, что санкции были не от ООН, а от США и союзников.

Fast forward to 2025. За предыдущие 7 лет Иран неспешно развивал ядерную программу, строил центрифуги и копил уран. Сначала 20%, потом 60%, и построил инфраструктуру для обогащения до 90%. При Байдене действовал странный пакт. Байден с трибуны ООН дал pledge, что любой ценой не допустит ЯО у Ирана.

Тегеран чтил эту угрозу и не лез на рожон, но продолжал обогащать уран. Байден же не особо пытался эту ситуацию решить. ЕС проводили пару попыток переговоров но все разбилось.

Пришел Трамп. В мае он вышел на Иран и передал свое предложение: никакого оборудования на обогащение урана, передача его в третьи руки (вероятно, РФ), взамен снятие санкций и поставка урана на атомные станции.

Иран покрутил пальцами у виска. Вы, спросили они, идиоты или притворяетесь? У нас было обогащение даже в 2015, вы верите что мы отдадим его сейчас?

Трамп дал заднюю и разрешил оставить обогащение. Постепенно его сделка деградировала и стала слабее сделки Обамы. 2 июня он передал «последнее предложение». Иран отдает весь 60% материал, центрифуги обсуждаются отдельно. Взамен поэтапное снятие санкций, разрешение на обогащение урана для уровня необходимого на атомные станции.

Иран подумал-подумал и передал свое видение. Они «обещают» не обогащать выше 60% пока сделка внедряется. Оставляют себе 100 кг 60% материала, остальное меняют. Центрифуги вне обсуждения и остаются у Ирана.

А главное - полное и одномоментное снятие санкций, и письменная гарантия что ни этот, ни любой из последующих президентов США не сможет выйти из сделки, если Иран не нарушает формально ее условия. Последнее - личный плевок в Трампа, который в 2018 просто вышел из-за стола без любых доказательств и обвинений.

США намекнули, что готовы обсуждать все остальное, но письменные гарантии невозможны, ибо по конституции США текущий президент не может накладывать на следующего неотменяемые внешние обязательства. Иран пожал плечами и намекнул что без этого сделки не будет, они не хотят чтобы их «кинули» второй раз и напомнили об Будапешском меморандуме для Украины.
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13.06.2025 14:05 Ответить
Нобелівську премію отримає стрілець, який влучить додіку точно між вух. І ця нобелівська премія буде по економіці. Так як цей стрілець зробить для світової економіки більше, ніж всі попередні лауреати разом взяті.
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13.06.2025 14:12 Ответить
Скільки ще рашистам буде дано шансів?
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13.06.2025 14:08 Ответить
Трамп вже обісраний, вже всі діють без оглядки на поюзаного трампона. А тепер уявімо, що Іран каже «добре, ми погоджуємося, підписуємо угоду». І після цього Ізраїль **** і знову розʼїбав Іран🤣🤣: «А нас не питали чи треба нам угода рудого фріка»🤣🤣
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13.06.2025 14:09 Ответить
Рудий вже рудий не тільки зверху, а і знизу. Такого сорому Америка ще не мала. Вертять на *** їхнього президенте всі хто хоче...
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13.06.2025 14:12 Ответить
Чи могла статися таке при Бідоні ?
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13.06.2025 14:12 Ответить
 
 