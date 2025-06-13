Трамп: Я давал Ирану много шансов заключить соглашение. Сделайте это, пока не стало слишком поздно
Президент США Дональд Трамп заявил, что давал Ирану "шанс за шансом" заключить сделку, однако "они просто не смогли".
Об этом он сообщил в Truth Social, передает Цензор.НЕТ.
"Я сказал им, что это будет намного хуже всего, что они знают, ожидают или слышали, что Соединенные Штаты производят самую лучшую и самую смертоносную военную технику в мире, намного, и что Израиль имеет много такой техники, и еще больше будет - и они знают, как ее использовать. Некоторые иранские сторонники жесткой линии говорили жестко, но они все уже мертвы. Будет еще хуже", - отметил он.
"Уже нанесены большие разрушения, но соглашение все еще может остановить следующие жестокие атаки. Иран должен действовать сейчас, чтобы спасти то, что осталось от его империи. Больше никаких смертей, никаких разрушений. Просто сделайте это, пока не стало слишком поздно", - добавил лидер США.
Удары Израиля по Ирану
Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.
Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.
После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.
Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.
Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана
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Іран не може не відповісти.
Це означає блокування Ормузьської протоки , ріст цін на нафту,і удари по кораблям і базам США.
І війна, від якої бігав Трумп дожене США, через некомпетентність Трумпу.
а зараз проти них є ефективне ППО
тч іран просрав свій шанс реально завдати шкоди ворогам
я б тіки за це херівництво їхне повісив
Поки тебе знову нагуй не послали.
Якби Трамп не розірвав "ядерну угоду" з Іраном під час першого строку, то і збагачення урану не було. І відповідно до бомбардувань справа не дійшла. Мабуть.
Але чесно кажучи, вся ця справа Іран-Ізраїль-США, це просто збіговисько виродків-лицемірів-пустозвонів. І чесно кажучи, плювати на них усіх.
Але разом з тим, Іран найбільше винен - поменше б топтали американо-ізраїльські прапори, верещали про "спалити Тель-Авів" та озброювали терористів в усьому світі, то і торгували б спокійно нафтою і газом.
Перша угода обмежувала дозволений процент збагачення урану. Але задля "миру" цей дозволений процент постійно приводився у відповідність до фактично досягнутого Іраном рівня збагачення, тобто підвищувався.
як там Каліфорнія? ядеркою вже пальнули? чи спочатку угода і два-три тиждні?
Поразка завжди сирота.
Трамно воно яким чином до того шо Цахал, да сбереже Творнць його воінів, разносить ядерну програму рушників та ставить рачки КСІР з аятолами?
Трамп ніколи не скаже поганого про )(уйла
він же сам вчора вмовляв дружка, нетаньяху, нічого не робити. Потім американці божились і клялись, що вони ніяк не причетні до атаки і всю відповідальність має нести тільки Ізраїль.
і зараз гольфіст-мачо-педофіл такий "ЗРОБІТЬ ЦЕ, ПОКИ НЕ СТАЛО ЗАНАДТО ПІЗНО" , ніби це його особиста заслуга
це він мусульманам..
В своє перше президентство Трамп теж хотів Нобелівську премію миру, загравав з диктатором й погрожував союзникам.
Сім років тому https://crime-ua.com/taxonomy/term/11444 Дональд Трамп обіцяв покласти край тривалому конфлікту й укласти, здавалося б, неможливу мирну угоду. Тоді були і дружні бесіди з диктатором, і погрози союзникам припинити військову допомогу, і обіцянки «чудового» компромісу, який вже дуже близько. Мова про Північну Корею, яку президент Трамп під час свого першого терміну хотів відмовити розвивати ядерну програму й примирити з Південною Кореєю. Мирні переговори, які починались як «одна з найважливіших подій століття», завершились нічим через непослідовність Трампа й підказки https://crime-ua.com/taxonomy/term/1761 Кім Чен Ину з боку Китаю. Сеулу за рік активних переговорів довелось пережити стадії надії, ейфорії, шоку та байдужості.
Немного хронологии. Кто не помнит, до 2015 Иран был под санкциями ООН. В 2015, при усилиях Обамы, у Ирана появилась nuclear deal, которая ограничила обогащение до уровня необходимого атомным станциям, но не выше, внедрила кучу мониторинга в обмен на снятие санкций.
Сделку подписали шесть стран, включая РФ и Китай. В 2018 Трамп назвал сделку «ужасной» и в одностороннем порядке вышел из нее, наложив санкции назад. Важно, что санкции были не от ООН, а от США и союзников.
Fast forward to 2025. За предыдущие 7 лет Иран неспешно развивал ядерную программу, строил центрифуги и копил уран. Сначала 20%, потом 60%, и построил инфраструктуру для обогащения до 90%. При Байдене действовал странный пакт. Байден с трибуны ООН дал pledge, что любой ценой не допустит ЯО у Ирана.
Тегеран чтил эту угрозу и не лез на рожон, но продолжал обогащать уран. Байден же не особо пытался эту ситуацию решить. ЕС проводили пару попыток переговоров но все разбилось.
Пришел Трамп. В мае он вышел на Иран и передал свое предложение: никакого оборудования на обогащение урана, передача его в третьи руки (вероятно, РФ), взамен снятие санкций и поставка урана на атомные станции.
Иран покрутил пальцами у виска. Вы, спросили они, идиоты или притворяетесь? У нас было обогащение даже в 2015, вы верите что мы отдадим его сейчас?
Трамп дал заднюю и разрешил оставить обогащение. Постепенно его сделка деградировала и стала слабее сделки Обамы. 2 июня он передал «последнее предложение». Иран отдает весь 60% материал, центрифуги обсуждаются отдельно. Взамен поэтапное снятие санкций, разрешение на обогащение урана для уровня необходимого на атомные станции.
Иран подумал-подумал и передал свое видение. Они «обещают» не обогащать выше 60% пока сделка внедряется. Оставляют себе 100 кг 60% материала, остальное меняют. Центрифуги вне обсуждения и остаются у Ирана.
А главное - полное и одномоментное снятие санкций, и письменная гарантия что ни этот, ни любой из последующих президентов США не сможет выйти из сделки, если Иран не нарушает формально ее условия. Последнее - личный плевок в Трампа, который в 2018 просто вышел из-за стола без любых доказательств и обвинений.
США намекнули, что готовы обсуждать все остальное, но письменные гарантии невозможны, ибо по конституции США текущий президент не может накладывать на следующего неотменяемые внешние обязательства. Иран пожал плечами и намекнул что без этого сделки не будет, они не хотят чтобы их «кинули» второй раз и напомнили об Будапешском меморандуме для Украины.