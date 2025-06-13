Атакой на ядерные объекты Ирана Нетаньяху бросил вызов Трампу, - Bloomberg

Президент Дональд Трамп неоднократно призывал Израиль не наносить удары по ядерным объектам Ирана. Похоже, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху бросил вызов лидеру США. И Соединенные Штаты, и их союзники опасались этого удара, но он все же состоялся.

Об этом пишет Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

"Этот удар произошел всего через несколько часов после того, как Трамп заявил журналистам, что атака не является неизбежной, и США все еще верят в перспективы дипломатического решения, которое Нетаньяху долго считал невозможным", - пишет издание.

Автор отмечает, что решение Нетаньяху приведет к обострению напряженности в регионе, а иранский ответ почти неизбежен.

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Это углубляет внешнеполитические кризисы, с которыми Трампу пришлось бороться с момента возвращения в Белый дом, и ставит под сомнение способность Трампа влиять на такого союзника, как Нетаньяху, не говоря уже о лидерах таких стран как Россия или Китай.

Bloomberg считает, что израильская атака может втянуть США в этот конфликт.

"Война Нетаньяху опередила заявление президента Трампа о том, что США привержены дипломатическому решению", - сказал директор по вопросам обороны и внешней политики Института Като Джастин Логан.

Эксперт предположил, что премьер Израиля решил поставить президента США перед свершившимся фактом.

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Удары Израиля по Ирану

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.

Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.

После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.

Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.

Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.

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