Атакой на ядерные объекты Ирана Нетаньяху бросил вызов Трампу, - Bloomberg
Президент Дональд Трамп неоднократно призывал Израиль не наносить удары по ядерным объектам Ирана. Похоже, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху бросил вызов лидеру США. И Соединенные Штаты, и их союзники опасались этого удара, но он все же состоялся.
Об этом пишет Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.
"Этот удар произошел всего через несколько часов после того, как Трамп заявил журналистам, что атака не является неизбежной, и США все еще верят в перспективы дипломатического решения, которое Нетаньяху долго считал невозможным", - пишет издание.
Автор отмечает, что решение Нетаньяху приведет к обострению напряженности в регионе, а иранский ответ почти неизбежен.
Это углубляет внешнеполитические кризисы, с которыми Трампу пришлось бороться с момента возвращения в Белый дом, и ставит под сомнение способность Трампа влиять на такого союзника, как Нетаньяху, не говоря уже о лидерах таких стран как Россия или Китай.
Bloomberg считает, что израильская атака может втянуть США в этот конфликт.
"Война Нетаньяху опередила заявление президента Трампа о том, что США привержены дипломатическому решению", - сказал директор по вопросам обороны и внешней политики Института Като Джастин Логан.
Эксперт предположил, что премьер Израиля решил поставить президента США перед свершившимся фактом.
Удары Израиля по Ирану
Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.
Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.
После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.
Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.
Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.
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Art of the deal.
Опустили союзника прутіна. Знищили вандер-ПВО прутіна.
Якщо нафта піднялася - то не надовго - Саудити швидко заповнять порожню нішу.
Так в чому радість прутіна?
на рудого донні чалмоголові забили болт, от і Бі-Бі змусив рудого донні погодитися із діями свого партнера
Брехливу, бо здається вже рік не збивали розвідувальні Форпости, які є ліцензійними ізраїльськими Searcher.
А правду, бо дійсно, саме отримані з Ізраїля технології, дали старт розвитку дронобудування в рашистів. І в Україні збили цілу купу цих Форпостів, значна частина взагалі була виготовлена в Ізраїлі (в часи АТО саме такі збивали).
Цього мало?
Уперто переводить розмову з постачальника Шахедів кацапам (Ірану) якими вони вбивають українців, на ізобрєтатєля цих БПЛА.
Школа кацапського ІПСО дтктд.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2025/06/13/7516924/
"Президент США Дональд Трамп подтвердил, что заранее знал о планах удара Израиля по Ирану, и сказал, что США готовы защищать свои силы в регионе и помочь Израилю в случае ответных ударов."
В 2023, у Нетаньяху були великі, ВЕЛИКІ проблеми з судами (і суспільством), де йому світив строк про корупцію. А потім, який збіг....всесильний МОСААД прогледів напад ХАМАС. Нація згуртувалась, уряд єдності, і все таке.
Приходить 2025 рік, в Нетаньяху знову біда - Кнесет на межі саморозпуску (ледь в середу не сталось), довіра до нього на мінімумі, і замість перемоги на виборах світить, ви не повірите.....суди і строк за корупцію, та справа щодо державної зради в його оточенні. І раптом! Іран створює ядерну зброю!!!!!
Я думаю, Ізраїль ще довго воюватиме. Дуже довго. Ніхто ж не хоче під суд, чи не так?
P.S. Разом з тим, сьогоднішній Іран це зло. Отримали по заслугам.
P.P.S. Шановний МОСААД, не мінуйте мені мобільний за цей коментар. Краще слідкуйте за справжніми терористами, щоб не повторився 2023.
В рамках второй операции, направленной на нейтрализацию иранской ПВО, угрожающей израильским истребителям, Моссад использовал скрытно внедрённые в страну ударные системы и передовые технологии, внимание, "размещённые на транспортных средствах". С началом внезапной атаки вооружение было активировано и нанесло точечные удары, уничтожив системы ПВО противника.
Третья операция включала создание секретной базы для ударных беспилотников, заблаговременно внедрённых вглубь Ирана. Во время массированной израильской атаки эти дроны-камикадзе были активированы и атаковали пусковые установки иранских баллистических ракет на базе Эсфеджабад, расположенной рядом с Тегераном, - установок, которые представляют угрозу для стратегических и гражданских объектов в Израиле. (c)
ВСІ портсігари отечественниє і ВСІ куртки замшевіє...
Пропаганда Ізраїлю ще брехливіша чим ліліпутіна.
Насправді - час покаже що де коли.
Читається як: «Нєтаньяху кинув Трампа».
Тай по смислу підходе.
Скоріше за все, дозапрпвку у повітрі забезпечували ВПС США.
Тому про неузгодженість ударів з США - казочки.
Обмовка по Фройду.
Він же TACO
Мєдінскій наочний приклад.
ми боремося за збереження нашого існування,
свобода належить тим, хто готовий її виборювати" (с)
голова Генштабу ЦАХАЛ
для Ізраїля та України вони мають один сенс та зміст
в України та Ізраїля спільні вороги,
ви абсолютно праві
Україна та Ізраїль разом, завжди!
Чому саме - НетаньяХу. Правильно - Нетаньягу.
Українська "г" це латинська "h", і якщо англійською пишуть Netanyahu, то чому українською транскрипують - Нетаньху?
@ "Али Шамхани, получивший серьезные ранения в результате израильской атаки, вел переговоры с США по иранской ядерной программе. Комментаторы правильно интерпретируют это как блокирование Нетаньяху возможности переговоров Трампа с Ираном.
Именно так нужно работать с рыжим клоуном."
але євреї ТАК САМО не допомагають, ТАК САМО стали на бік ворога, то чому ви євреям свою українську сраку підставляєте?
на днях євреї розпродувати застарілі іржаві бронетраспортери.
підкреслюю - не дали Україні жодного бронетраспортера, жодного.
то чому ви вболіваєте за євреїв, для нас що перси-іранці що євреї-ізраїльтяни = обоє-рябоє, обоє тварюки бо обоє лише заробляють на українській крови а не допомагають нам.