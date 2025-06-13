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Новости Удар Израиля по Ирану
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Атакой на ядерные объекты Ирана Нетаньяху бросил вызов Трампу, - Bloomberg

Трамп не помешал Нетаньяху атаковать Иран

Президент Дональд Трамп неоднократно призывал Израиль не наносить удары по ядерным объектам Ирана. Похоже, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху бросил вызов лидеру США. И Соединенные Штаты, и их союзники опасались этого удара, но он все же состоялся.

Об этом пишет Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

"Этот удар произошел всего через несколько часов после того, как Трамп заявил журналистам, что атака не является неизбежной, и США все еще верят в перспективы дипломатического решения, которое Нетаньяху долго считал невозможным", - пишет издание.

Автор отмечает, что решение Нетаньяху приведет к обострению напряженности в регионе, а иранский ответ почти неизбежен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп хочет положить конец войне. И его не волнуют условия ее завершения, - Волкер

Это углубляет внешнеполитические кризисы, с которыми Трампу пришлось бороться с момента возвращения в Белый дом, и ставит под сомнение способность Трампа влиять на такого союзника, как Нетаньяху, не говоря уже о лидерах таких стран как Россия или Китай.

Bloomberg считает, что израильская атака может втянуть США в этот конфликт.

"Война Нетаньяху опередила заявление президента Трампа о том, что США привержены дипломатическому решению", - сказал директор по вопросам обороны и внешней политики Института Като Джастин Логан.

Эксперт предположил, что премьер Израиля решил поставить президента США перед свершившимся фактом.

Читайте: Удары Израиля по Ирану могут "зажечь" Ближний Восток, - глава МИД Норвегии

Удары Израиля по Ирану

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.

Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.

После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.

Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.

Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.

Читайте: Иран запустил по Израилю более 100 ударных беспилотников

Автор: 

Израиль (1956) Иран (1833) США (27195) Трамп Дональд (5703)


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Топ комментарии
+15
Ізраїль вночі вдарив по Ірану. Нафта вгору, шанси Трампа на нобелевську премію миру вниз. Десь радіє один маленький Путін.

Art of the deal.
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13.06.2025 10:57 Ответить
+13
Ізраїль вчинив як справжній світовий лідер
на рудого донні чалмоголові забили болт, от і Бі-Бі змусив рудого донні погодитися із діями свого партнера
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13.06.2025 10:59 Ответить
+8
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13.06.2025 11:05 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Ізраїль вночі вдарив по Ірану. Нафта вгору, шанси Трампа на нобелевську премію миру вниз. Десь радіє один маленький Путін.

Art of the deal.
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13.06.2025 10:57 Ответить
😂
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13.06.2025 10:58 Ответить
Чому прутін радіє?
Опустили союзника прутіна. Знищили вандер-ПВО прутіна.
Якщо нафта піднялася - то не надовго - Саудити швидко заповнять порожню нішу.
Так в чому радість прутіна?
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13.06.2025 11:56 Ответить
насчет нефти это ерунда
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13.06.2025 13:20 Ответить
Ізраїль вчинив як справжній світовий лідер
на рудого донні чалмоголові забили болт, от і Бі-Бі змусив рудого донні погодитися із діями свого партнера
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13.06.2025 10:59 Ответить
Насправді він пише брехливу правду.
Брехливу, бо здається вже рік не збивали розвідувальні Форпости, які є ліцензійними ізраїльськими Searcher.
А правду, бо дійсно, саме отримані з Ізраїля технології, дали старт розвитку дронобудування в рашистів. І в Україні збили цілу купу цих Форпостів, значна частина взагалі була виготовлена в Ізраїлі (в часи АТО саме такі збивали).
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13.06.2025 11:10 Ответить
Це ти забрехався. Як мвнімум ланцет, герань, орлан, зала також ізраїльські.
Цього мало?
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13.06.2025 12:19 Ответить
Тут особа клеїть дурня.
Уперто переводить розмову з постачальника Шахедів кацапам (Ірану) якими вони вбивають українців, на ізобрєтатєля цих БПЛА.
Школа кацапського ІПСО дтктд.
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13.06.2025 11:38 Ответить
ПідОрок. Українців вбивають іранські шахеди які виробляє російська *********.
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13.06.2025 11:05 Ответить
хто ще не кидав рудого ?
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13.06.2025 11:02 Ответить
Красавчик! Як в грузінском анєкдоті коли в кінці свадьби всі гості пяні валяються в салатах тамада запитує "кіто іще нє імєл невесту"... наречений піднімає голову з салата - Я!
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13.06.2025 11:58 Ответить
Ця війна може бути або дуже довгою але скоріш за все дуже короткою тому що "велич" Ірану як і рашки дуже "надута" і Ізраїль цю "велич" може здути за пару місяців якщо не швидше!
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13.06.2025 11:02 Ответить
Якщо сам швидше не здується.
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13.06.2025 11:07 Ответить
Трамп в темі - Ізраїль кинув рукавичку /ракети/ Ірану
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13.06.2025 11:02 Ответить
уже всякую хероту пишут, а не че что Трамп уже потдвердил что будет помогать Израилю и более того он скорее всего сам и санкционировал эти удары когда договор с Ираном зашел в тупик. Или вы думаете США просто так перенаправила 20к зенитных ракет от Украины в Израиль заранее ?

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2025/06/13/7516924/

"Президент США Дональд Трамп подтвердил, что заранее знал о планах удара Израиля по Ирану, и сказал, что США готовы защищать свои силы в регионе и помочь Израилю в случае ответных ударов."
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13.06.2025 11:02 Ответить
Ага,Трамп щоб не втратити авторитет остаточно що хоч скаже...він взагалі балабол ще той...і ніяких конкретних,рішучих дій..ТАСО...
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13.06.2025 12:08 Ответить
ага і Я підтримую
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13.06.2025 11:04 Ответить
ну так, ну так... це ж Ізраїль напав на Газу 07.10.23...
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13.06.2025 11:06 Ответить
та не кинув, а ложив! і не виклик! ))
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13.06.2025 11:03 Ответить
Хочете про виклики?
В 2023, у Нетаньяху були великі, ВЕЛИКІ проблеми з судами (і суспільством), де йому світив строк про корупцію. А потім, який збіг....всесильний МОСААД прогледів напад ХАМАС. Нація згуртувалась, уряд єдності, і все таке.
Приходить 2025 рік, в Нетаньяху знову біда - Кнесет на межі саморозпуску (ледь в середу не сталось), довіра до нього на мінімумі, і замість перемоги на виборах світить, ви не повірите.....суди і строк за корупцію, та справа щодо державної зради в його оточенні. І раптом! Іран створює ядерну зброю!!!!!
Я думаю, Ізраїль ще довго воюватиме. Дуже довго. Ніхто ж не хоче під суд, чи не так?
P.S. Разом з тим, сьогоднішній Іран це зло. Отримали по заслугам.
P.P.S. Шановний МОСААД, не мінуйте мені мобільний за цей коментар. Краще слідкуйте за справжніми терористами, щоб не повторився 2023.
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13.06.2025 11:03 Ответить
Щось то дуже нагадує...аналогія з 24.02 2022...один в один..
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13.06.2025 12:09 Ответить
Байден винуватий...
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13.06.2025 11:04 Ответить
Точно Байден? Не Порошенко?
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13.06.2025 11:07 Ответить
Первая часть операции прошла в центральной части Ирана. Диверсионные группы Моссад развернули системы вооружения на открытых участках неподалёку от иранских ЗРК. С началом израильской атаки, параллельно с воздушными ударами ВВС Израиля по территории Ирана, эти системы были приведены в боевую готовность и одновременно нанесли удары по целям.

В рамках второй операции, направленной на нейтрализацию иранской ПВО, угрожающей израильским истребителям, Моссад использовал скрытно внедрённые в страну ударные системы и передовые технологии, внимание, "размещённые на транспортных средствах". С началом внезапной атаки вооружение было активировано и нанесло точечные удары, уничтожив системы ПВО противника.

Третья операция включала создание секретной базы для ударных беспилотников, заблаговременно внедрённых вглубь Ирана. Во время массированной израильской атаки эти дроны-камикадзе были активированы и атаковали пусковые установки иранских баллистических ракет на базе Эсфеджабад, расположенной рядом с Тегераном, - установок, которые представляют угрозу для стратегических и гражданских объектов в Израиле. (c)
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13.06.2025 11:05 Ответить
Ізраїль як завжди ВСЕ знищив в Ірані однією ракетою - ВСІХ главарів, ВСІ реактори, ВСІ ПВО, ВСІ портсігари отечественниє і ВСІ куртки замшевіє...
Пропаганда Ізраїлю ще брехливіша чим ліліпутіна.
Насправді - час покаже що де коли.
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13.06.2025 12:03 Ответить
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13.06.2025 11:05 Ответить
Відпрацювала так, як задумано. Кожна установка ППО знешкодила по одній ізраїльській ракеті!
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13.06.2025 11:08 Ответить
Який цікавий заголовок.
Читається як: «Нєтаньяху кинув Трампа».
Тай по смислу підходе.
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13.06.2025 11:05 Ответить
ВПС Ізраїлю заходили на Іран через повітряне пространство Іраку, яке контролюють США.
Скоріше за все, дозапрпвку у повітрі забезпечували ВПС США.

Тому про неузгодженість ударів з США - казочки.
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13.06.2025 11:11 Ответить
Він не про це, так заголовок журналістами криво написаний )
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13.06.2025 11:18 Ответить
Як раз нормально написано!
Обмовка по Фройду.
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13.06.2025 11:24 Ответить
І я звернув увагу. Непевно спочатку хотіли так і написати, але потім добавили слово "виклик", от і получилась фігня )
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13.06.2025 11:17 Ответить
Закликав закликав не завдавати ударів по Ірану, а недавно передав Ізраїлю 20 тис. ракет ППО малої дальності. Совпадєніє? Не думаю.
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13.06.2025 11:06 Ответить
Вроде бы они преданы на американские базы.
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13.06.2025 11:08 Ответить
І не будуть застосовуватись проти іранських мопедів, котрі вже летять на Ізраїль? Та що ви кажете?
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13.06.2025 11:10 Ответить
Яки виклики полуідіоту Трамну? Накуй, тільки посилати накуй довбня який завдяки мудрому амеріканському нарІду дорівався до влади та рубить бабло шахрайством на біржі шляхом заяв про таріфи. От майже як у нас в 2019 році, з відмінністі шо наш крадій своїми висерами на долю Світу не впливає.
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13.06.2025 11:08 Ответить
Ізраїль збив всі ракети і дрони на територією Ірану
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13.06.2025 11:11 Ответить
Московський режим призиває Іран нанести ядерний удар по Ізраїлю. Ау, Нетаньяху і Тампон, ***** це ж ваш товариш. На скільки пам'ятаю рашисти підписали з Іраном військове співробітництво. Цікаво чи підуть рашисти воювати за Іран чи кинуть як завжди свого союзничка?
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13.06.2025 11:12 Ответить
Коммунисты пытаются рассорить Израиль с Трампом. Смешно.
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13.06.2025 11:19 Ответить
Трамп дасть задню.
Він же TACO
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13.06.2025 11:24 Ответить
идиотское агентство!атокой на иран Израиль никому вызова не бросал,просто иран был готов в ближайшее время уничтожить нас,но мы его опередили!
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13.06.2025 11:27 Ответить
Чому єврейський Bloomberg так ненавидить Трампа? Навіть лівий єврей повинен пам'ятати своє коріння.
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13.06.2025 11:35 Ответить
На відміну від українців.
Мєдінскій наочний приклад.
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13.06.2025 11:41 Ответить
"перед прагненням знищити нас не можна схиляти голову,
ми боремося за збереження нашого існування,
свобода належить тим, хто готовий її виборювати" (с)
голова Генштабу ЦАХАЛ
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13.06.2025 11:57 Ответить
совершенно верно процитированно!
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13.06.2025 12:06 Ответить
пророчі слова
для Ізраїля та України вони мають один сенс та зміст
в України та Ізраїля спільні вороги,
ви абсолютно праві
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13.06.2025 12:22 Ответить
СМАСИБО ТЕБЕ БРАТ!ЖЕЛАЮ УКРАИНЕ И ИЗРАИЛЮ ПОСКОРЕЕ РАЗГРОМИТЬ НАШИХ ВРАГОВ!на нашей стороне ПРАВДА И БОГ!на их-зло и ад!СЛАВА УКРАИНЕ И ИЗРАИЛЮ!ГЕРОЯМ СЛАВА!
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13.06.2025 12:31 Ответить
Слава навіки!
Україна та Ізраїль разом, завжди!
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13.06.2025 12:32 Ответить
ОБНИМАЮ ТЕБЯ МЫСЛЕННО БРАТКО!СПАСИБО ЗА ТЁПЛЫЕ СЛОВА И ЕЩЁ РАЗ СЛАВА УКРАИНЕ!ВМЕСТЕ ПОБЕДИМ!
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13.06.2025 12:35 Ответить
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13.06.2025 12:49 Ответить
,У Израиля нет ЯО, но если сильно надо будет, мы его применим,. Голда Меир. Родилась на Бессарабке в 1898 г!
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13.06.2025 13:50 Ответить
Трамп надто близько підійшов до капітуляції перед Іраном і це стало спусковим гачком для ізраеля!.
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13.06.2025 11:29 Ответить
Вопрос в другом... кто будет осуществлять наземную операцию??? 5 миллионный Израиль против 90 миллионного Ирана???... а без нее, как известно, ничего не достигнут....
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13.06.2025 11:30 Ответить
Как это вообще будет происходить, эта наземная операция? Между израилем и ираном целый ирак, ирак пропустит армию ирана через свою границу?? Или израиля? Это поход в один конец, шо иранской группировке, шо израильской!
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13.06.2025 11:40 Ответить
та вот неизвестно)... там вообще вокруг Израиля одни "друзья"...
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13.06.2025 11:54 Ответить
"На Трампа надейся, а сам не плошай"
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13.06.2025 11:30 Ответить
Ятак розумію - трампу у штани сруть усі хто захоче...
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13.06.2025 11:34 Ответить
Атакою на ядерні об'єкти Ірану Нетаньяху кинув виклик Трампа, - Bloomberg Ще один ворог, крім Зеленського, у Трампа, вірного дружбана Путіна, - Нетаньяху
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13.06.2025 11:34 Ответить
"Миротворець" Трамп знову розчарувався.
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13.06.2025 11:40 Ответить
Відволікаючись від обговорення.
Чому саме - НетаньяХу. Правильно - Нетаньягу.
Українська "г" це латинська "h", і якщо англійською пишуть Netanyahu, то чому українською транскрипують - Нетаньху?
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13.06.2025 11:42 Ответить
Пишуть й таке (мова оригіналу):

@ "Али Шамхани, получивший серьезные ранения в результате израильской атаки, вел переговоры с США по иранской ядерной программе. Комментаторы правильно интерпретируют это как блокирование Нетаньяху возможности переговоров Трампа с Ираном.
Именно так нужно работать с рыжим клоуном."
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13.06.2025 11:44 Ответить
Трамп уже сказал что США будут воевать на стороне Израиля.
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13.06.2025 11:51 Ответить
Америка с Трампоном это утопия для всей мировой демократии!
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13.06.2025 11:58 Ответить
Натаньяху послал Трампа на ху... Ну, вы в курсе.
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13.06.2025 12:12 Ответить
Кончайте изображать дурачков. Все операции США и Израиль планируют вместе.
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13.06.2025 12:21 Ответить
Прошу прощения за то, что отвлек от планирования.
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13.06.2025 12:23 Ответить
Надо говорить как есть, а не витать в воображаемых облаках с журналистами, потому что так хочется.
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13.06.2025 12:28 Ответить
Yes, Sir!
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13.06.2025 12:31 Ответить
Good boy.
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13.06.2025 12:35 Ответить
Не отвлекайтесь от планирования! От вас зависит судьба планеты Земля!
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13.06.2025 12:42 Ответить
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13.06.2025 12:21 Ответить
погане ставлення до іранців з боку українців зрозуміле, вони нам у цій війні не допомагають, стали на бік ворога.
але євреї ТАК САМО не допомагають, ТАК САМО стали на бік ворога, то чому ви євреям свою українську сраку підставляєте?
на днях євреї розпродувати застарілі іржаві бронетраспортери.
підкреслюю - не дали Україні жодного бронетраспортера, жодного.
то чому ви вболіваєте за євреїв, для нас що перси-іранці що євреї-ізраїльтяни = обоє-рябоє, обоє тварюки бо обоє лише заробляють на українській крови а не допомагають нам.
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13.06.2025 12:22 Ответить
Ізраїль буде знищений, бо маленький і наглий, провокує і нападає на сильно численніших, якщо не зараз, то через 10-20 років точно . Араби та інші мусульмани плодяться швидко, ізраїльтян так чи інакше всі країни ненавидять. Європа за Ізраїль не воїватиме, а США , завдяки яким ця країна взагалі існує теж вже здає.Але те, що Ізраїль захоче при нагоді всіх у могилу з собою потягнуть і почне ядеркою пулятися-теж варіант.Вони нам вороги, такі ж як і всі, хто ***** підтримує.
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13.06.2025 12:32 Ответить
Нетаньяху¥ло вирішує свої проблеми за рахунок України. То ми оголосимо глибоку стурбованість, бо ми за мир, і надамо обом сторонам конфлікту ковдри і палатки. Раzzія як і завжди кине свого союзника Іран і отримає за це від тромбу припинення підтримки України. Що тут незрозумілого? Адже юдеї для українців майже товариши, друзі і брати!
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13.06.2025 12:44 Ответить
Це як кацапи "*******" Китай, щоб потролити українців. Все понарошку, але яка різниця, секс по ращоту все одно секс.
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13.06.2025 13:45 Ответить
МОЛОДЦІ!!!
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13.06.2025 13:47 Ответить
У Рудого Донні роздвоєння особистості. Одна сторона хоче забігти в гареми принців та емірів, а друга-спорудити власний гарем в Мараларго.
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13.06.2025 13:51 Ответить
Трамп, як завжди, утреться і поїде до свого ліпшого товариша Кім Чен Ина поплакатись на його жирному плечі.
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13.06.2025 13:55 Ответить
 
 