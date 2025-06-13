Трамп хочет положить конец войне. И его не волнуют условия ее завершения, - Волкер

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп считает, что война в Украине не входит в интересы США. Он предпочел бы ее быстрее завершить.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Главкому" заявил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины в 2017-2019 годах Курт Волкер.

"Я думаю, что Трамп на стороне Соединенных Штатов Америки. Он не рассматривает эту войну как такую, которая входит в интересы США, Он считает, что это ужасная война, которая наносит ущерб Украине, России, торговле. И поэтому он хочет положить ей конец. И его не волнуют условия ее завершения", - сказал он.

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