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Новости Заявления Трампа
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Трамп хочет положить конец войне. И его не волнуют условия ее завершения, - Волкер

Волкер объяснил логику действий Белого дома

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп считает, что война в Украине не входит в интересы США. Он предпочел бы ее быстрее завершить.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Главкому" заявил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины в 2017-2019 годах Курт Волкер.

"Я думаю, что Трамп на стороне Соединенных Штатов Америки. Он не рассматривает эту войну как такую, которая входит в интересы США, Он считает, что это ужасная война, которая наносит ущерб Украине, России, торговле. И поэтому он хочет положить ей конец. И его не волнуют условия ее завершения", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Я очень разочарован как Россией, так и Украиной. Нужно мирное соглашение, - Трамп

Автор: 

США (27195) Трамп Дональд (5703) Волкер Курт (628) война в Украине (4773)


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Топ комментарии
+18
Якби тре було віддати Аляску - то цікавило б!
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13.06.2025 07:18 Ответить
+17
Помню в 19 тоже такой имбецил бегал, кричал «конец войне» в итоге… все видят что
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13.06.2025 07:18 Ответить
+15
Пох на твого трампа Курт . Ці умови хвилюють нас .!! Все інше не має значення .
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13.06.2025 07:20 Ответить
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Якби тре було віддати Аляску - то цікавило б!
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13.06.2025 07:18 Ответить
Та що ви хтiли ... Це ж .уйло-2, ще й опецькувате.
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13.06.2025 07:29 Ответить
Це не хуіло - це холуй хуіла.
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13.06.2025 08:14 Ответить
Тобто, х.йло-2?
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13.06.2025 08:48 Ответить
Помню в 19 тоже такой имбецил бегал, кричал «конец войне» в итоге… все видят что
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13.06.2025 07:18 Ответить
А хто ж це ?не нагадаєте?
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13.06.2025 07:27 Ответить
Ржеш, аж всцявся, лапотне
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13.06.2025 07:31 Ответить
Ты будешь рассказывать сказки своим ватным товарищам. В 14 Мариуполь освободили и пол донбасса и никто не рассказывал что видит мир в глазах *****.
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13.06.2025 07:29 Ответить
Негри тут ні до чого, дід Трамна з Німеччіни.
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13.06.2025 07:23 Ответить
ТО треба так і писати - гребаний інтелектуал Обама. Кажуть шо тре бути політкоректним, от тільки навіщо я не рощумію бо гівно тре називати гівном, а не продуктом житедіяльності людини.
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13.06.2025 07:34 Ответить
Доречi? Нарiк маск - також фрiц, вiд бiглих вiд Гааги в ПАР предкiв.
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13.06.2025 07:32 Ответить
@ Тромп: "ми близькі до угоди з Іраном. Поки я так вважаю, Ізраїль не повинен атакувати Іран, я цього не хочу."
.
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13.06.2025 07:20 Ответить
Пох на твого трампа Курт . Ці умови хвилюють нас .!! Все інше не має значення .
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13.06.2025 07:20 Ответить
Та ми бачимо, бачимо, ЯК парашне Трамно хоче закінчити війну. Не напружуйся так. А здавалось колись шо Волкер притомна людина.
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13.06.2025 07:21 Ответить
Угу, - війна завдає шкоди Україні тому давайте допоможемо кацапам Україну знищити.
Феєрія миротворчєства...
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13.06.2025 07:21 Ответить
ну якщо Трампа хвилює торгівля-то нехай торгує власною коханою дупою бо вона на відміну від України є його власністю...
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13.06.2025 07:26 Ответить
Схоже, після "московських розваг" вона йому вже не належить
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13.06.2025 08:54 Ответить
Тобто - забрати в України боєголовки , порізати на металобрухт її стратегічну авіацію і дати їй замість цього - кусок будапештського туалетного паперу - це в ваші інтереси входило . А тепер значить - війна в Україні у ваші довбані інтереси не входить .??
Ну й підарасня ж ви , америкоси й..бані . Недаремно вас кацапня так називає .
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13.06.2025 07:28 Ответить
правильне написати: у Ірану ще немає ядерної зброї, а його постійно ********...
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13.06.2025 08:01 Ответить
Як тількі полетить перша балістика на Москву, сраним ковбоям буде відразу цікаво. Но поки у Зеленського є тількі собачій хер, що він отримав за ресурси.
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13.06.2025 07:30 Ответить
Тобто якщо помре 10 млн укрів то теж ок? А якщо віддадуть ХАрків і Одесу то теж ок? А якщо закатують 100 000 то теж ок?

.....просто нема слів де беруться ці імбіцили
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13.06.2025 07:33 Ответить
Если Трампона Трампакса не волнует условия конца войны, то почему его волнует сама война?! чё он так суетится и хлопочет?!🤡🥳🤣😆🤪😂
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13.06.2025 07:34 Ответить
Рудого блазня цікавлять тільки гроші і за гешефти від торгівлі з кацапстаном він готовий злити Україну, бізнес і нічого особистого
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13.06.2025 07:42 Ответить
А кого хвилюють хвилювання трампона?
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13.06.2025 07:36 Ответить
Від того яким чином закінчиться ця війна багато чого залежить. У Трампа на першому місці торгівля, потім росія, а на останньому Україна. Трамп не далекоглядний політик, він торгаш.
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13.06.2025 07:37 Ответить
Хоче закінчити війну - поклавши хер на Україну
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13.06.2025 07:37 Ответить
США хочет просто кинуть Украину и выйти вся в белом. Но не может, так как имидж защитника слабых и все такое. Так что приходится делать вид, что очень волнует судьба.
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13.06.2025 07:45 Ответить
Пох*й шо там хоче трамп, воно (ОЙ)бнуте...
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13.06.2025 07:50 Ответить
Дурачок-трамп у Европi рузгублюе всi тi надбання, котрi здобули за часiв Другоi свiтовоi вiйни iх дiдиваiвале... Тобто , з у мислом , чи нi, ********** примушуе Германiю озброiтись до зубiв, i, як в пiдсумку, виперти амерiв iз Захiдноi Европи. Мабуть дурачок мае надiю нагрiти руки пiд час останньоi, третьоi свiтовоi вiйни за життя людства. ЗЫ... не здивуюсь з того, що таукитайцi вiдiжмуть Тайвань з Фiлiпiнами.
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13.06.2025 07:51 Ответить
Вивід військ з Афганістану нічому Америку не навчив
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13.06.2025 07:53 Ответить
У трампа там ізраїль відвалився, миротворець ****!
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13.06.2025 08:04 Ответить
Він не розглядає цю війну як таку, яка входить в інтереси США, ЩОСЬ вИ ДЯДЬКУ 3,14ЗДИТЕ....А ЯК УКРАЇНСЬКІ КОПАЛИНИ...?
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13.06.2025 08:04 Ответить
Попа вутін пообіцяв йому свої і якщо захопить Україну то і на захоплених територіях теж.От тупий трамп і ведеться.А потім раз,і нежданчик,але тоді трамп про це вже забуде
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13.06.2025 08:36 Ответить
Раз пофіг на умови, то хай забуває про аляску.
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13.06.2025 08:11 Ответить
В трампа нова фішка, почалися затримання сенаторів від демократів. Останнє затримання сенатора від демпартії Падія з кайданками і мордою в підлогу , которий просто хотів поставити питання під час брифінгу міністра внутрішньої безпеки.
Ось така вимальовується "демократія" в трампа.
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13.06.2025 08:20 Ответить
Навіть сам Трамп не знає ,чого він хоче --- старість дається взнаки .
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13.06.2025 08:21 Ответить
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13.06.2025 08:36 Ответить
Американці серіал зняли про громадянську війну у штатах. ******* війну.
Мабуть напророчили
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13.06.2025 08:55 Ответить
Замість розрулити війну в Україні - розв'язав у Ірані. Їбанько - подай патрони!
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13.06.2025 08:57 Ответить
 
 