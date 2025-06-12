РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11428 посетителей онлайн
Новости Трамп о войне в Украине Трамп о россии Заявления Трампа
6 774 107

Я очень разочарован как Россией, так и Украиной. Нужно мирное соглашение, - Трамп

Трамп очень разочарован Россией и Украиной

Президент США Дональд Трамп заявил, что "очень разочарован" сейчас обеими сторонами в российско-украинской войне, потому что нужно достичь мирного соглашения.

Об этом он сказал журналистам в Белом доме 12 июня, передает Цензор.НЕТ.

"Я очень разочарован Россией, но я разочарован и Украиной, потому что, по моему мнению, можно было бы достичь соглашения [о перемирии]... Сейчас все ненавидят Россию, а любят Германию и Японию", - отметил он.

Трамп снова вспомнил о потерях России и Украины в войне.

"Мы теряем 5-6 тысяч человек в неделю, в основном солдат, но также и людей, которые живут в городах, поскольку они снова подвергаются ударам ракет. Как жить в здании, зная, что ракета с большой вероятностью может попасть в ваше здание вечером? Это ужасно - так жить. Но мы достигнем этого соглашения, но я разочарован, мне жаль, что это [еще] не сделано", - добавил президент США.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп о войне РФ против Украины: Кто бы подумал, что дроны станут таким мощным оружием

Автор: 

россия (96267) Трамп Дональд (5690) война в Украине (4773)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+37
Який він ідіот !
показать весь комментарий
12.06.2025 20:00 Ответить
+30
А чем тебе не угодила Украина?
Приняли все твои хотелки, согласились на прекращение огня на 30 дней без всяких условий, заключили с тобой договор по ископаемым и т.д.
россия ничего не приняла, ни на что не согласилась, продолжает обстреливать города, каждый день гибнут мирные люди, а ты ... разочарован Украиной.
Как вередливая старая девица.
А ты знаешь, что это Украина и весь цивилизованный мир в тебе разочарованы?
А остальные с тебя просто смеются.
Ты что, на ходу спишь и ничего не видишь? Уже и спотыкаться начал на трапе самолета.
показать весь комментарий
12.06.2025 20:05 Ответить
+22
Трамп - кремлівська шавка. Нереально бути таким ідіотом - але це єдиний варіант поведінки для Трампа, щоб замаскувати залежність від кремля. У кримінальників це зветься "ламати дурку" - корчити з себе ідіота - а з ідіота який спрос?
показать весь комментарий
12.06.2025 20:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
п дор 1ржавий
показать весь комментарий
12.06.2025 21:24 Ответить
какая америка ущербная, если кроме невменяемых старых рухлядей не может никого выставить на выборы
показать весь комментарий
12.06.2025 21:24 Ответить
Коли послухав чергову абракадабру від іржавого .
.
показать весь комментарий
12.06.2025 21:28 Ответить
Яким же довбойобом треба бути, щоб рівняти Україну з **********. Вже його сраколизи кажуть, що Кацапія агресор, а воно все рівно пускає слину і не хоче цього визнати. Мрія про майбутні бариші від торгівлі з ********** вкінець замінили залишки мозку на лайно.
показать весь комментарий
12.06.2025 21:29 Ответить
Тімашонка поаче в сторонці.
показать весь комментарий
12.06.2025 22:02 Ответить
А деменція все ближче.

У осіб, у яких мозгів з народження не було, вона "б'є по горищу" особливо сильно.
показать весь комментарий
12.06.2025 21:35 Ответить
Ска, тобою весь світ розчарований, включаючи твою ж краіну
показать весь комментарий
12.06.2025 21:47 Ответить
Страница 2 из 2
 
 