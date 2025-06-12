Я дуже розчарований як Росією, так і Україною. Потрібна мирна угода, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що "дуже розчарований" зараз обома сторонами у російсько-українській війні, бо потрібно досягти мирної угоди.

Про це він сказав журналістам у Білому домі 12 червня, передає Цензор.НЕТ.

"Я дуже розчарований Росією, але я розчарований і Україною, тому що, на мою думку, можна було б досягти угоди [про перемир'я]... Зараз усі ненавидять Росію, а люблять Німеччину і Японію", - зазначив він.

Трамп знову згадав про втрати Росії та України у війні.

"Ми втрачаємо 5-6 тисяч людей на тиждень, в основному солдатів, але також і людей, які живуть у містах, оскільки вони знову піддаються ударам ракет. Як жити в будівлі, знаючи, що ракета з великою ймовірністю може влучити у вашу будівлю ввечері? Це жахливо –– так жити. Але ми досягнемо цієї угоди, але я розчарований, мені шкода, що це [ще] не зроблено", - додав президент США.

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