Я дуже розчарований як Росією, так і Україною. Потрібна мирна угода, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що "дуже розчарований" зараз обома сторонами у російсько-українській війні, бо потрібно досягти мирної угоди.
Про це він сказав журналістам у Білому домі 12 червня, передає Цензор.НЕТ.
"Я дуже розчарований Росією, але я розчарований і Україною, тому що, на мою думку, можна було б досягти угоди [про перемир'я]... Зараз усі ненавидять Росію, а люблять Німеччину і Японію", - зазначив він.
Трамп знову згадав про втрати Росії та України у війні.
"Ми втрачаємо 5-6 тисяч людей на тиждень, в основному солдатів, але також і людей, які живуть у містах, оскільки вони знову піддаються ударам ракет. Як жити в будівлі, знаючи, що ракета з великою ймовірністю може влучити у вашу будівлю ввечері? Це жахливо –– так жити. Але ми досягнемо цієї угоди, але я розчарований, мені шкода, що це [ще] не зроблено", - додав президент США.
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може він такий розумний, що його ніхто не розуміє ???????????????????
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США потрібно ослабити рашку. Щоб послабити рашку, рашка повинна воювати. А щоб рашка хотіла воювати, рашка повинна отримувати території.
Коли б США і ЄС хотіли б насправді заморозки, то вони б дали в кілька разів більше зброї і рашка безуспішно довбалася б об стіну і захотіла б заморозки. Усі, крім українського народу, отримують бажане: рашка - території, США та ЄС - дешеве вічне ослаблення рашки чужими життями, українська влада та олігархи - безкарний грабунок народу.
дай нам тамагавки, ми не "розочаруємо" тебе))
кидаєш монетузадаєш питання, видає кавузаготовлену відповідь...
)(уйлом переговоры.
Ніпонятно - чому замість заключити сделку з мігрантами, влаштував з ними війну в LA...
Вже б ліпше мовчав, миротворець хренов.
Яким чином можна помиритись з маньяком-вбивцею, що вдерся до твого дому?
От "мудрий" америанський наріт вибрав. Тут навіть наш "мудрий" наріт переплюнув...
Приняли все твои хотелки, согласились на прекращение огня на 30 дней без всяких условий, заключили с тобой договор по ископаемым и т.д.
россия ничего не приняла, ни на что не согласилась, продолжает обстреливать города, каждый день гибнут мирные люди, а ты ... разочарован Украиной.
Как вередливая старая девица.
А ты знаешь, что это Украина и весь цивилизованный мир в тебе разочарованы?
А остальные с тебя просто смеются.
Ты что, на ходу спишь и ничего не видишь? Уже и спотыкаться начал на трапе самолета.
З.І. Виходити вже передумав?
З.І.2. Там здається минули останні два тижня що він пуйлу давав? Ще два давати буде?
путин на мир не пошел. Продолжает войну, даже открывает новые фронта и совершает массовые налеты на мирные города, вызывая многочисленные человеческие жертвы среди гражданских.
Где твоя гора оружия?
Пока что видна и слышна гора твоего лицемерия и трусости.
2 недели назад ты сказал, что если пуйло в течение 1,5 - 2 недель не прекратит огонь, то его ждет что-то ужасное.
Вчера истекли 2 недели.
От тебя в итоге мы не услышали даже шепота.
пуйло не пошел на мирное соглашение по истечении 2-х недель, которые ты ему отвел, а в итоге виноватой оказалась Украина.
Даже без объяснений с твоей стороны...
Як би знав.
Нас очікують веселі часи.