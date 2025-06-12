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Я дуже розчарований як Росією, так і Україною. Потрібна мирна угода, - Трамп

Трамп дуже розчарований Росією та Україною

Президент США Дональд Трамп заявив, що "дуже розчарований" зараз обома сторонами у російсько-українській війні, бо потрібно досягти мирної угоди. 

Про це він сказав журналістам у Білому домі 12 червня, передає Цензор.НЕТ.

"Я дуже розчарований Росією, але я розчарований і Україною, тому що, на мою думку, можна було б досягти угоди [про перемир'я]... Зараз усі ненавидять Росію, а люблять Німеччину і Японію", - зазначив він. 

Трамп знову згадав про втрати Росії та України у війні. 

"Ми втрачаємо 5-6 тисяч людей на тиждень, в основному солдатів, але також і людей, які живуть у містах, оскільки вони знову піддаються ударам ракет. Як жити в будівлі, знаючи, що ракета з великою ймовірністю може влучити у вашу будівлю ввечері? Це жахливо –– так жити. Але ми досягнемо цієї угоди, але я розчарований, мені шкода, що це [ще] не зроблено", - додав президент США.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп про війну РФ проти України: Хто б подумав, що дрони стануть такою потужною зброєю

Автор: 

росія (66175) Трамп Дональд (6160) війна в Україні (4808)


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Топ коментарі
+21
Який він ідіот !
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12.06.2025 20:00 Відповісти
+19
А чем тебе не угодила Украина?
Приняли все твои хотелки, согласились на прекращение огня на 30 дней без всяких условий, заключили с тобой договор по ископаемым и т.д.
россия ничего не приняла, ни на что не согласилась, продолжает обстреливать города, каждый день гибнут мирные люди, а ты ... разочарован Украиной.
Как вередливая старая девица.
А ты знаешь, что это Украина и весь цивилизованный мир в тебе разочарованы?
А остальные с тебя просто смеются.
Ты что, на ходу спишь и ничего не видишь? Уже и спотыкаться начал на трапе самолета.
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12.06.2025 20:05 Відповісти
+13
Трамп - кремлівська шавка. Нереально бути таким ідіотом - але це єдиний варіант поведінки для Трампа, щоб замаскувати залежність від кремля. У кримінальників це зветься "ламати дурку" - корчити з себе ідіота - а з ідіота який спрос?
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12.06.2025 20:07 Відповісти
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Завязывай уже. Никто не хочет мира.
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12.06.2025 20:00 Відповісти
Він не хоче миру, він хоче премію Нобіля !
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12.06.2025 20:01 Відповісти
Заздрит Обаме?
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12.06.2025 20:04 Відповісти
Це Ви так влучно підмітили - в його стареченарцисоїдальній когнетивці змішалось все- у ОБАМИ були "ПРЕКРАСНІ РЕЗУЛЬТАТИ" перезапуску відносин з Кремлем та ще й нагорода від Європи як миротворцю, та цей він ПРОСТИ ГОСПОДИ за матюки -він абсолютно лівий ДЕМОКРАТ, на відміну від Байдена демоцентриста.. !!!
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12.06.2025 20:33 Відповісти
История по спирали или теория фракталов. Всё повторяется - сралин и гитлер с aliexpress. Кто есть кто - не важно. Голубки заигрывают друг с другом, а вот чем всё закончиться - непонятно
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12.06.2025 20:55 Відповісти
Який він ідіот !
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12.06.2025 20:00 Відповісти
який який... Патентований.
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12.06.2025 20:09 Відповісти
Трамп зрозумiв яке вiн гiвно...
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12.06.2025 20:27 Відповісти
Зараз усі ненавидять Росію, а ******* Німеччину і Японію ?????????

може він такий розумний, що його ніхто не розуміє ???????????????????

.
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12.06.2025 20:41 Відповісти
Це ви дурні, а не Трамп!
США потрібно ослабити рашку. Щоб послабити рашку, рашка повинна воювати. А щоб рашка хотіла воювати, рашка повинна отримувати території.
Коли б США і ЄС хотіли б насправді заморозки, то вони б дали в кілька разів більше зброї і рашка безуспішно довбалася б об стіну і захотіла б заморозки. Усі, крім українського народу, отримують бажане: рашка - території, США та ЄС - дешеве вічне ослаблення рашки чужими життями, українська влада та олігархи - безкарний грабунок народу.
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12.06.2025 20:41 Відповісти
То дави на рашку і не будеш розчарований Україною - додув
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12.06.2025 20:00 Відповісти
кажуть він не любить слабаків- бо нього мамка-татко не вклали гени емпатії... Тому він й любить Ху беззавєтна , бо сам слабак перед ним .
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12.06.2025 20:37 Відповісти
Донні, *****. Щоб були твоя мирна угода тобі треба яйка ***** гвинтом Архімеда.
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12.06.2025 20:00 Відповісти
оце тобі, ну не засмучуйся))
дай нам тамагавки, ми не "розочаруємо" тебе))
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12.06.2025 20:01 Відповісти
Сподіваюсь, 14 червня американський народ покаже, як він розчарований тобою, срампон...
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12.06.2025 20:01 Відповісти
Йому хто небудь розповість, що на Україну напала рАссія?
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12.06.2025 20:02 Відповісти
ні, бо це зразу ламає політичну кар'єру до кінця життя.
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12.06.2025 20:11 Відповісти
Зажувало пластинку? чи він просто довбо*б?
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12.06.2025 20:02 Відповісти
просто довбойоб, у якого до того ж ще і пластинку заїло.
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12.06.2025 20:13 Відповісти
Він нагадує торговий автомат - кидаєш монету задаєш питання, видає каву заготовлену відповідь...
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12.06.2025 20:31 Відповісти
думка бройлерного курчати нікого не цікавить.
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12.06.2025 20:03 Відповісти
Трампон, ты не перепутай с протестующими в Калифорнии - войсками, со своим дружбаном
)(уйлом переговоры.
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12.06.2025 20:03 Відповісти
Угу.
Ніпонятно - чому замість заключити сделку з мігрантами, влаштував з ними війну в LA...
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12.06.2025 20:27 Відповісти
якби ж ти знав що ми про тебе думаємо..... писати ці слова на Цензорі не можна нажаль....
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12.06.2025 20:03 Відповісти
а от я з модератором домовився, і мені тепер по блату можно.
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12.06.2025 20:14 Відповісти
круто. а я не домовився. і постійно в бані чалюсь.
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12.06.2025 20:18 Відповісти
то скоріш за все причина зовсім не у ваших витончених матюках.
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12.06.2025 20:22 Відповісти
"МИ втрачаємо"...це як " Ми, Нікалай Фтарой" чи "ми - я І трактор"...
Вже б ліпше мовчав, миротворець хренов.
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12.06.2025 20:04 Відповісти
Як?! Придурку рудий, як?
Яким чином можна помиритись з маньяком-вбивцею, що вдерся до твого дому?
От "мудрий" америанський наріт вибрав. Тут навіть наш "мудрий" наріт переплюнув...
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12.06.2025 20:04 Відповісти
..а от цікаво! Хто перший отямиться? з мудрих нарІдів ???
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12.06.2025 20:34 Відповісти
Боюсь, що то невиліковно...
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12.06.2025 20:36 Відповісти
.. ну стосовно нашого... наслідків війни... сприймання влади... тут СТОВІДСОТКОВО невиліковно! А от у американців ще є час... У нас сьомий рік почався... (ідіотів не поменшало) а у них ще є надія...всього кілька місяців..))))
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12.06.2025 20:46 Відповісти
Даже не удивлюсь что весь срок своего президенства Тампон будет рассказывать одно и тоже...
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12.06.2025 20:04 Відповісти
ЙОЛОП!!!
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12.06.2025 20:04 Відповісти
Рудий педофіл ...
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12.06.2025 20:05 Відповісти
А чем тебе не угодила Украина?
Приняли все твои хотелки, согласились на прекращение огня на 30 дней без всяких условий, заключили с тобой договор по ископаемым и т.д.
россия ничего не приняла, ни на что не согласилась, продолжает обстреливать города, каждый день гибнут мирные люди, а ты ... разочарован Украиной.
Как вередливая старая девица.
А ты знаешь, что это Украина и весь цивилизованный мир в тебе разочарованы?
А остальные с тебя просто смеются.
Ты что, на ходу спишь и ничего не видишь? Уже и спотыкаться начал на трапе самолета.
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12.06.2025 20:05 Відповісти
Трамну все це до чуба.
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12.06.2025 20:15 Відповісти
Люто плюсую, особенно трап.
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12.06.2025 20:32 Відповісти
Побачимо, як ти будеш розчарованим, коли опублiкують файли Епштейна. 😬
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12.06.2025 20:05 Відповісти
Трамп, как жители Калифорнии разочарованы ...
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12.06.2025 20:05 Відповісти
Розчарований, х.йлом зачарований, в 90-х з плешивим "повєнчаний".
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12.06.2025 20:06 Відповісти
"драгаценая *********** жєншчіна"
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12.06.2025 20:12 Відповісти
Трамп - кремлівська шавка. Нереально бути таким ідіотом - але це єдиний варіант поведінки для Трампа, щоб замаскувати залежність від кремля. У кримінальників це зветься "ламати дурку" - корчити з себе ідіота - а з ідіота який спрос?
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12.06.2025 20:07 Відповісти
А як я розчарований, щоб тебе рудого дурня дупою на факел статуї свободи посадили.
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12.06.2025 20:07 Відповісти
Я так розумію московією розчарований що вона ні як не може в успішний наступ,а Україною що не хоче капітулювати?

З.І. Виходити вже передумав?
З.І.2. Там здається минули останні два тижня що він пуйлу давав? Ще два давати буде?
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12.06.2025 20:07 Відповісти
Так це ж путінська давалка - даватиме скільки може !
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12.06.2025 20:15 Відповісти
100% агент Кремля.
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12.06.2025 20:09 Відповісти
ДедуЛя не поломай свой и так отсталый мозг!
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12.06.2025 20:09 Відповісти
Старе, смердюче педофілище…
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12.06.2025 20:12 Відповісти
А як ми розчаровані одним амеровським престарілим ,рудим мудаком,а тепер ще й педофілом....він навіть уявити не може...
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12.06.2025 20:12 Відповісти
Маховик закрутився і його вже не спинити... Не знаю як закінчиться війна і в яких кордонах збережеться Україна але одне я знаю точно, найгірше ще попереду
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12.06.2025 20:13 Відповісти
Свіженький москвобот. П'ятиденний.
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12.06.2025 20:31 Відповісти
Всі дуже розчаровані Трампоном Трампаксом!!🤡🥳🥳🤣😂😆
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12.06.2025 20:16 Відповісти
Кто говорит про дипломатию и мир - это предатели. Обложка - дипломатии и мира, а завернуто внутри - помогать не хотим потому что предатели.
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12.06.2025 20:16 Відповісти
А я дуже розчарований тім стрілком,який тобі,підар рудий,вухо поцарапав!
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12.06.2025 20:17 Відповісти
Потрібна справедлива, законна і прийнятна для світової спільноти мирна угода!!! Но, це тільки без *****!!!🤡🥳🤣😆
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12.06.2025 20:18 Відповісти
Деградонт Реднекович
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12.06.2025 20:19 Відповісти
В Славянске делец Швачка Александр Григорьевич «ПП НВКТФ Ювис» под видом продукции собственного производства вывозил в Россию в разобранном виде станки для нужд российского ВПК с заводов Славянска и Краматорска известно о вывозе с НИИВН совместно с Кульматицким Владимиром Владимировичем (директором) и со Славянского Машиностроительного завода совместно с подельником Придворовым Павлом (директором) документы оформлялись якобы на вывоз в среднюю Азию сельскохозяйственных механизмов собственного производства по производству комбикормов или что-то вроде этого на самом деле вывозились особо ценные и дорогостоящие станки в разобранном виде в которых нуждалась российское ВПК которое находилось под санкциями, так же это было сделано с целью ослабить Украину и ограбить украинцев что бы безработные украинцы не сопротивлялись вторжению России!
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12.06.2025 20:20 Відповісти
Як ти вже весь світ задрав своїми У Г О Д А М И...
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12.06.2025 20:24 Відповісти
Дэбиль
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12.06.2025 20:25 Відповісти
ідіот!
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12.06.2025 20:26 Відповісти
Трудно поверить что такой ИДИОТ является президентом США, такое впечатление ,что мы смотрим дешёвую комедию..
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12.06.2025 20:27 Відповісти
Нас врятує тільки чудо.
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12.06.2025 20:28 Відповісти
А порозумнішати не варіант?Простіше "чудо" чекати?
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12.06.2025 20:39 Відповісти
Порозумнішати Трампу? Як це у вас вийде?
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12.06.2025 20:44 Відповісти
В предвыборном обещании ты сказал, что если путин не прекратит огонь, то я завалю Украину оружием.
путин на мир не пошел. Продолжает войну, даже открывает новые фронта и совершает массовые налеты на мирные города, вызывая многочисленные человеческие жертвы среди гражданских.
Где твоя гора оружия?
Пока что видна и слышна гора твоего лицемерия и трусости.
2 недели назад ты сказал, что если пуйло в течение 1,5 - 2 недель не прекратит огонь, то его ждет что-то ужасное.
Вчера истекли 2 недели.
От тебя в итоге мы не услышали даже шепота.
пуйло не пошел на мирное соглашение по истечении 2-х недель, которые ты ему отвел, а в итоге виноватой оказалась Украина.
Даже без объяснений с твоей стороны...
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12.06.2025 20:29 Відповісти
А Україною чого?((Бо не здалися?((Премію миру захотів ((Скоро будеш мати за Іран.
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12.06.2025 20:30 Відповісти
Єнта песня хараша --- начинай с начала .
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12.06.2025 20:31 Відповісти
Потрібно ліжко в палаті №6
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12.06.2025 20:31 Відповісти
Невиліковний дов&ой&
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12.06.2025 20:33 Відповісти
Ти частіше вилизуй у *****. Може ракети летітимуть рідше. Старий маразматик.
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12.06.2025 20:33 Відповісти
А як Україна і українці розчаровані у тобі, гольфісте.
Як би знав.
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12.06.2025 20:35 Відповісти
До дупи трампа,у нас є 28 безпекових угод
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12.06.2025 20:37 Відповісти
Украина будет воевать бесконечно. Хоть ядеркой будут угрожать. Какая разница для Украинца - умереть от ядерки или от пыток в тюрьме России. У Украины нет власти Украинской, кроме народа, а народ будет воевать до конца. Кремль думает, что раз он контролирует КГБ(СБУ) и контролирует судебную систему Портновым(агентом кремля выстроенную) и контролирует всю власть сформированную ручными олигархами, которые 30 лет полный контроль Кремля устанавливали над властью и СМИ Украины, то Украина под их властью. А у Украины главная власть - народ. Народ не захватить, даже контролируя все органы власти. И если они пойдут против народа, народ их уничтожит. Будут делать то, что народ хочет. Только грабить и подсирать могут из тыла и разваливать все. По хорошему нужно абсолютно это систему менять. Они не легитимные не по законам, которые они сами под себя написали, а по законам природы власти демократии. Украинскому народу нужно иметь свои СМИ и Армии, которые не подчиняются олигархам с системой коррупционеров и предателей. Нужно создавать независимые интернет СМИ: сайты, ютуб каналы. Чтобы формировать новые элиты вместо олигархическо-мафиозных-фсбшных. Нужно очистить систему и чтобы не подсырали из тыла. Чтобы работали на благо страны. Не разваливали все и не гадили. Тогда и страна будет жить лучше и будет сильнее. А то, что КГБ табличку сменили, а персонал по большей части остался в СБУ. То что они с ворами в законе из русского синдиката вместе зависают в ресторанах. Президента окружение олигархи и портновы, которые крым России сливали и есть в открытых источниках доказательства. Та море всех этих связей. Кто за новостями следил, тот все знает. Все и вся онли гниль во власти. из орг преступности и с круговой порукой и связаны все вместе и с олигархами и кремлем. А вести войну, когда такая власть вражеских лазунчиков черезвычайно сложно. Они еще и законы под себя написали, что их убрать нельзя и диктаторы сраные. Народу только можно не сдаваться в таких условиях и надеяться, что запад победит Россию. Народ Украины вообще в тройном капкане - на духе держиться и не дает предателям сдать страну и противостоит России, еще и Запад пользуется и там тоже предателей хватает и еще жадность капиталистов. Меньше денег дают, эксплутируя Украинцев и смерти. Украинцы просто железный народ!
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12.06.2025 20:37 Відповісти
чому нема вікового цензу для посади президента?
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12.06.2025 20:38 Відповісти
Імпотент-підхуйловник
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12.06.2025 20:38 Відповісти
старість не завжди є мудрість. набагато частіше навпаки
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12.06.2025 20:39 Відповісти
Украінці завожають йому укладати хороші угоди та робити хороший бізнес.
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12.06.2025 20:45 Відповісти
До нього так нічогоі не дійде. Хіба що якоюсь хитрістю таємно заманити його в Київ ,Одесу чи Харків і дати переночувати ,коли друг-пуйло-владімір серед ночі почне засвідчувати рудому довбню свою дружбу шляхом запуску по Україні 400-500 шахедів та ще й пів-десятком корейських іскандерів від ще одного "хорошого хлопця" Ина рокет-мена. Тут 100% спрацює приказка , краще один раз побачити ніж 100 раз від когось почути.
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12.06.2025 20:45 Відповісти
Випляток від макаки і орангутанга
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12.06.2025 20:45 Відповісти
Судячи по фото два пальця на лобі це єдине що звязує Трампа з мозком.
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12.06.2025 20:46 Відповісти
В ближайшие дни Израиль атакует Иран, это абсолютно точная информация, так что Доня побереги силы, там будет что комментировать.
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12.06.2025 20:50 Відповісти
так щось багато вереску на цій темі. і в даркнеті всі набрали попкорну в очікуванні шоу
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12.06.2025 20:56 Відповісти
Яке воно кончене.
Нас очікують веселі часи.
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12.06.2025 20:53 Відповісти
А Україні потрібна ядерна зброя. Це цілком реально зробити: https://censor.net/ua/forum/3557615/**********-yaderna-perspektyva
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12.06.2025 20:54 Відповісти
думка *********** підстилки неїпет. якось так
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12.06.2025 20:55 Відповісти
Падло розчароване ,що Україна захищається...!
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12.06.2025 20:59 Відповісти
 
 