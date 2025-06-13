Трамп хоче покласти край війні. І його не хвилюють умови її завершення, - Волкер

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп вважає, що війна в Україні не входить в інтереси США. Він волів би її швидше завершити.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю "Главкому" заявив спецпредставник Держдепартаменту США з питань України у 2017-2019 роках Курт Волкер.

"Я думаю, що Трамп на боці Сполучених Штатів Америки. Він не розглядає цю війну як таку, яка входить в інтереси США, Він вважає, що це жахлива війна, яка завдає шкоди Україні, Росії, торгівлі. І тому він хоче покласти їй край. І його не хвилюють умови її завершення", – сказав він.

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