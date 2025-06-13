Атакою на ядерні об’єкти Ірану Нетаньяху кинув виклик Трампу, - Bloomberg
Президент Дональд Трамп неодноразово закликав Ізраїль не завдавати ударів по ядерних об'єктах Ірану. Схоже, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху кинув виклик лідеру США. І Сполучені Штати, і їхні союзники побоювалися цього удару, але він все ж відбувся.
Про це пише Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.
"Цей удар стався лише через кілька годин після того, як Трамп заявив журналістам, що атака не є неминучою, і США все ще вірять у перспективи дипломатичного вирішення, яке Нетаньяху довго вважав неможливим", - пише видання.
Автор зазначає, що рішення Нетаньяху призведе до загострення напруженості в регіоні, а іранська відповідь майже неминуча.
Це поглиблює зовнішньополітичні кризи, з якими Трампу довелося боротися з моменту повернення до Білого дому, і ставить під сумнів здатність Трампа впливати на такого союзника, як Нетаньяху, не кажучи вже про лідерів таких країн як Росія чи Китай.
Bloomberg вважає, що ізраїльська атака може втягнути США у цей конфлікт.
"Війна Нетаньяху випередила заяву президента Трампа про те, що США прихильні до дипломатичного вирішення", - сказав директор з питань оборони та зовнішньої політики Інституту Като Джастін Логан.
Експерт припустив, що прем'єр Ізраїлю вирішив поставити президента США перед доконаним фактом.
Удари Ізраїлю по Ірану
Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.
Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.
Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.
Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.
Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану
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Art of the deal.
на рудого донні чалмоголові забили болт, от і Бі-Бі змусив рудого донні погодитися із діями свого партнера
Брехливу, бо здається вже рік не збивали розвідувальні Форпости, які є ліцензійними ізраїльськими Searcher.
А правду, бо дійсно, саме отримані з Ізраїля технології, дали старт розвитку дронобудування в рашистів. І в Україні збили цілу купу цих Форпостів, значна частина взагалі була виготовлена в Ізраїлі (в часи АТО саме такі збивали).
Уперто переводить розмову з постачальника Шахедів кацапам (Ірану) якими вони вбивають українців, на ізобрєтатєля цих БПЛА.
Школа кацапського ІПСО дтктд.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2025/06/13/7516924/
"Президент США Дональд Трамп подтвердил, что заранее знал о планах удара Израиля по Ирану, и сказал, что США готовы защищать свои силы в регионе и помочь Израилю в случае ответных ударов."
В 2023, у Нетаньяху були великі, ВЕЛИКІ проблеми з судами (і суспільством), де йому світив строк про корупцію. А потім, який збіг....всесильний МОСААД прогледів напад ХАМАС. Нація згуртувалась, уряд єдності, і все таке.
Приходить 2025 рік, в Нетаньяху знову біда - Кнесет на межі саморозпуску (ледь в середу не сталось), довіра до нього на мінімумі, і замість перемоги на виборах світить, ви не повірите.....суди і строк за корупцію, та справа щодо державної зради в його оточенні. І раптом! Іран створює ядерну зброю!!!!!
Я думаю, Ізраїль ще довго воюватиме. Дуже довго. Ніхто ж не хоче під суд, чи не так?
P.S. Разом з тим, сьогоднішній Іран це зло. Отримали по заслугам.
P.P.S. Шановний МОСААД, не мінуйте мені мобільний за цей коментар. Краще слідкуйте за справжніми терористами, щоб не повторився 2023.
В рамках второй операции, направленной на нейтрализацию иранской ПВО, угрожающей израильским истребителям, Моссад использовал скрытно внедрённые в страну ударные системы и передовые технологии, внимание, "размещённые на транспортных средствах". С началом внезапной атаки вооружение было активировано и нанесло точечные удары, уничтожив системы ПВО противника.
Третья операция включала создание секретной базы для ударных беспилотников, заблаговременно внедрённых вглубь Ирана. Во время массированной израильской атаки эти дроны-камикадзе были активированы и атаковали пусковые установки иранских баллистических ракет на базе Эсфеджабад, расположенной рядом с Тегераном, - установок, которые представляют угрозу для стратегических и гражданских объектов в Израиле. (c)
Читається як: «Нєтаньяху кинув Трампа».
Тай по смислу підходе.
Скоріше за все, дозапрпвку у повітрі забезпечували ВПС США.
Тому про неузгодженість ударів з США - казочки.
Обмовка по Фройду.
Він же TACO