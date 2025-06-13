Атакою на ядерні об’єкти Ірану Нетаньяху кинув виклик Трампу, - Bloomberg

Президент Дональд Трамп неодноразово закликав Ізраїль не завдавати ударів по ядерних об'єктах Ірану. Схоже, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху кинув виклик лідеру США. І Сполучені Штати, і їхні союзники побоювалися цього удару, але він все ж відбувся.

Про це пише Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

"Цей удар стався лише через кілька годин після того, як Трамп заявив журналістам, що атака не є неминучою, і США все ще вірять у перспективи дипломатичного вирішення, яке Нетаньяху довго вважав неможливим", - пише видання.

Автор зазначає, що рішення Нетаньяху призведе до загострення напруженості в регіоні, а іранська відповідь майже неминуча.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп хоче покласти край війні. І його не хвилюють умови її завершення, - Волкер

Це поглиблює зовнішньополітичні кризи, з якими Трампу довелося боротися з моменту повернення до Білого дому, і ставить під сумнів здатність Трампа впливати на такого союзника, як Нетаньяху, не кажучи вже про лідерів таких країн як Росія чи Китай.

Bloomberg вважає, що ізраїльська атака може втягнути США у цей конфлікт.

"Війна Нетаньяху випередила заяву президента Трампа про те, що США прихильні до дипломатичного вирішення", - сказав директор з питань оборони та зовнішньої політики Інституту Като Джастін Логан.

Експерт припустив, що прем'єр Ізраїлю вирішив поставити президента США перед доконаним фактом.

Читайте: Удари Ізраїлю по Ірану можуть "запалити" Близький Схід, - глава МЗС Норвегії

Удари Ізраїлю по Ірану

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.

Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.

Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.

Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.

Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану

Читайте: Іран запустив по Ізраїлю понад 100 ударних безпілотників