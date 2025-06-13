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Новини Удар Ізраїлю по Ірану
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Атакою на ядерні об’єкти Ірану Нетаньяху кинув виклик Трампу, - Bloomberg

Трамп не завадив Нетаньяху атакувати Іран

Президент Дональд Трамп неодноразово закликав Ізраїль не завдавати ударів по ядерних об'єктах Ірану. Схоже, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху кинув виклик лідеру США. І Сполучені Штати, і їхні союзники побоювалися цього удару, але він все ж відбувся.

Про це пише Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

"Цей удар стався лише через кілька годин після того, як Трамп заявив журналістам, що атака не є неминучою, і США все ще вірять у перспективи дипломатичного вирішення, яке Нетаньяху довго вважав неможливим", - пише видання.

Автор зазначає, що рішення Нетаньяху призведе до загострення напруженості в регіоні, а іранська відповідь майже неминуча.

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Це поглиблює зовнішньополітичні кризи, з якими Трампу довелося боротися з моменту повернення до Білого дому, і ставить під сумнів здатність Трампа впливати на такого союзника, як Нетаньяху, не кажучи вже про лідерів таких країн як Росія чи Китай.

Bloomberg вважає, що ізраїльська атака може втягнути США у цей конфлікт.

"Війна Нетаньяху випередила заяву президента Трампа про те, що США прихильні до дипломатичного вирішення", - сказав директор з питань оборони та зовнішньої політики Інституту Като Джастін Логан.

Експерт припустив, що прем'єр Ізраїлю вирішив поставити президента США перед доконаним фактом.

Читайте: Удари Ізраїлю по Ірану можуть "запалити" Близький Схід, - глава МЗС Норвегії

Удари Ізраїлю по Ірану

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.

Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.

Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.

Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.

Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану

Читайте: Іран запустив по Ізраїлю понад 100 ударних безпілотників

Автор: 

Ізраїль (1671) Іран (2078) США (23465) Трамп Дональд (6160)


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Топ коментарі
+8
Ізраїль вночі вдарив по Ірану. Нафта вгору, шанси Трампа на нобелевську премію миру вниз. Десь радіє один маленький Путін.

Art of the deal.
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13.06.2025 10:57 Відповісти
+5
Ізраїль вчинив як справжній світовий лідер
на рудого донні чалмоголові забили болт, от і Бі-Бі змусив рудого донні погодитися із діями свого партнера
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13.06.2025 10:59 Відповісти
+4
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13.06.2025 11:05 Відповісти
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Ізраїль вночі вдарив по Ірану. Нафта вгору, шанси Трампа на нобелевську премію миру вниз. Десь радіє один маленький Путін.

Art of the deal.
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13.06.2025 10:57 Відповісти
😂
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13.06.2025 10:58 Відповісти
Ізраїль вчинив як справжній світовий лідер
на рудого донні чалмоголові забили болт, от і Бі-Бі змусив рудого донні погодитися із діями свого партнера
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13.06.2025 10:59 Відповісти
не звизди , кацапи вкрали чертежи дрона
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13.06.2025 11:03 Відповісти
І жидів в єлабугу на будівництво заводу теж вкрали?
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13.06.2025 11:06 Відповісти
Насправді він пише брехливу правду.
Брехливу, бо здається вже рік не збивали розвідувальні Форпости, які є ліцензійними ізраїльськими Searcher.
А правду, бо дійсно, саме отримані з Ізраїля технології, дали старт розвитку дронобудування в рашистів. І в Україні збили цілу купу цих Форпостів, значна частина взагалі була виготовлена в Ізраїлі (в часи АТО саме такі збивали).
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13.06.2025 11:10 Відповісти
Тут особа клеїть дурня.
Уперто переводить розмову з постачальника Шахедів кацапам (Ірану) якими вони вбивають українців, на ізобрєтатєля цих БПЛА.
Школа кацапського ІПСО дтктд.
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13.06.2025 11:38 Відповісти
ПідОрок. Українців вбивають іранські шахеди які виробляє російська *********.
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13.06.2025 11:05 Відповісти
хто ще не кидав рудого ?
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13.06.2025 11:02 Відповісти
Ця війна може бути або дуже довгою але скоріш за все дуже короткою тому що "велич" Ірану як і рашки дуже "надута" і Ізраїль цю "велич" може здути за пару місяців якщо не швидше!
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13.06.2025 11:02 Відповісти
Якщо сам швидше не здується.
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13.06.2025 11:07 Відповісти
Трамп в темі - Ізраїль кинув рукавичку /ракети/ Ірану
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13.06.2025 11:02 Відповісти
уже всякую хероту пишут, а не че что Трамп уже потдвердил что будет помогать Израилю и более того он скорее всего сам и санкционировал эти удары когда договор с Ираном зашел в тупик. Или вы думаете США просто так перенаправила 20к зенитных ракет от Украины в Израиль заранее ?

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2025/06/13/7516924/

"Президент США Дональд Трамп подтвердил, что заранее знал о планах удара Израиля по Ирану, и сказал, что США готовы защищать свои силы в регионе и помочь Израилю в случае ответных ударов."
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13.06.2025 11:02 Відповісти
ага і Я підтримую
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13.06.2025 11:04 Відповісти
ну так, ну так... це ж Ізраїль напав на Газу 07.10.23...
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13.06.2025 11:06 Відповісти
та не кинув, а ложив! і не виклик! ))
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13.06.2025 11:03 Відповісти
Хочете про виклики?
В 2023, у Нетаньяху були великі, ВЕЛИКІ проблеми з судами (і суспільством), де йому світив строк про корупцію. А потім, який збіг....всесильний МОСААД прогледів напад ХАМАС. Нація згуртувалась, уряд єдності, і все таке.
Приходить 2025 рік, в Нетаньяху знову біда - Кнесет на межі саморозпуску (ледь в середу не сталось), довіра до нього на мінімумі, і замість перемоги на виборах світить, ви не повірите.....суди і строк за корупцію, та справа щодо державної зради в його оточенні. І раптом! Іран створює ядерну зброю!!!!!
Я думаю, Ізраїль ще довго воюватиме. Дуже довго. Ніхто ж не хоче під суд, чи не так?
P.S. Разом з тим, сьогоднішній Іран це зло. Отримали по заслугам.
P.P.S. Шановний МОСААД, не мінуйте мені мобільний за цей коментар. Краще слідкуйте за справжніми терористами, щоб не повторився 2023.
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13.06.2025 11:03 Відповісти
можна помедленее я записую
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13.06.2025 11:05 Відповісти
Скептичний Песиміст - Тобі б твої звернення не до Моссаду направляти, а до чергової медсести, яка піклується про твою палату, де ти лежиш із такими ж, подібними до тебе ***********
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13.06.2025 11:35 Відповісти
Байден винуватий...
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13.06.2025 11:04 Відповісти
Точно Байден? Не Порошенко?
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13.06.2025 11:07 Відповісти
Первая часть операции прошла в центральной части Ирана. Диверсионные группы Моссад развернули системы вооружения на открытых участках неподалёку от иранских ЗРК. С началом израильской атаки, параллельно с воздушными ударами ВВС Израиля по территории Ирана, эти системы были приведены в боевую готовность и одновременно нанесли удары по целям.

В рамках второй операции, направленной на нейтрализацию иранской ПВО, угрожающей израильским истребителям, Моссад использовал скрытно внедрённые в страну ударные системы и передовые технологии, внимание, "размещённые на транспортных средствах". С началом внезапной атаки вооружение было активировано и нанесло точечные удары, уничтожив системы ПВО противника.

Третья операция включала создание секретной базы для ударных беспилотников, заблаговременно внедрённых вглубь Ирана. Во время массированной израильской атаки эти дроны-камикадзе были активированы и атаковали пусковые установки иранских баллистических ракет на базе Эсфеджабад, расположенной рядом с Тегераном, - установок, которые представляют угрозу для стратегических и гражданских объектов в Израиле. (c)
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13.06.2025 11:05 Відповісти
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13.06.2025 11:05 Відповісти
Відпрацювала так, як задумано. Кожна установка ППО знешкодила по одній ізраїльській ракеті!
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13.06.2025 11:08 Відповісти
Який цікавий заголовок.
Читається як: «Нєтаньяху кинув Трампа».
Тай по смислу підходе.
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13.06.2025 11:05 Відповісти
ВПС Ізраїлю заходили на Іран через повітряне пространство Іраку, яке контролюють США.
Скоріше за все, дозапрпвку у повітрі забезпечували ВПС США.

Тому про неузгодженість ударів з США - казочки.
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13.06.2025 11:11 Відповісти
Він не про це, так заголовок журналістами криво написаний )
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13.06.2025 11:18 Відповісти
Як раз нормально написано!
Обмовка по Фройду.
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13.06.2025 11:24 Відповісти
І я звернув увагу. Непевно спочатку хотіли так і написати, але потім добавили слово "виклик", от і получилась фігня )
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13.06.2025 11:17 Відповісти
Закликав закликав не завдавати ударів по Ірану, а недавно передав Ізраїлю 20 тис. ракет ППО малої дальності. Совпадєніє? Не думаю.
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13.06.2025 11:06 Відповісти
Вроде бы они преданы на американские базы.
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13.06.2025 11:08 Відповісти
І не будуть застосовуватись проти іранських мопедів, котрі вже летять на Ізраїль? Та що ви кажете?
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13.06.2025 11:10 Відповісти
Яки виклики полуідіоту Трамну? Накуй, тільки посилати накуй довбня який завдяки мудрому амеріканському нарІду дорівався до влади та рубить бабло шахрайством на біржі шляхом заяв про таріфи. От майже як у нас в 2019 році, з відмінністі шо наш крадій своїми висерами на долю Світу не впливає.
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13.06.2025 11:08 Відповісти
Ізраїль збив всі ракети і дрони на територією Ірану
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13.06.2025 11:11 Відповісти
Московський режим призиває Іран нанести ядерний удар по Ізраїлю. Ау, Нетаньяху і Тампон, ***** це ж ваш товариш. На скільки пам'ятаю рашисти підписали з Іраном військове співробітництво. Цікаво чи підуть рашисти воювати за Іран чи кинуть як завжди свого союзничка?
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13.06.2025 11:12 Відповісти
Коммунисты пытаются рассорить Израиль с Трампом. Смешно.
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13.06.2025 11:19 Відповісти
Трамп дасть задню.
Він же TACO
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13.06.2025 11:24 Відповісти
идиотское агентство!атокой на иран Израиль никому вызова не бросал,просто иран был готов в ближайшее время уничтожить нас,но мы его опередили!
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13.06.2025 11:27 Відповісти
Чому єврейський Bloomberg так ненавидить Трампа? Навіть лівий єврей повинен пам'ятати своє коріння.
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13.06.2025 11:35 Відповісти
Трамп надто близько підійшов до капітуляції перед Іраном і це стало спусковим гачком для ізраеля!.
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13.06.2025 11:29 Відповісти
Вопрос в другом... кто будет осуществлять наземную операцию??? 5 миллионный Израиль против 90 миллионного Ирана???... а без нее, как известно, ничего не достигнут....
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13.06.2025 11:30 Відповісти
Как это вообще будет происходить, эта наземная операция? Между израилем и ираном целый ирак, ирак пропустит армию ирана через свою границу?? Или израиля? Это поход в один конец, шо иранской группировке, шо израильской!
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13.06.2025 11:40 Відповісти
"На Трампа надейся, а сам не плошай"
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13.06.2025 11:30 Відповісти
Ятак розумію - трампу у штани сруть усі хто захоче...
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13.06.2025 11:34 Відповісти
Атакою на ядерні об'єкти Ірану Нетаньяху кинув виклик Трампа, - Bloomberg Ще один ворог, крім Зеленського, у Трампа, вірного дружбана Путіна, - Нетаньяху
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13.06.2025 11:34 Відповісти
"Миротворець" Трамп знову розчарувався.
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13.06.2025 11:40 Відповісти
 
 