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Новини Удар Ізраїлю по Ірану
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Удари Ізраїлю по Ірану можуть "запалити" Близький Схід, - глава МЗС Норвегії

Норвегія занепокоєна ударами Ізраїлю по Ірану

Глава МЗС Норвегії Еспен Барт Ейде вважає, що удар Ізраїлю по Ірану може призвести до ескалації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TV2.

Він висловив стурбованість ситуацією на Близькому Сході, оскільки це може "запалити" регіон.

За словами міністра, удар Ізраїлю по ядерних об'єктах Ірану є серйозним та дуже небезпечним.

"Ізраїль діє самостійно. Ми знаємо, що США на найвищому рівні застерігали Ізраїль від таких дій. Було багато побоювань, що це було заплановано, і тепер я боюся жорсткої відповіді Ірану", - сказав Ейде.

Читайте: Іран запустив по Ізраїлю понад 100 ударних безпілотників

Удари Ізраїлю по Ірану

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.

Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.

Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.

Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.

Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану

Читайте також: США будуть захищати себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану, - Трамп

Автор: 

Ізраїль (1671) Іран (2078) Норвегія (785)


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Топ коментарі
+13
Ізраїль знищує світове зло, знищує ефективно, справедливо, чітко
якби увесь цивілізований Західний світ діяв як Ізраїль, то у світових терористів а-ля ***** не було б жодних шансів
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13.06.2025 10:22 Відповісти
+12
Якби Трамп був президентом цієї війни не було б
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13.06.2025 10:23 Відповісти
+5
Запалити? Та ну нафіг. Ізраїль порвав Ірану сраку, відкиздив ногами і обісцяв. І хто з його сусідів має бажання валятися обісцяним з порватою сракою поруч з Іраном?
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13.06.2025 10:25 Відповісти
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Ізраїль знищує світове зло, знищує ефективно, справедливо, чітко
якби увесь цивілізований Західний світ діяв як Ізраїль, то у світових терористів а-ля ***** не було б жодних шансів
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13.06.2025 10:22 Відповісти
Ти трохи відстав від життя. Європа ********** це мусульманський анклав, погляди на "світове зло " інші
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13.06.2025 10:25 Відповісти
не наганяй кацапську іпсу
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13.06.2025 10:27 Відповісти
Якби це було так, європейські країни не вводили би санкції против уряду Ізраїлю за геноцид палестинців. Чи ЄС до світу не належить? І ця атака на Іран не вигідна Україні, бо виросла ціна на нафту, а путіну тільки цього і треба.
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13.06.2025 11:01 Відповісти
дякуйте Ізраїлю, що ближчим часом по вам та ваших рідних не прилетить іранський шахєд із ядерним боєзарядом
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13.06.2025 11:04 Відповісти
Не прилетить, це тупа ідея, закінчуйте працювати на кацапів. Ізраїль нам не друг і ніколи їм не буде. Вони дружат з росією, незважаючи на те, що росія співпрацює з Хамас і Іраном. А ціна на нафту на нас більш важлива, і світ знову відволікся від України.
І
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13.06.2025 11:23 Відповісти
звісно не прилетить - Ізраїль наразі знищив іранське обладнання з виготовлення яз
саме кацапські підари завжди намагаються розсварити Україну та Ізраїль
Ізраїль та його громадяни - друзі України, факт беззаперечний
а от кацапи - вороги
саме кацапи розганяли та розганяють іпсо за ціни на нафту як запобіжник удару по терористичному ірану, саме ***** у цьому переконував рудого донні
не наганяйте кацапське іпсо
іран ціни на нафту не встановлює, там працюють зовсім інші суб'єкти
і саме від цих суб'єктів залежить, чи будуть кацапські нафта та газу продаватися взагалі, а також за якими цінами
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13.06.2025 11:28 Відповісти
Знайома пісня - вас бють, а ви не екскаліруйте.
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13.06.2025 10:23 Відповісти
Вже
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13.06.2025 10:23 Відповісти
Якби Трамп був президентом цієї війни не було б
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13.06.2025 10:23 Відповісти
Запалити? Та ну нафіг. Ізраїль порвав Ірану сраку, відкиздив ногами і обісцяв. І хто з його сусідів має бажання валятися обісцяним з порватою сракою поруч з Іраном?
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13.06.2025 10:25 Відповісти
У всьому винен .....нко.
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13.06.2025 10:26 Відповісти
Трампенко?
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13.06.2025 11:16 Відповісти
А ніби він до цього не палав...
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13.06.2025 10:32 Відповісти
Затихли всі погрожувачі знищити Ізраїль і стерти ядерною зброєю Землю. Не потрібно було лякати їжачка голою дупою. Для України це добре, бо кацапи втратили одного зі своїх помічників шахедами, ракетами і іншим хламом.
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13.06.2025 10:32 Відповісти
Ізраїль вночі вдарив по Ірану. Нафта вгору, шанси Трампа на нобелевську премію миру вниз. Десь радіє один маленький Путін.

Art of the deal.
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13.06.2025 10:56 Відповісти
Привітав з днем народження 🎉🎉🎉…демократичну республіку Іран 😊
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13.06.2025 10:32 Відповісти
Нічого ці удари не запалять,у ізраілю потужні союзники - сша та великобританія.ізраіль буде робити що захоче а союзники даватимуть озброєння та ще й збиватимуть всі ракети запущені по ізраілю.
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13.06.2025 10:33 Відповісти
Україна та Ізраїль дві країни які протистоять зараз світовому злу
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13.06.2025 10:35 Відповісти
Да, особенно если кацапы уже передали Ирану ядрёну бомбу...
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13.06.2025 10:35 Відповісти
І шо? У Ізраїля та Ірана нема спільних кордонів. Наземної операції не буде. ППО у Ізраїля норм, постріляють і перестануюь через пару тижнів. Буде як з Індією та Пакистаном, а такі надії були на останніх
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13.06.2025 10:36 Відповісти
Не ганьбиться.
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13.06.2025 10:50 Відповісти
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13.06.2025 10:55 Відповісти
тепер іран почне купувати шахеди у ***** і буде запускати їх теж, по 1000 за день в надії вичерпати запаси арсеналу для військ ппо. трампакс-ХХL таке передбачав і тому передав боєзапаси тій стороні )))
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13.06.2025 10:57 Відповісти
1. Для цього їх треба якось довезти. А у Їзраїля з авіацією все норм.

2. У кацапів срака лусне робити достатньо шахедів і для себе, і для Ірану.
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13.06.2025 11:06 Відповісти
було б непогано. Тоді б менше прилітало в Україну. Але ***** не продасть. Срати він хотів на проблеми... да будь кого .
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13.06.2025 11:18 Відповісти
нічого це не дасть, їх будуть збивати авіацією дешевими ракетами ближньої дії ще над Іраком.
параша навіть для себе не може виготовити більше 200 шлюхедів на добу.
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13.06.2025 11:38 Відповісти
У практиці гасіння лісових пожеж є такий спосіб - "зустрічний пал"... ПРи застосуванні цього методу пожежники самі підпалюють ліс на шляху руху пожежі. За рахунок повітряної "тяги", яка діє в самому основному пожарищі, виникає "тяга" повітря до його осередку. Тому рукотворна пожежа починає рухаться назустріч основній. При їх зустрічі, з-за відсутності горючого матеріалу, пожежа припиняється. Пожежникам залишається лише загасить тліючі залишки. Тут - така сама історія... Так само діють і при викликанні контрольованої снігової лавини в горах... Підривають нагромадження снігу, потрібний час, і тим самим запобігають небезпеці сходження лавини неконтрольованої...
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13.06.2025 11:03 Відповісти
Израиль смог отразить самое страшное оружие Европы, Грету Тунберг. Никакой Иран им не страшен.

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13.06.2025 11:04 Відповісти
Хто там ще підірветься? - коротше - хто ще хоче по їбалу?
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13.06.2025 11:05 Відповісти
У мережі багато епічного відео, як Ізраїль, пробиває вглиб ядерний об'єкт у Натанзі американськими 2000-фунтовими протибункерними бомбами. Але нам такі бомби США ніколи не надасть...
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13.06.2025 11:25 Відповісти
а ти маєш перевагу у повітрі щоб вільно літати над парашею та скидати ці бомби ?
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13.06.2025 11:32 Відповісти
ну сцикуни з європки напевно чекали доки іран отримає перші бойові яз, та допилить свої ракети щоб діставали аж до Ісландії.
п.с. Іран проковтнув знищення своїх проксі армій в палестині лівані та сірії які озброював та заливав нафтобаксами десятки років. нічого вони не здатні "запалити" крім хіба декількох масованих ударів балістикою по сіоністах.
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13.06.2025 11:31 Відповісти
А якщо над Ізраілем підніметься характерний гриб а то й декілька, то вони висловлять стурбованість і закликають сторони до деескалації.
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13.06.2025 11:36 Відповісти
у ірану немає яз, а от у "сіоністів" вона є
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13.06.2025 11:40 Відповісти
 
 