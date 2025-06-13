Удари Ізраїлю по Ірану можуть "запалити" Близький Схід, - глава МЗС Норвегії
Глава МЗС Норвегії Еспен Барт Ейде вважає, що удар Ізраїлю по Ірану може призвести до ескалації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TV2.
Він висловив стурбованість ситуацією на Близькому Сході, оскільки це може "запалити" регіон.
За словами міністра, удар Ізраїлю по ядерних об'єктах Ірану є серйозним та дуже небезпечним.
"Ізраїль діє самостійно. Ми знаємо, що США на найвищому рівні застерігали Ізраїль від таких дій. Було багато побоювань, що це було заплановано, і тепер я боюся жорсткої відповіді Ірану", - сказав Ейде.
Удари Ізраїлю по Ірану
Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.
Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.
Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.
Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.
Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану
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якби увесь цивілізований Західний світ діяв як Ізраїль, то у світових терористів а-ля ***** не було б жодних шансів
І
саме кацапські підари завжди намагаються розсварити Україну та Ізраїль
Ізраїль та його громадяни - друзі України, факт беззаперечний
а от кацапи - вороги
саме кацапи розганяли та розганяють іпсо за ціни на нафту як запобіжник удару по терористичному ірану, саме ***** у цьому переконував рудого донні
не наганяйте кацапське іпсо
іран ціни на нафту не встановлює, там працюють зовсім інші суб'єкти
і саме від цих суб'єктів залежить, чи будуть кацапські нафта та газу продаватися взагалі, а також за якими цінами
Art of the deal.
2. У кацапів срака лусне робити достатньо шахедів і для себе, і для Ірану.
параша навіть для себе не може виготовити більше 200 шлюхедів на добу.
п.с. Іран проковтнув знищення своїх проксі армій в палестині лівані та сірії які озброював та заливав нафтобаксами десятки років. нічого вони не здатні "запалити" крім хіба декількох масованих ударів балістикою по сіоністах.