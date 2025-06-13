Удари Ізраїлю по Ірану можуть "запалити" Близький Схід, - глава МЗС Норвегії

Глава МЗС Норвегії Еспен Барт Ейде вважає, що удар Ізраїлю по Ірану може призвести до ескалації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TV2.

Він висловив стурбованість ситуацією на Близькому Сході, оскільки це може "запалити" регіон.

За словами міністра, удар Ізраїлю по ядерних об'єктах Ірану є серйозним та дуже небезпечним.

"Ізраїль діє самостійно. Ми знаємо, що США на найвищому рівні застерігали Ізраїль від таких дій. Було багато побоювань, що це було заплановано, і тепер я боюся жорсткої відповіді Ірану", - сказав Ейде.

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Удари Ізраїлю по Ірану

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.

Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.

Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.

Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.

Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану

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