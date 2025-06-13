Удары Израиля по Ирану могут "разжечь" Ближний Восток, - глава МИД Норвегии
Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде считает, что удар Израиля по Ирану может привести к эскалации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TV2.
Он выразил обеспокоенность ситуацией на Ближнем Востоке, поскольку это может "разжечь" регион.
По словам министра, удар Израиля по ядерным объектам Ирана является серьезным и очень опасным.
"Израиль действует самостоятельно. Мы знаем, что США на самом высоком уровне предостерегали Израиль от таких действий. Было много опасений, что это было запланировано, и теперь я боюсь жесткого ответа Ирана", - сказал Эйде.
Удары Израиля по Ирану
Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.
Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.
После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.
Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.
Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана
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якби увесь цивілізований Західний світ діяв як Ізраїль, то у світових терористів а-ля ***** не було б жодних шансів
І
саме кацапські підари завжди намагаються розсварити Україну та Ізраїль
Ізраїль та його громадяни - друзі України, факт беззаперечний
а от кацапи - вороги
саме кацапи розганяли та розганяють іпсо за ціни на нафту як запобіжник удару по терористичному ірану, саме ***** у цьому переконував рудого донні
не наганяйте кацапське іпсо
іран ціни на нафту не встановлює, там працюють зовсім інші суб'єкти
і саме від цих суб'єктів залежить, чи будуть кацапські нафта та газу продаватися взагалі, а також за якими цінами
Art of the deal.
2. У кацапів срака лусне робити достатньо шахедів і для себе, і для Ірану.
п.с. Іран проковтнув знищення своїх проксі армій в палестині лівані та сірії які озброював та заливав нафтобаксами десятки років. нічого вони не здатні "запалити" крім хіба декількох масованих ударів балістикою по сіоністах.