Удары Израиля по Ирану могут "разжечь" Ближний Восток, - глава МИД Норвегии

Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде считает, что удар Израиля по Ирану может привести к эскалации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TV2.

Он выразил обеспокоенность ситуацией на Ближнем Востоке, поскольку это может "разжечь" регион.

По словам министра, удар Израиля по ядерным объектам Ирана является серьезным и очень опасным.

"Израиль действует самостоятельно. Мы знаем, что США на самом высоком уровне предостерегали Израиль от таких действий. Было много опасений, что это было запланировано, и теперь я боюсь жесткого ответа Ирана", - сказал Эйде.

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Удары Израиля по Ирану

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.

Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.

После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.

Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.

Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана

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