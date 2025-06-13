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Новости Удар Израиля по Ирану
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Удары Израиля по Ирану могут "разжечь" Ближний Восток, - глава МИД Норвегии

Норвегия обеспокоена ударами Израиля по Ирану

Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде считает, что удар Израиля по Ирану может привести к эскалации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TV2.

Он выразил обеспокоенность ситуацией на Ближнем Востоке, поскольку это может "разжечь" регион.

По словам министра, удар Израиля по ядерным объектам Ирана является серьезным и очень опасным.

"Израиль действует самостоятельно. Мы знаем, что США на самом высоком уровне предостерегали Израиль от таких действий. Было много опасений, что это было запланировано, и теперь я боюсь жесткого ответа Ирана", - сказал Эйде.

Читайте: Иран запустил по Израилю более 100 ударных беспилотников

Удары Израиля по Ирану

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.

Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.

После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.

Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.

Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана

Читайте также: США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана, - Трамп

Автор: 

Израиль (1943) Иран (1833) Норвегия (713)


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Топ комментарии
+13
Ізраїль знищує світове зло, знищує ефективно, справедливо, чітко
якби увесь цивілізований Західний світ діяв як Ізраїль, то у світових терористів а-ля ***** не було б жодних шансів
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13.06.2025 10:22 Ответить
+12
Якби Трамп був президентом цієї війни не було б
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13.06.2025 10:23 Ответить
+5
Запалити? Та ну нафіг. Ізраїль порвав Ірану сраку, відкиздив ногами і обісцяв. І хто з його сусідів має бажання валятися обісцяним з порватою сракою поруч з Іраном?
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13.06.2025 10:25 Ответить
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Ізраїль знищує світове зло, знищує ефективно, справедливо, чітко
якби увесь цивілізований Західний світ діяв як Ізраїль, то у світових терористів а-ля ***** не було б жодних шансів
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13.06.2025 10:22 Ответить
Ти трохи відстав від життя. Європа ********** це мусульманський анклав, погляди на "світове зло " інші
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13.06.2025 10:25 Ответить
не наганяй кацапську іпсу
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13.06.2025 10:27 Ответить
Якби це було так, європейські країни не вводили би санкції против уряду Ізраїлю за геноцид палестинців. Чи ЄС до світу не належить? І ця атака на Іран не вигідна Україні, бо виросла ціна на нафту, а путіну тільки цього і треба.
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13.06.2025 11:01 Ответить
дякуйте Ізраїлю, що ближчим часом по вам та ваших рідних не прилетить іранський шахєд із ядерним боєзарядом
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13.06.2025 11:04 Ответить
Не прилетить, це тупа ідея, закінчуйте працювати на кацапів. Ізраїль нам не друг і ніколи їм не буде. Вони дружат з росією, незважаючи на те, що росія співпрацює з Хамас і Іраном. А ціна на нафту на нас більш важлива, і світ знову відволікся від України.
І
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13.06.2025 11:23 Ответить
звісно не прилетить - Ізраїль наразі знищив іранське обладнання з виготовлення яз
саме кацапські підари завжди намагаються розсварити Україну та Ізраїль
Ізраїль та його громадяни - друзі України, факт беззаперечний
а от кацапи - вороги
саме кацапи розганяли та розганяють іпсо за ціни на нафту як запобіжник удару по терористичному ірану, саме ***** у цьому переконував рудого донні
не наганяйте кацапське іпсо
іран ціни на нафту не встановлює, там працюють зовсім інші суб'єкти
і саме від цих суб'єктів залежить, чи будуть кацапські нафта та газу продаватися взагалі, а також за якими цінами
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13.06.2025 11:28 Ответить
Знайома пісня - вас бють, а ви не екскаліруйте.
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13.06.2025 10:23 Ответить
Вже
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13.06.2025 10:23 Ответить
Якби Трамп був президентом цієї війни не було б
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13.06.2025 10:23 Ответить
Запалити? Та ну нафіг. Ізраїль порвав Ірану сраку, відкиздив ногами і обісцяв. І хто з його сусідів має бажання валятися обісцяним з порватою сракою поруч з Іраном?
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13.06.2025 10:25 Ответить
У всьому винен .....нко.
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13.06.2025 10:26 Ответить
Трампенко?
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13.06.2025 11:16 Ответить
А ніби він до цього не палав...
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13.06.2025 10:32 Ответить
Затихли всі погрожувачі знищити Ізраїль і стерти ядерною зброєю Землю. Не потрібно було лякати їжачка голою дупою. Для України це добре, бо кацапи втратили одного зі своїх помічників шахедами, ракетами і іншим хламом.
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13.06.2025 10:32 Ответить
Ізраїль вночі вдарив по Ірану. Нафта вгору, шанси Трампа на нобелевську премію миру вниз. Десь радіє один маленький Путін.

Art of the deal.
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13.06.2025 10:56 Ответить
Привітав з днем народження 🎉🎉🎉…демократичну республіку Іран 😊
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13.06.2025 10:32 Ответить
Нічого ці удари не запалять,у ізраілю потужні союзники - сша та великобританія.ізраіль буде робити що захоче а союзники даватимуть озброєння та ще й збиватимуть всі ракети запущені по ізраілю.
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13.06.2025 10:33 Ответить
Україна та Ізраїль дві країни які протистоять зараз світовому злу
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13.06.2025 10:35 Ответить
Да, особенно если кацапы уже передали Ирану ядрёну бомбу...
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13.06.2025 10:35 Ответить
І шо? У Ізраїля та Ірана нема спільних кордонів. Наземної операції не буде. ППО у Ізраїля норм, постріляють і перестануюь через пару тижнів. Буде як з Індією та Пакистаном, а такі надії були на останніх
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13.06.2025 10:36 Ответить
Не ганьбиться.
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13.06.2025 10:50 Ответить
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13.06.2025 10:55 Ответить
тепер іран почне купувати шахеди у ***** і буде запускати їх теж, по 1000 за день в надії вичерпати запаси арсеналу для військ ппо. трампакс-ХХL таке передбачав і тому передав боєзапаси тій стороні )))
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13.06.2025 10:57 Ответить
1. Для цього їх треба якось довезти. А у Їзраїля з авіацією все норм.

2. У кацапів срака лусне робити достатньо шахедів і для себе, і для Ірану.
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13.06.2025 11:06 Ответить
було б непогано. Тоді б менше прилітало в Україну. Але ***** не продасть. Срати він хотів на проблеми... да будь кого .
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13.06.2025 11:18 Ответить
У практиці гасіння лісових пожеж є такий спосіб - "зустрічний пал"... ПРи застосуванні цього методу пожежники самі підпалюють ліс на шляху руху пожежі. За рахунок повітряної "тяги", яка діє в самому основному пожарищі, виникає "тяга" повітря до його осередку. Тому рукотворна пожежа починає рухаться назустріч основній. При їх зустрічі, з-за відсутності горючого матеріалу, пожежа припиняється. Пожежникам залишається лише загасить тліючі залишки. Тут - така сама історія... Так само діють і при викликанні контрольованої снігової лавини в горах... Підривають нагромадження снігу, потрібний час, і тим самим запобігають небезпеці сходження лавини неконтрольованої...
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13.06.2025 11:03 Ответить
Израиль смог отразить самое страшное оружие Европы, Грету Тунберг. Никакой Иран им не страшен.

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13.06.2025 11:04 Ответить
Хто там ще підірветься? - коротше - хто ще хоче по їбалу?
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13.06.2025 11:05 Ответить
У мережі багато епічного відео, як Ізраїль, пробиває вглиб ядерний об'єкт у Натанзі американськими 2000-фунтовими протибункерними бомбами. Але нам такі бомби США ніколи не надасть...
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13.06.2025 11:25 Ответить
а ти маєш перевагу у повітрі щоб вільно літати над парашею та скидати ці бомби ?
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13.06.2025 11:32 Ответить
ну сцикуни з європки напевно чекали доки іран отримає перші бойові яз, та допилить свої ракети щоб діставали аж до Ісландії.
п.с. Іран проковтнув знищення своїх проксі армій в палестині лівані та сірії які озброював та заливав нафтобаксами десятки років. нічого вони не здатні "запалити" крім хіба декількох масованих ударів балістикою по сіоністах.
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13.06.2025 11:31 Ответить
А якщо над Ізраілем підніметься характерний гриб а то й декілька, то вони висловлять стурбованість і закликають сторони до деескалації.
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13.06.2025 11:36 Ответить
 
 