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Новини Удар Ізраїлю по Ірану
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Трамп: Я давав Ірану багато шансів укласти угоду. Зробіть це, поки не стало надто пізно

Трамп звернувся до Ірану на тлі операції Ізраїлю

Президент США Дональд Трамп заявив, що давав Ірану "шанс за шансом" укласти угоду, проте "вони просто не змогли".

Про це він повідомив у Truth Social, передає Цензор.НЕТ.

"Я сказав їм, що це буде набагато гірше за все, що вони знають, очікують або чули, що Сполучені Штати виробляють найкращу і найбільш смертоносну військову техніку в світі, набагато, і що Ізраїль має багато такої техніки, і ще більше буде - і вони знають, як її використовувати. Деякі іранські прихильники жорсткої лінії говорили жорстко, але вони всі вже мертві. Буде ще гірше", - зазначив він.

"Вже завдано великих руйнувань, але угода все ще може зупинити наступні жорстокі атаки. Іран повинен діяти зараз, щоб врятувати те, що залишилося від його імперії. Більше жодних смертей, жодних руйнувань. ПРОСТО ЗРОБІТЬ ЦЕ, ПОКИ НЕ СТАЛО ЗАНАДТО ПІЗНО", - додав лідер США.

Трамп звернувся до Ірану на тлі операції Ізраїлю

Читайте: Ізраїль роками готував операцію проти Ірану, побудувавши базу БпЛА біля Тегерану, - ЗМІ

Удари Ізраїлю по Ірану

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.

Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.

Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.

Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.

Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану

Також читайте: Атакою на ядерні об’єкти Ірану Нетаньяху кинув виклик Трампу, - Bloomberg

Автор: 

Ізраїль (1671) Іран (2078) Трамп Дональд (6160)


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Топ коментарі
+26
Трамп: Я давав Ірану багато шансів укласти угоду. Зробіть це, поки не стало надто пізно

Поки тебе знову нагуй не послали.
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13.06.2025 13:18 Відповісти
+18
Ти то тут до чого падло риже? Ізраїль ще до тебе готував удари по Ірану.
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13.06.2025 13:18 Відповісти
+16
Дєд думає, що він на щось ще впливає 🤭
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13.06.2025 13:19 Відповісти
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Ляпачка.
Іран не може не відповісти.
Це означає блокування Ормузьської протоки , ріст цін на нафту,і удари по кораблям і базам США.
І війна, від якої бігав Трумп дожене США, через некомпетентність Трумпу.
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13.06.2025 13:18 Відповісти
Тут лише один мінус - тоді Іран бомбитиме увесь регіон, а не лише Ізраїль. Втім, скоро побачимо наскільки "протік дах" в аятоли.
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13.06.2025 13:27 Відповісти
Ізраїль у найменшій мірі. Неефективно. А залокувати Ормузську протоку - нафтова криза у світі гарантована. Далі, що, посилати кораблі США на розблокквання? Ну- ну..
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13.06.2025 14:20 Відповісти
ü x y іран використав свої шахеди для нанесення ударів по нам і спочатку це було нам дуже погано
а зараз проти них є ефективне ППО
тч іран просрав свій шанс реально завдати шкоди ворогам

я б тіки за це херівництво їхне повісив
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13.06.2025 14:13 Відповісти
Трамп: Я давав Ірану багато шансів укласти угоду. Зробіть це, поки не стало надто пізно

Поки тебе знову нагуй не послали.
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13.06.2025 13:18 Відповісти
... офіційно і без перепрошень.
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13.06.2025 15:07 Відповісти
Ух який хєрой ти вже ліг під полотенце, но Ізраїль всупереч вібав удачно і тут доні такій мачо обісцяний каже бачте як казав …. Посміховисько руде.
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13.06.2025 13:18 Відповісти
Ти то тут до чого падло риже? Ізраїль ще до тебе готував удари по Ірану.
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13.06.2025 13:18 Відповісти
Ахахаха, а дійсно ж, якщо справи підуть кепсько, то можна буде звалити все на Байдена. Оце джекпот для Трампа.
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13.06.2025 13:25 Відповісти
Хто про що, а рудий імпотентний стручок - знову про угоди
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13.06.2025 13:19 Відповісти
Дєд думає, що він на щось ще впливає 🤭
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13.06.2025 13:19 Відповісти
Старую сделку ты отменил в первом сроке, новую ты не заключил и начались боевые действия, премию дарвина этому ***** миротворцу вручите!
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13.06.2025 13:19 Відповісти
Дайте ж йому хоч хтось, хто там поближче "сєльодкі", все-таки потомкам шарікова якось вдалось переплисти через Берингову протоку 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
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13.06.2025 13:19 Відповісти
а чудовому хлопцю вальоденьке такий спіч трампоїде не бажає присвятити?...
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13.06.2025 13:21 Відповісти
Звернить увагу, що після телеф.розмови тр з дружбаном валоденькой, у пу ні пара з вуст про захист свого союзника, якій спас його від поразки, надав неміряно шахедів і технологію їхнього виробництва.

Тепер стало ясно підгрунття цих вічних двох тижднів очікування.
Значить була угода тр з пу: тр дозволяє і далі кошмарить цівільних в Україні і хоч на шажок окуповувати укр землі, а пу заплющить очі на знищення яд.потенцій ірану.
Така вона політіка.

Але, загалом, це добре для України, що знищуються мощності по виробленню озброєнь в ірані: менше пу отримає, менше на укр.землю прилетить. Називається це: котузі по заслузі.

Іранці добре знали, що роблять, надаючи звіру свої шахеди. Отримали отвєтку. Нехай і інши замисляться, чи варто приставати на бік зла.
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13.06.2025 15:47 Відповісти
Молотки ізраїльтяни з амерами. Менше Шахедів та ракет будуть перси продавати москалям
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13.06.2025 13:22 Відповісти
Москалі вже давно Шахеди не купують, а будують свої.
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13.06.2025 13:23 Відповісти
менше будуть іранці продавати, значить більше будуть північнокорейці продавати - у них уже є завод шахедів і буде ще багато
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13.06.2025 13:25 Відповісти
Краще б мовчав і не виглядав ідіотом.
Якби Трамп не розірвав "ядерну угоду" з Іраном під час першого строку, то і збагачення урану не було. І відповідно до бомбардувань справа не дійшла. Мабуть.
Але чесно кажучи, вся ця справа Іран-Ізраїль-США, це просто збіговисько виродків-лицемірів-пустозвонів. І чесно кажучи, плювати на них усіх.
Але разом з тим, Іран найбільше винен - поменше б топтали американо-ізраїльські прапори, верещали про "спалити Тель-Авів" та озброювали терористів в усьому світі, то і торгували б спокійно нафтою і газом.
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13.06.2025 13:24 Відповісти
мне интересно какую позицию займет наш мид потому что писков уже выдал про мирно спящих в кружевных трусиках военных и ученых уничтоженных этим ударом
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13.06.2025 13:30 Відповісти
Ты можешь называть например моего брата уродом и топтать, сжигать его фото, но как только ты распустишь руки то я имею право тебя закопать, ты первый проявил агрессию, так это работает, израиль не исключение, и скоро в оон они будут в недоумении что их вдруг байкотируют и не дают слова!
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13.06.2025 13:30 Відповісти
что бы ты знал в цивилизованном мире наказывают за угрозы не дожидаясь физического насилия.У тебя в оркостане все именно так сперва тебя должны убить а потом не спеша приедут мусора))))
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13.06.2025 13:36 Відповісти
Ты даёшь повод оправдать кацапов, они тоже так говорят, напали чтобы на нас не напали, комары в биолабораториях и т.д, хотяяя, троли такие как ты всегда будут тащить за орков!
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13.06.2025 13:45 Відповісти
давай пруф где украинское правительство угрожало уничтожить эрефию...
в ответ : Нынешнее правительство Ирана не признает легитимность Израиля как государства и призывает к его уничтожению.
Сколько не старайся отмазать орков у тебя ничего не получиться так что обтекай маскаль
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13.06.2025 14:16 Відповісти
То есть вопли о Украина фейковое государство, её создал ленин и Украину нужно ликвидировать как страну, страна 404 это не угроза?? Я не говорил про то что Украина угрожала рефе, она сама выдавала эти угрозы для оправдания, сама придумала и всем навязывала это, читай ВАНЯ внимательно, а то путаешься в показаниях!
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13.06.2025 14:30 Відповісти
ты накоман или бухой?
"Ты даёшь повод оправдать кацапов, они тоже так говорят"
какой повод я даю оправдать кацапов ?
Когда говорю : цивилизованном мире наказывают за угрозы не дожидаясь физического насилия.
1 Ирана не признает легитимность Израиля как государства и призывает к его уничтожению.
2 Создает ядерное оружие для уничтожения Израиля .
После этого ты приплел кацапскую брехню с выдуманным поводом для нападения.
Я у тебя спрашиваю ольнинский бот ты дашь пруф где украинское правительство угрожало уничтожить эрефию как это делает Иран по отношению к Израилю?
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13.06.2025 14:43 Відповісти
"...то і збагачення урану не було."
Перша угода обмежувала дозволений процент збагачення урану. Але задля "миру" цей дозволений процент постійно приводився у відповідність до фактично досягнутого Іраном рівня збагачення, тобто підвищувався.
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13.06.2025 13:32 Відповісти
Який херой...
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13.06.2025 13:24 Відповісти
уже всех тошнит от слова-паразита "угода" пшел нах!!!
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13.06.2025 13:27 Відповісти
жовтий уп издень щось розкукурікався під шумок

як там Каліфорнія? ядеркою вже пальнули? чи спочатку угода і два-три тиждні?
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13.06.2025 13:27 Відповісти
Что-то такое это чмо несёт и в отношении Украины в её войне с парашей, я не удивлюсь, если даже на карте он спутает её с Ираном.
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13.06.2025 13:28 Відповісти
І так буде з кожним! - Трамп
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13.06.2025 13:29 Відповісти
Угу... тільки до валоденьки, якій з глузду з'їхав, це не відноситься, адже не винуватий він, його "спровокували", хворий він, йому страшно... бандери мерещаться на красной площади..
Подвійні, потрійні стандарти...
Що з обіцянкой завалити Україну зброєю, щоб пу мало не здалось? Тоді, мабудь, дійсно мир наступив би за 24 години.
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13.06.2025 15:57 Відповісти
У перемого багато батьків.
Поразка завжди сирота.
Трамно воно яким чином до того шо Цахал, да сбереже Творнць його воінів, разносить ядерну програму рушників та ставить рачки КСІР з аятолами?
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13.06.2025 13:29 Відповісти
Він віддав їм купу зброї, включно з деталями для боротьби з шахедами, що мала піти саме нам
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13.06.2025 13:38 Відповісти
Купу зброї їм надавав і Байден. А ось авіації сша я не бачу над Іраном тай і не чув шо шоб Арміч сша підтримала Цахал.
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13.06.2025 13:49 Відповісти
Рудий додік і тут обісрався.
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13.06.2025 13:29 Відповісти
обіссяна,а тепер вже й обісрана руда,смердюча потвора,щось там намагається гавкати.
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13.06.2025 13:29 Відповісти
Атдайте ядерну зброю, а я вам собачий хер, як Україні!!! Це чудова угода.
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13.06.2025 13:29 Відповісти
Ех, не міг два тижні почекати
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13.06.2025 13:32 Відповісти
Як цей рудий імпотент всіх за...бав своїми базіканням.
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13.06.2025 13:32 Відповісти
Старий дурень та імпотент, розповідає, що в нього є "мощна" ерекція і він ще " очень і очень" ...Тьфу. Противно слухати.
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13.06.2025 13:33 Відповісти
Ты Трампон просто пытаешся верить в сказки общаясь с терористами +пукХу они не ставят тебя ни во что!большая ошибка позволять им хоть немного расслаблятся!САНКЦИИ МАКСИМАЛЬНЫЕ!!!
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13.06.2025 13:33 Відповісти
Не переживай скоро будеш Ірану сраку лизати, як Північні Кореї... тільки дебіли після такого відмовляться від розробки і наявності ЯЗ у свої арсеналах.
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13.06.2025 13:34 Відповісти
🔥Мінус Су-25 русні.
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13.06.2025 13:36 Відповісти
я, я, я... за..бав якати. Труйло
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13.06.2025 13:38 Відповісти
Трамп трепло звичайне.

Трамп ніколи не скаже поганого про )(уйла

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13.06.2025 13:41 Відповісти
Я б на місці іранців запропонував би два тижні почекати
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13.06.2025 13:42 Відповісти
Хотіла почитати коментарі. АГОВ, БЕЗГРАМОТНА СВИНОТА - не вмієте спілкуватися людською українською мовою, то ТРИМАЙТЕ ТАКИЙ ВАМ РІДНИЙ КАЦАПСЬКИЙ МАТ ДЛЯ СВОЄЇ СІМ"Ї, ЯКЩО НЕ НАВЧИЛИ ПОВОДИТИСЬ СЕРЕД ЛЮДЕЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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13.06.2025 13:42 Відповісти
тупий рудий підар ні нашо не впливає, Ізраїль прийняв це рішення не дивлячись шо тупа помаранчева істота хотіла якісь домовленості. Якщо завтра Укрїана розїбати кацапів під нуль, рудий підар буде казати, що він давав сосії і ********* шанс
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13.06.2025 13:44 Відповісти
який же трамп жалюгідний лох .

він же сам вчора вмовляв дружка, нетаньяху, нічого не робити. Потім американці божились і клялись, що вони ніяк не причетні до атаки і всю відповідальність має нести тільки Ізраїль.

і зараз гольфіст-мачо-педофіл такий "ЗРОБІТЬ ЦЕ, ПОКИ НЕ СТАЛО ЗАНАДТО ПІЗНО" , ніби це його особиста заслуга
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13.06.2025 13:47 Відповісти
хто ж в своєму розумі після афгану і будапешту роззброїться
ірану треба було не задиратися а робити все дуже таємно а так ніби спецом почали війну
могли а може й домовились що раша допоможе зробити ядерку
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13.06.2025 14:19 Відповісти
Я вважаю що у словнику слово "САМОДУР" можна офіційно замінити на "ТРАМП"...
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13.06.2025 13:48 Відповісти
Оцените цинизм, россии они тоже дают шансы, но у россии уже есть куча яо, поэтому даже не рыпаются. Если Иран получит яо правдами и неправдами, там тоже никто уже не рыпнется, а это будет катастрофа
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13.06.2025 13:49 Відповісти
Рудий виродок вже примазується до рішучих і сміливих дій Ізраїля. Яке воно жалюгідне і нікчемне.
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13.06.2025 13:50 Відповісти
У багатьох народів, в тому числі у арабів-євреїв, індійців-пакистанців є хороша звичка багато кричати але мало робити. Це століттями зберігає їх від взаємного винищення.
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13.06.2025 13:53 Відповісти
😂 https://www.youtube.com/watch?v=vLW_lzUqZb4 як отут
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13.06.2025 14:34 Відповісти
Благослови вас Боже.
це він мусульманам..
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13.06.2025 13:56 Відповісти
Трамп так і про Україну : Я давав росії багато шансів укласти угоду. Зробіть це, поки не стало надто пізно. А якщо не зробите-я продовжу давати і давати шанси.
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13.06.2025 14:01 Відповісти
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13.06.2025 14:05 Відповісти
Миротворець-невдаха.
В своє перше президентство Трамп теж хотів Нобелівську премію миру, загравав з диктатором й погрожував союзникам.

Сім років тому https://crime-ua.com/taxonomy/term/11444 Дональд Трамп обіцяв покласти край тривалому конфлікту й укласти, здавалося б, неможливу мирну угоду. Тоді були і дружні бесіди з диктатором, і погрози союзникам припинити військову допомогу, і обіцянки «чудового» компромісу, який вже дуже близько. Мова про Північну Корею, яку президент Трамп під час свого першого терміну хотів відмовити розвивати ядерну програму й примирити з Південною Кореєю. Мирні переговори, які починались як «одна з найважливіших подій століття», завершились нічим через непослідовність Трампа й підказки https://crime-ua.com/taxonomy/term/1761 Кім Чен Ину з боку Китаю. Сеулу за рік активних переговорів довелось пережити стадії надії, ейфорії, шоку та байдужості.

Немного хронологии. Кто не помнит, до 2015 Иран был под санкциями ООН. В 2015, при усилиях Обамы, у Ирана появилась nuclear deal, которая ограничила обогащение до уровня необходимого атомным станциям, но не выше, внедрила кучу мониторинга в обмен на снятие санкций.

Сделку подписали шесть стран, включая РФ и Китай. В 2018 Трамп назвал сделку «ужасной» и в одностороннем порядке вышел из нее, наложив санкции назад. Важно, что санкции были не от ООН, а от США и союзников.

Fast forward to 2025. За предыдущие 7 лет Иран неспешно развивал ядерную программу, строил центрифуги и копил уран. Сначала 20%, потом 60%, и построил инфраструктуру для обогащения до 90%. При Байдене действовал странный пакт. Байден с трибуны ООН дал pledge, что любой ценой не допустит ЯО у Ирана.

Тегеран чтил эту угрозу и не лез на рожон, но продолжал обогащать уран. Байден же не особо пытался эту ситуацию решить. ЕС проводили пару попыток переговоров но все разбилось.

Пришел Трамп. В мае он вышел на Иран и передал свое предложение: никакого оборудования на обогащение урана, передача его в третьи руки (вероятно, РФ), взамен снятие санкций и поставка урана на атомные станции.

Иран покрутил пальцами у виска. Вы, спросили они, идиоты или притворяетесь? У нас было обогащение даже в 2015, вы верите что мы отдадим его сейчас?

Трамп дал заднюю и разрешил оставить обогащение. Постепенно его сделка деградировала и стала слабее сделки Обамы. 2 июня он передал «последнее предложение». Иран отдает весь 60% материал, центрифуги обсуждаются отдельно. Взамен поэтапное снятие санкций, разрешение на обогащение урана для уровня необходимого на атомные станции.

Иран подумал-подумал и передал свое видение. Они «обещают» не обогащать выше 60% пока сделка внедряется. Оставляют себе 100 кг 60% материала, остальное меняют. Центрифуги вне обсуждения и остаются у Ирана.

А главное - полное и одномоментное снятие санкций, и письменная гарантия что ни этот, ни любой из последующих президентов США не сможет выйти из сделки, если Иран не нарушает формально ее условия. Последнее - личный плевок в Трампа, который в 2018 просто вышел из-за стола без любых доказательств и обвинений.

США намекнули, что готовы обсуждать все остальное, но письменные гарантии невозможны, ибо по конституции США текущий президент не может накладывать на следующего неотменяемые внешние обязательства. Иран пожал плечами и намекнул что без этого сделки не будет, они не хотят чтобы их «кинули» второй раз и напомнили об Будапешском меморандуме для Украины.
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13.06.2025 14:05 Відповісти
Нобелівську премію отримає стрілець, який влучить додіку точно між вух. І ця нобелівська премія буде по економіці. Так як цей стрілець зробить для світової економіки більше, ніж всі попередні лауреати разом взяті.
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13.06.2025 14:12 Відповісти
Скільки ще рашистам буде дано шансів?
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13.06.2025 14:08 Відповісти
Трамп вже обісраний, вже всі діють без оглядки на поюзаного трампона. А тепер уявімо, що Іран каже «добре, ми погоджуємося, підписуємо угоду». І після цього Ізраїль **** і знову розʼїбав Іран🤣🤣: «А нас не питали чи треба нам угода рудого фріка»🤣🤣
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13.06.2025 14:09 Відповісти
Рудий вже рудий не тільки зверху, а і знизу. Такого сорому Америка ще не мала. Вертять на *** їхнього президенте всі хто хоче...
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13.06.2025 14:12 Відповісти
Чи могла статися таке при Бідоні ?
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13.06.2025 14:12 Відповісти
При Бидоне у Израиля были связаны руки даже в Газе. Никаких гарантий поддержки войны с Ираном. Трамп это окно возможностей для Израиля.
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13.06.2025 14:31 Відповісти
Бла-бла-бла, ух тиж ух тиж, я же я же ...
Популісти вони такі, тільки вміють язиками ляпати ...
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13.06.2025 14:17 Відповісти
якби трамп був би президентом цього б не сталося
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13.06.2025 14:21 Відповісти
https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky Oleg Khvoshchevsky

Трамп обещал остановить войну в Украине и помирить Израиль и Иран..Результаты ****...ОЛА на лицо..
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13.06.2025 14:28 Відповісти
От чесно, дістав уже цей рудий підар зі своїми угодами
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13.06.2025 14:29 Відповісти
Цікаво кого він бачить ізраїлем нас чи кацапів.
Бо ще будуть бомбити нас на пару з рашкою, а потім довбень вийде і скаже - я давав багато можливостей домовитись про мир
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13.06.2025 14:30 Відповісти
Що ти там давав? Де твоє: якби я був президентом, ця жахлива війна ніколи б не почалася? Лузер
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13.06.2025 14:43 Відповісти
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13.06.2025 14:45 Відповісти
Ізраїлю набридло пусте базікання
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13.06.2025 14:46 Відповісти
Була вже така угода з баранабамою, яку ти у перший строк денонсував. Чим вона тоді тобі заважала? Тим, що абамина була?
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13.06.2025 14:48 Відповісти
Поздно для кого? Мир изменился. Американцы и евреи любят свои жизни, у мусульман немного другой подход. Афган в тапочках надрал СЭМУ задницу! Не пойму, почему все уверены, что Израиль в этот раз навешает Ирану?
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13.06.2025 14:49 Відповісти
Потому шо до цього любітелі овец традиційно огрібали від Їзраїлю. Єгиптян з якогось разу відпустило, більше не лізуть.
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13.06.2025 15:09 Відповісти
По такой логике французы отгребли от кутузова и на кацапстан больше не лезут! И отгребали египтяне не от Израиля! Это как сейчас путлер рассказывает, что расися самотужки победила Германию и, ведь верят!
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13.06.2025 15:14 Відповісти
Україна вже в 90-і підписала "угоду" по ядерне розброєння і зараз кровью харкає і ще невідомо чим це закінчиться. Не симпатизую Ірану бо вони вороги і друзі кацапів. Але нас жорстко кинули і весь світ це бачить і хто адекватний той озброюється
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13.06.2025 14:49 Відповісти
ЙОЛОП..Так нічого і не зрозумів.
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13.06.2025 14:49 Відповісти
Чубчик такий кумедний, думає що чуваки в рушниках от так просто відмовляться від ядерної програми, яку втілювали десятиріччями і вбухали в неї купу грошей.
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13.06.2025 14:55 Відповісти
Саме тому їх i роз'їбали
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13.06.2025 15:10 Відповісти
Схоже що США та Ізраіль співають дуетом, і це був попереджувально-демонстраційний удар для спонукання рушників до переговоріа. Проте спостерігаючи, як каци бють по цілям в Україні, виникають великі сумніви стосовно завданої шкоди...
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13.06.2025 15:25 Відповісти
Порівнювати армію росії з ізраїльскою- то взагалі смішнл
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13.06.2025 15:56 Відповісти
..Интересно, а когда Ирак сегодня запустил по Израилю 100 дронов - Трамп не сказал израильтянам: "А что вы хотели, вы ведь первыми начали".. )
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13.06.2025 15:09 Відповісти
а Иран навалил рыжему за щеку.
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13.06.2025 15:55 Відповісти
 
 