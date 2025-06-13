Трамп: Я давав Ірану багато шансів укласти угоду. Зробіть це, поки не стало надто пізно
Президент США Дональд Трамп заявив, що давав Ірану "шанс за шансом" укласти угоду, проте "вони просто не змогли".
Про це він повідомив у Truth Social, передає Цензор.НЕТ.
"Я сказав їм, що це буде набагато гірше за все, що вони знають, очікують або чули, що Сполучені Штати виробляють найкращу і найбільш смертоносну військову техніку в світі, набагато, і що Ізраїль має багато такої техніки, і ще більше буде - і вони знають, як її використовувати. Деякі іранські прихильники жорсткої лінії говорили жорстко, але вони всі вже мертві. Буде ще гірше", - зазначив він.
"Вже завдано великих руйнувань, але угода все ще може зупинити наступні жорстокі атаки. Іран повинен діяти зараз, щоб врятувати те, що залишилося від його імперії. Більше жодних смертей, жодних руйнувань. ПРОСТО ЗРОБІТЬ ЦЕ, ПОКИ НЕ СТАЛО ЗАНАДТО ПІЗНО", - додав лідер США.
Удари Ізраїлю по Ірану
Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.
Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.
Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.
Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.
Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану
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Іран не може не відповісти.
Це означає блокування Ормузьської протоки , ріст цін на нафту,і удари по кораблям і базам США.
І війна, від якої бігав Трумп дожене США, через некомпетентність Трумпу.
а зараз проти них є ефективне ППО
тч іран просрав свій шанс реально завдати шкоди ворогам
я б тіки за це херівництво їхне повісив
Поки тебе знову нагуй не послали.
Тепер стало ясно підгрунття цих вічних двох тижднів очікування.
Значить була угода тр з пу: тр дозволяє і далі кошмарить цівільних в Україні і хоч на шажок окуповувати укр землі, а пу заплющить очі на знищення яд.потенцій ірану.
Така вона політіка.
Але, загалом, це добре для України, що знищуються мощності по виробленню озброєнь в ірані: менше пу отримає, менше на укр.землю прилетить. Називається це: котузі по заслузі.
Іранці добре знали, що роблять, надаючи звіру свої шахеди. Отримали отвєтку. Нехай і інши замисляться, чи варто приставати на бік зла.
Якби Трамп не розірвав "ядерну угоду" з Іраном під час першого строку, то і збагачення урану не було. І відповідно до бомбардувань справа не дійшла. Мабуть.
Але чесно кажучи, вся ця справа Іран-Ізраїль-США, це просто збіговисько виродків-лицемірів-пустозвонів. І чесно кажучи, плювати на них усіх.
Але разом з тим, Іран найбільше винен - поменше б топтали американо-ізраїльські прапори, верещали про "спалити Тель-Авів" та озброювали терористів в усьому світі, то і торгували б спокійно нафтою і газом.
в ответ : Нынешнее правительство Ирана не признает легитимность Израиля как государства и призывает к его уничтожению.
Сколько не старайся отмазать орков у тебя ничего не получиться так что обтекай маскаль
"Ты даёшь повод оправдать кацапов, они тоже так говорят"
какой повод я даю оправдать кацапов ?
Когда говорю : цивилизованном мире наказывают за угрозы не дожидаясь физического насилия.
1 Ирана не признает легитимность Израиля как государства и призывает к его уничтожению.
2 Создает ядерное оружие для уничтожения Израиля .
После этого ты приплел кацапскую брехню с выдуманным поводом для нападения.
Я у тебя спрашиваю ольнинский бот ты дашь пруф где украинское правительство угрожало уничтожить эрефию как это делает Иран по отношению к Израилю?
Перша угода обмежувала дозволений процент збагачення урану. Але задля "миру" цей дозволений процент постійно приводився у відповідність до фактично досягнутого Іраном рівня збагачення, тобто підвищувався.
як там Каліфорнія? ядеркою вже пальнули? чи спочатку угода і два-три тиждні?
Подвійні, потрійні стандарти...
Що з обіцянкой завалити Україну зброєю, щоб пу мало не здалось? Тоді, мабудь, дійсно мир наступив би за 24 години.
Поразка завжди сирота.
Трамно воно яким чином до того шо Цахал, да сбереже Творнць його воінів, разносить ядерну програму рушників та ставить рачки КСІР з аятолами?
Трамп ніколи не скаже поганого про )(уйла
він же сам вчора вмовляв дружка, нетаньяху, нічого не робити. Потім американці божились і клялись, що вони ніяк не причетні до атаки і всю відповідальність має нести тільки Ізраїль.
і зараз гольфіст-мачо-педофіл такий "ЗРОБІТЬ ЦЕ, ПОКИ НЕ СТАЛО ЗАНАДТО ПІЗНО" , ніби це його особиста заслуга
ірану треба було не задиратися а робити все дуже таємно а так ніби спецом почали війну
могли а може й домовились що раша допоможе зробити ядерку
це він мусульманам..
В своє перше президентство Трамп теж хотів Нобелівську премію миру, загравав з диктатором й погрожував союзникам.
Сім років тому https://crime-ua.com/taxonomy/term/11444 Дональд Трамп обіцяв покласти край тривалому конфлікту й укласти, здавалося б, неможливу мирну угоду. Тоді були і дружні бесіди з диктатором, і погрози союзникам припинити військову допомогу, і обіцянки «чудового» компромісу, який вже дуже близько. Мова про Північну Корею, яку президент Трамп під час свого першого терміну хотів відмовити розвивати ядерну програму й примирити з Південною Кореєю. Мирні переговори, які починались як «одна з найважливіших подій століття», завершились нічим через непослідовність Трампа й підказки https://crime-ua.com/taxonomy/term/1761 Кім Чен Ину з боку Китаю. Сеулу за рік активних переговорів довелось пережити стадії надії, ейфорії, шоку та байдужості.
Немного хронологии. Кто не помнит, до 2015 Иран был под санкциями ООН. В 2015, при усилиях Обамы, у Ирана появилась nuclear deal, которая ограничила обогащение до уровня необходимого атомным станциям, но не выше, внедрила кучу мониторинга в обмен на снятие санкций.
Сделку подписали шесть стран, включая РФ и Китай. В 2018 Трамп назвал сделку «ужасной» и в одностороннем порядке вышел из нее, наложив санкции назад. Важно, что санкции были не от ООН, а от США и союзников.
Fast forward to 2025. За предыдущие 7 лет Иран неспешно развивал ядерную программу, строил центрифуги и копил уран. Сначала 20%, потом 60%, и построил инфраструктуру для обогащения до 90%. При Байдене действовал странный пакт. Байден с трибуны ООН дал pledge, что любой ценой не допустит ЯО у Ирана.
Тегеран чтил эту угрозу и не лез на рожон, но продолжал обогащать уран. Байден же не особо пытался эту ситуацию решить. ЕС проводили пару попыток переговоров но все разбилось.
Пришел Трамп. В мае он вышел на Иран и передал свое предложение: никакого оборудования на обогащение урана, передача его в третьи руки (вероятно, РФ), взамен снятие санкций и поставка урана на атомные станции.
Иран покрутил пальцами у виска. Вы, спросили они, идиоты или притворяетесь? У нас было обогащение даже в 2015, вы верите что мы отдадим его сейчас?
Трамп дал заднюю и разрешил оставить обогащение. Постепенно его сделка деградировала и стала слабее сделки Обамы. 2 июня он передал «последнее предложение». Иран отдает весь 60% материал, центрифуги обсуждаются отдельно. Взамен поэтапное снятие санкций, разрешение на обогащение урана для уровня необходимого на атомные станции.
Иран подумал-подумал и передал свое видение. Они «обещают» не обогащать выше 60% пока сделка внедряется. Оставляют себе 100 кг 60% материала, остальное меняют. Центрифуги вне обсуждения и остаются у Ирана.
А главное - полное и одномоментное снятие санкций, и письменная гарантия что ни этот, ни любой из последующих президентов США не сможет выйти из сделки, если Иран не нарушает формально ее условия. Последнее - личный плевок в Трампа, который в 2018 просто вышел из-за стола без любых доказательств и обвинений.
США намекнули, что готовы обсуждать все остальное, но письменные гарантии невозможны, ибо по конституции США текущий президент не может накладывать на следующего неотменяемые внешние обязательства. Иран пожал плечами и намекнул что без этого сделки не будет, они не хотят чтобы их «кинули» второй раз и напомнили об Будапешском меморандуме для Украины.
Популісти вони такі, тільки вміють язиками ляпати ...
Трамп обещал остановить войну в Украине и помирить Израиль и Иран..Результаты ****...ОЛА на лицо..
Бо ще будуть бомбити нас на пару з рашкою, а потім довбень вийде і скаже - я давав багато можливостей домовитись про мир