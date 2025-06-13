Трамп: Я давав Ірану багато шансів укласти угоду. Зробіть це, поки не стало надто пізно

Президент США Дональд Трамп заявив, що давав Ірану "шанс за шансом" укласти угоду, проте "вони просто не змогли".

Про це він повідомив у Truth Social, передає Цензор.НЕТ.

"Я сказав їм, що це буде набагато гірше за все, що вони знають, очікують або чули, що Сполучені Штати виробляють найкращу і найбільш смертоносну військову техніку в світі, набагато, і що Ізраїль має багато такої техніки, і ще більше буде - і вони знають, як її використовувати. Деякі іранські прихильники жорсткої лінії говорили жорстко, але вони всі вже мертві. Буде ще гірше", - зазначив він.

"Вже завдано великих руйнувань, але угода все ще може зупинити наступні жорстокі атаки. Іран повинен діяти зараз, щоб врятувати те, що залишилося від його імперії. Більше жодних смертей, жодних руйнувань. ПРОСТО ЗРОБІТЬ ЦЕ, ПОКИ НЕ СТАЛО ЗАНАДТО ПІЗНО", - додав лідер США.

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Удари Ізраїлю по Ірану

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.

Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.

Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.

Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.

Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану

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