Ізраїль роками готував операцію проти Ірану, побудувавши базу БпЛА біля Тегерану, - ЗМІ

Ізраїль роками готував операцію проти Ірану, яка включала створення бази безпілотників на території Ірану та перекидання туди систем високоточної зброї та бійців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Times of Israel.

Зусилля ґрунтувалися на тісному спільному плануванні між ЦАХАЛ та розвідувальним агентством "Моссад".

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Представник сил безпеки Ізраїлю розповів, що представники "Моссаду" створили таємну базу безпілотників на території Ірану біля Тегерана. БпЛА активували вночі і завдали ударів по іранських пускових ракетних установках класу "земля-земля", націлених на Ізраїль.

Також до Ірану контрабандою завозили транспортні засоби із системами озброєння. Вони вивели з ладу іранську ППО, що надало Ізраїльським літакам можливість панувати у повітрі.

"Моссад" розгорнув високоточні ракети поблизу позицій ППО в центральній частині Ірану.

"Операції спиралися на новаторське мислення, сміливе планування і ювелірне застосування передових технологій, спеціальних сил і агентів, які діяли в самому серці Ірану, повністю вислизаючи від очей місцевої розвідки", - розповів посадовець Ізраїлю.

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Удари Ізраїлю по Ірану

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.

Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.

Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.

Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.

Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану

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