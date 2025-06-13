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Новини Удар Ізраїлю по Ірану
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Ізраїль роками готував операцію проти Ірану, побудувавши базу БпЛА біля Тегерану, - ЗМІ

Ізраїль готував удар по Ірану роками. Що відомо

Ізраїль роками готував операцію проти Ірану, яка включала створення бази безпілотників на території Ірану та перекидання туди систем високоточної зброї та бійців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Times of Israel.

Зусилля ґрунтувалися на тісному спільному плануванні між ЦАХАЛ та розвідувальним агентством "Моссад".

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Представник сил безпеки Ізраїлю розповів, що представники "Моссаду" створили таємну базу безпілотників на території Ірану біля Тегерана. БпЛА активували вночі і завдали ударів по іранських пускових ракетних установках класу "земля-земля", націлених на Ізраїль.

Також до Ірану контрабандою завозили транспортні засоби із системами озброєння. Вони вивели з ладу іранську ППО, що надало Ізраїльським літакам можливість панувати у повітрі.

"Моссад" розгорнув високоточні ракети поблизу позицій ППО в центральній частині Ірану.

"Операції спиралися на новаторське мислення, сміливе планування і ювелірне застосування передових технологій, спеціальних сил і агентів, які діяли в самому серці Ірану, повністю вислизаючи від очей місцевої розвідки", - розповів посадовець Ізраїлю.

Читайте: Атакою на ядерні об’єкти Ірану Нетаньяху кинув виклик Трампу, - Bloomberg

Удари Ізраїлю по Ірану

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.

Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.

Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.

Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.

Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іран запустив по Ізраїлю понад 100 ударних безпілотників

Автор: 

Ізраїль (1671) Іран (2078)


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Топ коментарі
+5
Роками готував операцію-є результат.Роками будували дороги і повітряні замки-.....
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13.06.2025 13:04 Відповісти
+5
Теж досягнення, найшов чим Ізраїль похвалитися, базу бач вони скапарили на території рушникоголових🤔🧐😁 А дорогу до неї вони збудували, чи закатати в асфальт кілька десятків кілометрів пустелі слабо... та й чого та база варта без файної соші 😝😝😝😜🤪 Якщо що спитайте в найвеличнішого стратега всіх часів і народів з Банкової, він підкаже що до чого і по чім яйця для ЦАХАЛу 😝😝😝😝😝😜🤪
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13.06.2025 13:09 Відповісти
+3
Розвішати червоні прапори їм порадив кремлівський довбой@б ,
щоб ви знали 🙁
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13.06.2025 13:00 Відповісти
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Там кажуть аятола став комуністом прапори червоні розвішує. Інтернаціонал одним словом))))
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13.06.2025 12:58 Відповісти
Розвішати червоні прапори їм порадив кремлівський довбой@б ,
щоб ви знали 🙁
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13.06.2025 13:00 Відповісти
Дуже хочеться , щоби Ізраїл вгатив по заводу , де виготовляють
Шахеди для кацапів !!
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13.06.2025 13:02 Відповісти
Кацапи вже давно самі їх повністю клепають.
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13.06.2025 13:04 Відповісти
Роками готував операцію-є результат.Роками будували дороги і повітряні замки-.....
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13.06.2025 13:04 Відповісти
Досить вже про чмирів казки розповідати.
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13.06.2025 13:04 Відповісти
заїбав той їбучий ізраїль, через них іран почав співпрацю з кацапамив 2022.
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13.06.2025 13:07 Відповісти
а до цього іранці не були шайтанами ?

нормальним Іран був за шаха, до 1976 р.

.
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13.06.2025 13:17 Відповісти
зло тянеться одне до одного, а потомки бней-Исраэль великі Воїни й молодці.
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13.06.2025 13:23 Відповісти
Теж досягнення, найшов чим Ізраїль похвалитися, базу бач вони скапарили на території рушникоголових🤔🧐😁 А дорогу до неї вони збудували, чи закатати в асфальт кілька десятків кілометрів пустелі слабо... та й чого та база варта без файної соші 😝😝😝😜🤪 Якщо що спитайте в найвеличнішого стратега всіх часів і народів з Банкової, він підкаже що до чого і по чім яйця для ЦАХАЛу 😝😝😝😝😝😜🤪
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13.06.2025 13:09 Відповісти
Тобто" Ізраїль роками готував операцію проти Ірану, яка включала створення бази безпілотників на території Ірану та перекидання туди систем високоточної зброї та бійців.",і це проти порівняно потужної у військовому сенсі держави,а своїх агентів у хамас у ізраля звичайно ж не було.Куди там тому Ірану до хамас.
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13.06.2025 13:11 Відповісти
Опег-г-гація "павутина"
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13.06.2025 13:25 Відповісти
А тут вже й іранські - братушки возбуділісь .
Натаньяха , як тобі парад в муцькві , сподобався .?? Тоді чекай на ядерну бомбу - собі прямо в лобешник .

...
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13.06.2025 13:11 Відповісти
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13.06.2025 13:12 Відповісти
А в нас навпаки, десятиріччями все готували до капітуляції та швидкого захвату.
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13.06.2025 13:16 Відповісти
Израиль - десять лямов человек, киевская область по площади. Иран - 80 лямов, площадь почти три Украины. и что могут сделать условные 100 ракет (фактически, один день из ежедневных обстрелов нас кацапами)? и какие шансы, что иранцы (которые - уже - в общем то, намного умнее и намного приличнее кацапов) доделают все что хотели, особенно - если имеют (благодаря Хйлу, Обаме и Будапештскому меморандуму) полное моральное право?
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13.06.2025 13:21 Відповісти
Іран роками розказував як він знищить Ізраїль. Ізраїль роками готувався цього не допустити.
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13.06.2025 13:23 Відповісти
Блестящая операция в стиле Израиля.
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13.06.2025 13:25 Відповісти
"Iзраїль роками готував операцію проти Ірану, побудувавши базу БпЛА біля Тегерану"

Це дуже схоже на українську операцію "Павутина", яку також готували 1,5 року.
І рашисти скажуть, що це не збіг.
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13.06.2025 13:33 Відповісти
Молодці!!! Ось так потрібно вчиняти з ВОРОГАМИ, особливо якщо вони - ТЕРОРИСТИ!!! Як казала УКРАЇНСЬКА ПАТРІОТКА Ірина Фаріон:"ВОРОГ МАЄ БУТИ ВБИТИМ! КРАПКА!!!"
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13.06.2025 13:44 Відповісти
 
 