Израиль годами готовил операцию против Ирана, построив базу БПЛА возле Тегерана, - СМИ

Израиль годами готовил операцию против Ирана, которая включала создание базы беспилотников на территории Ирана и перебрасывание туда систем высокоточного оружия и бойцов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Times of Israel.

Усилия основывались на тесном совместном планировании между ЦАХАЛ и разведывательным агентством "Моссад".

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Представитель сил безопасности Израиля рассказал, что представители "Моссада" создали тайную базу беспилотников на территории Ирана возле Тегерана. БпЛА активировали ночью и нанесли удары по иранским пусковым ракетным установкам класса "земля-земля", нацеленным на Израиль.

Также в Иран контрабандой завозили транспортные средства с системами вооружения. Они вывели из строя иранскую ПВО, что предоставило Израильским самолетам возможность господствовать в воздухе.

"Моссад" развернул высокоточные ракеты вблизи позиций ПВО в центральной части Ирана.

"Операции опирались на новаторское мышление, смелое планирование и ювелирное применение передовых технологий, специальных сил и агентов, которые действовали в самом сердце Ирана, полностью ускользая от глаз местной разведки", - рассказал чиновник Израиля.

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Удары Израиля по Ирану

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.

Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.

После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.

Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.

Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана

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