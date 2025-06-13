Израиль годами готовил операцию против Ирана, построив базу БПЛА возле Тегерана, - СМИ
Израиль годами готовил операцию против Ирана, которая включала создание базы беспилотников на территории Ирана и перебрасывание туда систем высокоточного оружия и бойцов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Times of Israel.
Усилия основывались на тесном совместном планировании между ЦАХАЛ и разведывательным агентством "Моссад".
Представитель сил безопасности Израиля рассказал, что представители "Моссада" создали тайную базу беспилотников на территории Ирана возле Тегерана. БпЛА активировали ночью и нанесли удары по иранским пусковым ракетным установкам класса "земля-земля", нацеленным на Израиль.
Также в Иран контрабандой завозили транспортные средства с системами вооружения. Они вывели из строя иранскую ПВО, что предоставило Израильским самолетам возможность господствовать в воздухе.
"Моссад" развернул высокоточные ракеты вблизи позиций ПВО в центральной части Ирана.
"Операции опирались на новаторское мышление, смелое планирование и ювелирное применение передовых технологий, специальных сил и агентов, которые действовали в самом сердце Ирана, полностью ускользая от глаз местной разведки", - рассказал чиновник Израиля.
Удары Израиля по Ирану
Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.
Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.
После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.
Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.
Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана
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Шахеди для кацапів !!
нормальним Іран був за шаха, до 1976 р.
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Натаньяха , як тобі парад в муцькві , сподобався .?? Тоді чекай на ядерну бомбу - собі прямо в лобешник .
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Це дуже схоже на українську операцію "Павутина", яку також готували 1,5 року.
І рашисти скажуть, що це не збіг.