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Новости Удар Израиля по Ирану
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Израиль годами готовил операцию против Ирана, построив базу БПЛА возле Тегерана, - СМИ

Израиль готовил удар по Ирану годами. Что известно

Израиль годами готовил операцию против Ирана, которая включала создание базы беспилотников на территории Ирана и перебрасывание туда систем высокоточного оружия и бойцов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Times of Israel.

Усилия основывались на тесном совместном планировании между ЦАХАЛ и разведывательным агентством "Моссад".

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Представитель сил безопасности Израиля рассказал, что представители "Моссада" создали тайную базу беспилотников на территории Ирана возле Тегерана. БпЛА активировали ночью и нанесли удары по иранским пусковым ракетным установкам класса "земля-земля", нацеленным на Израиль.

Также в Иран контрабандой завозили транспортные средства с системами вооружения. Они вывели из строя иранскую ПВО, что предоставило Израильским самолетам возможность господствовать в воздухе.

"Моссад" развернул высокоточные ракеты вблизи позиций ПВО в центральной части Ирана.

"Операции опирались на новаторское мышление, смелое планирование и ювелирное применение передовых технологий, специальных сил и агентов, которые действовали в самом сердце Ирана, полностью ускользая от глаз местной разведки", - рассказал чиновник Израиля.

Читайте: Атакой на ядерные объекты Ирана Нетаньяху бросил вызов Трампу, - Bloomberg

Удары Израиля по Ирану

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.

Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.

После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.

Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.

Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана

Читайте на "Цензор.НЕТ": Иран запустил по Израилю более 100 ударных беспилотников

Автор: 

Израиль (1956) Иран (1833)


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Топ комментарии
+11
Роками готував операцію-є результат.Роками будували дороги і повітряні замки-.....
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13.06.2025 13:04 Ответить
+8
Теж досягнення, найшов чим Ізраїль похвалитися, базу бач вони скапарили на території рушникоголових🤔🧐😁 А дорогу до неї вони збудували, чи закатати в асфальт кілька десятків кілометрів пустелі слабо... та й чого та база варта без файної соші 😝😝😝😜🤪 Якщо що спитайте в найвеличнішого стратега всіх часів і народів з Банкової, він підкаже що до чого і по чім яйця для ЦАХАЛу 😝😝😝😝😝😜🤪
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13.06.2025 13:09 Ответить
+6
Розвішати червоні прапори їм порадив кремлівський довбой@б ,
щоб ви знали 🙁
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13.06.2025 13:00 Ответить
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Там кажуть аятола став комуністом прапори червоні розвішує. Інтернаціонал одним словом))))
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13.06.2025 12:58 Ответить
Розвішати червоні прапори їм порадив кремлівський довбой@б ,
щоб ви знали 🙁
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13.06.2025 13:00 Ответить
Дуже хочеться , щоби Ізраїл вгатив по заводу , де виготовляють
Шахеди для кацапів !!
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13.06.2025 13:02 Ответить
Кацапи вже давно самі їх повністю клепають.
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13.06.2025 13:04 Ответить
Роками готував операцію-є результат.Роками будували дороги і повітряні замки-.....
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13.06.2025 13:04 Ответить
Досить вже про чмирів казки розповідати.
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13.06.2025 13:04 Ответить
заїбав той їбучий ізраїль, через них іран почав співпрацю з кацапамив 2022.
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13.06.2025 13:07 Ответить
а до цього іранці не були шайтанами ?

нормальним Іран був за шаха, до 1976 р.

.
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13.06.2025 13:17 Ответить
зло тянеться одне до одного, а потомки бней-Исраэль великі Воїни й молодці.
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13.06.2025 13:23 Ответить
Теж досягнення, найшов чим Ізраїль похвалитися, базу бач вони скапарили на території рушникоголових🤔🧐😁 А дорогу до неї вони збудували, чи закатати в асфальт кілька десятків кілометрів пустелі слабо... та й чого та база варта без файної соші 😝😝😝😜🤪 Якщо що спитайте в найвеличнішого стратега всіх часів і народів з Банкової, він підкаже що до чого і по чім яйця для ЦАХАЛу 😝😝😝😝😝😜🤪
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13.06.2025 13:09 Ответить
Тобто" Ізраїль роками готував операцію проти Ірану, яка включала створення бази безпілотників на території Ірану та перекидання туди систем високоточної зброї та бійців.",і це проти порівняно потужної у військовому сенсі держави,а своїх агентів у хамас у ізраля звичайно ж не було.Куди там тому Ірану до хамас.
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13.06.2025 13:11 Ответить
Опег-г-гація "павутина"
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13.06.2025 13:25 Ответить
А тут вже й іранські - братушки возбуділісь .
Натаньяха , як тобі парад в муцькві , сподобався .?? Тоді чекай на ядерну бомбу - собі прямо в лобешник .

...
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13.06.2025 13:11 Ответить
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13.06.2025 13:12 Ответить
А в нас навпаки, десятиріччями все готували до капітуляції та швидкого захвату.
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13.06.2025 13:16 Ответить
Израиль - десять лямов человек, киевская область по площади. Иран - 80 лямов, площадь почти три Украины. и что могут сделать условные 100 ракет (фактически, один день из ежедневных обстрелов нас кацапами)? и какие шансы, что иранцы (которые - уже - в общем то, намного умнее и намного приличнее кацапов) доделают все что хотели, особенно - если имеют (благодаря Хйлу, Обаме и Будапештскому меморандуму) полное моральное право?
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13.06.2025 13:21 Ответить
Іран роками розказував як він знищить Ізраїль. Ізраїль роками готувався цього не допустити.
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13.06.2025 13:23 Ответить
Блестящая операция в стиле Израиля.
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13.06.2025 13:25 Ответить
"Iзраїль роками готував операцію проти Ірану, побудувавши базу БпЛА біля Тегерану"

Це дуже схоже на українську операцію "Павутина", яку також готували 1,5 року.
І рашисти скажуть, що це не збіг.
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13.06.2025 13:33 Ответить
Молодці!!! Ось так потрібно вчиняти з ВОРОГАМИ, особливо якщо вони - ТЕРОРИСТИ!!! Як казала УКРАЇНСЬКА ПАТРІОТКА Ірина Фаріон:"ВОРОГ МАЄ БУТИ ВБИТИМ! КРАПКА!!!"
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13.06.2025 13:44 Ответить
украинская ХТО?
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13.06.2025 14:04 Ответить
Респект
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13.06.2025 14:01 Ответить
 
 