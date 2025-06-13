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Новини Удар Ізраїлю по Ірану
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Ізраїль намагається переконати США приєднатися до операції проти Ірану, - Jerusalem Post

Удари по Ірану. Ізраїль хоче залучення США до операції

Ізраїль намагається переконати адміністрацію Дональда Трампа приєднатися до його операцій проти Ірану.

Про це пише Jerusalem Post із посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

За оцінками фахівців служби безпеки, удари Ізраїлю по Ірану триватимуть ще кілька днів або тижнів, зазначає видання.

Читайте: Трамп: Я давав Ірану багато шансів укласти угоду. Зробіть це, поки не стало надто пізно

Удари Ізраїлю по Ірану

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.

Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.

Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.

Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.

Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.

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Автор: 

Ізраїль (1671) Іран (2078) США (23465)


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13.06.2025 14:57 Відповісти
ну мы же посмели??... при Байдене да..может быть..но когда США теряет статус мирового жандарма-каждый начинает рассчитывать на свои силы....
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13.06.2025 15:10 Відповісти
Тобто, якщо використати логіку, тоді виходить що Україна не могла провести операцію "Павутиння" без дозволу з Білого Дому?! Не треба ховати власний антисимітизм під соусом хоч якогось розуміння геополітики того регіону. Історія дуже легко доводить, що цей коментар лише допис невігласа.
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13.06.2025 15:12 Відповісти
Не виробляє, а лише хоче виробляти. Можна бити, скільки хочеш. Що й було зроблено.
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13.06.2025 15:13 Відповісти
видно мошного геополітіка.
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13.06.2025 15:13 Відповісти
Нєнє,це не для сьогоднішніх ФША. А от потім примазатись...Тримп обов'язково зробить.
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13.06.2025 15:06 Відповісти
Кого, цього тупого сцикливого п*дора?
ой-вей...)))))
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13.06.2025 15:08 Відповісти
 
 