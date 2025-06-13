Ізраїль намагається переконати США приєднатися до операції проти Ірану, - Jerusalem Post

Ізраїль намагається переконати адміністрацію Дональда Трампа приєднатися до його операцій проти Ірану.

Про це пише Jerusalem Post із посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

За оцінками фахівців служби безпеки, удари Ізраїлю по Ірану триватимуть ще кілька днів або тижнів, зазначає видання.

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Удари Ізраїлю по Ірану

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.

Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.

Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.

Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.

Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.

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