Иран не будет участвовать в ядерных переговорах с США 15 июня, - СМИ (обновлено)

Иран заявил, что не будет участвовать в ядерных переговорах с США, которые должны были состояться 15 июня.

За даними NYT, депутат іранського парламенту, член комісії з національної безпеки і зовнішньої політики парламенту Ірану Аладдін Бороджерді заявив, що шостий раунд переговорів, який мав відбутися в Омані 15 червня, пише Суспільне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Иран объявил в эфире государственного телевидения, что не будет участвовать в переговорах с Соединенными Штатами по ядерной программе в воскресенье, 15 июня, и до последующего сообщения.

По данным NYT, депутат иранского парламента, член комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Аладдин Бороджерди заявил, что шестой раунд переговоров, который должен состояться в Омане 15 июня, отменили, пишет Суспільне.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Иран "может получить второй шанс" для заключения ядерного соглашения с США

Удары Израиля по Ирану

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.

Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.

После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.

Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.

Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.

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