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Новости Ядерное соглашение между США и Ираном США предлагают Ирану заключить ядерное соглашение
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Иран не будет участвовать в ядерных переговорах с США 15 июня, - СМИ (обновлено)

Ядерная сделка между Ираном и США. Тегеран объявил о выходе

Иран заявил, что не будет участвовать в ядерных переговорах с США, которые должны были состояться 15 июня.

За даними NYT, депутат іранського парламенту, член комісії з національної безпеки і зовнішньої політики парламенту Ірану Аладдін Бороджерді заявив, що шостий раунд переговорів, який мав відбутися в Омані 15 червня, пише Суспільне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Иран объявил в эфире государственного телевидения, что не будет участвовать в переговорах с Соединенными Штатами по ядерной программе в воскресенье, 15 июня, и до последующего сообщения.

По данным NYT, депутат иранского парламента, член комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Аладдин Бороджерди заявил, что шестой раунд переговоров, который должен состояться в Омане 15 июня, отменили, пишет Суспільне.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Иран "может получить второй шанс" для заключения ядерного соглашения с США

Удары Израиля по Ирану

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.

Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.

После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.

Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.

Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.

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Автор: 

Иран (1833) США (27195) ядерная безопасность (502)


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Топ комментарии
+10
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13.06.2025 15:07 Ответить
+5
та нема вже про шо там говорити. ще кілька заходів авіації Ізраїлю і ті ядерні переговори будуть закінчені...
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13.06.2025 15:09 Ответить
+4
Треба вести перемовини так як Ізраіль. Біс.
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13.06.2025 15:11 Ответить
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Гасите их
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13.06.2025 15:06 Ответить
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13.06.2025 15:07 Ответить
Знову доня переміг.
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13.06.2025 15:10 Ответить
вот якщо б не клятий Байден і трамп був би президентом, то...

Іран ні за що не вийшов з перемовин

.
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13.06.2025 15:16 Ответить
Щодо "Нобелівки МИРУ" я не впевнений, але "шнобеля" за ідіотизм він заслуговує.
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13.06.2025 15:17 Ответить
читай новость ниже)))
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13.06.2025 15:07 Ответить
Подивимося на результат.
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13.06.2025 15:08 Ответить
та нема вже про шо там говорити. ще кілька заходів авіації Ізраїлю і ті ядерні переговори будуть закінчені...
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13.06.2025 15:09 Ответить
У Ірану є кілька обʼєктів, які дуже глибоко в скелях, туди жодна ракета ******* не пробʼє, ось у чому проблема.
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13.06.2025 15:11 Ответить
Якби в них були ядерні бомби хоч в декількох екземплярах, то вони б їх вже б застосували. Все інше - лірика
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13.06.2025 15:12 Ответить
у США є спеціальні бункерні бомби. вони проб'ють. не дадуть тих бомб, то відправлять туди десант командос, які там все замінують і висадять у повітря. ППО/ПРО по суті уже немає в Ірана, винесли його вже чи зараз довиношують к куям.
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13.06.2025 15:14 Ответить
GBU-57, для них потрібен B-2
проте Штати не дали, відмовили
хоча може і не помічне

https://defence-ua.com/army_and_war/jakscho_osnova_jadernoji_programi_iranu_spravdi_lezhit_na_glibini_azh_800_metriv_to_tam_navit_gbu_57_ne_pomozhe-19107.html
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13.06.2025 15:18 Ответить
В-2 - це невидимка. навіщо про нього говорити. хай і далі буде невидимкою. відмовили, то відмовили. а може не відмовили. хто ж точно про це скаже? та й навіщо? головне - зробити роботу.
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13.06.2025 15:36 Ответить
А входи/виходи у тих об'єктів є? Тоді цього вистачить.
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13.06.2025 15:18 Ответить
Там може бути вхід на кількох рівнях, ракета не може в ліфтовій шахті змінити напрямок руху, так що це не панацея.
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13.06.2025 15:25 Ответить
"ракета не може в ліфтовій шахті змінити напрямок руху"
А це й не потрібно, достатньо просто все завалити камінням. Якщо знадобиться, то ще раз.
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13.06.2025 15:28 Ответить
пис дил...пис дил...пис дил..і не ви пис дил..
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13.06.2025 15:10 Ответить
Треба вести перемовини так як Ізраіль. Біс.
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13.06.2025 15:11 Ответить
Для цього треба мати 1) ядерну зброю 2) потужну армію 3) друзів, як США.
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13.06.2025 15:27 Ответить
Ваш 3й пункт з кожним днем втрачає актуальність останнім часом
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13.06.2025 15:57 Ответить
Чому це? США як були вірним другом ізраїлю, так і є. При цьому ця країна ніколи не була другом України. А якщо враховувати ще й роззброєння, інспіроване ними...
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13.06.2025 16:03 Ответить
и падает в объятия рахастана....
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13.06.2025 15:12 Ответить
ну шо *****? нанесеш удар "арєшніком" по Ізраїлю на виконання договору про всеосяжне стратегічне партнерство між *****станом та іраном від 17.01.25? чи знов всраєшся?
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13.06.2025 15:16 Ответить
Зараз Ізраїль заявить, шо йому пох*й, трамп-пам-памп з ах*євшою пикою скаже "я знаю", х*йло обісре здесяток чемоданів на Алтаї...
Вопшем - пабіседовалі...))
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13.06.2025 15:17 Ответить
та уже можете виходити, через декілька днів від ядерної програми і сліда не залишиться.
Ізраіль схоже не збирається зупинятись.
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13.06.2025 15:18 Ответить
Дайош пісділ
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13.06.2025 15:28 Ответить
Іран не братиме участі у ядерних переговорах зі США

Натюрліхь!
Коли твою машину бамбанули, то ти точно не прийматимеш участь у раллі!
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13.06.2025 15:42 Ответить
Нема кому брати участь.
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13.06.2025 15:42 Ответить
А шо так, больше нечего обсуждать? Все по 3.14зде пошло?
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13.06.2025 16:23 Ответить
 
 