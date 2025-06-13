Иран не будет участвовать в ядерных переговорах с США 15 июня, - СМИ (обновлено)
Иран заявил, что не будет участвовать в ядерных переговорах с США, которые должны были состояться 15 июня.
За даними NYT, депутат іранського парламенту, член комісії з національної безпеки і зовнішньої політики парламенту Ірану Аладдін Бороджерді заявив, що шостий раунд переговорів, який мав відбутися в Омані 15 червня, пише Суспільне.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Иран объявил в эфире государственного телевидения, что не будет участвовать в переговорах с Соединенными Штатами по ядерной программе в воскресенье, 15 июня, и до последующего сообщения.
По данным NYT, депутат иранского парламента, член комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Аладдин Бороджерди заявил, что шестой раунд переговоров, который должен состояться в Омане 15 июня, отменили, пишет Суспільне.
Ранее Дональд Трамп заявил, что Иран "может получить второй шанс" для заключения ядерного соглашения с США
Удары Израиля по Ирану
Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.
Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.
После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.
Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.
Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.
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Іран ні за що не вийшов з перемовин
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проте Штати не дали, відмовили
хоча може і не помічне
https://defence-ua.com/army_and_war/jakscho_osnova_jadernoji_programi_iranu_spravdi_lezhit_na_glibini_azh_800_metriv_to_tam_navit_gbu_57_ne_pomozhe-19107.html
А це й не потрібно, достатньо просто все завалити камінням. Якщо знадобиться, то ще раз.
Вопшем - пабіседовалі...))
Ізраіль схоже не збирається зупинятись.
Натюрліхь!
Коли твою машину бамбанули, то ти точно не прийматимеш участь у раллі!