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Новости Удар Израиля по Ирану
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РФ сделала заявление относительно Ближнего Востока, но забыла посмотреть в зеркало, - МИД Украины

МИД Украины о реакции РФ на удар Израиля по Ирану

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали заявление МИД России, в котором то осудило удары Израиля по Ирану.

Об этом в соцсети X сообщил спикер Георгий Тихий, информирует Цензор.НЕТ.

"Этот неудобный момент, когда МИД России сделал заявление относительно Ближнего Востока, но забыл посмотреть в зеркало", - отметил он.

Ранее в МИД России осудили "силовую акцию Израиля против Ирана в нарушение Устава ООН".

Там заявили, что "неспровоцированные удары по суверенному государству, его гражданам, мирным городам, объектам ядерно-энергетической инфраструктуры неприемлемы", и Израиль "сделал сознательный выбор в пользу дальнейшей эскалации напряженности и накручивания ставок".

МИД Украины о реакции РФ на удар Израиля по Ирану

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Удары Израиля по Ирану

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.

Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.

После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.

Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.

Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.

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Автор: 

Израиль (1956) Иран (1833) россия (96267) Тихий Георгий (23)


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Топ комментарии
+17
Це не удари. Це спеціальна військова операція, яка розвиваєтся строго за планом.
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13.06.2025 14:20 Ответить
+12
Єто другоє, ві не панімаєтє!
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13.06.2025 14:17 Ответить
+6
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13.06.2025 14:28 Ответить
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Єто другоє, ві не панімаєтє!
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13.06.2025 14:17 Ответить
Це не удари. Це спеціальна військова операція, яка розвиваєтся строго за планом.
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13.06.2025 14:20 Ответить
Ми не зовсім на одному боці з *************, що цілується взасос з путєним, і для вирішення чиїх питань трумп продав Україну пуйлу. На Ізраїлі половина населення юдеї з параші зі своїм баблом приїхали і бикують. Заразили Ізраїль русіфілісом у важкій формі. Коли Іран всіма силами нападе на Ізраїль, а він нападе, подивимось як це збіговисько здрисне з туди в Америку и не подумає захищати свою "історичну батьківщину". Рашистська ********* обов'язково воткне ніж в спину Ізраїлю. А нам буде злегка и стурбовано похєр на тот Ізраїль, хай собі отримає плоди того, що посіяв своїми особливими відношеннями з раzzієй, договорняками за спиною України і за її рахунок.
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13.06.2025 14:28 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!
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13.06.2025 14:53 Ответить
Поки що рєфє сидить на шпагаті, виступати проти ізраїлю погано, вова так з ними спілкувався, і єврейська общіна це частина руськоі культури, а виступити проти ірана поломає психіку ахматовців і пришиблених мішком православних! Лапоть аладіна вже хоче 1 млн мобіков
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13.06.2025 14:55 Ответить
куди мульйон мобіків він хоче? і з яких ресурсів тих мобіків черпати?
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13.06.2025 14:59 Ответить
Явно не з території кадиркостану ) , ваньок хочуть і далі мобілізувати )
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13.06.2025 15:03 Ответить
якщо мобілізувати тих чмобіків в Іран, то ми тільки скажемо дякую тому Лаптю Алладіна. ))
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13.06.2025 15:10 Ответить
Як куди, на війну з омерікою в ірані чи ізраїлі, або десь посередині, вчора кадюрка дон з послами ірану тусив, а сьогодні лапоть армію вимагає, братішкам по тюрбану зарядили, хенералів викосили, очкує аладін, лапти обісрав!
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13.06.2025 15:13 Ответить
оо, то дуже добре. нехай мобілізують тих кацапів і женуть у піски Ірану на смерть.
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13.06.2025 15:16 Ответить
якими силами? нема вже там тих сил. ще кілька заходів авіацією і в Ірані взагалі не лишиться ніякого ВПК. хіба що поясами шахідів нападати на Ізраїль будуть. І зараз світ повинен звернутися із закликом до народу Ірана, що це не Америка, не Ізраїль і не Європа є ворогом іранського народу, а ворогом іранського народу є режим аятол. виходьте на вулиці мільйонами, як робили це недавно, і зносьте тих аятол і їхніх кацапських кураторів, як в Сирії недавно знесли режим Асада і кацапів і таким чином врятуєте свою прекрасну країну Іран.
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13.06.2025 14:58 Ответить
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13.06.2025 14:28 Ответить
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13.06.2025 15:00 Ответить
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13.06.2025 14:48 Ответить
На якому боці він би воював?
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13.06.2025 14:57 Ответить
Може на лівому, а може й на правому...
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13.06.2025 14:59 Ответить
На боці ****...болов )
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13.06.2025 15:01 Ответить
 
 