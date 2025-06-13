РФ сделала заявление относительно Ближнего Востока, но забыла посмотреть в зеркало, - МИД Украины
В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали заявление МИД России, в котором то осудило удары Израиля по Ирану.
Об этом в соцсети X сообщил спикер Георгий Тихий, информирует Цензор.НЕТ.
"Этот неудобный момент, когда МИД России сделал заявление относительно Ближнего Востока, но забыл посмотреть в зеркало", - отметил он.
Ранее в МИД России осудили "силовую акцию Израиля против Ирана в нарушение Устава ООН".
Там заявили, что "неспровоцированные удары по суверенному государству, его гражданам, мирным городам, объектам ядерно-энергетической инфраструктуры неприемлемы", и Израиль "сделал сознательный выбор в пользу дальнейшей эскалации напряженности и накручивания ставок".
Удары Израиля по Ирану
Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.
Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.
После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.
Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.
Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.
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