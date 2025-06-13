РФ зробила заяву щодо Близького Сходу, але забула подивитися у дзеркало, - МЗС України

У Міністерстві закордонних справ України прокоментували заяву МЗС Росії, в якій те засудило удари Ізраїлю по Ірану.

Про це у соцмережі X повідомив речник Георгій Тихий, інформує Цензор.НЕТ.

"Цей незручний момент, коли МЗС Росії зробило заяву щодо Близького Сходу, але забуло подивитися в дзеркало", - зазначив він.

Раніше в МЗС Росії засудили "силову акцію Ізраїлю проти Ірану в порушення Статуту ООН".

Там заявили, що "неспровоковані удари по суверенній державі, її громадянам, мирним містам, об'єктам ядерно-енергетичної інфраструктури неприйнятні", і Ізраїль "зробив свідомий вибір на користь подальшої ескалації напруженості та накручування ставок".

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Удари Ізраїлю по Ірану

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.

Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.

Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.

Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.

Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.

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