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Новини Удар Ізраїлю по Ірану
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РФ зробила заяву щодо Близького Сходу, але забула подивитися у дзеркало, - МЗС України

МЗС України про реакцію РФ на удар Ізраїлю по Ірану

У Міністерстві закордонних справ України прокоментували заяву МЗС Росії, в якій те засудило удари Ізраїлю по Ірану.

Про це у соцмережі X повідомив речник Георгій Тихий, інформує Цензор.НЕТ.

"Цей незручний момент, коли МЗС Росії зробило заяву щодо Близького Сходу, але забуло подивитися в дзеркало", - зазначив він.

Раніше в МЗС Росії засудили "силову акцію Ізраїлю проти Ірану в порушення Статуту ООН".

Там заявили, що "неспровоковані удари по суверенній державі, її громадянам, мирним містам, об'єктам ядерно-енергетичної інфраструктури неприйнятні", і Ізраїль "зробив свідомий вибір на користь подальшої ескалації напруженості та накручування ставок".

МЗС України про реакцію РФ на удар Ізраїлю по Ірану

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Удари Ізраїлю по Ірану

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.

Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.

Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.

Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.

Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.

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Автор: 

Ізраїль (1671) Іран (2078) росія (66175) Тихий Георгій (23)


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Топ коментарі
+17
Це не удари. Це спеціальна військова операція, яка розвиваєтся строго за планом.
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13.06.2025 14:20 Відповісти
+12
Єто другоє, ві не панімаєтє!
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13.06.2025 14:17 Відповісти
+6
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13.06.2025 14:28 Відповісти
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Єто другоє, ві не панімаєтє!
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13.06.2025 14:17 Відповісти
Це не удари. Це спеціальна військова операція, яка розвиваєтся строго за планом.
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13.06.2025 14:20 Відповісти
Ми не зовсім на одному боці з *************, що цілується взасос з путєним, і для вирішення чиїх питань трумп продав Україну пуйлу. На Ізраїлі половина населення юдеї з параші зі своїм баблом приїхали і бикують. Заразили Ізраїль русіфілісом у важкій формі. Коли Іран всіма силами нападе на Ізраїль, а він нападе, подивимось як це збіговисько здрисне з туди в Америку и не подумає захищати свою "історичну батьківщину". Рашистська ********* обов'язково воткне ніж в спину Ізраїлю. А нам буде злегка и стурбовано похєр на тот Ізраїль, хай собі отримає плоди того, що посіяв своїми особливими відношеннями з раzzієй, договорняками за спиною України і за її рахунок.
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13.06.2025 14:28 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!
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13.06.2025 14:53 Відповісти
Поки що рєфє сидить на шпагаті, виступати проти ізраїлю погано, вова так з ними спілкувався, і єврейська общіна це частина руськоі культури, а виступити проти ірана поломає психіку ахматовців і пришиблених мішком православних! Лапоть аладіна вже хоче 1 млн мобіков
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13.06.2025 14:55 Відповісти
куди мульйон мобіків він хоче? і з яких ресурсів тих мобіків черпати?
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13.06.2025 14:59 Відповісти
Явно не з території кадиркостану ) , ваньок хочуть і далі мобілізувати )
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13.06.2025 15:03 Відповісти
якщо мобілізувати тих чмобіків в Іран, то ми тільки скажемо дякую тому Лаптю Алладіна. ))
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13.06.2025 15:10 Відповісти
Як куди, на війну з омерікою в ірані чи ізраїлі, або десь посередині, вчора кадюрка дон з послами ірану тусив, а сьогодні лапоть армію вимагає, братішкам по тюрбану зарядили, хенералів викосили, очкує аладін, лапти обісрав!
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13.06.2025 15:13 Відповісти
оо, то дуже добре. нехай мобілізують тих кацапів і женуть у піски Ірану на смерть.
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13.06.2025 15:16 Відповісти
якими силами? нема вже там тих сил. ще кілька заходів авіацією і в Ірані взагалі не лишиться ніякого ВПК. хіба що поясами шахідів нападати на Ізраїль будуть. І зараз світ повинен звернутися із закликом до народу Ірана, що це не Америка, не Ізраїль і не Європа є ворогом іранського народу, а ворогом іранського народу є режим аятол. виходьте на вулиці мільйонами, як робили це недавно, і зносьте тих аятол і їхніх кацапських кураторів, як в Сирії недавно знесли режим Асада і кацапів і таким чином врятуєте свою прекрасну країну Іран.
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13.06.2025 14:58 Відповісти
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13.06.2025 14:28 Відповісти
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13.06.2025 15:00 Відповісти
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13.06.2025 14:48 Відповісти
На якому боці він би воював?
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13.06.2025 14:57 Відповісти
Може на лівому, а може й на правому...
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13.06.2025 14:59 Відповісти
На боці ****...болов )
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13.06.2025 15:01 Відповісти
 
 