РФ зробила заяву щодо Близького Сходу, але забула подивитися у дзеркало, - МЗС України
У Міністерстві закордонних справ України прокоментували заяву МЗС Росії, в якій те засудило удари Ізраїлю по Ірану.
Про це у соцмережі X повідомив речник Георгій Тихий, інформує Цензор.НЕТ.
"Цей незручний момент, коли МЗС Росії зробило заяву щодо Близького Сходу, але забуло подивитися в дзеркало", - зазначив він.
Раніше в МЗС Росії засудили "силову акцію Ізраїлю проти Ірану в порушення Статуту ООН".
Там заявили, що "неспровоковані удари по суверенній державі, її громадянам, мирним містам, об'єктам ядерно-енергетичної інфраструктури неприйнятні", і Ізраїль "зробив свідомий вибір на користь подальшої ескалації напруженості та накручування ставок".
Удари Ізраїлю по Ірану
Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.
Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.
Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.
Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.
Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль