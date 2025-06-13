Іран "може отримати другий шанс" для укладення ядерної угоди зі США, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що два місяці тому поставив Ірану 60-денний ультиматум на укладення нової ядерної угоди.
Про це він повідомив у Truth Social, передає Цензор.НЕТ.
"Два місяці тому я дав Ірану 60 днів на те, щоб укласти угоду. Вони мали це зробити! Сьогодні — 61-й день. Я сказав їм, що робити, але вони просто не змогли. Можливо, тепер у них є другий шанс", - зазначив американський президент.
Удари Ізраїлю по Ірану
Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.
Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.
Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.
Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.
Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.
Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що давав Ірану "шанс за шансом" укласти угоду, проте "вони просто не змогли".
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"Глантерейщик і кардинал - єтосіла!".
До чого ж він далекий від реальності. Мабуть це вікове, хоч люди з його оточення кажуть що він завжди був #обнутим.
на ситуацію не тільки в США , а і у всьому світі !!
а, отже, сухопутки не буде, будуть обміни ударами, дуже вартісні, тому то вам трамп і підкинув ракети, 20 тисяч щоб збивати шахеди.
закінчаться ракети - різко помиритеся.
Хоча всі і так знають, що якщо в Трампа 60 днів закінчились, то він одразу реагує і дає ще 60 днів подивитись.
Та після твоїх дій в Європі і висловлювань щодо перебування американських солдатів в європейских країнах НАТО будь-яка країна буде намагатися мати власну ЯЗ, бо на "світового жандарма" вже ніякої надії. Репутацію своїй країні руда мавпа підпортила опупітєльно!
Можна підвести деякі підсумки діяльності цього "миротворця", що бажає "нобілєвку" з миру:
Китай захопив острів
Пакистан та Індія на межі зриву (хоч там завжди якісь обстріли, але крайні події були "трохи" більшими за звичані)
Близький Схід перетворюється на діючий вулкан, що вибухає
"Торгівельна війна", яку трампон розпочав, програна ним повністю (всюди "дав задню")
Жодні перемовини не завершилися хоч якимось успіхом
московія отримала "зелене світло" на бомбардування, шахедні та ракетні атаки українських міст до осені (хоча тут трампон може встати з іншої ноги і таки ввести сильні санкції)
Зате він спілкується з "чудовими людьми" і укладає гарні угоди... ротом...
І це все менш, ніж за пів року! От що значить досвід!