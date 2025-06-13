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Новини Ядерна угода між США та Іраном Трамп про Іран
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Іран "може отримати другий шанс" для укладення ядерної угоди зі США, - Трамп

Трамп: Іран мав 60-денний ультиматум на ядерну угоду

Президент США Дональд Трамп заявив, що два місяці тому поставив Ірану 60-денний ультиматум на укладення нової ядерної угоди.

Про це він повідомив у Truth Social, передає Цензор.НЕТ.

"Два місяці тому я дав Ірану 60 днів на те, щоб укласти угоду. Вони мали це зробити! Сьогодні — 61-й день. Я сказав їм, що робити, але вони просто не змогли. Можливо, тепер у них є другий шанс", - зазначив американський президент.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп: Я давав Ірану багато шансів укласти угоду. Зробіть це, поки не стало надто пізно

Трамп

Удари Ізраїлю по Ірану

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.

Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.

Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.

Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.

Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що давав Ірану "шанс за шансом" укласти угоду, проте "вони просто не змогли".

Також читайте: Трамп про угоду з Іраном: З ними щось сталося, але я значно менше впевнений у тому, що угода буде укладена

Автор: 

Іран (2078) угода (684) США (23465) Трамп Дональд (6160)


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Топ коментарі
+11
а додаткові два тижні і 24 години зверху ?
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13.06.2025 15:04 Відповісти
+7
Носиться з угодами, як Зєлєнскій минулого року з гарантіями безпеки. І те, і інше нікому виявилось не потрібне. Проблеми, які мають глибокі корені, перемовинами не вирішуються.
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13.06.2025 15:11 Відповісти
+4
якщо іран не скористається цим "другим" шансом протягом N днів, я дам їм третій шанс. TACO
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13.06.2025 15:11 Відповісти
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а додаткові два тижні і 24 години зверху ?
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13.06.2025 15:04 Відповісти
ВО ПРИКОЛ
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13.06.2025 15:05 Відповісти
Да, Иран скажет, сейчас ядерно разоружимся по Израилю и будем готовы ко второму раунду переговоров.
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13.06.2025 15:07 Відповісти
Сказать то он скажет, он много чего говорил раньше. И вот похоже, что **********.
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13.06.2025 16:27 Відповісти
Логічно було би заключити договір Ізраїлю з Іраном...
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13.06.2025 15:08 Відповісти
якщо іран не скористається цим "другим" шансом протягом N днів, я дам їм третій шанс. TACO
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13.06.2025 15:11 Відповісти
Носиться з угодами, як Зєлєнскій минулого року з гарантіями безпеки. І те, і інше нікому виявилось не потрібне. Проблеми, які мають глибокі корені, перемовинами не вирішуються.
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13.06.2025 15:11 Відповісти
О-даааа...
"Глантерейщик і кардинал - єтосіла!".
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13.06.2025 15:11 Відповісти
Руда потвора почала війну Близькому Сході..
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13.06.2025 15:15 Відповісти
Ти ше запропонуй про надра угоду дятел, але кажи прямо шо ізраілю бомбити не будемо мішати і зброю дамо! Це якесь не зрозуміло шо, а не трамп.
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13.06.2025 15:18 Відповісти
"Я сказав їм, що робити, але вони просто не змогли" (с)
До чого ж він далекий від реальності. Мабуть це вікове, хоч люди з його оточення кажуть що він завжди був #обнутим.
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13.06.2025 15:22 Відповісти
Цей відомий на весь світ пісділовець
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13.06.2025 15:27 Відповісти
Трамп ще не зрозумів , що його психічний стан негативно впливає
на ситуацію не тільки в США , а і у всьому світі !!
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13.06.2025 15:29 Відповісти
трамп, ти хворе курча тако = іран не Україна, вони не прогнуться, у них нема спільного кордону з євреями.
а, отже, сухопутки не буде, будуть обміни ударами, дуже вартісні, тому то вам трамп і підкинув ракети, 20 тисяч щоб збивати шахеди.
закінчаться ракети - різко помиритеся.
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13.06.2025 15:36 Відповісти
Трампа рве - з однієї сторони, треба погрозити, що це він тут головний, і раз його 60 днів закінчились, то ось вам! З іншої сторони - ми тут ні до чого, то все Ізраїль, не атакуйте нас!

Хоча всі і так знають, що якщо в Трампа 60 днів закінчились, то він одразу реагує і дає ще 60 днів подивитись.
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13.06.2025 15:39 Відповісти
Ой, дурень!
Та після твоїх дій в Європі і висловлювань щодо перебування американських солдатів в європейских країнах НАТО будь-яка країна буде намагатися мати власну ЯЗ, бо на "світового жандарма" вже ніякої надії. Репутацію своїй країні руда мавпа підпортила опупітєльно!

Можна підвести деякі підсумки діяльності цього "миротворця", що бажає "нобілєвку" з миру:
Китай захопив острів
Пакистан та Індія на межі зриву (хоч там завжди якісь обстріли, але крайні події були "трохи" більшими за звичані)
Близький Схід перетворюється на діючий вулкан, що вибухає
"Торгівельна війна", яку трампон розпочав, програна ним повністю (всюди "дав задню")
Жодні перемовини не завершилися хоч якимось успіхом
московія отримала "зелене світло" на бомбардування, шахедні та ракетні атаки українських міст до осені (хоча тут трампон може встати з іншої ноги і таки ввести сильні санкції)
Зате він спілкується з "чудовими людьми" і укладає гарні угоди... ротом...

І це все менш, ніж за пів року! От що значить досвід!
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13.06.2025 16:28 Відповісти
Який сенс іранцям укладати договори з рудим імпотентом? Іх ізраїльтяни поставили раком і зараз натягують без вазеліну. І коли вони закінчать, предмет договору просто перестане існувати.
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13.06.2025 16:32 Відповісти
 
 