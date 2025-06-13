Іран "може отримати другий шанс" для укладення ядерної угоди зі США, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що два місяці тому поставив Ірану 60-денний ультиматум на укладення нової ядерної угоди.

Про це він повідомив у Truth Social, передає Цензор.НЕТ.

"Два місяці тому я дав Ірану 60 днів на те, щоб укласти угоду. Вони мали це зробити! Сьогодні — 61-й день. Я сказав їм, що робити, але вони просто не змогли. Можливо, тепер у них є другий шанс", - зазначив американський президент.

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Удари Ізраїлю по Ірану

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.

Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.

Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.

Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.

Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що давав Ірану "шанс за шансом" укласти угоду, проте "вони просто не змогли".

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