Иран "может получить второй шанс" для заключения ядерного соглашения с США, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что два месяца назад поставил Ирану 60-дневный ультиматум на заключение новой ядерной сделки.

Об этом он сообщил в Truth Social, передает Цензор.НЕТ.

"Два месяца назад я дал Ирану 60 дней на то, чтобы заключить соглашение. Они должны были это сделать! Сегодня - 61-й день. Я сказал им, что делать, но они просто не смогли. Возможно, теперь у них есть второй шанс", - отметил американский президент.

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Удары Израиля по Ирану

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.

Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.

После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.

Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.

Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что давал Ирану "шанс за шансом" заключить сделку, однако "они просто не смогли".

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