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Новости Ядерное соглашение между США и Ираном Трамп об Иране
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Иран "может получить второй шанс" для заключения ядерного соглашения с США, - Трамп

Трамп: Иран имел 60-дневный ультиматум на ядерное соглашение

Президент США Дональд Трамп заявил, что два месяца назад поставил Ирану 60-дневный ультиматум на заключение новой ядерной сделки.

Об этом он сообщил в Truth Social, передает Цензор.НЕТ.

"Два месяца назад я дал Ирану 60 дней на то, чтобы заключить соглашение. Они должны были это сделать! Сегодня - 61-й день. Я сказал им, что делать, но они просто не смогли. Возможно, теперь у них есть второй шанс", - отметил американский президент.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп: Я давал Ирану много шансов заключить соглашение. Сделайте это, пока не стало слишком поздно

Трамп

Удары Израиля по Ирану

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.

Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.

После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.

Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.

Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что давал Ирану "шанс за шансом" заключить сделку, однако "они просто не смогли".

Также читайте: Трамп о соглашении с Ираном: С ними что-то случилось, но я значительно меньше уверен в том, что соглашение будет заключено

Автор: 

Иран (1833) соглашение (1351) США (27195) Трамп Дональд (5703)


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Топ комментарии
+11
а додаткові два тижні і 24 години зверху ?
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13.06.2025 15:04 Ответить
+7
Носиться з угодами, як Зєлєнскій минулого року з гарантіями безпеки. І те, і інше нікому виявилось не потрібне. Проблеми, які мають глибокі корені, перемовинами не вирішуються.
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13.06.2025 15:11 Ответить
+4
якщо іран не скористається цим "другим" шансом протягом N днів, я дам їм третій шанс. TACO
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13.06.2025 15:11 Ответить
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а додаткові два тижні і 24 години зверху ?
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13.06.2025 15:04 Ответить
ВО ПРИКОЛ
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13.06.2025 15:05 Ответить
Да, Иран скажет, сейчас ядерно разоружимся по Израилю и будем готовы ко второму раунду переговоров.
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13.06.2025 15:07 Ответить
Сказать то он скажет, он много чего говорил раньше. И вот похоже, что **********.
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13.06.2025 16:27 Ответить
Логічно було би заключити договір Ізраїлю з Іраном...
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13.06.2025 15:08 Ответить
якщо іран не скористається цим "другим" шансом протягом N днів, я дам їм третій шанс. TACO
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13.06.2025 15:11 Ответить
Носиться з угодами, як Зєлєнскій минулого року з гарантіями безпеки. І те, і інше нікому виявилось не потрібне. Проблеми, які мають глибокі корені, перемовинами не вирішуються.
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13.06.2025 15:11 Ответить
О-даааа...
"Глантерейщик і кардинал - єтосіла!".
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13.06.2025 15:11 Ответить
Руда потвора почала війну Близькому Сході..
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13.06.2025 15:15 Ответить
Ти ше запропонуй про надра угоду дятел, але кажи прямо шо ізраілю бомбити не будемо мішати і зброю дамо! Це якесь не зрозуміло шо, а не трамп.
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13.06.2025 15:18 Ответить
"Я сказав їм, що робити, але вони просто не змогли" (с)
До чого ж він далекий від реальності. Мабуть це вікове, хоч люди з його оточення кажуть що він завжди був #обнутим.
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13.06.2025 15:22 Ответить
Цей відомий на весь світ пісділовець
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13.06.2025 15:27 Ответить
Трамп ще не зрозумів , що його психічний стан негативно впливає
на ситуацію не тільки в США , а і у всьому світі !!
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13.06.2025 15:29 Ответить
трамп, ти хворе курча тако = іран не Україна, вони не прогнуться, у них нема спільного кордону з євреями.
а, отже, сухопутки не буде, будуть обміни ударами, дуже вартісні, тому то вам трамп і підкинув ракети, 20 тисяч щоб збивати шахеди.
закінчаться ракети - різко помиритеся.
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13.06.2025 15:36 Ответить
Трампа рве - з однієї сторони, треба погрозити, що це він тут головний, і раз його 60 днів закінчились, то ось вам! З іншої сторони - ми тут ні до чого, то все Ізраїль, не атакуйте нас!

Хоча всі і так знають, що якщо в Трампа 60 днів закінчились, то він одразу реагує і дає ще 60 днів подивитись.
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13.06.2025 15:39 Ответить
Ой, дурень!
Та після твоїх дій в Європі і висловлювань щодо перебування американських солдатів в європейских країнах НАТО будь-яка країна буде намагатися мати власну ЯЗ, бо на "світового жандарма" вже ніякої надії. Репутацію своїй країні руда мавпа підпортила опупітєльно!

Можна підвести деякі підсумки діяльності цього "миротворця", що бажає "нобілєвку" з миру:
Китай захопив острів
Пакистан та Індія на межі зриву (хоч там завжди якісь обстріли, але крайні події були "трохи" більшими за звичані)
Близький Схід перетворюється на діючий вулкан, що вибухає
"Торгівельна війна", яку трампон розпочав, програна ним повністю (всюди "дав задню")
Жодні перемовини не завершилися хоч якимось успіхом
московія отримала "зелене світло" на бомбардування, шахедні та ракетні атаки українських міст до осені (хоча тут трампон може встати з іншої ноги і таки ввести сильні санкції)
Зате він спілкується з "чудовими людьми" і укладає гарні угоди... ротом...

І це все менш, ніж за пів року! От що значить досвід!
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13.06.2025 16:28 Ответить
Який сенс іранцям укладати договори з рудим імпотентом? Іх ізраїльтяни поставили раком і зараз натягують без вазеліну. І коли вони закінчать, предмет договору просто перестане існувати.
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13.06.2025 16:32 Ответить
 
 