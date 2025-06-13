Иран "может получить второй шанс" для заключения ядерного соглашения с США, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что два месяца назад поставил Ирану 60-дневный ультиматум на заключение новой ядерной сделки.
Об этом он сообщил в Truth Social, передает Цензор.НЕТ.
"Два месяца назад я дал Ирану 60 дней на то, чтобы заключить соглашение. Они должны были это сделать! Сегодня - 61-й день. Я сказал им, что делать, но они просто не смогли. Возможно, теперь у них есть второй шанс", - отметил американский президент.
Удары Израиля по Ирану
Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.
Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.
После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.
Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.
Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что давал Ирану "шанс за шансом" заключить сделку, однако "они просто не смогли".
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"Глантерейщик і кардинал - єтосіла!".
До чого ж він далекий від реальності. Мабуть це вікове, хоч люди з його оточення кажуть що він завжди був #обнутим.
на ситуацію не тільки в США , а і у всьому світі !!
а, отже, сухопутки не буде, будуть обміни ударами, дуже вартісні, тому то вам трамп і підкинув ракети, 20 тисяч щоб збивати шахеди.
закінчаться ракети - різко помиритеся.
Хоча всі і так знають, що якщо в Трампа 60 днів закінчились, то він одразу реагує і дає ще 60 днів подивитись.
Та після твоїх дій в Європі і висловлювань щодо перебування американських солдатів в європейских країнах НАТО будь-яка країна буде намагатися мати власну ЯЗ, бо на "світового жандарма" вже ніякої надії. Репутацію своїй країні руда мавпа підпортила опупітєльно!
Можна підвести деякі підсумки діяльності цього "миротворця", що бажає "нобілєвку" з миру:
Китай захопив острів
Пакистан та Індія на межі зриву (хоч там завжди якісь обстріли, але крайні події були "трохи" більшими за звичані)
Близький Схід перетворюється на діючий вулкан, що вибухає
"Торгівельна війна", яку трампон розпочав, програна ним повністю (всюди "дав задню")
Жодні перемовини не завершилися хоч якимось успіхом
московія отримала "зелене світло" на бомбардування, шахедні та ракетні атаки українських міст до осені (хоча тут трампон може встати з іншої ноги і таки ввести сильні санкції)
Зате він спілкується з "чудовими людьми" і укладає гарні угоди... ротом...
І це все менш, ніж за пів року! От що значить досвід!