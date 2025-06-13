Іран не братиме участі у ядерних переговорах зі США 15 червня, - ЗМІ (оновлено)

Іран заявив, що не братиме участі у ядерних переговорах зі США, що мали відбутися 15 червня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Іран оголосив в ефірі державного телебачення, що не братиме участі в переговорах зі Сполученими Штатами щодо ядерної програми в неділю, 15 червня, і до подальшого повідомлення.

За даними NYT, депутат іранського парламенту, член комісії з національної безпеки і зовнішньої політики парламенту Ірану Аладдін Бороджерді заявив, що шостий раунд переговорів, який мав відбутися в Омані 15 червня, скасували, пише Суспільне.

Раніше Дональд Трамп заявив, що Іран "може отримати другий шанс" для укладення ядерної угоди зі США

Удари Ізраїлю по Ірану

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.

Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.

Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.

Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.

Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.

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