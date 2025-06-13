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Новини Ядерна угода між США та Іраном США пропонують Ірану укласти ядерну угоду
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Іран не братиме участі у ядерних переговорах зі США 15 червня, - ЗМІ (оновлено)

Ядерна угода між Іраном та США. Тегеран оголосив про вихід

Іран заявив, що не братиме участі у ядерних переговорах зі США, що мали відбутися 15 червня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Іран оголосив в ефірі державного телебачення, що не братиме участі в переговорах зі Сполученими Штатами щодо ядерної програми в неділю, 15 червня, і до подальшого повідомлення.

За даними NYT, депутат іранського парламенту, член комісії з національної безпеки і зовнішньої політики парламенту Ірану Аладдін Бороджерді заявив, що шостий раунд переговорів, який мав відбутися в Омані 15 червня, скасували, пише Суспільне.

Раніше Дональд Трамп заявив, що Іран "може отримати другий шанс" для укладення ядерної угоди зі США

Удари Ізраїлю по Ірану

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.

Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.

Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.

Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.

Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.

Також читайте: РФ зробила заяву щодо Близького Сходу, але забула подивитися у дзеркало, - МЗС України

Автор: 

Іран (2078) США (23465) ядерна безпека (573)


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Топ коментарі
+10
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13.06.2025 15:07 Відповісти
+5
та нема вже про шо там говорити. ще кілька заходів авіації Ізраїлю і ті ядерні переговори будуть закінчені...
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13.06.2025 15:09 Відповісти
+4
Треба вести перемовини так як Ізраіль. Біс.
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13.06.2025 15:11 Відповісти
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13.06.2025 15:06 Відповісти
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13.06.2025 15:07 Відповісти
Знову доня переміг.
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13.06.2025 15:10 Відповісти
вот якщо б не клятий Байден і трамп був би президентом, то...

Іран ні за що не вийшов з перемовин

.
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13.06.2025 15:16 Відповісти
Щодо "Нобелівки МИРУ" я не впевнений, але "шнобеля" за ідіотизм він заслуговує.
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13.06.2025 15:17 Відповісти
читай новость ниже)))
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13.06.2025 15:07 Відповісти
Подивимося на результат.
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13.06.2025 15:08 Відповісти
та нема вже про шо там говорити. ще кілька заходів авіації Ізраїлю і ті ядерні переговори будуть закінчені...
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13.06.2025 15:09 Відповісти
У Ірану є кілька обʼєктів, які дуже глибоко в скелях, туди жодна ракета ******* не пробʼє, ось у чому проблема.
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13.06.2025 15:11 Відповісти
Якби в них були ядерні бомби хоч в декількох екземплярах, то вони б їх вже б застосували. Все інше - лірика
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13.06.2025 15:12 Відповісти
у США є спеціальні бункерні бомби. вони проб'ють. не дадуть тих бомб, то відправлять туди десант командос, які там все замінують і висадять у повітря. ППО/ПРО по суті уже немає в Ірана, винесли його вже чи зараз довиношують к куям.
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13.06.2025 15:14 Відповісти
GBU-57, для них потрібен B-2
проте Штати не дали, відмовили
хоча може і не помічне

https://defence-ua.com/army_and_war/jakscho_osnova_jadernoji_programi_iranu_spravdi_lezhit_na_glibini_azh_800_metriv_to_tam_navit_gbu_57_ne_pomozhe-19107.html
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13.06.2025 15:18 Відповісти
В-2 - це невидимка. навіщо про нього говорити. хай і далі буде невидимкою. відмовили, то відмовили. а може не відмовили. хто ж точно про це скаже? та й навіщо? головне - зробити роботу.
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13.06.2025 15:36 Відповісти
А входи/виходи у тих об'єктів є? Тоді цього вистачить.
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13.06.2025 15:18 Відповісти
Там може бути вхід на кількох рівнях, ракета не може в ліфтовій шахті змінити напрямок руху, так що це не панацея.
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13.06.2025 15:25 Відповісти
"ракета не може в ліфтовій шахті змінити напрямок руху"
А це й не потрібно, достатньо просто все завалити камінням. Якщо знадобиться, то ще раз.
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13.06.2025 15:28 Відповісти
пис дил...пис дил...пис дил..і не ви пис дил..
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13.06.2025 15:10 Відповісти
Треба вести перемовини так як Ізраіль. Біс.
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13.06.2025 15:11 Відповісти
Для цього треба мати 1) ядерну зброю 2) потужну армію 3) друзів, як США.
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13.06.2025 15:27 Відповісти
Ваш 3й пункт з кожним днем втрачає актуальність останнім часом
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13.06.2025 15:57 Відповісти
Чому це? США як були вірним другом ізраїлю, так і є. При цьому ця країна ніколи не була другом України. А якщо враховувати ще й роззброєння, інспіроване ними...
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13.06.2025 16:03 Відповісти
и падает в объятия рахастана....
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13.06.2025 15:12 Відповісти
ну шо *****? нанесеш удар "арєшніком" по Ізраїлю на виконання договору про всеосяжне стратегічне партнерство між *****станом та іраном від 17.01.25? чи знов всраєшся?
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13.06.2025 15:16 Відповісти
Зараз Ізраїль заявить, шо йому пох*й, трамп-пам-памп з ах*євшою пикою скаже "я знаю", х*йло обісре здесяток чемоданів на Алтаї...
Вопшем - пабіседовалі...))
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13.06.2025 15:17 Відповісти
та уже можете виходити, через декілька днів від ядерної програми і сліда не залишиться.
Ізраіль схоже не збирається зупинятись.
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13.06.2025 15:18 Відповісти
Дайош пісділ
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13.06.2025 15:28 Відповісти
Іран не братиме участі у ядерних переговорах зі США

Натюрліхь!
Коли твою машину бамбанули, то ти точно не прийматимеш участь у раллі!
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13.06.2025 15:42 Відповісти
Нема кому брати участь.
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13.06.2025 15:42 Відповісти
А шо так, больше нечего обсуждать? Все по 3.14зде пошло?
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13.06.2025 16:23 Відповісти
 
 