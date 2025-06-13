Іран не братиме участі у ядерних переговорах зі США 15 червня, - ЗМІ (оновлено)
Іран заявив, що не братиме участі у ядерних переговорах зі США, що мали відбутися 15 червня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Іран оголосив в ефірі державного телебачення, що не братиме участі в переговорах зі Сполученими Штатами щодо ядерної програми в неділю, 15 червня, і до подальшого повідомлення.
За даними NYT, депутат іранського парламенту, член комісії з національної безпеки і зовнішньої політики парламенту Ірану Аладдін Бороджерді заявив, що шостий раунд переговорів, який мав відбутися в Омані 15 червня, скасували, пише Суспільне.
Раніше Дональд Трамп заявив, що Іран "може отримати другий шанс" для укладення ядерної угоди зі США
Удари Ізраїлю по Ірану
Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.
Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.
Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.
Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.
Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.
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Іран ні за що не вийшов з перемовин
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проте Штати не дали, відмовили
хоча може і не помічне
https://defence-ua.com/army_and_war/jakscho_osnova_jadernoji_programi_iranu_spravdi_lezhit_na_glibini_azh_800_metriv_to_tam_navit_gbu_57_ne_pomozhe-19107.html
А це й не потрібно, достатньо просто все завалити камінням. Якщо знадобиться, то ще раз.
Вопшем - пабіседовалі...))
Ізраіль схоже не збирається зупинятись.
Натюрліхь!
Коли твою машину бамбанули, то ти точно не прийматимеш участь у раллі!