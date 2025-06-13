Трамп только публично делал вид, что выступает против ударов Израиля по Ирану, - Axios

В администрации Трампа лишь публично делали вид, что выступают против ударов Израиля по Ирану.

Об этом пишет Axios, передает Цензор.НЕТ.

Двое израильских чиновников рассказали изданию, что Трамп и его помощники лишь публично делали вид, что выступают против атаки Израиля.

По их словам, у Израиля было четкое разрешение США.

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"Целью было убедить Иран, что никакого нападения не готовится, и гарантировать, что иранцы, которые находятся в списке целей Израиля, не переедут в новые места", - пишет издание.

Помощники Нетаньяху рассказали журналистами, что Трамп пытался отсрочить израильский удар во время телефонного разговора в понедельник, хотя на самом деле, сказали они, во время разговора речь шла о координации действий перед атакой.

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Удары Израиля по Ирану

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.

Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.

После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.

Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.

Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.

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