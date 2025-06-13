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Новости Удар Израиля по Ирану
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Трамп только публично делал вид, что выступает против ударов Израиля по Ирану, - Axios

США не были против ударов Израиля по Ирану

В администрации Трампа лишь публично делали вид, что выступают против ударов Израиля по Ирану.

Об этом пишет Axios, передает Цензор.НЕТ.

Двое израильских чиновников рассказали изданию, что Трамп и его помощники лишь публично делали вид, что выступают против атаки Израиля.

По их словам, у Израиля было четкое разрешение США.

Читайте: Израиль пытается убедить США присоединиться к операции против Ирана, - Jerusalem Post

"Целью было убедить Иран, что никакого нападения не готовится, и гарантировать, что иранцы, которые находятся в списке целей Израиля, не переедут в новые места", - пишет издание.

Помощники Нетаньяху рассказали журналистами, что Трамп пытался отсрочить израильский удар во время телефонного разговора в понедельник, хотя на самом деле, сказали они, во время разговора речь шла о координации действий перед атакой.

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Удары Израиля по Ирану

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.

Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.

После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.

Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.

Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.

Также читайте: РФ сделала заявление по Ближнему Востоку, но забыла посмотреть в зеркало, - МИД Украины

Автор: 

Израиль (1956) Иран (1833) США (27195) Трамп Дональд (5703)


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Топ комментарии
+4
Бляха та заднім числом все що хочеш можна сказати, але судити треба по діям, а не по словам. Доні говорить протилежні речі кожен день, тому як би воно не сталося, то буде 'я же говорив'
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13.06.2025 15:41 Ответить
+3
США світовий шулер, з одного боку веде переговори, щоб заспокоїти Іран з іншого підтримує удари Ізраїля, цим дебілам вже не віритиме ніхто... висновок хочете жити в мирі робіть свою ЯЗ інакше вас регулярно убиватимуть, як їм схочеться, чи то білі, чи то червоні...
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13.06.2025 15:43 Ответить
+3
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13.06.2025 15:56 Ответить
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Бляха та заднім числом все що хочеш можна сказати, але судити треба по діям, а не по словам. Доні говорить протилежні речі кожен день, тому як би воно не сталося, то буде 'я же говорив'
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13.06.2025 15:41 Ответить
в тому то і справа, що на ті заяви Донні не варто звертати уваги. Ізраїль без дозволу США не факт що пішов би на такий крок.
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13.06.2025 15:42 Ответить
ударна авіація Ізраїлю заходила через повітряний простір Іраку, який контролюють США
та й дозаправку у повітрі забезпечували авіатанкери ВПС США
якось так
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13.06.2025 15:56 Ответить
Все верно, завтра дедушка дони скажет что он нифига не трамп!
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13.06.2025 16:00 Ответить
Тобто, трамп пожартував.
Десь ми це вже чули...
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13.06.2025 15:41 Ответить
цей американськи "лимаз" ,публічно" виступає і проти ударів України по рашистських війскових обєктах та аеродромах стратегічної авіації
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13.06.2025 15:42 Ответить
У Трампа онуки вже евреї. Чого б це він щось бухтел проти? Як тількі танки агресора Ірана перетнули границі Ізраілю, все було вирішено. Ні Ірану, ні Україні мати ядерну зброю ніззя, ібо нехер дикунам.
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13.06.2025 15:43 Ответить
США світовий шулер, з одного боку веде переговори, щоб заспокоїти Іран з іншого підтримує удари Ізраїля, цим дебілам вже не віритиме ніхто... висновок хочете жити в мирі робіть свою ЯЗ інакше вас регулярно убиватимуть, як їм схочеться, чи то білі, чи то червоні...
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13.06.2025 15:43 Ответить
Дуже товсто.
"Навіть у глечик не лізе"! (с)
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13.06.2025 15:43 Ответить
Таке враження шо кінцевим бенефіціаром цього Ахкйоса є сам Трамп. Воно постійно нахвалює Трамно як у нас Zелено нахвалює марафон.
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13.06.2025 15:46 Ответить
Брехня
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13.06.2025 15:48 Ответить
Ніщо не вказує на те, що він тільки публічно вдає із себе дебіла. Приховувати ментальне здоров'я на протязі 80 років неможливо.
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13.06.2025 15:52 Ответить
Не зря же его мама называла его идиотом, но её ни кто не слушал, и вот он тут!
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13.06.2025 15:59 Ответить
Анекдот!
- Ало, це провидиця Анастасія?
- Так Володимир.
- Я не Володимир, я Микола!
- Я знаю...
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13.06.2025 15:53 Ответить
А теперь вопрос знатокам, почему после ночной атаки израиль закрывает свои посольства по всему миру, а иран нет? А потому что все знают кто начал эту (СВО).
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13.06.2025 15:54 Ответить
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13.06.2025 15:56 Ответить
цікаво, шо буде чесати *****, виправдовуючись чому він не вдарив "арєшніком" по Ізраїлю на виконання цього договору
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13.06.2025 15:58 Ответить
ну як не хріна?США нам надали допомоги і зброї на 100 міліард доларів і допомога досі продовжується.Нам пора вчитись бути вдячними
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13.06.2025 16:02 Ответить
Прочитай ту бумажку, і оху удівісь, що за гарантії підписали тоді комунохохли, очільники України.
Враження, що вони самі не читали той Меморандум.
Як і 73% нинішніх.
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13.06.2025 16:34 Ответить
і шо за мир в Україні
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13.06.2025 15:56 Ответить
Дурні! Ну і де крики, що найвпливовіша людина у світі Трамп - ідіот?
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13.06.2025 15:59 Ответить
ОДНО СЛОВО БАЛАБОЛ
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13.06.2025 16:00 Ответить
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13.06.2025 16:00 Ответить
Щира подяка ЦАХАЛ та МОССАД!
Наснаги Вам хлопці та дівчата!
Бережи Вас Боже!
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13.06.2025 16:03 Ответить
Млини Божі, мелють неквапно.
Але перемелють все.
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13.06.2025 16:30 Ответить
Балабол, який хизувався, що путін обіцяв допомогти в переговорах з Іраном. А так немає іранської ядерної програми і путіну нічого не перепаде.
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13.06.2025 16:04 Ответить
Розкололи?
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13.06.2025 16:17 Ответить
Тампона там ніхто не питає і ніхто його в секретні плани не посвячує як і його біснувате оточення. Інакше Ізраїль бомбивби пусті будівлі і пусті ангари
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13.06.2025 17:49 Ответить
 
 