Трамп только публично делал вид, что выступает против ударов Израиля по Ирану, - Axios
В администрации Трампа лишь публично делали вид, что выступают против ударов Израиля по Ирану.
Об этом пишет Axios, передает Цензор.НЕТ.
Двое израильских чиновников рассказали изданию, что Трамп и его помощники лишь публично делали вид, что выступают против атаки Израиля.
По их словам, у Израиля было четкое разрешение США.
"Целью было убедить Иран, что никакого нападения не готовится, и гарантировать, что иранцы, которые находятся в списке целей Израиля, не переедут в новые места", - пишет издание.
Помощники Нетаньяху рассказали журналистами, что Трамп пытался отсрочить израильский удар во время телефонного разговора в понедельник, хотя на самом деле, сказали они, во время разговора речь шла о координации действий перед атакой.
Удары Израиля по Ирану
Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.
Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.
После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.
Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.
Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.
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та й дозаправку у повітрі забезпечували авіатанкери ВПС США
якось так
Десь ми це вже чули...
"Навіть у глечик не лізе"! (с)
- Ало, це провидиця Анастасія?
- Так Володимир.
- Я не Володимир, я Микола!
- Я знаю...
охуудівісь, що за гарантії підписали тоді комунохохли, очільники України.
Враження, що вони самі не читали той Меморандум.
Як і 73% нинішніх.
Наснаги Вам хлопці та дівчата!
Бережи Вас Боже!
Але перемелють все.