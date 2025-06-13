Нетаньяху сьогодні поговорить із Трампом після ударів Ізраїлю по Ірану, - CNN

Прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху сьогодні, 13 червня, після ударів Ізраїлю по Ірану, планує провести розмову з президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє агентство CNN із посиланням на ізраїльського чиновника, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, розмова може відбутися пізніше ввечері.

Також повідомляється, що чиновник США підтвердив журналістам, що очікується розмова Трампа і Нетаньяху.

Трамп підтвердив виданню WSJ цю розмову: "Сполучені Штати знали про плани Ізраїлю атакувати Іран. Я вчора розмовляв з Нетаньяху і сьогодні знову з ним поговорю".

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Нагадаємо, раніше 13 червня Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль, якщо Іран відповість на ізраїльську атаку.

Він також закликав Тегеран укласти ядерну угоду, поки не пізно.

Згодом Трамп назвав атаку "відмінною" і попередив про продовження.

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