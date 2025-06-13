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Новини Удар Ізраїлю по Ірану
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Нетаньяху сьогодні поговорить із Трампом після ударів Ізраїлю по Ірану, - CNN

Нетаньяху і Трамп проведуть розмову ввечері 13 червня

Прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху сьогодні, 13 червня, після ударів Ізраїлю по Ірану, планує провести розмову з президентом США Дональдом Трампом. 

Про це повідомляє агентство CNN із посиланням на ізраїльського чиновника, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, розмова може відбутися пізніше ввечері. 

Також повідомляється, що чиновник США підтвердив журналістам, що очікується розмова Трампа і Нетаньяху.

Трамп підтвердив виданню WSJ цю розмову: "Сполучені Штати знали про плани Ізраїлю атакувати Іран. Я вчора розмовляв з Нетаньяху і сьогодні знову з ним поговорю".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нетаньяху планує провести розмову з Путіним після ударів по Ірану, - росЗМІ

Нагадаємо, раніше 13 червня Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль, якщо Іран відповість на ізраїльську атаку.

Він також закликав Тегеран укласти ядерну угоду, поки не пізно.

Згодом Трамп назвав атаку "відмінною" і попередив про продовження.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Британія не допомагатиме Ізраїлю перехоплювати іранські удари, - The Telegraph

Автор: 

Ізраїль (1671) Іран (2078) Нетаньягу Беньямін (173) Трамп Дональд (6160)


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Топ коментарі
+1
Чому "Нетаньяху"...?
Нетаньягу!!!
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13.06.2025 16:21 Відповісти
+1
***** нервово гризе кігті та сере до валізи
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13.06.2025 16:27 Відповісти
+1
Поцікавиться, чи не перегнув палицю, чи не засмутив друга владіміра?
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13.06.2025 16:29 Відповісти
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Чому "Нетаньяху"...?
Нетаньягу!!!
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13.06.2025 16:21 Відповісти
Тоді путін гуйло?))
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13.06.2025 17:43 Відповісти
Скаже - а ти боявся
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13.06.2025 16:23 Відповісти
С кем первым из двух сумасшедших дедов он будет говорить? И как я понял говорить генералисимус будет из Греции, а не Израиля!
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13.06.2025 16:24 Відповісти
***** нервово гризе кігті та сере до валізи
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13.06.2025 16:27 Відповісти
Поцікавиться, чи не перегнув палицю, чи не засмутив друга владіміра?
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13.06.2025 16:29 Відповісти
ні, запитає у ***** як пройшов день **********, чи добре відсвяткував
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13.06.2025 16:31 Відповісти
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13.06.2025 16:29 Відповісти
DW

Ізраїль закриває свої посольства по всьому світу та закликає громадян бути пильними та не демонструвати єврейську чи ізраїльську символіку в громадських місцях. Про це йдеться у заявах, опублікованих на сайтах посольств.

Зокрема, на сайті посольства Ізраїлю в Німеччині вказується: "На тлі останніх подій ізраїльські представництва по всьому світу будуть закриті, а консульські послуги не надаватимуться". При цьому те, як довго посольства не працюватимуть, у повідомленні не вказано.

В публікації на сторінці у Facebook посольства Ізраїлю в Україні містяться рекомендації для громадян Ізраїлю, які перебувають за кордоном: не використовувати публічно єврейську та ізраїльську символіку, не ділитися в соцмережах інформацією про місце перебування чи особисті плани, уникати великих заходів, пов'язаних з Ізраїлем, бути максимально уважними в публічних місцях, якщо хтось проявляє агресію - дотримуватися вказівок місцевих безпекових служб.
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13.06.2025 16:32 Відповісти
Раньше евреи боялись демонстрировать свою символику, потому что фашисты могли навредить или даже лишить жизни, теперь сами евреи просят евреев убрать символику, гдето в аду ******** карлик с усиками!
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13.06.2025 16:38 Відповісти
Нетаньяху сьогодні поговорить із Трампом після ударів Ізраїлю по Ірану

В усі часи після вдалих військових операцій правитель завше возносив молитви подяки до Бога!
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13.06.2025 16:32 Відповісти
У нас молитва - справа інтимна Якщо тобі потрібна молитва під 2-3 телекамери, з добре поставленим освітленням, охороною, починаючи за 1 метр від того, хто молиться, і закінчуючи 3 кілометри від нього і, звичайно, щоб обов'язково пройшов сюжет молитви у всіх світових інформагантствах, то звертайся за адресою - Росія, Москва, Кремль, Вова )(уйло
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13.06.2025 16:42 Відповісти
Херня это все, вот кндр впример, как ни давили или жали, а яо они сделали, траву жрали но сделали, а теперь натаньяху будет отчитываться трампу, и умолять ***** не делиться технологиями с ираном и не помогать им! Как то хня какая то вышла, риски выросли, унижения перед *****м гарантировано, ну и репутация может упасть если руснявым начнут выдавать их беглецов, а возможно и не их!
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13.06.2025 16:45 Відповісти
бі-бі поговорить с пі-пі, потім бі-бі поговорить з ді-ді, потім ді-ді поговорить з пі-пі... напружений перемовний день, сповнений прагненнь до миру...
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13.06.2025 16:38 Відповісти
Чем дальше - тем интересней

Иран запретил поставки дронов и ракет в Россию

Утром Тегеран уведомил Москву, что приостанавливает все поставки вооружения в Россию (в первую очередь те, о которых не объявлялось публично). Более того, Москва получила запрос на предоставление военной помощи.

Какую именно помощь Иран потребовал от России - пока не ясно. Но в Кремле не спешат ввязываться в открытый конфликт с Израилем.
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13.06.2025 16:42 Відповісти
звідки інфа?
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13.06.2025 16:45 Відповісти
з телеграма на каналі Цимбалюка
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13.06.2025 16:48 Відповісти
Головне щоб не запелегували звідки розмовляє премьер.
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13.06.2025 16:49 Відповісти
TACO
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13.06.2025 16:49 Відповісти
 
 