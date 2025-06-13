Нетаньяху сьогодні поговорить із Трампом після ударів Ізраїлю по Ірану, - CNN
Прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху сьогодні, 13 червня, після ударів Ізраїлю по Ірану, планує провести розмову з президентом США Дональдом Трампом.
Про це повідомляє агентство CNN із посиланням на ізраїльського чиновника, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, розмова може відбутися пізніше ввечері.
Також повідомляється, що чиновник США підтвердив журналістам, що очікується розмова Трампа і Нетаньяху.
Трамп підтвердив виданню WSJ цю розмову: "Сполучені Штати знали про плани Ізраїлю атакувати Іран. Я вчора розмовляв з Нетаньяху і сьогодні знову з ним поговорю".
Нагадаємо, раніше 13 червня Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль, якщо Іран відповість на ізраїльську атаку.
Він також закликав Тегеран укласти ядерну угоду, поки не пізно.
Згодом Трамп назвав атаку "відмінною" і попередив про продовження.
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Нетаньягу!!!
Ізраїль закриває свої посольства по всьому світу та закликає громадян бути пильними та не демонструвати єврейську чи ізраїльську символіку в громадських місцях. Про це йдеться у заявах, опублікованих на сайтах посольств.
Зокрема, на сайті посольства Ізраїлю в Німеччині вказується: "На тлі останніх подій ізраїльські представництва по всьому світу будуть закриті, а консульські послуги не надаватимуться". При цьому те, як довго посольства не працюватимуть, у повідомленні не вказано.
В публікації на сторінці у Facebook посольства Ізраїлю в Україні містяться рекомендації для громадян Ізраїлю, які перебувають за кордоном: не використовувати публічно єврейську та ізраїльську символіку, не ділитися в соцмережах інформацією про місце перебування чи особисті плани, уникати великих заходів, пов'язаних з Ізраїлем, бути максимально уважними в публічних місцях, якщо хтось проявляє агресію - дотримуватися вказівок місцевих безпекових служб.
В усі часи після вдалих військових операцій правитель завше возносив молитви подяки до Бога!
Иран запретил поставки дронов и ракет в Россию
Утром Тегеран уведомил Москву, что приостанавливает все поставки вооружения в Россию (в первую очередь те, о которых не объявлялось публично). Более того, Москва получила запрос на предоставление военной помощи.
Какую именно помощь Иран потребовал от России - пока не ясно. Но в Кремле не спешат ввязываться в открытый конфликт с Израилем.