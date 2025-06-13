Нетаньяху планує провести розмову з Путіним після ударів по Ірану, - росЗМІ
Прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху планує провести розмову із російським диктатором Володимиром Путіним.
Про це повідомили російські ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що розмова має відбутися найближчим часом.
Удари Ізраїлю по Ірану
Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.
Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.
Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.
Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.
Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.
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бере немеряно, як не в себе
Краще проведи ******* джеб, щоб ніс - у квашу!
Це «Перець»?
Там мабудь ще багацько таких пророчих мініатюр.
Якщо таким чином поставки іранських ******** унеможливляться, то така допомога Ізраїля для нас дуже цінна.
від подорожчання нафти після обстрілів