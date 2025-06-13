Нетаньяху планує провести розмову з Путіним після ударів по Ірану, - росЗМІ

Прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху планує провести розмову із російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомили російські ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що розмова має відбутися найближчим часом.

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Удари Ізраїлю по Ірану

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.

Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.

Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.

Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.

Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.

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