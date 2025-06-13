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Новини Удар Ізраїлю по Ірану
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Нетаньяху планує провести розмову з Путіним після ударів по Ірану, - росЗМІ

Нетаньяху хоче провести розмову з Путіним

Прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху планує провести розмову із російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомили російські ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що розмова має відбутися найближчим часом.

Читайте: Трамп лише публічно вдавав, що виступає проти ударів Ізраїлю по Ірану, - Axios

Удари Ізраїлю по Ірану

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.

Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.

Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.

Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.

Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.

Читайте також: Наслідки ударів Ізраїлю по ядерному об’єкту в Натанзі. СУПУТНИКОВІ ФОТО

Автор: 

Ізраїль (1671) Іран (2078) Нетаньягу Беньямін (173) путін володимир (24136) росія (66175)


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Топ коментарі
+10
Бібі запитає у *****, як там себе почуває договір між *********** та іраном про всеосяжне співробітництво від 17.01.25
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13.06.2025 16:05 Відповісти
+7
Цікаво - а що об"єзнує Нетаньяху з ВБИВЦЕЮ пуйлом???????????????????????????????????????
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13.06.2025 16:06 Відповісти
+5
И скоро пупс из кндр поймет что, договора с рефе нихуя не договора, а "обухівський туалетний папір"!
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13.06.2025 16:09 Відповісти
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Бібі запитає у *****, як там себе почуває договір між *********** та іраном про всеосяжне співробітництво від 17.01.25
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13.06.2025 16:05 Відповісти
Цікаво - а що об"єзнує Нетаньяху з ВБИВЦЕЮ пуйлом???????????????????????????????????????
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13.06.2025 16:06 Відповісти
співпраця ...
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13.06.2025 16:11 Відповісти
Україна.
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13.06.2025 16:12 Відповісти
😢😢😢
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13.06.2025 16:29 Відповісти
Іран. тут швидше за все може йти мова про те, щоб ху йло не рипалось допомагати рушникам.
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13.06.2025 17:00 Відповісти
И скоро пупс из кндр поймет что, договора с рефе нихуя не договора, а "обухівський туалетний папір"!
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13.06.2025 16:09 Відповісти
пупс це й так добре знає, тому бере натурою, грошиками та технологіями
бере немеряно, як не в себе
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13.06.2025 16:10 Відповісти
Нетаньяху планує провести розмову з Путіним

Краще проведи ******* джеб, щоб ніс - у квашу!
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13.06.2025 16:10 Відповісти
У путіна з Трампом зривається здєлка, за допомогу в переговорах. Тому знищення іранської ядерної програми це й плюс для України, бо що інше вимагало б ху.ло взамін.
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13.06.2025 16:11 Відповісти
Стара карикатура часів холодної війни,сьогодні актульно як ніколи
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13.06.2025 16:14 Відповісти
Та да. Альоша Ступін стайл.
Це «Перець»?
Там мабудь ще багацько таких пророчих мініатюр.
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13.06.2025 16:18 Відповісти
правильно ,нехай іран подивиться кому він шахеди поставляє
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13.06.2025 16:16 Відповісти
😂А що рейси Іл-76 з Шахедами з Тегерану на Москву скасували?

Якщо таким чином поставки іранських ******** унеможливляться, то така допомога Ізраїля для нас дуже цінна.
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13.06.2025 16:18 Відповісти
неісповедімі путі твої Господі
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13.06.2025 16:21 Відповісти
Хто зна. Але ця новина не з добрих. Знов торги іншими
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13.06.2025 16:22 Відповісти
нам тільки вигода , союз іран раша розпадається
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13.06.2025 16:26 Відповісти
Щеб союз Ізраіля і рашки розпався.
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13.06.2025 16:30 Відповісти
то таке. а от союз лаптів з китайськими комуняками щоб розпався - то це було би справді гуд.
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13.06.2025 16:36 Відповісти
Одна банда і мета в них одна
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13.06.2025 16:22 Відповісти
а с КНДР Нетаньяху не хоче поговорити
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13.06.2025 16:27 Відповісти
запросить доляху
від подорожчання нафти після обстрілів
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13.06.2025 16:33 Відповісти
Биби хочет шоб его похвалили за отвлечение внимания от Украины, за подскок цены на нефть на 17% (79 баксов). А взамен Иран без поддержки.
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13.06.2025 16:38 Відповісти
пуйло погрався с іраном і кинув
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13.06.2025 16:40 Відповісти
Ну що бовдури іранські вам тепер то все ясно ? Чи ще ні ?
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13.06.2025 16:41 Відповісти
Україна все ж таки отримала з Ізраїлю зенітні ракетні комплекси Patriot, про які активно йшла мова у 2024 році на тлі зняття їх у ЦАХАЛ з експлуатації.
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13.06.2025 16:42 Відповісти
09 червня 2025, 19:03
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13.06.2025 16:43 Відповісти
Нах . він йому треба?!!!
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13.06.2025 16:45 Відповісти
 
 