Нетаньяху планирует провести разговор с Путиным после ударов по Ирану, - росСМИ

Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху планирует провести разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщили российские СМИ, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что разговор должен состояться в ближайшее время.

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Удары Израиля по Ирану

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.

Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.

После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.

Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.

Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.

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