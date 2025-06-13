РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11392 посетителя онлайн
Новости Удар Израиля по Ирану
2 658 28

Нетаньяху планирует провести разговор с Путиным после ударов по Ирану, - росСМИ

Нетаньяху хочет провести беседу с Путиным

Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху планирует провести разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщили российские СМИ, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что разговор должен состояться в ближайшее время.

Читайте: Трамп лишь публично делал вид, что выступает против ударов Израиля по Ирану, - Axios

Удары Израиля по Ирану

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.

Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.

После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.

Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.

Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.

Читайте также: Последствия ударов Израиля по ядерному объекту в Натанзе. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО

Автор: 

Израиль (1956) Иран (1833) Нетаньяху Биньямин (185) путин владимир (31575) россия (96267)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+10
Бібі запитає у *****, як там себе почуває договір між *********** та іраном про всеосяжне співробітництво від 17.01.25
показать весь комментарий
13.06.2025 16:05 Ответить
+7
Цікаво - а що об"єзнує Нетаньяху з ВБИВЦЕЮ пуйлом???????????????????????????????????????
показать весь комментарий
13.06.2025 16:06 Ответить
+5
И скоро пупс из кндр поймет что, договора с рефе нихуя не договора, а "обухівський туалетний папір"!
показать весь комментарий
13.06.2025 16:09 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бібі запитає у *****, як там себе почуває договір між *********** та іраном про всеосяжне співробітництво від 17.01.25
показать весь комментарий
13.06.2025 16:05 Ответить
Цікаво - а що об"єзнує Нетаньяху з ВБИВЦЕЮ пуйлом???????????????????????????????????????
показать весь комментарий
13.06.2025 16:06 Ответить
співпраця ...
показать весь комментарий
13.06.2025 16:11 Ответить
Україна.
показать весь комментарий
13.06.2025 16:12 Ответить
😢😢😢
показать весь комментарий
13.06.2025 16:29 Ответить
Іран. тут швидше за все може йти мова про те, щоб ху йло не рипалось допомагати рушникам.
показать весь комментарий
13.06.2025 17:00 Ответить
И скоро пупс из кндр поймет что, договора с рефе нихуя не договора, а "обухівський туалетний папір"!
показать весь комментарий
13.06.2025 16:09 Ответить
пупс це й так добре знає, тому бере натурою, грошиками та технологіями
бере немеряно, як не в себе
показать весь комментарий
13.06.2025 16:10 Ответить
Нетаньяху планує провести розмову з Путіним

Краще проведи ******* джеб, щоб ніс - у квашу!
показать весь комментарий
13.06.2025 16:10 Ответить
У путіна з Трампом зривається здєлка, за допомогу в переговорах. Тому знищення іранської ядерної програми це й плюс для України, бо що інше вимагало б ху.ло взамін.
показать весь комментарий
13.06.2025 16:11 Ответить
Стара карикатура часів холодної війни,сьогодні актульно як ніколи
показать весь комментарий
13.06.2025 16:14 Ответить
Та да. Альоша Ступін стайл.
Це «Перець»?
Там мабудь ще багацько таких пророчих мініатюр.
показать весь комментарий
13.06.2025 16:18 Ответить
правильно ,нехай іран подивиться кому він шахеди поставляє
показать весь комментарий
13.06.2025 16:16 Ответить
😂А що рейси Іл-76 з Шахедами з Тегерану на Москву скасували?

Якщо таким чином поставки іранських ******** унеможливляться, то така допомога Ізраїля для нас дуже цінна.
показать весь комментарий
13.06.2025 16:18 Ответить
неісповедімі путі твої Господі
показать весь комментарий
13.06.2025 16:21 Ответить
Хто зна. Але ця новина не з добрих. Знов торги іншими
показать весь комментарий
13.06.2025 16:22 Ответить
нам тільки вигода , союз іран раша розпадається
показать весь комментарий
13.06.2025 16:26 Ответить
Щеб союз Ізраіля і рашки розпався.
показать весь комментарий
13.06.2025 16:30 Ответить
то таке. а от союз лаптів з китайськими комуняками щоб розпався - то це було би справді гуд.
показать весь комментарий
13.06.2025 16:36 Ответить
Одна банда і мета в них одна
показать весь комментарий
13.06.2025 16:22 Ответить
а с КНДР Нетаньяху не хоче поговорити
показать весь комментарий
13.06.2025 16:27 Ответить
запросить доляху
від подорожчання нафти після обстрілів
показать весь комментарий
13.06.2025 16:33 Ответить
Биби хочет шоб его похвалили за отвлечение внимания от Украины, за подскок цены на нефть на 17% (79 баксов). А взамен Иран без поддержки.
показать весь комментарий
13.06.2025 16:38 Ответить
пуйло погрався с іраном і кинув
показать весь комментарий
13.06.2025 16:40 Ответить
Ну що бовдури іранські вам тепер то все ясно ? Чи ще ні ?
показать весь комментарий
13.06.2025 16:41 Ответить
Україна все ж таки отримала з Ізраїлю зенітні ракетні комплекси Patriot, про які активно йшла мова у 2024 році на тлі зняття їх у ЦАХАЛ з експлуатації.
показать весь комментарий
13.06.2025 16:42 Ответить
09 червня 2025, 19:03
показать весь комментарий
13.06.2025 16:43 Ответить
Нах . він йому треба?!!!
показать весь комментарий
13.06.2025 16:45 Ответить
 
 