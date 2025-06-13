Нетаньяху планирует провести разговор с Путиным после ударов по Ирану, - росСМИ
Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху планирует провести разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.
Об этом сообщили российские СМИ, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что разговор должен состояться в ближайшее время.
Удары Израиля по Ирану
Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.
Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.
После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.
Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.
Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.
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бере немеряно, як не в себе
Краще проведи ******* джеб, щоб ніс - у квашу!
Це «Перець»?
Там мабудь ще багацько таких пророчих мініатюр.
Якщо таким чином поставки іранських ******** унеможливляться, то така допомога Ізраїля для нас дуже цінна.
від подорожчання нафти після обстрілів