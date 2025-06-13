Британія не допомагатиме Ізраїлю перехоплювати іранські удари, - The Telegraph

Велика Британія не брала участі у військовій операції Ізраїлю проти Ірану та не планує допомагати зі збиттям ракет чи дронів у разі можливого удару у відповідь з боку Ірану.

Про це повідомляє The Telegraph, передає Цензор.НЕТ.

Джерела в британських урядових колах заявили, що Лондон не залучався до ударів по ядерних і військових об’єктах Ірану і наразі не має наміру брати участь у перехопленні іранських ракет, як це відбувалося минулого року. Водночас не виключається, що у разі ескалації ситуація може змінитися.

Зазначається, що Велика Британія може перекинути додаткові сили на базу RAF Akrotiri на Кіпрі, де вже дислоковані винищувачі Typhoon, які раніше брали участь в операціях із захисту Ізраїлю.

Відносини між урядом Великої Британії та Ізраїлем останнім часом погіршилися через активну військову кампанію Ізраїлю в секторі Гази.

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Удари Ізраїлю по Ірану

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.

Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.

Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.

Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.

Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.

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