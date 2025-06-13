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Новини Удар Ізраїлю по Ірану
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Британія не допомагатиме Ізраїлю перехоплювати іранські удари, - The Telegraph

Британія ввела санкції проти Ірану через ракетний обстріл Ізраїлю 1 жовтня

Велика Британія не брала участі у військовій операції Ізраїлю проти Ірану та не планує допомагати зі збиттям ракет чи дронів у разі можливого удару у відповідь з боку Ірану.

Про це повідомляє The Telegraph, передає Цензор.НЕТ.

Джерела в британських урядових колах заявили, що Лондон не залучався до ударів по ядерних і військових об’єктах Ірану і наразі не має наміру брати участь у перехопленні іранських ракет, як це відбувалося минулого року. Водночас не виключається, що у разі ескалації ситуація може змінитися.

Зазначається, що Велика Британія може перекинути додаткові сили на базу RAF Akrotiri на Кіпрі, де вже дислоковані винищувачі Typhoon, які раніше брали участь в операціях із захисту Ізраїлю.

Відносини між урядом Великої Британії та Ізраїлем останнім часом погіршилися через активну військову кампанію Ізраїлю в секторі Гази.

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Удари Ізраїлю по Ірану

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.

Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.

Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.

Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.

Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.

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Автор: 

Велика Британія (5667) Ізраїль (1671) Іран (2078)


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Топ коментарі
+10
Точно - давайте підтримувати Ізраіль, а не Україну, яка є жертвою агресії.
Вже 20 тисяч ракет-перехоплювачів, призначених для України, відправили до Ізраілю - життя ізраілітян жеж ціннійші за українські, так, підтримуємо?
А ще ми пітримуємо підвищення цін на нафту - бо ж інакше у кацапів закінчаться гроші на війну - то Ізраіль тепер кацапам допоміг - за один день майже на 20% ціни скакнули - кацапи у захваті просто.
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13.06.2025 16:04 Відповісти
+6
Дарма, бо Іран цього прогину не оцінить, а розцінить як слабкість.
Почали - то треба вже закінчувати.
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13.06.2025 15:57 Відповісти
+5
Про 20 тисяч ракет - це офіційна заява керівництва України взагалі-то. Якщо б це була неправда - це призвело б до міжнародного скандалу.

"путин получает каждый день в бюджет больше миллиона долларов"
Мільон доларів - це навіть не копійки, це взагалі нічого. І ми з задоволенням перестали б прокачувати цю нафту, якби не наші зобов'зання перед Чехією і Словакією. Кацапи сотні мільярдів доларів заробляють на нафті і газі. Це підвищення цін на нафту принесе кацапам десятки, якщо не сотні мільярдів доларів додаткового прибутку - і він весь піде на те, щоб нас вбивати. А ви аплодуєте цій шкоді для України.
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13.06.2025 16:16 Відповісти
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Дарма, бо Іран цього прогину не оцінить, а розцінить як слабкість.
Почали - то треба вже закінчувати.
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13.06.2025 15:57 Відповісти
100%
Такого смельчака ,как Израиль
Нужно плъоддержать всем
И нам бы у него поучиться
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13.06.2025 15:58 Відповісти
Точно - давайте підтримувати Ізраіль, а не Україну, яка є жертвою агресії.
Вже 20 тисяч ракет-перехоплювачів, призначених для України, відправили до Ізраілю - життя ізраілітян жеж ціннійші за українські, так, підтримуємо?
А ще ми пітримуємо підвищення цін на нафту - бо ж інакше у кацапів закінчаться гроші на війну - то Ізраіль тепер кацапам допоміг - за один день майже на 20% ціни скакнули - кацапи у захваті просто.
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13.06.2025 16:04 Відповісти
Вы верите всему,что говорят и пишут?
А я- нет.
Особенно тогда, когда информацию про 20000 ракет
Публикуют все издания
Обычно такой вброс делают намеренно
Вы же не ребенок
Вы должны понимать - что любые поставки оружия
Делаются в тени
Ну а то что нефть подорожала
Так она никогда не будет стоять на одной цене
Да и нельзя требовать от Израиля
И от других быть безупречными
В то время ,как Украина
Пркачивает кацапскую нефть в Европу
И путин получает каждый день в бюджет больше миллиона долларов
Так что не пеняйте на зеркало
Коли СВОЯ рожа крива
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13.06.2025 16:10 Відповісти
Про 20 тисяч ракет - це офіційна заява керівництва України взагалі-то. Якщо б це була неправда - це призвело б до міжнародного скандалу.

"путин получает каждый день в бюджет больше миллиона долларов"
Мільон доларів - це навіть не копійки, це взагалі нічого. І ми з задоволенням перестали б прокачувати цю нафту, якби не наші зобов'зання перед Чехією і Словакією. Кацапи сотні мільярдів доларів заробляють на нафті і газі. Це підвищення цін на нафту принесе кацапам десятки, якщо не сотні мільярдів доларів додаткового прибутку - і він весь піде на те, щоб нас вбивати. А ви аплодуєте цій шкоді для України.
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13.06.2025 16:16 Відповісти
Видите - как классно у вас получается
Находить отмазки
Для украинской власти
Которая привела Украину к катастрофе
Я аплодирую Израилю
В котором нельзя зайти в политику
Если ты не воевал за страну
В котором нет такого предательства на всех уровнях
Не могу представить,чтобы израильские школьники и студенты
Поджигали бы авто ЦАХАЛА
Не могу представить
Чтобы израильтяне работали на иранскую разведку
Не могу представить
Чтобы Нетаньяху так тырил у армии
Как это делает президент Украины Зеленский
И не могу представить
Чтобы в Израиле кто- то стырил деньги
Предназначенные на фортификаци для ЦАХАЛА
Нам до Израиля - как до неба...
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13.06.2025 16:25 Відповісти
А мені насрати на Ізраіль так само, як Ізраілю насрати на Україну.
Я не відмазки шукаю, на відміну від вас, я не підтримую те, що ослаблює Україну і посилює кацапню, а ви - підтримуєте. Чому ви підтримуєте те, що шкодить Україні - не зрозуміло - тут або у вас розуму немає, або ви кацапка і проти України.
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13.06.2025 16:35 Відповісти
Краще стрибок цін на нафту, ніж релігійний фанатик з бімбою.
То вам не пончик, який хитрий, лише погрожує.
Аятоли і бахнути можуть. У них бункери міцні, а пересічні через одного не проти шахідами стати.
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13.06.2025 16:12 Відповісти
Нас Аятолли бахнути не можуть - ми їм не потрібні. Нас бахкає кацап. І нас цікавить, щоб у кацапа було менше засобів для цього. А на релігійних фанатиків десь там далеко нам має бути насрати. Бо нас зараз тут хочуть знищити фашиські фанатики з Московії.
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13.06.2025 16:19 Відповісти
Вас особисто просто зараз кацапи бахкають?
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13.06.2025 16:26 Відповісти
Позавчора бахкали біля мене особисто і до того 5 ночей підряд. А ви десь у карпатських горах ховаєтесь, що вас не бахкає і вас більше аятолли цікавлять, ніж кацапи?
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13.06.2025 16:32 Відповісти
Я питаю, по вам особисто бахнуло? Шибки вибило, стіни-дах пошкодило?
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13.06.2025 16:33 Відповісти
Будинок в 300-400 метрах від мене знищило ракетою повністю. Шибки я вже міняв у себе особисто. А ще я живу в країні, яку хочуть знищити не аятолли, а кацапи. А ви десь в іншому місці, мабуть, живете, якщо вам краще посилення кацапів і послаблення України, аби тільки щось якимсь аятоллам було.
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13.06.2025 16:38 Відповісти
Вам яка справа до цієї країни, до якихось аятол?
Міняйте вчасно шибки.
І не лізьте у речі, що не стосуються вас безпосередньо.
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13.06.2025 16:40 Відповісти
Ці речі стосуються мене беспосередньо, довбню тупий! Бо кожен відсоток підвищення ціни на нафту - це плюс сотні, тисячі та десятки тисяч кацапських дронів, ракет та бомб проти України.

А ви це підтримуєте, як і послаблення допомоги Україні на користь Ізраілю.
То ви кацап чи ідіот?
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13.06.2025 16:44 Відповісти
Якщо ви не в ЗСУ або іншій силовій структурі, що безпосередньо втягнута в протистояння русні, то все, чим війна стосується вас безпосередньо - це вибиті шибки у вашому власному помешканні. От на них, будь ласка, і зосередьтесь, а не вчіть тут жити людей, до яких ви безпосереднього відношення не маєте.
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13.06.2025 16:49 Відповісти
давайте смотреть трезво! Украине выгодно это, первое, родина шахедов, сейчас дала заднюю на поставку Рашке военной помощи, и наоборот запросила у Рашки помощи. ***** сейчас на шпагате, так как отказался помогать! типа не ко времени, это показало его не надёжным партнёром. второе, перед этим были поставлены системы ПВО от Рашки, которые были вынесены Израилем первой волной. Репутационное падение систем ПВО Рашки. повышение на 13 процентов нефти, это условное значение. надо смотреть по чем торгуется Urals. так вот там повышения на него доли процента!
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13.06.2025 16:34 Відповісти
Україні не вигідна будь-яка війна на близькому сході.
Бо це змістить фокус наших партнерів з України на близький схід. позбавить Україну частини допомоги, це вже призвело до підвищення цін на нафту, тобто - до посилення кацапні. Щодо підвищення на Уралз - кожен +1% - це мільярди доларів на ракети проти України.
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13.06.2025 16:40 Відповісти
Відправили американським військовим, а не Ізраїьлю.
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13.06.2025 16:38 Відповісти
Україна не "смелбчак"?
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13.06.2025 16:05 Відповісти
А Ізраїлі скільки % смільчаків?
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13.06.2025 16:45 Відповісти
Википедия вам в руки
Читайте историю ИЗРАИЛЯ
МОССАДА
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13.06.2025 17:25 Відповісти
А де ви прочитали про кількість смільчаків в Україні?
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13.06.2025 17:31 Відповісти
Бобр, не бачу сенсу з тобою сперечатися.
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13.06.2025 16:46 Відповісти
цей "смельчак" мужньо вилизав очко *****, мабуть цьому нам треба в нього повчиться?
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13.06.2025 16:21 Відповісти
гарна позиція:
"нас там нема", "це не ми"
нахіба ***** та іншим світовим терористам давати приводи?
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13.06.2025 16:01 Відповісти
Росія могла би бомбити Ізраїль?
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13.06.2025 16:08 Відповісти
у вас є сумніви?
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13.06.2025 16:08 Відповісти
А британці нічого не починали. Для чого їм туди влізати?
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13.06.2025 16:01 Відповісти
Здрається, Девід Кемерон сказав, що "диктатури загрожують нашому способу життя".
Якщо їх не *******, вони рано чи пізно вирішать, що можуть всім довкола вказувати, як правильно жити. Ну точно як русня. Але ті хоча б не забороняють бухати та не змушують молитись по п'ять разів на день.
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13.06.2025 16:16 Відповісти
Ви, я так розумію, Відчизняну Війну вже виграли у себе в голові, раз вас понесло виховувати диктатури за 10 тисяч км від України?
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13.06.2025 16:20 Відповісти
Мова йде про Великобританію.
А нам, значить, не можна сягати думкою за межі "свинарника". Рівень не той, вірно?
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13.06.2025 16:25 Відповісти
А нам потрібно зосередитись на своїх величезних проблемах, а не підтримувати те, що послаблює нас і посилює нашого ворога.
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13.06.2025 16:33 Відповісти
Усі політики брешуть і ті новини копійки не варті.
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13.06.2025 16:03 Відповісти
Британія - не США. Вона не зможе підтримувати Іран і Україну. Тому їхня позиція зрозуміла і близька для нас.
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13.06.2025 16:04 Відповісти
А США зараз кого підтримують окрім власних обісцяних штанів в Каліфорнії?
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13.06.2025 16:06 Відповісти
Ізраїлю з Україною б мутити тему, але ж парадокс, що Ізраїль орієнтується на Західних нікчем які тільки можуть кинути та занепокоїтися цим фактом. І Україна в такій же ситуації. А Ізраїль не хоче Україну підтримувати. Хоча це б було взаємовигідно. Коротше,повний абсурд.
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13.06.2025 16:05 Відповісти
Україна і Ізраіль - конкуренти на отримання західної допомоги. Яку саме тему ми маємо "мутити"?
Ізраіль не цікавить підтримувати Україну, Ізраіль цікавить, щоб підтримували Ізраіль. Так само й Україну цікавить, щоб підтримували Україну, а не Ізраіль. А ще Україну цікавить, щоб ціни на нафту падали, щоб зменшувались доходи на Московії, а ізраіль своїми діями ці ціни підіймає.
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13.06.2025 16:07 Відповісти
ну, хоч хтось не жере єврейську пропаганду а головою думає.
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13.06.2025 16:08 Відповісти
Британці ніколи Ізраїль не любили.
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13.06.2025 16:16 Відповісти
"Британці ніколи Ізраїль не любили"

что значит не любили? можно сказать враги, израилитяне в свое время выдавили британцев из палестины
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13.06.2025 16:49 Відповісти
Так і іранські ракети через Британію летіти явно не будуть, так що якби навіть британці захотіли допомогти Ізраїлю, то змогли б його підтримати хіба що морально.
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13.06.2025 16:39 Відповісти
Про британську авіабазу на Кіпрі щось знаєш?
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13.06.2025 17:15 Відповісти
мне кажется, что в данном случае это такой закидон в сторону штатов, мол вы на нашей стороне украине не хотите помагать, мы не будем помогать на вашей
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13.06.2025 16:50 Відповісти
Все европейское оружие закончилось когда помогали Израилю в прошлый раз. И не надо смеяться, в тот день Иран стрелял много раз.
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13.06.2025 17:15 Відповісти
що за нова мавпа в цирку кацапських тролів, що за Галя з реклами Колгейта? чи вона сподіваеться язиком отримати громадянство ізраїльське?
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13.06.2025 17:17 Відповісти
 
 