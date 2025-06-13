Британія не допомагатиме Ізраїлю перехоплювати іранські удари, - The Telegraph
Велика Британія не брала участі у військовій операції Ізраїлю проти Ірану та не планує допомагати зі збиттям ракет чи дронів у разі можливого удару у відповідь з боку Ірану.
Про це повідомляє The Telegraph, передає Цензор.НЕТ.
Джерела в британських урядових колах заявили, що Лондон не залучався до ударів по ядерних і військових об’єктах Ірану і наразі не має наміру брати участь у перехопленні іранських ракет, як це відбувалося минулого року. Водночас не виключається, що у разі ескалації ситуація може змінитися.
Зазначається, що Велика Британія може перекинути додаткові сили на базу RAF Akrotiri на Кіпрі, де вже дислоковані винищувачі Typhoon, які раніше брали участь в операціях із захисту Ізраїлю.
Відносини між урядом Великої Британії та Ізраїлем останнім часом погіршилися через активну військову кампанію Ізраїлю в секторі Гази.
Удари Ізраїлю по Ірану
Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.
Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.
Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.
Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.
Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.
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Почали - то треба вже закінчувати.
Такого смельчака ,как Израиль
Нужно плъоддержать всем
И нам бы у него поучиться
Вже 20 тисяч ракет-перехоплювачів, призначених для України, відправили до Ізраілю - життя ізраілітян жеж ціннійші за українські, так, підтримуємо?
А ще ми пітримуємо підвищення цін на нафту - бо ж інакше у кацапів закінчаться гроші на війну - то Ізраіль тепер кацапам допоміг - за один день майже на 20% ціни скакнули - кацапи у захваті просто.
А я- нет.
Особенно тогда, когда информацию про 20000 ракет
Публикуют все издания
Обычно такой вброс делают намеренно
Вы же не ребенок
Вы должны понимать - что любые поставки оружия
Делаются в тени
Ну а то что нефть подорожала
Так она никогда не будет стоять на одной цене
Да и нельзя требовать от Израиля
И от других быть безупречными
В то время ,как Украина
Пркачивает кацапскую нефть в Европу
И путин получает каждый день в бюджет больше миллиона долларов
Так что не пеняйте на зеркало
Коли СВОЯ рожа крива
"путин получает каждый день в бюджет больше миллиона долларов"
Мільон доларів - це навіть не копійки, це взагалі нічого. І ми з задоволенням перестали б прокачувати цю нафту, якби не наші зобов'зання перед Чехією і Словакією. Кацапи сотні мільярдів доларів заробляють на нафті і газі. Це підвищення цін на нафту принесе кацапам десятки, якщо не сотні мільярдів доларів додаткового прибутку - і він весь піде на те, щоб нас вбивати. А ви аплодуєте цій шкоді для України.
Находить отмазки
Для украинской власти
Которая привела Украину к катастрофе
Я аплодирую Израилю
В котором нельзя зайти в политику
Если ты не воевал за страну
В котором нет такого предательства на всех уровнях
Не могу представить,чтобы израильские школьники и студенты
Поджигали бы авто ЦАХАЛА
Не могу представить
Чтобы израильтяне работали на иранскую разведку
Не могу представить
Чтобы Нетаньяху так тырил у армии
Как это делает президент Украины Зеленский
И не могу представить
Чтобы в Израиле кто- то стырил деньги
Предназначенные на фортификаци для ЦАХАЛА
Нам до Израиля - как до неба...
Я не відмазки шукаю, на відміну від вас, я не підтримую те, що ослаблює Україну і посилює кацапню, а ви - підтримуєте. Чому ви підтримуєте те, що шкодить Україні - не зрозуміло - тут або у вас розуму немає, або ви кацапка і проти України.
То вам не пончик, який хитрий, лише погрожує.
Аятоли і бахнути можуть. У них бункери міцні, а пересічні через одного не проти шахідами стати.
Міняйте вчасно шибки.
І не лізьте у речі, що не стосуються вас безпосередньо.
А ви це підтримуєте, як і послаблення допомоги Україні на користь Ізраілю.
То ви кацап чи ідіот?
Бо це змістить фокус наших партнерів з України на близький схід. позбавить Україну частини допомоги, це вже призвело до підвищення цін на нафту, тобто - до посилення кацапні. Щодо підвищення на Уралз - кожен +1% - це мільярди доларів на ракети проти України.
Читайте историю ИЗРАИЛЯ
МОССАДА
"нас там нема", "це не ми"
нахіба ***** та іншим світовим терористам давати приводи?
Якщо їх не *******, вони рано чи пізно вирішать, що можуть всім довкола вказувати, як правильно жити. Ну точно як русня. Але ті хоча б не забороняють бухати та не змушують молитись по п'ять разів на день.
А нам, значить, не можна сягати думкою за межі "свинарника". Рівень не той, вірно?
Ізраіль не цікавить підтримувати Україну, Ізраіль цікавить, щоб підтримували Ізраіль. Так само й Україну цікавить, щоб підтримували Україну, а не Ізраіль. А ще Україну цікавить, щоб ціни на нафту падали, щоб зменшувались доходи на Московії, а ізраіль своїми діями ці ціни підіймає.
что значит не любили? можно сказать враги, израилитяне в свое время выдавили британцев из палестины