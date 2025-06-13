Британия не будет помогать Израилю перехватывать иранские удары, - The Telegraph

Великобритания не участвовала в военной операции Израиля против Ирана и не планирует помогать со сбиванием ракет или дронов в случае возможного ответного удара со стороны Ирана.

Об этом сообщает The Telegraph, передает Цензор.НЕТ.

Источники в британских правительственных кругах заявили, что Лондон не привлекался к ударам по ядерным и военным объектам Ирана и пока не намерен участвовать в перехвате иранских ракет, как это происходило в прошлом году. В то же время не исключается, что в случае эскалации ситуация может измениться.

Отмечается, что Великобритания может перебросить дополнительные силы на базу RAF Akrotiri на Кипре, где уже дислоцированы истребители Typhoon, которые ранее участвовали в операциях по защите Израиля.

Отношения между правительством Великобритании и Израилем в последнее время ухудшились из-за активной военной кампании Израиля в секторе Газа.

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Удары Израиля по Ирану

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.

Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.

После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.

Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.

Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.

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