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Новости Удар Израиля по Ирану
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Британия не будет помогать Израилю перехватывать иранские удары, - The Telegraph

Великобритания ввела санкции против Ирана из-за ракетного обстрела Израиля 1 октября

Великобритания не участвовала в военной операции Израиля против Ирана и не планирует помогать со сбиванием ракет или дронов в случае возможного ответного удара со стороны Ирана.

Об этом сообщает The Telegraph, передает Цензор.НЕТ.

Источники в британских правительственных кругах заявили, что Лондон не привлекался к ударам по ядерным и военным объектам Ирана и пока не намерен участвовать в перехвате иранских ракет, как это происходило в прошлом году. В то же время не исключается, что в случае эскалации ситуация может измениться.

Отмечается, что Великобритания может перебросить дополнительные силы на базу RAF Akrotiri на Кипре, где уже дислоцированы истребители Typhoon, которые ранее участвовали в операциях по защите Израиля.

Отношения между правительством Великобритании и Израилем в последнее время ухудшились из-за активной военной кампании Израиля в секторе Газа.

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Удары Израиля по Ирану

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.

Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.

После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.

Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.

Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.

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Автор: 

Великобритания (5029) Израиль (1956) Иран (1833)


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Топ комментарии
+10
Точно - давайте підтримувати Ізраіль, а не Україну, яка є жертвою агресії.
Вже 20 тисяч ракет-перехоплювачів, призначених для України, відправили до Ізраілю - життя ізраілітян жеж ціннійші за українські, так, підтримуємо?
А ще ми пітримуємо підвищення цін на нафту - бо ж інакше у кацапів закінчаться гроші на війну - то Ізраіль тепер кацапам допоміг - за один день майже на 20% ціни скакнули - кацапи у захваті просто.
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13.06.2025 16:04 Ответить
+6
Дарма, бо Іран цього прогину не оцінить, а розцінить як слабкість.
Почали - то треба вже закінчувати.
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13.06.2025 15:57 Ответить
+5
Про 20 тисяч ракет - це офіційна заява керівництва України взагалі-то. Якщо б це була неправда - це призвело б до міжнародного скандалу.

"путин получает каждый день в бюджет больше миллиона долларов"
Мільон доларів - це навіть не копійки, це взагалі нічого. І ми з задоволенням перестали б прокачувати цю нафту, якби не наші зобов'зання перед Чехією і Словакією. Кацапи сотні мільярдів доларів заробляють на нафті і газі. Це підвищення цін на нафту принесе кацапам десятки, якщо не сотні мільярдів доларів додаткового прибутку - і він весь піде на те, щоб нас вбивати. А ви аплодуєте цій шкоді для України.
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13.06.2025 16:16 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Дарма, бо Іран цього прогину не оцінить, а розцінить як слабкість.
Почали - то треба вже закінчувати.
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13.06.2025 15:57 Ответить
100%
Такого смельчака ,как Израиль
Нужно плъоддержать всем
И нам бы у него поучиться
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13.06.2025 15:58 Ответить
Точно - давайте підтримувати Ізраіль, а не Україну, яка є жертвою агресії.
Вже 20 тисяч ракет-перехоплювачів, призначених для України, відправили до Ізраілю - життя ізраілітян жеж ціннійші за українські, так, підтримуємо?
А ще ми пітримуємо підвищення цін на нафту - бо ж інакше у кацапів закінчаться гроші на війну - то Ізраіль тепер кацапам допоміг - за один день майже на 20% ціни скакнули - кацапи у захваті просто.
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13.06.2025 16:04 Ответить
Вы верите всему,что говорят и пишут?
А я- нет.
Особенно тогда, когда информацию про 20000 ракет
Публикуют все издания
Обычно такой вброс делают намеренно
Вы же не ребенок
Вы должны понимать - что любые поставки оружия
Делаются в тени
Ну а то что нефть подорожала
Так она никогда не будет стоять на одной цене
Да и нельзя требовать от Израиля
И от других быть безупречными
В то время ,как Украина
Пркачивает кацапскую нефть в Европу
И путин получает каждый день в бюджет больше миллиона долларов
Так что не пеняйте на зеркало
Коли СВОЯ рожа крива
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13.06.2025 16:10 Ответить
Про 20 тисяч ракет - це офіційна заява керівництва України взагалі-то. Якщо б це була неправда - це призвело б до міжнародного скандалу.

"путин получает каждый день в бюджет больше миллиона долларов"
Мільон доларів - це навіть не копійки, це взагалі нічого. І ми з задоволенням перестали б прокачувати цю нафту, якби не наші зобов'зання перед Чехією і Словакією. Кацапи сотні мільярдів доларів заробляють на нафті і газі. Це підвищення цін на нафту принесе кацапам десятки, якщо не сотні мільярдів доларів додаткового прибутку - і він весь піде на те, щоб нас вбивати. А ви аплодуєте цій шкоді для України.
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13.06.2025 16:16 Ответить
Видите - как классно у вас получается
Находить отмазки
Для украинской власти
Которая привела Украину к катастрофе
Я аплодирую Израилю
В котором нельзя зайти в политику
Если ты не воевал за страну
В котором нет такого предательства на всех уровнях
Не могу представить,чтобы израильские школьники и студенты
Поджигали бы авто ЦАХАЛА
Не могу представить
Чтобы израильтяне работали на иранскую разведку
Не могу представить
Чтобы Нетаньяху так тырил у армии
Как это делает президент Украины Зеленский
И не могу представить
Чтобы в Израиле кто- то стырил деньги
Предназначенные на фортификаци для ЦАХАЛА
Нам до Израиля - как до неба...
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13.06.2025 16:25 Ответить
А мені насрати на Ізраіль так само, як Ізраілю насрати на Україну.
Я не відмазки шукаю, на відміну від вас, я не підтримую те, що ослаблює Україну і посилює кацапню, а ви - підтримуєте. Чому ви підтримуєте те, що шкодить Україні - не зрозуміло - тут або у вас розуму немає, або ви кацапка і проти України.
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13.06.2025 16:35 Ответить
Краще стрибок цін на нафту, ніж релігійний фанатик з бімбою.
То вам не пончик, який хитрий, лише погрожує.
Аятоли і бахнути можуть. У них бункери міцні, а пересічні через одного не проти шахідами стати.
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13.06.2025 16:12 Ответить
Нас Аятолли бахнути не можуть - ми їм не потрібні. Нас бахкає кацап. І нас цікавить, щоб у кацапа було менше засобів для цього. А на релігійних фанатиків десь там далеко нам має бути насрати. Бо нас зараз тут хочуть знищити фашиські фанатики з Московії.
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13.06.2025 16:19 Ответить
Вас особисто просто зараз кацапи бахкають?
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13.06.2025 16:26 Ответить
Позавчора бахкали біля мене особисто і до того 5 ночей підряд. А ви десь у карпатських горах ховаєтесь, що вас не бахкає і вас більше аятолли цікавлять, ніж кацапи?
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13.06.2025 16:32 Ответить
Я питаю, по вам особисто бахнуло? Шибки вибило, стіни-дах пошкодило?
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13.06.2025 16:33 Ответить
Будинок в 300-400 метрах від мене знищило ракетою повністю. Шибки я вже міняв у себе особисто. А ще я живу в країні, яку хочуть знищити не аятолли, а кацапи. А ви десь в іншому місці, мабуть, живете, якщо вам краще посилення кацапів і послаблення України, аби тільки щось якимсь аятоллам було.
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13.06.2025 16:38 Ответить
Вам яка справа до цієї країни, до якихось аятол?
Міняйте вчасно шибки.
І не лізьте у речі, що не стосуються вас безпосередньо.
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13.06.2025 16:40 Ответить
Ці речі стосуються мене беспосередньо, довбню тупий! Бо кожен відсоток підвищення ціни на нафту - це плюс сотні, тисячі та десятки тисяч кацапських дронів, ракет та бомб проти України.

А ви це підтримуєте, як і послаблення допомоги Україні на користь Ізраілю.
То ви кацап чи ідіот?
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13.06.2025 16:44 Ответить
Якщо ви не в ЗСУ або іншій силовій структурі, що безпосередньо втягнута в протистояння русні, то все, чим війна стосується вас безпосередньо - це вибиті шибки у вашому власному помешканні. От на них, будь ласка, і зосередьтесь, а не вчіть тут жити людей, до яких ви безпосереднього відношення не маєте.
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13.06.2025 16:49 Ответить
давайте смотреть трезво! Украине выгодно это, первое, родина шахедов, сейчас дала заднюю на поставку Рашке военной помощи, и наоборот запросила у Рашки помощи. ***** сейчас на шпагате, так как отказался помогать! типа не ко времени, это показало его не надёжным партнёром. второе, перед этим были поставлены системы ПВО от Рашки, которые были вынесены Израилем первой волной. Репутационное падение систем ПВО Рашки. повышение на 13 процентов нефти, это условное значение. надо смотреть по чем торгуется Urals. так вот там повышения на него доли процента!
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13.06.2025 16:34 Ответить
Україні не вигідна будь-яка війна на близькому сході.
Бо це змістить фокус наших партнерів з України на близький схід. позбавить Україну частини допомоги, це вже призвело до підвищення цін на нафту, тобто - до посилення кацапні. Щодо підвищення на Уралз - кожен +1% - це мільярди доларів на ракети проти України.
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13.06.2025 16:40 Ответить
Відправили американським військовим, а не Ізраїьлю.
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13.06.2025 16:38 Ответить
Україна не "смелбчак"?
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13.06.2025 16:05 Ответить
А Ізраїлі скільки % смільчаків?
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13.06.2025 16:45 Ответить
Википедия вам в руки
Читайте историю ИЗРАИЛЯ
МОССАДА
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13.06.2025 17:25 Ответить
А де ви прочитали про кількість смільчаків в Україні?
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13.06.2025 17:31 Ответить
Бобр, не бачу сенсу з тобою сперечатися.
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13.06.2025 16:46 Ответить
цей "смельчак" мужньо вилизав очко *****, мабуть цьому нам треба в нього повчиться?
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13.06.2025 16:21 Ответить
гарна позиція:
"нас там нема", "це не ми"
нахіба ***** та іншим світовим терористам давати приводи?
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13.06.2025 16:01 Ответить
Росія могла би бомбити Ізраїль?
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13.06.2025 16:08 Ответить
у вас є сумніви?
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13.06.2025 16:08 Ответить
А британці нічого не починали. Для чого їм туди влізати?
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13.06.2025 16:01 Ответить
Здрається, Девід Кемерон сказав, що "диктатури загрожують нашому способу життя".
Якщо їх не *******, вони рано чи пізно вирішать, що можуть всім довкола вказувати, як правильно жити. Ну точно як русня. Але ті хоча б не забороняють бухати та не змушують молитись по п'ять разів на день.
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13.06.2025 16:16 Ответить
Ви, я так розумію, Відчизняну Війну вже виграли у себе в голові, раз вас понесло виховувати диктатури за 10 тисяч км від України?
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13.06.2025 16:20 Ответить
Мова йде про Великобританію.
А нам, значить, не можна сягати думкою за межі "свинарника". Рівень не той, вірно?
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13.06.2025 16:25 Ответить
А нам потрібно зосередитись на своїх величезних проблемах, а не підтримувати те, що послаблює нас і посилює нашого ворога.
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13.06.2025 16:33 Ответить
Усі політики брешуть і ті новини копійки не варті.
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13.06.2025 16:03 Ответить
Британія - не США. Вона не зможе підтримувати Іран і Україну. Тому їхня позиція зрозуміла і близька для нас.
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13.06.2025 16:04 Ответить
А США зараз кого підтримують окрім власних обісцяних штанів в Каліфорнії?
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13.06.2025 16:06 Ответить
Ізраїлю з Україною б мутити тему, але ж парадокс, що Ізраїль орієнтується на Західних нікчем які тільки можуть кинути та занепокоїтися цим фактом. І Україна в такій же ситуації. А Ізраїль не хоче Україну підтримувати. Хоча це б було взаємовигідно. Коротше,повний абсурд.
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13.06.2025 16:05 Ответить
Україна і Ізраіль - конкуренти на отримання західної допомоги. Яку саме тему ми маємо "мутити"?
Ізраіль не цікавить підтримувати Україну, Ізраіль цікавить, щоб підтримували Ізраіль. Так само й Україну цікавить, щоб підтримували Україну, а не Ізраіль. А ще Україну цікавить, щоб ціни на нафту падали, щоб зменшувались доходи на Московії, а ізраіль своїми діями ці ціни підіймає.
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13.06.2025 16:07 Ответить
ну, хоч хтось не жере єврейську пропаганду а головою думає.
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13.06.2025 16:08 Ответить
Британці ніколи Ізраїль не любили.
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13.06.2025 16:16 Ответить
"Британці ніколи Ізраїль не любили"

что значит не любили? можно сказать враги, израилитяне в свое время выдавили британцев из палестины
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13.06.2025 16:49 Ответить
Так і іранські ракети через Британію летіти явно не будуть, так що якби навіть британці захотіли допомогти Ізраїлю, то змогли б його підтримати хіба що морально.
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13.06.2025 16:39 Ответить
Про британську авіабазу на Кіпрі щось знаєш?
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13.06.2025 17:15 Ответить
мне кажется, что в данном случае это такой закидон в сторону штатов, мол вы на нашей стороне украине не хотите помагать, мы не будем помогать на вашей
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13.06.2025 16:50 Ответить
Все европейское оружие закончилось когда помогали Израилю в прошлый раз. И не надо смеяться, в тот день Иран стрелял много раз.
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13.06.2025 17:15 Ответить
що за нова мавпа в цирку кацапських тролів, що за Галя з реклами Колгейта? чи вона сподіваеться язиком отримати громадянство ізраїльське?
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13.06.2025 17:17 Ответить
 
 