Трамп об ударах Израиля по Ирану: "Это было отлично, будет еще больше"
Американский лидер Дональд Трамп прокомментировал удары Израиля по объектам в Иране ночью 13 июня, назвав их "отличными".
Об этом он сказал в интервью ABC News, сообщает Цензор.НЕТ.
Говоря о переговорах по ядерной сделке, Трамп отметил, что Штаты дали Ирану шанс, "но они им не воспользовались".
"Я считаю, что это было отлично... Они получили сильный удар, очень сильный. Они получили удар настолько сильный удар, насколько это вообще возможно. И это еще не все. Будет еще больше", - отметил он.
На вопрос, участвовали ли США в этих ударах, Трамп ответил: "Я не хочу комментировать это".
Удары Израиля по Ирану
Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.
Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.
После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.
Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.
Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что давал Ирану "шанс за шансом" заключить сделку, однако "они просто не смогли".
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тіко не свисти стіко
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І це ще не все. Буде ще більше",»
Ну ?
Типу: «Ну шо, таваріщі, як вам перший «шанс»?
Панравілся?
А ж оно невдовзі буде ще, один «шанс».
Ждітє.
От, Руда троляка 80 левела !
А набиваються у брати до нас....
поэтому лицемерит гнида рыжая
Ядерные обьекты => ******* и дадим еще!
Я один тут ******* от этого всего каламбура?
"ТРАМП: Що ж, те, що пішло не так, - це сфальсифіковані вибори, і те, що пішло не так, - це кандидат, якого там не повинно бути, і людина, яка не має уявлення про те, що він робить. Я вчора зайшов, а там був екран телевізора, і я сказав: "Це геніально". Путін декларує значну частину України - України. Путін проголошує її незалежною. О, це чудово. (саркастично)
Отже, Путін зараз каже: "Це незалежність", велика частина України. Я кажу: «Наскільки це розумно?». І він збирається увійти і бути миротворцем. Це найсильніша миротворча сила... Ми могли б використати це на нашому південному кордоні. Це найсильніша миротворча сила, яку я коли-небудь бачив. Армійських танків було більше, ніж я коли-небудь бачив. Вони збираються зберігати мир у порядку. Ні, але подумайте про це. Ось хлопець, який дуже кмітливий... Я його дуже добре знаю. Дуже-дуже добре."
бо якби на американських виборах головою думали а не сракою то сьогодні б українцям не погрожували депортацією в гуантамо.
де ви чули щоб американська влада євреям погрожувала депортацією в гуантамо?
другосортність детектед.
Бо шо за змістом, шо на сморід - однакове.
Тим більше вони не хочуть не тільки ескалації, а навіть якоїсь непередбачуванності судячи з того як західні аналітики/радники на кшталт Сакса верещали після операції "павутина" що це ставить під ядерну загрозу увесь західний світ.
щось мовчить про свого переговорника жи2яру виткофа який просрав всі перемовини - і на близькому сході і з паРашею