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Новости Удар Израиля по Ирану
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Трамп об ударах Израиля по Ирану: "Это было отлично, будет еще больше"

Трамп назвал удары Израиля по Ирану отличными

Американский лидер Дональд Трамп прокомментировал удары Израиля по объектам в Иране ночью 13 июня, назвав их "отличными".

Об этом он сказал в интервью ABC News, сообщает Цензор.НЕТ.

Говоря о переговорах по ядерной сделке, Трамп отметил, что Штаты дали Ирану шанс, "но они им не воспользовались".

"Я считаю, что это было отлично... Они получили сильный удар, очень сильный. Они получили удар настолько сильный удар, насколько это вообще возможно. И это еще не все. Будет еще больше", - отметил он.

На вопрос, участвовали ли США в этих ударах, Трамп ответил: "Я не хочу комментировать это".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Иран "может получить второй шанс" для заключения ядерной сделки с США, - Трамп

Удары Израиля по Ирану

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.

Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.

После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.

Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.

Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что давал Ирану "шанс за шансом" заключить сделку, однако "они просто не смогли".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Израиль закрывает дипломатические миссии по всему миру

Автор: 

Израиль (1956) Иран (1833) Трамп Дональд (5703)


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Топ комментарии
+22
А як українці вібали по паропланах то була екскалація? Ти нічого обісьцяне не путаєш?
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13.06.2025 15:24 Ответить
+20
А "Паутина" йому, бачте, не сподобалась
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13.06.2025 15:29 Ответить
+13
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13.06.2025 15:22 Ответить
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13.06.2025 15:22 Ответить
Таки да!
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13.06.2025 16:08 Ответить
так дай Ізраїлю GBU-57 із В-2
тіко не свисти стіко
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13.06.2025 15:22 Ответить
Він дас Ірану ще 2 тижня, а не матір всіх бомб.
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13.06.2025 15:25 Ответить
Обісрався то не примазуйся до дій Ізраілю, сельський полудурник...
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13.06.2025 15:24 Ответить
"ми орали" - сказала муха злізаючи з коня.

.
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13.06.2025 15:32 Ответить
Зачекайте, нехай побєдобєсний психоз спаде, ато й в Україні в 24.02.22 було "все цели сво поражени"
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13.06.2025 15:24 Ответить
А як українці вібали по паропланах то була екскалація? Ти нічого обісьцяне не путаєш?
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13.06.2025 15:24 Ответить
Трамп, поехавший кукухой дегенерат.
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13.06.2025 15:27 Ответить
Раніше Іран він розробки відкрито, зараз він розроблятиме ЯЗ зброю таємно, осі і весь результат цієї операції... ніяких перемовин він ні з США ні з Ізраїлем вести не буде, доробить бімбу і вїбе по Єрусалимі... щоб Іран не ніс загрози Ізраїлю, потрібна наземна операція в Ірані і зміна правлячої верхівки країни, а не одноразові акції.
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13.06.2025 15:35 Ответить
То что Иран в ближайшее время бомбу сделает это факт, если уже не сделал. Весь вопрос в том насколько отмороженные ребята находятся в Иране у власти, если реальные фанатики то будем иметь ядерную войну.
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13.06.2025 15:41 Ответить
«Говорячи про переговори щодо ядерної угоди, Трамп зазначив, що Штати дали Ірану шанс, "але вони ним не скористалися".
І це ще не все. Буде ще більше",»

Ну ?

Типу: «Ну шо, таваріщі, як вам перший «шанс»?
Панравілся?
А ж оно невдовзі буде ще, один «шанс».
Ждітє.

От, Руда троляка 80 левела !
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13.06.2025 16:08 Ответить
такі ж самі пропагандони віри в аллаха, як і в кацапів пропагандони побєдобєсія...для бидла коран, для себе рідних заможнє життя з усіма достатками західної цивілізації
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13.06.2025 16:11 Ответить
От вони дійсно браття кацапам.
А набиваються у брати до нас....
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13.06.2025 16:44 Ответить
А "Паутина" йому, бачте, не сподобалась
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13.06.2025 15:29 Ответить
це ж по найдорожчому для трампа вїбали - по расєюшкі
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13.06.2025 15:37 Ответить
Там же хохли друга образили... а тут євреї свої рідні...
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13.06.2025 15:37 Ответить
Не бачити нам такого щастя
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13.06.2025 15:29 Ответить
Трампон не хочет торговать с Ираном, а вот с рашкой торговать хочет ....

поэтому лицемерит гнида рыжая
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13.06.2025 15:30 Ответить
дайте деду жвачку........
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13.06.2025 15:30 Ответить
із смоли
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13.06.2025 15:40 Ответить
***** руде... обісцяне і жалюгідне..
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13.06.2025 15:33 Ответить
Стратавиация => повод для ответа от пукина и обострение/эскалация.
Ядерные обьекты => ******* и дадим еще!
Я один тут ******* от этого всего каламбура?
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13.06.2025 15:33 Ответить
Нагадаю, що https://www.clayandbuck.com/trump-on-ukraine-what-putin-did-was-genius-biden-response-sad сказав Трамп 22 лютого 2022 року:
"ТРАМП: Що ж, те, що пішло не так, - це сфальсифіковані вибори, і те, що пішло не так, - це кандидат, якого там не повинно бути, і людина, яка не має уявлення про те, що він робить. Я вчора зайшов, а там був екран телевізора, і я сказав: "Це геніально". Путін декларує значну частину України - України. Путін проголошує її незалежною. О, це чудово. (саркастично)
Отже, Путін зараз каже: "Це незалежність", велика частина України. Я кажу: «Наскільки це розумно?». І він збирається увійти і бути миротворцем. Це найсильніша миротворча сила... Ми могли б використати це на нашому південному кордоні. Це найсильніша миротворча сила, яку я коли-небудь бачив. Армійських танків було більше, ніж я коли-небудь бачив. Вони збираються зберігати мир у порядку. Ні, але подумайте про це. Ось хлопець, який дуже кмітливий... Я його дуже добре знаю. Дуже-дуже добре."
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13.06.2025 15:34 Ответить
Трамп на Зеленського пельку відкривав, а для Нетаньяху особисто стілець підсовував. Він на 100% куплений ізраїльським лоббі, тому тут нічого дивного.
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13.06.2025 15:34 Ответить
бо українці в америці голосують як дурники - за того хто нравицця а не ха того хто Україні чи українській діяспорі краще зробить.
бо якби на американських виборах головою думали а не сракою то сьогодні б українцям не погрожували депортацією в гуантамо.
де ви чули щоб американська влада євреям погрожувала депортацією в гуантамо?
другосортність детектед.
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13.06.2025 16:04 Ответить
По кацапії так би, сцикло
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13.06.2025 15:36 Ответить
"трамбон" примазався до удару "цахалу "так само ,як "зепоцріот" до "павутини"СБУ
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13.06.2025 15:40 Ответить
Би-би выполняет заказ другана.
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13.06.2025 15:50 Ответить
Воины с востока-это прикольно.
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13.06.2025 16:11 Ответить
От коли чуєш що говорить це руде ЧМО, то зразу і незрозумієш - це воно з голови чи зі сраки видає?
Бо шо за змістом, шо на сморід - однакове.
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13.06.2025 15:58 Ответить
начал прозревать таки старый пердун.когда Украину начнёт поддерживать?!
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13.06.2025 15:59 Ответить
Це доречі приклад того, що не дадуть нажаль зробити нам ядерну зброю. А таємно її не зробити враховуючи складність.
Тим більше вони не хочуть не тільки ескалації, а навіть якоїсь непередбачуванності судячи з того як західні аналітики/радники на кшталт Сакса верещали після операції "павутина" що це ставить під ядерну загрозу увесь західний світ.
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13.06.2025 16:03 Ответить
а ти то при чому, чмоооо автозагарне????
щось мовчить про свого переговорника жи2яру виткофа який просрав всі перемовини - і на близькому сході і з паРашею
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13.06.2025 16:35 Ответить
 
 