Трамп об ударах Израиля по Ирану: "Это было отлично, будет еще больше"

Американский лидер Дональд Трамп прокомментировал удары Израиля по объектам в Иране ночью 13 июня, назвав их "отличными".

Об этом он сказал в интервью ABC News, сообщает Цензор.НЕТ.

Говоря о переговорах по ядерной сделке, Трамп отметил, что Штаты дали Ирану шанс, "но они им не воспользовались".

"Я считаю, что это было отлично... Они получили сильный удар, очень сильный. Они получили удар настолько сильный удар, насколько это вообще возможно. И это еще не все. Будет еще больше", - отметил он.

На вопрос, участвовали ли США в этих ударах, Трамп ответил: "Я не хочу комментировать это".

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Удары Израиля по Ирану

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.

Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.

После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.

Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.

Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что давал Ирану "шанс за шансом" заключить сделку, однако "они просто не смогли".

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