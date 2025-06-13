Израиль закрывает дипломатические миссии по всему миру.

Израиль закрывает свои дипломатические миссии по всему миру и прекращает предоставление консульских услуг.

Об этом сообщило посольство Израиля в Украине, информирует Цензор.НЕТ.

"Учитывая последние события, израильские дипломатические миссии по всему миру будут закрыты, а консульские услуги не будут предоставляться", - говорится в сообщении.

В посольстве проинформировали, что для израильтян за рубежом доступна онлайн-форма, чтобы сообщить о своем местонахождении и текущем статусе, а также напомнили общие правила безопасности для израильтян за рубежом.

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Удары Израиля по Ирану

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.

Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.

После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.

Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.

Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.