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Новости Удар Израиля по Ирану
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Израиль закрывает дипломатические миссии по всему миру.

Израиль закрывает дипмиссии по всему миру.

Израиль закрывает свои дипломатические миссии по всему миру и прекращает предоставление консульских услуг.

Об этом сообщило посольство Израиля в Украине, информирует Цензор.НЕТ.

"Учитывая последние события, израильские дипломатические миссии по всему миру будут закрыты, а консульские услуги не будут предоставляться", - говорится в сообщении.

В посольстве проинформировали, что для израильтян за рубежом доступна онлайн-форма, чтобы сообщить о своем местонахождении и текущем статусе, а также напомнили общие правила безопасности для израильтян за рубежом.

Также читайте: Израиль пытается убедить США присоединиться к операции против Ирана, - Jerusalem Post

Удары Израиля по Ирану

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.

Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.

После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.

Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.

Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.

Автор: 

дипломатия (1464) Израиль (1956) посольство (1085)


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Топ комментарии
+15
А могли б закликати всіх евреїв по всьому світі ліпити мацу, як наш закликав до шашликів, але ж ні
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13.06.2025 15:20 Ответить
+12
Правільне рішення. А от у нас Zелені діячи посольство перських свиней, у Києві, досі не вигнали до їх свинарника Ірану і це при тому шо Іран союзник Параші і іранська зброя вбиває українців.
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13.06.2025 15:20 Ответить
+6
А що, в них немає своєї верещук і смаглюк-василевської, которі заявляли,мов сидіть вдома, хороші хамас і хесболла не чіпатимуть цивільних?
Та і Нетаньяху міг би заявити, готуємо шак-шуку до Сімнадцятого Тамуза.
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13.06.2025 15:30 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
а что б митингующие не собирались?
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13.06.2025 15:19 Ответить
Нет, чтобы в израильскую армию добровольцы не ломились.
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13.06.2025 15:21 Ответить
Все правильно смертники можуть що завгодно зробити терористи всі від малого дл старого
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13.06.2025 15:20 Ответить
Очікувано
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13.06.2025 15:20 Ответить
А могли б закликати всіх евреїв по всьому світі ліпити мацу, як наш закликав до шашликів, але ж ні
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13.06.2025 15:20 Ответить
Ось як буде на івриті - "нам пох*й"...
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13.06.2025 15:20 Ответить
На івріте з одеським акцентом це будє - А шо такое?
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13.06.2025 15:22 Ответить
А те що наше посольство у бульбашляндії і досі штани та спідниці у мінську протирає , тобі не по .й ?
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13.06.2025 15:27 Ответить
Мені?
А як ти думаєш?
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13.06.2025 15:46 Ответить
Правільне рішення. А от у нас Zелені діячи посольство перських свиней, у Києві, досі не вигнали до їх свинарника Ірану і це при тому шо Іран союзник Параші і іранська зброя вбиває українців.
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13.06.2025 15:20 Ответить
Вы новость вообще прочли? При чем здесь посольство Ирана в Киеве? Если идти по пути Израиля, Украина должна закрыть свои представительства во всем Мире.
Внимание, вопрос: Зачем?
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13.06.2025 16:01 Ответить
Таварищь, я все проситав, та зрозумів, тому висловив підтримку Ізраїлю за правільне рішення і користуючись нагодой нагадав про те шо іранська зброя шдоби вбиває українців, і представники саиней в чалмах досв вештаются вулицями Києва відкрито виконуючи роботу шпігунів-корегувальниевв, а їх хаза типу посольство не закрито і діпвідношеня не розірвани Zеленими ділками. Так зрозуміло?
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13.06.2025 16:19 Ответить
а те що чільні представники Ізраїлю типу Кедмі,Ескіна,Табачніка тощо ось уже 12 років закликають Рашку знищити українців (типу за 2 дня) це для тебе нормально? не можу сказати тобі хто ти є,а то мене знову тут забанять але ти зрозуміло?
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13.06.2025 17:24 Ответить
мудре рішення мудрої Держави
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13.06.2025 15:21 Ответить
А що, в них немає своєї верещук і смаглюк-василевської, которі заявляли,мов сидіть вдома, хороші хамас і хесболла не чіпатимуть цивільних?
Та і Нетаньяху міг би заявити, готуємо шак-шуку до Сімнадцятого Тамуза.
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13.06.2025 15:30 Ответить
І ніякий аналог пристосуванця веніславського не волає, що заяви про необхідність терміново збільшувати оборонний бюджет - політичний популізм
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13.06.2025 15:40 Ответить
 
 