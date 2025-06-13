Ізраїль закриває дипломатичні місії по всьому світу

Ізраїль закриває свої дипломатичні місії по всьому світу і припиняє надання консульських послуг.

Про це повідомило посольство Ізраїлю в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

"З огляду на останні події ізраїльські дипломатичні місії по всьому світові будуть закриті, а консульські послуги не надаватимуться", - ідеться у повідомленні.

У посольстві поінформували, що для ізраїльтян за кордоном доступна онлайн-форма, щоб повідомити про своє місцезнаходження та поточний статус, а також нагадали загальні правила безпеки для ізраїльтян за кордоном.

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Удари Ізраїлю по Ірану

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.

Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.

Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.

Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.

Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.