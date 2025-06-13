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Новини Удар Ізраїлю по Ірану
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Ізраїль закриває дипломатичні місії по всьому світу

Ізраїль закриває дипмісії по всьому світу

Ізраїль закриває свої дипломатичні місії по всьому світу і припиняє надання консульських послуг.

Про це повідомило посольство Ізраїлю в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

"З огляду на останні події ізраїльські дипломатичні місії по всьому світові будуть закриті, а консульські послуги не надаватимуться", - ідеться у повідомленні.

У посольстві поінформували, що для ізраїльтян за кордоном доступна онлайн-форма, щоб повідомити про своє місцезнаходження та поточний статус, а також нагадали загальні правила безпеки для ізраїльтян за кордоном.

Також читайте: Ізраїль намагається переконати США приєднатися до операції проти Ірану, - Jerusalem Post

Удари Ізраїлю по Ірану

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.

Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.

Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.

Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.

Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.

Автор: 

дипломатія (712) Ізраїль (1671) посольство (949)


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Топ коментарі
+15
А могли б закликати всіх евреїв по всьому світі ліпити мацу, як наш закликав до шашликів, але ж ні
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13.06.2025 15:20 Відповісти
+12
Правільне рішення. А от у нас Zелені діячи посольство перських свиней, у Києві, досі не вигнали до їх свинарника Ірану і це при тому шо Іран союзник Параші і іранська зброя вбиває українців.
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13.06.2025 15:20 Відповісти
+6
А що, в них немає своєї верещук і смаглюк-василевської, которі заявляли,мов сидіть вдома, хороші хамас і хесболла не чіпатимуть цивільних?
Та і Нетаньяху міг би заявити, готуємо шак-шуку до Сімнадцятого Тамуза.
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13.06.2025 15:30 Відповісти
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а что б митингующие не собирались?
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13.06.2025 15:19 Відповісти
Нет, чтобы в израильскую армию добровольцы не ломились.
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13.06.2025 15:21 Відповісти
Все правильно смертники можуть що завгодно зробити терористи всі від малого дл старого
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13.06.2025 15:20 Відповісти
Очікувано
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13.06.2025 15:20 Відповісти
А могли б закликати всіх евреїв по всьому світі ліпити мацу, як наш закликав до шашликів, але ж ні
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13.06.2025 15:20 Відповісти
Ось як буде на івриті - "нам пох*й"...
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13.06.2025 15:20 Відповісти
На івріте з одеським акцентом це будє - А шо такое?
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13.06.2025 15:22 Відповісти
А те що наше посольство у бульбашляндії і досі штани та спідниці у мінську протирає , тобі не по .й ?
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13.06.2025 15:27 Відповісти
Мені?
А як ти думаєш?
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13.06.2025 15:46 Відповісти
Правільне рішення. А от у нас Zелені діячи посольство перських свиней, у Києві, досі не вигнали до їх свинарника Ірану і це при тому шо Іран союзник Параші і іранська зброя вбиває українців.
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13.06.2025 15:20 Відповісти
Вы новость вообще прочли? При чем здесь посольство Ирана в Киеве? Если идти по пути Израиля, Украина должна закрыть свои представительства во всем Мире.
Внимание, вопрос: Зачем?
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13.06.2025 16:01 Відповісти
Таварищь, я все проситав, та зрозумів, тому висловив підтримку Ізраїлю за правільне рішення і користуючись нагодой нагадав про те шо іранська зброя шдоби вбиває українців, і представники саиней в чалмах досв вештаются вулицями Києва відкрито виконуючи роботу шпігунів-корегувальниевв, а їх хаза типу посольство не закрито і діпвідношеня не розірвани Zеленими ділками. Так зрозуміло?
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13.06.2025 16:19 Відповісти
а те що чільні представники Ізраїлю типу Кедмі,Ескіна,Табачніка тощо ось уже 12 років закликають Рашку знищити українців (типу за 2 дня) це для тебе нормально? не можу сказати тобі хто ти є,а то мене знову тут забанять але ти зрозуміло?
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13.06.2025 17:24 Відповісти
мудре рішення мудрої Держави
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13.06.2025 15:21 Відповісти
А що, в них немає своєї верещук і смаглюк-василевської, которі заявляли,мов сидіть вдома, хороші хамас і хесболла не чіпатимуть цивільних?
Та і Нетаньяху міг би заявити, готуємо шак-шуку до Сімнадцятого Тамуза.
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13.06.2025 15:30 Відповісти
І ніякий аналог пристосуванця веніславського не волає, що заяви про необхідність терміново збільшувати оборонний бюджет - політичний популізм
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13.06.2025 15:40 Відповісти
 
 