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Новини Удар Ізраїлю по Ірану
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Трамп про удари Ізраїлю по Ірану: "Це було відмінно, буде ще більше"

Трамп назвав удари Ізраїлю по Ірану відмінними

Американський лідер Дональд Трамп прокоментував удари Ізраїлю по об’єктах в Ірані вночі 13 червня, назвавши їх "відмінними".

Про це він сказав в інтерв'ю ABC News, повідомляє Цензор.НЕТ.

Говорячи про переговори щодо ядерної угоди, Трамп зазначив, що Штати дали Ірану шанс, "але вони ним не скористалися".

"Я вважаю, що це було відмінно… Вони отримали сильний удар, дуже сильний. Вони отримали удар настільки сильний удар, наскільки це взагалі можливо. І це ще не все. Буде ще більше", - зазначив він.

На запитання, чи брали США участь у цих ударах, Трамп відповів: "Я не хочу коментувати це".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Іран "може отримати другий шанс" для укладення ядерної угоди зі США, - Трамп

Удари Ізраїлю по Ірану

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.

Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.

Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.

Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.

Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що давав Ірану "шанс за шансом" укласти угоду, проте "вони просто не змогли".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ізраїль закриває дипломатичні місії по всьому світу

Автор: 

Ізраїль (1671) Іран (2078) Трамп Дональд (6160)


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Топ коментарі
+22
А як українці вібали по паропланах то була екскалація? Ти нічого обісьцяне не путаєш?
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13.06.2025 15:24 Відповісти
+20
А "Паутина" йому, бачте, не сподобалась
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13.06.2025 15:29 Відповісти
+13
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13.06.2025 15:22 Відповісти
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13.06.2025 15:22 Відповісти
Таки да!
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13.06.2025 16:08 Відповісти
так дай Ізраїлю GBU-57 із В-2
тіко не свисти стіко
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13.06.2025 15:22 Відповісти
Він дас Ірану ще 2 тижня, а не матір всіх бомб.
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13.06.2025 15:25 Відповісти
Обісрався то не примазуйся до дій Ізраілю, сельський полудурник...
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13.06.2025 15:24 Відповісти
"ми орали" - сказала муха злізаючи з коня.

.
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13.06.2025 15:32 Відповісти
Зачекайте, нехай побєдобєсний психоз спаде, ато й в Україні в 24.02.22 було "все цели сво поражени"
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13.06.2025 15:24 Відповісти
А як українці вібали по паропланах то була екскалація? Ти нічого обісьцяне не путаєш?
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13.06.2025 15:24 Відповісти
Трамп, поехавший кукухой дегенерат.
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13.06.2025 15:27 Відповісти
Раніше Іран він розробки відкрито, зараз він розроблятиме ЯЗ зброю таємно, осі і весь результат цієї операції... ніяких перемовин він ні з США ні з Ізраїлем вести не буде, доробить бімбу і вїбе по Єрусалимі... щоб Іран не ніс загрози Ізраїлю, потрібна наземна операція в Ірані і зміна правлячої верхівки країни, а не одноразові акції.
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13.06.2025 15:35 Відповісти
То что Иран в ближайшее время бомбу сделает это факт, если уже не сделал. Весь вопрос в том насколько отмороженные ребята находятся в Иране у власти, если реальные фанатики то будем иметь ядерную войну.
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13.06.2025 15:41 Відповісти
«Говорячи про переговори щодо ядерної угоди, Трамп зазначив, що Штати дали Ірану шанс, "але вони ним не скористалися".
І це ще не все. Буде ще більше",»

Ну ?

Типу: «Ну шо, таваріщі, як вам перший «шанс»?
Панравілся?
А ж оно невдовзі буде ще, один «шанс».
Ждітє.

От, Руда троляка 80 левела !
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13.06.2025 16:08 Відповісти
такі ж самі пропагандони віри в аллаха, як і в кацапів пропагандони побєдобєсія...для бидла коран, для себе рідних заможнє життя з усіма достатками західної цивілізації
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13.06.2025 16:11 Відповісти
От вони дійсно браття кацапам.
А набиваються у брати до нас....
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13.06.2025 16:44 Відповісти
А "Паутина" йому, бачте, не сподобалась
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13.06.2025 15:29 Відповісти
це ж по найдорожчому для трампа вїбали - по расєюшкі
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13.06.2025 15:37 Відповісти
Там же хохли друга образили... а тут євреї свої рідні...
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13.06.2025 15:37 Відповісти
Не бачити нам такого щастя
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13.06.2025 15:29 Відповісти
Трампон не хочет торговать с Ираном, а вот с рашкой торговать хочет ....

поэтому лицемерит гнида рыжая
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13.06.2025 15:30 Відповісти
дайте деду жвачку........
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13.06.2025 15:30 Відповісти
із смоли
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13.06.2025 15:40 Відповісти
***** руде... обісцяне і жалюгідне..
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13.06.2025 15:33 Відповісти
Стратавиация => повод для ответа от пукина и обострение/эскалация.
Ядерные обьекты => ******* и дадим еще!
Я один тут ******* от этого всего каламбура?
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13.06.2025 15:33 Відповісти
Нагадаю, що https://www.clayandbuck.com/trump-on-ukraine-what-putin-did-was-genius-biden-response-sad сказав Трамп 22 лютого 2022 року:
"ТРАМП: Що ж, те, що пішло не так, - це сфальсифіковані вибори, і те, що пішло не так, - це кандидат, якого там не повинно бути, і людина, яка не має уявлення про те, що він робить. Я вчора зайшов, а там був екран телевізора, і я сказав: "Це геніально". Путін декларує значну частину України - України. Путін проголошує її незалежною. О, це чудово. (саркастично)
Отже, Путін зараз каже: "Це незалежність", велика частина України. Я кажу: «Наскільки це розумно?». І він збирається увійти і бути миротворцем. Це найсильніша миротворча сила... Ми могли б використати це на нашому південному кордоні. Це найсильніша миротворча сила, яку я коли-небудь бачив. Армійських танків було більше, ніж я коли-небудь бачив. Вони збираються зберігати мир у порядку. Ні, але подумайте про це. Ось хлопець, який дуже кмітливий... Я його дуже добре знаю. Дуже-дуже добре."
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13.06.2025 15:34 Відповісти
Трамп на Зеленського пельку відкривав, а для Нетаньяху особисто стілець підсовував. Він на 100% куплений ізраїльським лоббі, тому тут нічого дивного.
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13.06.2025 15:34 Відповісти
бо українці в америці голосують як дурники - за того хто нравицця а не ха того хто Україні чи українській діяспорі краще зробить.
бо якби на американських виборах головою думали а не сракою то сьогодні б українцям не погрожували депортацією в гуантамо.
де ви чули щоб американська влада євреям погрожувала депортацією в гуантамо?
другосортність детектед.
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13.06.2025 16:04 Відповісти
По кацапії так би, сцикло
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13.06.2025 15:36 Відповісти
"трамбон" примазався до удару "цахалу "так само ,як "зепоцріот" до "павутини"СБУ
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13.06.2025 15:40 Відповісти
Би-би выполняет заказ другана.
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13.06.2025 15:50 Відповісти
Воины с востока-это прикольно.
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13.06.2025 16:11 Відповісти
От коли чуєш що говорить це руде ЧМО, то зразу і незрозумієш - це воно з голови чи зі сраки видає?
Бо шо за змістом, шо на сморід - однакове.
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13.06.2025 15:58 Відповісти
начал прозревать таки старый пердун.когда Украину начнёт поддерживать?!
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13.06.2025 15:59 Відповісти
Це доречі приклад того, що не дадуть нажаль зробити нам ядерну зброю. А таємно її не зробити враховуючи складність.
Тим більше вони не хочуть не тільки ескалації, а навіть якоїсь непередбачуванності судячи з того як західні аналітики/радники на кшталт Сакса верещали після операції "павутина" що це ставить під ядерну загрозу увесь західний світ.
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13.06.2025 16:03 Відповісти
а ти то при чому, чмоооо автозагарне????
щось мовчить про свого переговорника жи2яру виткофа який просрав всі перемовини - і на близькому сході і з паРашею
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13.06.2025 16:35 Відповісти
 
 