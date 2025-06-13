Трамп про удари Ізраїлю по Ірану: "Це було відмінно, буде ще більше"

Американський лідер Дональд Трамп прокоментував удари Ізраїлю по об’єктах в Ірані вночі 13 червня, назвавши їх "відмінними".

Про це він сказав в інтерв'ю ABC News, повідомляє Цензор.НЕТ.

Говорячи про переговори щодо ядерної угоди, Трамп зазначив, що Штати дали Ірану шанс, "але вони ним не скористалися".

"Я вважаю, що це було відмінно… Вони отримали сильний удар, дуже сильний. Вони отримали удар настільки сильний удар, наскільки це взагалі можливо. І це ще не все. Буде ще більше", - зазначив він.

На запитання, чи брали США участь у цих ударах, Трамп відповів: "Я не хочу коментувати це".

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Удари Ізраїлю по Ірану

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.

Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.

Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.

Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.

Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що давав Ірану "шанс за шансом" укласти угоду, проте "вони просто не змогли".

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