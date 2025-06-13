Трамп про удари Ізраїлю по Ірану: "Це було відмінно, буде ще більше"
Американський лідер Дональд Трамп прокоментував удари Ізраїлю по об’єктах в Ірані вночі 13 червня, назвавши їх "відмінними".
Про це він сказав в інтерв'ю ABC News, повідомляє Цензор.НЕТ.
Говорячи про переговори щодо ядерної угоди, Трамп зазначив, що Штати дали Ірану шанс, "але вони ним не скористалися".
"Я вважаю, що це було відмінно… Вони отримали сильний удар, дуже сильний. Вони отримали удар настільки сильний удар, наскільки це взагалі можливо. І це ще не все. Буде ще більше", - зазначив він.
На запитання, чи брали США участь у цих ударах, Трамп відповів: "Я не хочу коментувати це".
Удари Ізраїлю по Ірану
Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.
Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.
Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.
Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.
Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.
Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що давав Ірану "шанс за шансом" укласти угоду, проте "вони просто не змогли".
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тіко не свисти стіко
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І це ще не все. Буде ще більше",»
Ну ?
Типу: «Ну шо, таваріщі, як вам перший «шанс»?
Панравілся?
А ж оно невдовзі буде ще, один «шанс».
Ждітє.
От, Руда троляка 80 левела !
А набиваються у брати до нас....
поэтому лицемерит гнида рыжая
Ядерные обьекты => ******* и дадим еще!
Я один тут ******* от этого всего каламбура?
"ТРАМП: Що ж, те, що пішло не так, - це сфальсифіковані вибори, і те, що пішло не так, - це кандидат, якого там не повинно бути, і людина, яка не має уявлення про те, що він робить. Я вчора зайшов, а там був екран телевізора, і я сказав: "Це геніально". Путін декларує значну частину України - України. Путін проголошує її незалежною. О, це чудово. (саркастично)
Отже, Путін зараз каже: "Це незалежність", велика частина України. Я кажу: «Наскільки це розумно?». І він збирається увійти і бути миротворцем. Це найсильніша миротворча сила... Ми могли б використати це на нашому південному кордоні. Це найсильніша миротворча сила, яку я коли-небудь бачив. Армійських танків було більше, ніж я коли-небудь бачив. Вони збираються зберігати мир у порядку. Ні, але подумайте про це. Ось хлопець, який дуже кмітливий... Я його дуже добре знаю. Дуже-дуже добре."
бо якби на американських виборах головою думали а не сракою то сьогодні б українцям не погрожували депортацією в гуантамо.
де ви чули щоб американська влада євреям погрожувала депортацією в гуантамо?
другосортність детектед.
Бо шо за змістом, шо на сморід - однакове.
Тим більше вони не хочуть не тільки ескалації, а навіть якоїсь непередбачуванності судячи з того як західні аналітики/радники на кшталт Сакса верещали після операції "павутина" що це ставить під ядерну загрозу увесь західний світ.
щось мовчить про свого переговорника жи2яру виткофа який просрав всі перемовини - і на близькому сході і з паРашею