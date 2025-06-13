Ціни на газ у Європі різко зросли через удари Ізраїлю по Ірану, – Bloomberg

Ціни на природний газ на європейському ринку різко зросли після того, як Ізраїль завдав серії ударів по Ірану, трейдери побоюються ескалації війни у ключовому для глобальних енергетичних ринків регіоні.

Ф'ючерси на газ у Європі підскочили на 6,6% у п'ятницю, що є найбільшим показником за понад п'ять тижнів, повідомляє Bloomberg.

Станом на 13:00 за Києвом ф'ючерси на газ на найближчий місяць на хабі TTF у Нідерландах ростуть на 5,1% – до 38,02 євро за мегават-годину, свідчать дані біржі ІСЕ.

Газ, як і нафта, дорожчає після того, як Ізраїль завдав авіаударів по всьому Ірану, атакуючи ядерні об'єкти та військових командирів. Ця операція знаменує собою серйозну ескалацію протистояння між двома супротивниками, і Іран обіцяє, що Ізраїль "заплатить дуже високу ціну".

Ключовим занепокоєнням на енергетичних ринках є те, що бойові дії можуть вплинути на судноплавство в Ормузькій протоці, через яку пролягає важливий маршрут для постачання скрапленого природного газу та нафти на світові ринки. Хоча Тегеран часто погрожував закрити Ормузьку протоку під час геополітичних конфліктів, досі він цього не робив.

"Ризик для енергетичних ринків полягає в ширшій регіональній ескалації за участю основних постачальників сирої нафти та природного газу", – зазначає енергетичний стратег Rabobank Флоренс Шміт.

Катар, Оман та Об’єднані Арабські Емірати мають приблизно 98 мільйонів тонн експортних потужностей СПГ і забезпечують 18% світового постачання, додала вона. Попит на СПГ у Європі різко зріс після того, як ЄС переважно відмовився від імпорту російського газу трубопроводами.

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Катар входить до трійки провідних постачальників СПГ, і будь-які перебої в його експорті можуть підняти ціну на газ вище 100 євро за мегават-годину в "найгіршому випадку", сказала Шміт.

Хоча Європа отримує більшу частину свого зрідженого палива зі США, "втрата навіть невеликої кількості обсягів є основним стимулом для зростання" ринку, сказала вона.

Тим часом Ізраїль тимчасово закрив газове родовище Левіафан, повідомило міністерство енергетики країни. Очікується, що країна оголосить надзвичайний стан у секторі природного газу після оцінки ситуації, додало міністерство.

Як повідомлялося, ціни на нафту вранці 13 червня зросли на понад 9%, досягнувши найвищого рівня за майже п’ять місяців після того, як Ізраїль завдав удару по Ірану, що загострило напруженість на Близькому Сході й викликало занепокоєння щодо перебоїв у постачанні нафти.

Зокрема, ф’ючерси на Brent підскочили до $78,5 за барель, найвищого рівня з 27 січня, але згодом ціна скоригувалася до близько $73 за барель.