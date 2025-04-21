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Новини
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"Нафтогаз" почав сезон закачування газу у сховища. Зараз запаси найменші в історії

Оператор газосховищ України "Укртрансгаз", що входить до складу групи "Нафтогаз", розпочав новий сезон закачування природного газу у підземні сховища (ПСГ).

Наразі на окремих сховищах ще тривають регламентні роботи, але більшість ПСГ вже закачують газ, повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

В компанії уточнили, що сезон відбору газу зі сховищ 2024/2025 років тривав 167 днів, він був непростим через масовані обстріли, втрату частини видобутку та припинення транзиту російського газу.

Попри це, українські газосховища працювали та працюють стабільно, запевнили у "Нафтогазі".

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Як повідомлялося, Україна завершила сезон відбору газу зі сховищ. Він тривав з 1 листопада, коли в сховищах було 8,32 млрд кубометрів, та завершився 16 квітня на рівні 0,68 млрд кубометрів активного газу – найнижчому за всю історію роботи.

У 2025 році "Нафтогаз" планує імпортувати 4,5  млрд кубометрів газу. З них компанія вже законтрактувала 1,5 млрд кубометрів: 800 млн куб. м було терміново імпортовано на початку року, 400 млн куб. м надійдуть в Україну в межах підготовки до наступної зими. Ще 300 млн куб. м LNG "Нафтогаз" закупив у компанії ORLEN. Для імпорту решти 3 млрд кубометрів газу компанія шукає кошти.

За оцінками української редакції Forbes, для оплати цього імпорту "Нафтогазу" потрібно знайти близько 2 млрд євро. Наразі є домовленості про отримання близько 400 млн євро із цієї суми, компанія також веде переговори щодо залучення позик ще на 600 млн євро.

Автор: 

газ (7932) газосховище (620) Нафтогаз (3315) Укртрансгаз (808)


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Завдячуючи ЗЄвладі в Україні зараз усього найменше а горя людям найбільше😱😠🤡
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21.04.2025 17:20 Відповісти
Топитимеш грубку ×уйловськиии методичками, валянку.
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21.04.2025 18:45 Відповісти
Минулого літа, коли ціни були низькі, а сховища напівпорожні, зелені дибіли нічого не закачували, бо хто б міг подумати, що кацапи додумаються рознести газовидобуток на Полтавщині та Харківщині, знаючи, що в України немає сформованих запасів газу. Якщо це не свідома робота на ворога, то що?
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21.04.2025 17:52 Відповісти
А хто там керує - може пора на пенсію послом ?
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21.04.2025 18:17 Відповісти
Зима теплая была, позапрошлая то же. Тяжёлая индустрия похоже не работает почти. Газ свой есть. Много лет утверждали что для своих потребителей своего всегда хватит. Так в чём дело? Скорее пахнет повышением цены за бытовое потребление. Что то рано запели, 15 апреля только как закончился отопительный сезон.
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21.04.2025 19:17 Відповісти
Так з цим газом завжди проблеми,починаючи з незалежності,і досі не знають скільки газу видобувають.
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21.04.2025 20:06 Відповісти
В Україні добувається газу достатньо для кільох Україн. Але ненажерлеві бариги всіх мастей, як гієни зжерають все на своєму шляху. Здохніть тварі.
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21.04.2025 20:41 Відповісти

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