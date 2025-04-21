"Нафтогаз" почав сезон закачування газу у сховища. Зараз запаси найменші в історії
Оператор газосховищ України "Укртрансгаз", що входить до складу групи "Нафтогаз", розпочав новий сезон закачування природного газу у підземні сховища (ПСГ).
Наразі на окремих сховищах ще тривають регламентні роботи, але більшість ПСГ вже закачують газ, повідомляє пресслужба "Нафтогазу".
В компанії уточнили, що сезон відбору газу зі сховищ 2024/2025 років тривав 167 днів, він був непростим через масовані обстріли, втрату частини видобутку та припинення транзиту російського газу.
Попри це, українські газосховища працювали та працюють стабільно, запевнили у "Нафтогазі".
Як повідомлялося, Україна завершила сезон відбору газу зі сховищ. Він тривав з 1 листопада, коли в сховищах було 8,32 млрд кубометрів, та завершився 16 квітня на рівні 0,68 млрд кубометрів активного газу – найнижчому за всю історію роботи.
У 2025 році "Нафтогаз" планує імпортувати 4,5 млрд кубометрів газу. З них компанія вже законтрактувала 1,5 млрд кубометрів: 800 млн куб. м було терміново імпортовано на початку року, 400 млн куб. м надійдуть в Україну в межах підготовки до наступної зими. Ще 300 млн куб. м LNG "Нафтогаз" закупив у компанії ORLEN. Для імпорту решти 3 млрд кубометрів газу компанія шукає кошти.
За оцінками української редакції Forbes, для оплати цього імпорту "Нафтогазу" потрібно знайти близько 2 млрд євро. Наразі є домовленості про отримання близько 400 млн євро із цієї суми, компанія також веде переговори щодо залучення позик ще на 600 млн євро.
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