БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
1 344 7

"Нафтогаз" втратив половину видобутку газу через російські атаки у лютому, частково його вже відновили

укргаздобыча

"Нафтогаз" втратив половину видобутку газу через російські атаки у лютому, частково його вже відновили

Внаслідок російських ударів по газовидобувній інфраструктурі у лютому 2025 року державне "Укргазвидобування", що входить до складу групи "Нафтогаз", втратило майже 50% потужностей з видобутку газу.

Щоб компенсувати втрати під час опалювального сезону "Нафтогаз" терміново імпортував 800 млн кубометрів газу, повідомляє пресслужба компанії.

"Команда "Укргазвидобування" забезпечила відновлення об’єктів, залучила додаткове обладнання та вже у березні відновила понад половину обсягів видобутку, втрачених внаслідок атаки", – зазначається у повідомленні.

Читайте також: "Укргазвидобування" зменшило сплату рентних платежів торік до 22 мільярдів

Як повідомлялося, Україна завершила сезон відбору газу зі сховищ. Він тривав з 1 листопада, коли в сховищах було 8,32 млрд кубометрів, та завершився 16 квітня на рівні 0,68 млрд кубометрів активного газу – найнижчому за всю історію роботи.

Раніше повідомлялося, що "Нафтогаз України" має багато сценаріїв для проходження наступного опалювального сезону, у тому числі й з обмеженням споживання, але докладатиме зусиль, що не допустити такого розвитку подій.

До того член правління і комерційний директор групи "Нафтогаз" Дмитро Абрамович розповідав, що через виснаження запасів газу у сховищах і падіння власного видобутку внаслідок російських обстрілів, до початку наступного опалювального сезону Україні потрібно імпортувати 4,5-4,6 млрд кубометрів газу.

За оцінками української редакції Forbes, для оплати цього імпорту "Нафтогазу" потрібно знайти близько 2 млрд євро. Наразі є домовленості про отримання близько 400 млн євро із цієї суми, компанія також веде переговори щодо залучення позик ще на 600 млн євро.

Автор: 

газ (7932) видобуток (1754) Нафтогаз (3315) Укргазвидобування (932)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Неправда, вже писали що до впровадження шкідливого енергетичного перемир'я російські атаки на українську енергетику не мали ніякого ефекту, в той час як пошкодження російських цистерн з бензином майже зруйнували їх економіку.
показати весь коментар
21.04.2025 14:39 Відповісти
Краще напишіть за який хрен сховища будуть наповнювати для наступної осені - зими.
показати весь коментар
21.04.2025 15:15 Відповісти
Ну навіщо про це писати?Автор .....
показати весь коментар
21.04.2025 15:56 Відповісти
Все розбили
але Нафтогаз вийшов з прибутком 24мларди гривень
показати весь коментар
21.04.2025 17:05 Відповісти
Щось з цифрами в нафтогазу проблеми,зате з зарплатами топ чиновників все окей.
показати весь коментар
21.04.2025 17:11 Відповісти
Дякуємо президенту і його вертикалі влади, та і взагалі всій владі за сумлівне відношення до своїх обовязків по дотриманню прав і свобод громадят зокрема до обороноздатності країни згідно законів і Конституції, але чим же вони будуть харчуватися, тому маємо що маємо.
показати весь коментар
21.04.2025 20:22 Відповісти
а людям также копейки платят. ммм, простите, шаги.
показати весь коментар
22.04.2025 12:12 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 