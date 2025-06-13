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Новости Удар Израиля по Ирану
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Нетаньяху сегодня поговорит с Трампом после ударов Израиля по Ирану, - CNN

Нетаньяху и Трамп проведут беседу вечером 13 июня

Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху сегодня, 13 июня, после ударов Израиля по Ирану, планирует провести разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает агентство CNN со ссылкой на израильского чиновника, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, разговор может состояться позже вечером.

Также сообщается, что чиновник США подтвердил журналистам, что ожидается разговор Трампа и Нетаньяху.

Трамп подтвердил изданию WSJ этот разговор: "Соединенные Штаты знали о планах Израиля атаковать Иран. Я вчера разговаривал с Нетаньяху и сегодня снова с ним поговорю".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нетаньяху планирует провести разговор с Путиным после ударов по Ирану, - росСМИ

Напомним, ранее 13 июня Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль, если Иран ответит на израильскую атаку.

Он также призвал Тегеран заключить ядерную сделку, пока не поздно.

Впоследствии Трамп назвал атаку "отличной" и предупредил о продолжении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Британия не будет помогать Израилю перехватывать иранские удары, - The Telegraph

Автор: 

Израиль (1956) Иран (1833) Нетаньяху Биньямин (185) Трамп Дональд (5703)


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Топ комментарии
+1
Чому "Нетаньяху"...?
Нетаньягу!!!
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13.06.2025 16:21 Ответить
+1
***** нервово гризе кігті та сере до валізи
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13.06.2025 16:27 Ответить
+1
Поцікавиться, чи не перегнув палицю, чи не засмутив друга владіміра?
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13.06.2025 16:29 Ответить
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Чому "Нетаньяху"...?
Нетаньягу!!!
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13.06.2025 16:21 Ответить
Тоді путін гуйло?))
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13.06.2025 17:43 Ответить
Скаже - а ти боявся
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13.06.2025 16:23 Ответить
С кем первым из двух сумасшедших дедов он будет говорить? И как я понял говорить генералисимус будет из Греции, а не Израиля!
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13.06.2025 16:24 Ответить
***** нервово гризе кігті та сере до валізи
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13.06.2025 16:27 Ответить
Поцікавиться, чи не перегнув палицю, чи не засмутив друга владіміра?
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13.06.2025 16:29 Ответить
ні, запитає у ***** як пройшов день **********, чи добре відсвяткував
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13.06.2025 16:31 Ответить
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13.06.2025 16:29 Ответить
DW

Ізраїль закриває свої посольства по всьому світу та закликає громадян бути пильними та не демонструвати єврейську чи ізраїльську символіку в громадських місцях. Про це йдеться у заявах, опублікованих на сайтах посольств.

Зокрема, на сайті посольства Ізраїлю в Німеччині вказується: "На тлі останніх подій ізраїльські представництва по всьому світу будуть закриті, а консульські послуги не надаватимуться". При цьому те, як довго посольства не працюватимуть, у повідомленні не вказано.

В публікації на сторінці у Facebook посольства Ізраїлю в Україні містяться рекомендації для громадян Ізраїлю, які перебувають за кордоном: не використовувати публічно єврейську та ізраїльську символіку, не ділитися в соцмережах інформацією про місце перебування чи особисті плани, уникати великих заходів, пов'язаних з Ізраїлем, бути максимально уважними в публічних місцях, якщо хтось проявляє агресію - дотримуватися вказівок місцевих безпекових служб.
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13.06.2025 16:32 Ответить
Раньше евреи боялись демонстрировать свою символику, потому что фашисты могли навредить или даже лишить жизни, теперь сами евреи просят евреев убрать символику, гдето в аду ******** карлик с усиками!
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13.06.2025 16:38 Ответить
Нетаньяху сьогодні поговорить із Трампом після ударів Ізраїлю по Ірану

В усі часи після вдалих військових операцій правитель завше возносив молитви подяки до Бога!
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13.06.2025 16:32 Ответить
У нас молитва - справа інтимна Якщо тобі потрібна молитва під 2-3 телекамери, з добре поставленим освітленням, охороною, починаючи за 1 метр від того, хто молиться, і закінчуючи 3 кілометри від нього і, звичайно, щоб обов'язково пройшов сюжет молитви у всіх світових інформагантствах, то звертайся за адресою - Росія, Москва, Кремль, Вова )(уйло
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13.06.2025 16:42 Ответить
Херня это все, вот кндр впример, как ни давили или жали, а яо они сделали, траву жрали но сделали, а теперь натаньяху будет отчитываться трампу, и умолять ***** не делиться технологиями с ираном и не помогать им! Как то хня какая то вышла, риски выросли, унижения перед *****м гарантировано, ну и репутация может упасть если руснявым начнут выдавать их беглецов, а возможно и не их!
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13.06.2025 16:45 Ответить
бі-бі поговорить с пі-пі, потім бі-бі поговорить з ді-ді, потім ді-ді поговорить з пі-пі... напружений перемовний день, сповнений прагненнь до миру...
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13.06.2025 16:38 Ответить
Чем дальше - тем интересней

Иран запретил поставки дронов и ракет в Россию

Утром Тегеран уведомил Москву, что приостанавливает все поставки вооружения в Россию (в первую очередь те, о которых не объявлялось публично). Более того, Москва получила запрос на предоставление военной помощи.

Какую именно помощь Иран потребовал от России - пока не ясно. Но в Кремле не спешат ввязываться в открытый конфликт с Израилем.
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13.06.2025 16:42 Ответить
звідки інфа?
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13.06.2025 16:45 Ответить
з телеграма на каналі Цимбалюка
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13.06.2025 16:48 Ответить
Головне щоб не запелегували звідки розмовляє премьер.
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13.06.2025 16:49 Ответить
TACO
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13.06.2025 16:49 Ответить
 
 