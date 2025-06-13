Нетаньяху сегодня поговорит с Трампом после ударов Израиля по Ирану, - CNN
Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху сегодня, 13 июня, после ударов Израиля по Ирану, планирует провести разговор с президентом США Дональдом Трампом.
Об этом сообщает агентство CNN со ссылкой на израильского чиновника, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, разговор может состояться позже вечером.
Также сообщается, что чиновник США подтвердил журналистам, что ожидается разговор Трампа и Нетаньяху.
Трамп подтвердил изданию WSJ этот разговор: "Соединенные Штаты знали о планах Израиля атаковать Иран. Я вчера разговаривал с Нетаньяху и сегодня снова с ним поговорю".
Напомним, ранее 13 июня Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль, если Иран ответит на израильскую атаку.
Он также призвал Тегеран заключить ядерную сделку, пока не поздно.
Впоследствии Трамп назвал атаку "отличной" и предупредил о продолжении.
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Нетаньягу!!!
Ізраїль закриває свої посольства по всьому світу та закликає громадян бути пильними та не демонструвати єврейську чи ізраїльську символіку в громадських місцях. Про це йдеться у заявах, опублікованих на сайтах посольств.
Зокрема, на сайті посольства Ізраїлю в Німеччині вказується: "На тлі останніх подій ізраїльські представництва по всьому світу будуть закриті, а консульські послуги не надаватимуться". При цьому те, як довго посольства не працюватимуть, у повідомленні не вказано.
В публікації на сторінці у Facebook посольства Ізраїлю в Україні містяться рекомендації для громадян Ізраїлю, які перебувають за кордоном: не використовувати публічно єврейську та ізраїльську символіку, не ділитися в соцмережах інформацією про місце перебування чи особисті плани, уникати великих заходів, пов'язаних з Ізраїлем, бути максимально уважними в публічних місцях, якщо хтось проявляє агресію - дотримуватися вказівок місцевих безпекових служб.
В усі часи після вдалих військових операцій правитель завше возносив молитви подяки до Бога!
Иран запретил поставки дронов и ракет в Россию
Утром Тегеран уведомил Москву, что приостанавливает все поставки вооружения в Россию (в первую очередь те, о которых не объявлялось публично). Более того, Москва получила запрос на предоставление военной помощи.
Какую именно помощь Иран потребовал от России - пока не ясно. Но в Кремле не спешат ввязываться в открытый конфликт с Израилем.