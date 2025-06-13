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Новини Фото Удар Ізраїлю по Ірану
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Нові удари Ізраїлю по Ірану: атаковано ядерний об’єкт у Фордо та резиденцію аятола Хаменеї. ФОТО

Ввечері 13 червня Ізраїль завдав два удари по іранському підземному заводу зі збагачення урану в Фордо. Також ЦАХАЛ міг атакувати одну з резиденцій Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

Про це пише іранське інформаційне агентство Fars та Clash Report, передає Цензор.НЕТ

У районі Фордо пролунали два гучні вибухи. За даними медіа, цей ядерний об'єкт розташований на глибині у кілька сотень метрів.

Ізраїль атакує Іран ввечері 13 червня

Начальник штабу Армії оборони Ізраїлю Еяль Замір заявив, що армія продовжує атакувати Іран "з повною силою". За його словами, країна продовжує виконувати два основні завдання — оборонне та наступальне.

"Буде ще складніше, і ми повинні бути готові до низки сценаріїв, до яких ми тренувалися", - каже він.

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Іранська ППО збила ізраїльський дрон поблизу ядерного об'єкта у Фордо, передає The Times of Israel.

Крім того, іранські медіа повідомляють про нові вибухи в Тегерані, Тебрізі та Кумі.

За даними CNN, Іран активував протиповітряну оборону біля Тегерану та міста Карадж, яке теж знаходиться біля столиці Ірану.

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У Clash Report повідомили, що одна з резиденцій іранського аятоли Хаменеї була вражена, ймовірно, ізраїльскою ракетою.

Ізраїль атакує Іран ввечері 13 червня

Згодом іранський аятола заявив, що війська Ірану "діятимуть із застосуванням сили та завдадуть шкоди негідницькому сіоністському режиму".

За словами Хаменеї, іранський народ "може бути впевнений", що "в цьому не буде жодних послаблень".

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Раніше повідомлялося про ізраїльську атаку на іранський ядерний об'єкт в Натанзі.

Автор: 

Ізраїль (1671) Іран (2078) Хаменеї (5) ядерна безпека (573)


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Топ коментарі
+14
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13.06.2025 20:42 Відповісти
+7
Новые удары? Так мы кошерно приветствуем!!
Ой чую у пана Антиколоралоса будет хорошая заметка или статья сегодня. Всенепременно загляну почитать
Это ж просто праздник!
Как ни кури а для нас хорошие новостя!
Чем пердолей будет полотенцам тем меньше они поставят гадостей в мордор! Единое правильное решение! А иначе будут бомбить, хуситов спонсировать, высунут из андеграунда свои пусковые установки!
Добить! Долько добить! Будем солидарно с братскими народами халанагиву танцевать !
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13.06.2025 20:44 Відповісти
+7
До 1979 року була світська країна. І з Ізраїлем були нормальні відносини. Хоча шах Пехлеві демократичністю не відрізнявся, але все ж... Сподіваюся, що Ізраїль цих довбаних аятолл додавить.
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13.06.2025 20:47 Відповісти
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13.06.2025 20:40 Відповісти
Попрошу не выражаться !!!
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13.06.2025 20:46 Відповісти
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13.06.2025 20:42 Відповісти
Новые удары? Так мы кошерно приветствуем!!
Ой чую у пана Антиколоралоса будет хорошая заметка или статья сегодня. Всенепременно загляну почитать
Это ж просто праздник!
Как ни кури а для нас хорошие новостя!
Чем пердолей будет полотенцам тем меньше они поставят гадостей в мордор! Единое правильное решение! А иначе будут бомбить, хуситов спонсировать, высунут из андеграунда свои пусковые установки!
Добить! Долько добить! Будем солидарно с братскими народами халанагиву танцевать !
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13.06.2025 20:44 Відповісти
Я так ДАВНО про це мріяв! Я завжди казав, що треба бити саме по резиденції аятоли-це ЄДИНИЙ спосіб ліквідувати цю ракову пухлину!
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13.06.2025 20:45 Відповісти
Дурнику, думаєш він там саме зараз робить вечірній намаз?
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13.06.2025 20:52 Відповісти
Перси самі винні. Вони занадто довго працювали над атомною бомбою. З таким сусідом потрібно максимально прискорюватися. Пакистан і Північну Корею не ********.
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13.06.2025 20:46 Відповісти
з яким сусідом? хіба перси межують з Ізраїлем? Пакистан не ********, тому що він не записував у своїй військовій доктрині, що його метою є знищення Ізраїлю чи якоїсь іншої країни. а у рушників це записано у їхній доктрині. Пакистан свою ядерну зброю створював для захисту, а не для атаки. так само і корейці.
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13.06.2025 21:13 Відповісти
Значить подвійно винні. Потрібно було записати як все.
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13.06.2025 21:22 Відповісти
ну так вони і записали.
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13.06.2025 21:24 Відповісти
Північна Корея завжди погрожує знищенням Японії і южної Кореї та США але їх не ******** тому що в них є ядерна зброя. На жаль в нашому світі не діють закони і є лише право сили.
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13.06.2025 21:36 Відповісти
До 1979 року була світська країна. І з Ізраїлем були нормальні відносини. Хоча шах Пехлеві демократичністю не відрізнявся, але все ж... Сподіваюся, що Ізраїль цих довбаних аятолл додавить.
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13.06.2025 20:47 Відповісти
а хто їм ту революцію замутив? вони самі? чи там хтось допоміг їм? совки, наприклад. бо дуже це щось підозріло збігається в часі із заходом совків в Афганістан.
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13.06.2025 21:15 Відповісти
DW
У ударах по ядерним та іншим об'єктам Ірану були задіяні більш як 200 ізраїльських військових літаків, повідомив на пресконференції в п'ятницю, 13 червня, представник Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), бригадний генерал Еффі Дефрін.
За його словами, під час цієї операції було застосовано понад 330 *********** проти 100 цілей.
При цьому, як уточнили військові оглядачі німецької газети BILD, Ізраїль не втратив жодного з своїх літаків.
Бомбардувальники F-35, F-16 та F-15 наближалися до цілей, переважно в Тегерані, на відстань до 50 км, щоб скинути керовані бомби.
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13.06.2025 20:49 Відповісти
Відповідь системи протиповітряної оборони (ППО) Ірану надійшла лише з однієї бази.
BILD вважає, що така динаміка свідчить про масовану кібератаку з використанням засобів електронної боротьби, яка, ймовірно, розпочалася ще під час зльоту ізраїльських літаків.
Ізраїлю, очевидно, вдалося на кілька годин відключити іранські радари, уточнило видання.
Крім того, Ізраїлю, напевно, вдалося вивести з ладу зв'язок між різними підрозділами іранської ППО, а також приватні комунікаційні системи - мобільні телефони, рації та пейджери, вважають оглядачі Ханс-Йорг Фелевальд і Юліан Рьопке.
Комунікації були відновлені лише після того, як напад завершився.
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13.06.2025 20:52 Відповісти
А які вони були круті, коли збивали український літак...
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13.06.2025 20:59 Відповісти
На черзі глобальні теракти. Іслам того не попустить.
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13.06.2025 20:50 Відповісти
Не панікуй! То проблеми Мосада, а не твої.
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13.06.2025 20:53 Відповісти
Мосад буде стерегти Вашінгтон?
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13.06.2025 20:56 Відповісти
Хай розїбашать той Іран, щоб не торгував смертю.
А пуйло, хай побачить, яке життя бентежне.
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13.06.2025 20:51 Відповісти
Грета с хлебушком поплывет до аятоли.

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13.06.2025 20:52 Відповісти
Видати її заміж за бородатого носія рушників на голові. Той швидко вилікує її від мух у голові.
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13.06.2025 21:13 Відповісти
вона не зовсім здорова. не треба з таких знущатись, сміятись і т.д.
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13.06.2025 21:39 Відповісти
аятола заявив, що війська Ірану "діятимуть із застосуванням сили та завдадуть шкоди негідницькому сіоністському режиму".
============
а бусурман ще той антисеміт
Як )(уйло кацапське яке знищує нелігєтімний кієвскій рєжім.
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13.06.2025 20:52 Відповісти
There are those who mostly run their mouths, and those who mean business. When the former piss off the latter, they come to regret running their mouths in the first place.
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13.06.2025 20:55 Відповісти
Аж цікаво, якщо один з об'єктів Ірану нібито знаходиться на глибині 800м, то яка глибина бункера в Хаменеї? 1,5км.? І в кого найглибший бункер - а нього, путлєра, чи Кіма?
Але загалом, поки що схоже на те, що Іран це колос на глиняних ногах, чи точніше дуже вонючий, але разом з тим дрібний клоп, якого не так і важко роздавити. Втім варто дочекатись ночі, вони там ніби ********** запускати ракети вночі. От і побачимо, залишилось щось в них боєздатне, чи лише аятола в телевізорі.
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13.06.2025 20:56 Відповісти
БОМБИТИ!... поки лічильники Гейгера у МАГАТЕ не почнуть "клацати"!
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13.06.2025 21:01 Відповісти
На Заході вважається неполіткоректним підтримувати Ізраїль, плюс мільйони агресивних про-палестинців в Інтернеті. Україна як Острів Любові до Ізраїлю посеред сил темряви.
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13.06.2025 21:10 Відповісти
За словами Хаменеї, іранський народ "може бути впевнений", що "в цьому не буде жодних послаблень". Джерело: https://censor.net/ua/p3557835
Поки живе оте чмо і цого послідовники які рушники носять на головах, а не тримають у ванних кімнатах, іранський нарід не може бути впевнений ні в чому. Ці дрімучі представники тупикової гілки людства кладуть тий нарід тисячами у регіональниз війнах, при розгонах протестів і сотнями вішають на будівельних кранах. Мало того, ці маніяки тероризують власних жінок, караючи їх різками і навіть побиттям каміння лише за те, що їм не сподобався вигляд жінки, чи її слово.
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13.06.2025 21:11 Відповісти
Це все вистава! Ізраїль повністью керує Іраном.
https://giperboloid.info/irano-izrailskaja-vojna-kak-bolshoj-spektakl-irana-izrailja-ssha/ «Ирано-израильская война как большой спектакль Ирана-Израиля-США»? - GIPERBOLOID.INFO
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13.06.2025 21:12 Відповісти
Щойно Іран запустив понад 100 балістичних ракет в сторону Ізраїля.
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13.06.2025 21:15 Відповісти
Шах расписался в полном неумении
Вот тут его возьми и бомбони!
А кто придёт? У нас любой второй в московии
Аятолла и даже Хомейни...(с)
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13.06.2025 21:16 Відповісти
Там вже Тель-авів у вогні
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13.06.2025 21:29 Відповісти
Рішили добити
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13.06.2025 21:37 Відповісти
Израилю заодно и по Рашке желательно запустить несколько десятков ракет
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13.06.2025 21:39 Відповісти
 
 