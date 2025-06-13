Нові удари Ізраїлю по Ірану: атаковано ядерний об’єкт у Фордо та резиденцію аятола Хаменеї. ФОТО
Ввечері 13 червня Ізраїль завдав два удари по іранському підземному заводу зі збагачення урану в Фордо. Також ЦАХАЛ міг атакувати одну з резиденцій Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.
Про це пише іранське інформаційне агентство Fars та Clash Report, передає Цензор.НЕТ.
У районі Фордо пролунали два гучні вибухи. За даними медіа, цей ядерний об'єкт розташований на глибині у кілька сотень метрів.
Начальник штабу Армії оборони Ізраїлю Еяль Замір заявив, що армія продовжує атакувати Іран "з повною силою". За його словами, країна продовжує виконувати два основні завдання — оборонне та наступальне.
"Буде ще складніше, і ми повинні бути готові до низки сценаріїв, до яких ми тренувалися", - каже він.
Іранська ППО збила ізраїльський дрон поблизу ядерного об'єкта у Фордо, передає The Times of Israel.
Крім того, іранські медіа повідомляють про нові вибухи в Тегерані, Тебрізі та Кумі.
За даними CNN, Іран активував протиповітряну оборону біля Тегерану та міста Карадж, яке теж знаходиться біля столиці Ірану.
У Clash Report повідомили, що одна з резиденцій іранського аятоли Хаменеї була вражена, ймовірно, ізраїльскою ракетою.
Згодом іранський аятола заявив, що війська Ірану "діятимуть із застосуванням сили та завдадуть шкоди негідницькому сіоністському режиму".
За словами Хаменеї, іранський народ "може бути впевнений", що "в цьому не буде жодних послаблень".
Раніше повідомлялося про ізраїльську атаку на іранський ядерний об'єкт в Натанзі.
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Ой чую у пана Антиколоралоса будет хорошая заметка или статья сегодня. Всенепременно загляну почитать
Это ж просто праздник!
Как ни кури а для нас хорошие новостя!
Чем пердолей будет полотенцам тем меньше они поставят гадостей в мордор! Единое правильное решение! А иначе будут бомбить, хуситов спонсировать, высунут из андеграунда свои пусковые установки!
Добить! Долько добить! Будем солидарно с братскими народами халанагиву танцевать !
У ударах по ядерним та іншим об'єктам Ірану були задіяні більш як 200 ізраїльських військових літаків, повідомив на пресконференції в п'ятницю, 13 червня, представник Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), бригадний генерал Еффі Дефрін.
За його словами, під час цієї операції було застосовано понад 330 *********** проти 100 цілей.
При цьому, як уточнили військові оглядачі німецької газети BILD, Ізраїль не втратив жодного з своїх літаків.
Бомбардувальники F-35, F-16 та F-15 наближалися до цілей, переважно в Тегерані, на відстань до 50 км, щоб скинути керовані бомби.
BILD вважає, що така динаміка свідчить про масовану кібератаку з використанням засобів електронної боротьби, яка, ймовірно, розпочалася ще під час зльоту ізраїльських літаків.
Ізраїлю, очевидно, вдалося на кілька годин відключити іранські радари, уточнило видання.
Крім того, Ізраїлю, напевно, вдалося вивести з ладу зв'язок між різними підрозділами іранської ППО, а також приватні комунікаційні системи - мобільні телефони, рації та пейджери, вважають оглядачі Ханс-Йорг Фелевальд і Юліан Рьопке.
Комунікації були відновлені лише після того, як напад завершився.
А пуйло, хай побачить, яке життя бентежне.
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а бусурман ще той антисеміт
Як )(уйло кацапське яке знищує нелігєтімний кієвскій рєжім.
Але загалом, поки що схоже на те, що Іран це колос на глиняних ногах, чи точніше дуже вонючий, але разом з тим дрібний клоп, якого не так і важко роздавити. Втім варто дочекатись ночі, вони там ніби ********** запускати ракети вночі. От і побачимо, залишилось щось в них боєздатне, чи лише аятола в телевізорі.
Поки живе оте чмо і цого послідовники які рушники носять на головах, а не тримають у ванних кімнатах, іранський нарід не може бути впевнений ні в чому. Ці дрімучі представники тупикової гілки людства кладуть тий нарід тисячами у регіональниз війнах, при розгонах протестів і сотнями вішають на будівельних кранах. Мало того, ці маніяки тероризують власних жінок, караючи їх різками і навіть побиттям каміння лише за те, що їм не сподобався вигляд жінки, чи її слово.
https://giperboloid.info/irano-izrailskaja-vojna-kak-bolshoj-spektakl-irana-izrailja-ssha/ «Ирано-израильская война как большой спектакль Ирана-Израиля-США»? - GIPERBOLOID.INFO
Вот тут его возьми и бомбони!
А кто придёт? У нас любой второй в московии
Аятолла и даже Хомейни...(с)