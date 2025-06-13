Нові удари Ізраїлю по Ірану: атаковано ядерний об’єкт у Фордо та резиденцію аятола Хаменеї. ФОТО

Ввечері 13 червня Ізраїль завдав два удари по іранському підземному заводу зі збагачення урану в Фордо. Також ЦАХАЛ міг атакувати одну з резиденцій Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

Про це пише іранське інформаційне агентство Fars та Clash Report, передає Цензор.НЕТ.

У районі Фордо пролунали два гучні вибухи. За даними медіа, цей ядерний об'єкт розташований на глибині у кілька сотень метрів.

Начальник штабу Армії оборони Ізраїлю Еяль Замір заявив, що армія продовжує атакувати Іран "з повною силою". За його словами, країна продовжує виконувати два основні завдання — оборонне та наступальне.

"Буде ще складніше, і ми повинні бути готові до низки сценаріїв, до яких ми тренувалися", - каже він.

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Іранська ППО збила ізраїльський дрон поблизу ядерного об'єкта у Фордо, передає The Times of Israel.

Крім того, іранські медіа повідомляють про нові вибухи в Тегерані, Тебрізі та Кумі.

За даними CNN, Іран активував протиповітряну оборону біля Тегерану та міста Карадж, яке теж знаходиться біля столиці Ірану.

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У Clash Report повідомили, що одна з резиденцій іранського аятоли Хаменеї була вражена, ймовірно, ізраїльскою ракетою.

Згодом іранський аятола заявив, що війська Ірану "діятимуть із застосуванням сили та завдадуть шкоди негідницькому сіоністському режиму".

За словами Хаменеї, іранський народ "може бути впевнений", що "в цьому не буде жодних послаблень".

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