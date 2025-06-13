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Новини Ядерна програма Ірану Удар Ізраїлю по Ірану
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Рівень радіації за межами ядерного об’єкта Ірану в Натанзі залишається без змін, - Гроссі

Гроссі розповів про ситуацію на одному із ядерних об’єктів Ірану

Всередині одного з ядерних обʼєктів Ірану зафіксували забруднення. Водночас за межами обʼєкта рівень радіації залишається незмінним.

Про це в соцмережі Х повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, інформує Цензор.НЕТ.

"Рівень радіації за межами об'єкта в Натанзі залишається без змін. Тип радіоактивного забруднення, присутнього всередині об'єкта, головним чином альфа-частинки, можна контролювати за допомогою відповідних захисних заходів", - йдеться у заяві.

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Удари Ізраїля по Ірану

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.

Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.

Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.

Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.

Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.

Видання Axios писало, що Ізраїль готував атаку на Іран, яку здійснив у ніч на 13 червня, впродовж восьми місяців. Підготовка здійснювалася у цілковитій таємниці.

Ізраїльські ЗМІ повідомляли, що іранський високопосадовець Амір-Алі Хаджізаде був ліквідований унаслідок авіаударів ВПС Ізраїлю по командному центру вночі 13 червня.

Дивіться також: Наслідки ударів Ізраїлю по ядерному об’єкту в Натанзі. СУПУТНИКОВІ ФОТО

Автор: 

Ізраїль (1671) Іран (2078) ядерна безпека (573) Гроссі Рафаель (310)


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Щиро шкода.
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13.06.2025 20:10 Відповісти
а хто виявив ці альфа частинки? на яких даунодебілів ця новина розрахована?
кожен хто в школі вчився знає,що:
"В повітрі, альфа-частинка може пройти кілька сантиметрів, тоді як у густих речовинах її пробіг може бути лише декілька міліметрів, або навіть менше"

"головним чином альфа-частинки, можна контролювати за допомогою відповідних захисних заходів" - за допомогою аркуша папіру??? клоуни млять
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13.06.2025 20:10 Відповісти
Да, Федя, подача информации -еще та! И они там, где есть радиоизотопы, дающие этот тип распада. Это, как правило, тяжёлые радиоизотопы, уран, например, америций (как в Чернобыле) ну и другие. Кстати, сюда же - радон! И то, что их выявили, говорит о том, что поражены, скорее всего, центрифуги, обогащающие уран.
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13.06.2025 20:40 Відповісти
Ну и места складирования сырья, забыл сказать, тут уже написали.
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13.06.2025 20:42 Відповісти
яким вимірювальним приладом виявили альфа частинки? бачу ти розумний, зможеш відповісти
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13.06.2025 20:49 Відповісти
"Не влучили!"
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13.06.2025 20:17 Відповісти
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13.06.2025 20:22 Відповісти
Ще один " спеціаліст" виліз.....🤡🤡🤡
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13.06.2025 20:53 Відповісти
 
 