Рівень радіації за межами ядерного об’єкта Ірану в Натанзі залишається без змін, - Гроссі
Всередині одного з ядерних обʼєктів Ірану зафіксували забруднення. Водночас за межами обʼєкта рівень радіації залишається незмінним.
Про це в соцмережі Х повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, інформує Цензор.НЕТ.
"Рівень радіації за межами об'єкта в Натанзі залишається без змін. Тип радіоактивного забруднення, присутнього всередині об'єкта, головним чином альфа-частинки, можна контролювати за допомогою відповідних захисних заходів", - йдеться у заяві.
Удари Ізраїля по Ірану
Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.
Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.
Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.
Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.
Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.
Видання Axios писало, що Ізраїль готував атаку на Іран, яку здійснив у ніч на 13 червня, впродовж восьми місяців. Підготовка здійснювалася у цілковитій таємниці.
Ізраїльські ЗМІ повідомляли, що іранський високопосадовець Амір-Алі Хаджізаде був ліквідований унаслідок авіаударів ВПС Ізраїлю по командному центру вночі 13 червня.
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кожен хто в школі вчився знає,що:
"В повітрі, альфа-частинка може пройти кілька сантиметрів, тоді як у густих речовинах її пробіг може бути лише декілька міліметрів, або навіть менше"
"головним чином альфа-частинки, можна контролювати за допомогою відповідних захисних заходів" - за допомогою аркуша папіру??? клоуни млять