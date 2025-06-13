Уровень радиации за пределами ядерного объекта Ирана в Натанзе остается без изменений, - Гросси
Внутри одного из ядерных объектов Ирана зафиксировали загрязнение. В то же время за пределами объекта уровень радиации остается неизменным.
Об этом в соцсети Х сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, информирует Цензор.НЕТ.
"Уровень радиации за пределами объекта в Натанзе остается без изменений. Тип радиоактивного загрязнения, присутствующего внутри объекта, главным образом альфа-частицы, можно контролировать с помощью соответствующих защитных мер", - говорится в заявлении.
Удары Израиля по Ирану
Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.
Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.
После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.
Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.
Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.
Издание Axios писало, что Израиль готовил атаку на Иран, которую совершил в ночь на 13 июня, в течение восьми месяцев. Подготовка осуществлялась в полной тайне.
Израильские СМИ сообщали, что иранский высокопоставленный чиновник Амир-Али Хаджизаде был ликвидирован в результате авиаударов ВВС Израиля по командному центру ночью 13 июня.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
кожен хто в школі вчився знає,що:
"В повітрі, альфа-частинка може пройти кілька сантиметрів, тоді як у густих речовинах її пробіг може бути лише декілька міліметрів, або навіть менше"
"головним чином альфа-частинки, можна контролювати за допомогою відповідних захисних заходів" - за допомогою аркуша папіру??? клоуни млять