Уровень радиации за пределами ядерного объекта Ирана в Натанзе остается без изменений, - Гросси

Внутри одного из ядерных объектов Ирана зафиксировали загрязнение. В то же время за пределами объекта уровень радиации остается неизменным.

Об этом в соцсети Х сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, информирует Цензор.НЕТ.

"Уровень радиации за пределами объекта в Натанзе остается без изменений. Тип радиоактивного загрязнения, присутствующего внутри объекта, главным образом альфа-частицы, можно контролировать с помощью соответствующих защитных мер", - говорится в заявлении.

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Удары Израиля по Ирану

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.

Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.

После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.

Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.

Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.

Издание Axios писало, что Израиль готовил атаку на Иран, которую совершил в ночь на 13 июня, в течение восьми месяцев. Подготовка осуществлялась в полной тайне.

Израильские СМИ сообщали, что иранский высокопоставленный чиновник Амир-Али Хаджизаде был ликвидирован в результате авиаударов ВВС Израиля по командному центру ночью 13 июня.

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