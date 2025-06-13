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Новости Ядерная программа Ирана Удар Израиля по Ирану
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Уровень радиации за пределами ядерного объекта Ирана в Натанзе остается без изменений, - Гросси

Гросси рассказал о ситуации на одном из ядерных объектов Ирана

Внутри одного из ядерных объектов Ирана зафиксировали загрязнение. В то же время за пределами объекта уровень радиации остается неизменным.

Об этом в соцсети Х сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, информирует Цензор.НЕТ.

"Уровень радиации за пределами объекта в Натанзе остается без изменений. Тип радиоактивного загрязнения, присутствующего внутри объекта, главным образом альфа-частицы, можно контролировать с помощью соответствующих защитных мер", - говорится в заявлении.

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Удары Израиля по Ирану

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.

Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.

После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.

Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.

Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.

Издание Axios писало, что Израиль готовил атаку на Иран, которую совершил в ночь на 13 июня, в течение восьми месяцев. Подготовка осуществлялась в полной тайне.

Израильские СМИ сообщали, что иранский высокопоставленный чиновник Амир-Али Хаджизаде был ликвидирован в результате авиаударов ВВС Израиля по командному центру ночью 13 июня.

Смотрите также: Последствия ударов Израиля по ядерному объекту в Натанзе. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО

Автор: 

Израиль (1956) Иран (1833) ядерная безопасность (505) Рафаэль Гросси (188)


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Щиро шкода.
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13.06.2025 20:10 Ответить
а хто виявив ці альфа частинки? на яких даунодебілів ця новина розрахована?
кожен хто в школі вчився знає,що:
"В повітрі, альфа-частинка може пройти кілька сантиметрів, тоді як у густих речовинах її пробіг може бути лише декілька міліметрів, або навіть менше"

"головним чином альфа-частинки, можна контролювати за допомогою відповідних захисних заходів" - за допомогою аркуша папіру??? клоуни млять
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13.06.2025 20:10 Ответить
Да, Федя, подача информации -еще та! И они там, где есть радиоизотопы, дающие этот тип распада. Это, как правило, тяжёлые радиоизотопы, уран, например, америций (как в Чернобыле) ну и другие. Кстати, сюда же - радон! И то, что их выявили, говорит о том, что поражены, скорее всего, центрифуги, обогащающие уран.
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13.06.2025 20:40 Ответить
Ну и места складирования сырья, забыл сказать, тут уже написали.
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13.06.2025 20:42 Ответить
яким вимірювальним приладом виявили альфа частинки? бачу ти розумний, зможеш відповісти
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13.06.2025 20:49 Ответить
"Не влучили!"
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13.06.2025 20:17 Ответить
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13.06.2025 20:22 Ответить
Ще один " спеціаліст" виліз.....🤡🤡🤡
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13.06.2025 20:53 Ответить
 
 