Трамп заявил, что с ним пытаются связаться представители Ирана: "Они звонят мне, чтобы поговорить"
Президент США Дональд Трамп заявил, что представители Ирана обращаются к нему с предложениями заключить сделку по ядерной программе.
Об этом глава Белого дома заявил в комментарии NBC News, сообщает Цензор.НЕТ.
Трампа спросили, считает ли он, что переговоры с Ираном по его ядерной программе могут продолжаться после того, как Израиль нанес удары по Ирану.
"Они потеряли возможность заключить сделку. Теперь у них может быть еще одна возможность. Посмотрим", - сказал американский лидер.
На вопрос, почему, по его мнению, Иран захочет заключить сделку сейчас, после израильских ударов, президент США отметил, что иранцы сами обращаются к нему с таким предложением.
"Они звонят мне, чтобы поговорить", - сказал Трамп.
На уточняющий вопрос, кто именно звонит, американский лидер ответил:
"Те же люди, с которыми мы работали в прошлый раз... Многие из них сейчас мертвы".
Издание добавляет, что Трамп, вероятно, был доволен тем, как Израиль осуществил удары.
"У них было лучшее оборудование в мире, то есть американское", - сказал глава США.
Удары Израиля по Ирану
Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.
Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.
После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.
Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.
Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.
Издание Axios писало, что Израиль готовил атаку на Иран, которую совершил в ночь на 13 июня, в течение восьми месяцев. Подготовка осуществлялась в полной тайне.
Израильские СМИ сообщали, что иранский высокопоставленный чиновник Амир-Али Хаджизаде был ликвидирован в результате авиаударов ВВС Израиля по командному центру ночью 13 июня.
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Цахал ваш Тєгєран шатал шатал манамана ..
і плюс Боїнг, гружений персидськими килимами та дєвствєнніцамі
.
Ге ж, містер Бог?
Розбудіть нарешті дідуся .
з якого це дива ірану телефонувати в сша.
щоб що?
сша не постачає зброю їм, не купує в майбутньому рідкоземельні, не підписувала будапештський.
що за вологі фантазії у трампа?
- Ну хоч хтось.