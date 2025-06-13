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Новости Ядерная программа Израиля Удар Израиля по Ирану
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Трамп заявил, что с ним пытаются связаться представители Ирана: "Они звонят мне, чтобы поговорить"

Трамп говорит, что Иран пытается связаться с ним

Президент США Дональд Трамп заявил, что представители Ирана обращаются к нему с предложениями заключить сделку по ядерной программе.

Об этом глава Белого дома заявил в комментарии NBC News, сообщает Цензор.НЕТ.

Трампа спросили, считает ли он, что переговоры с Ираном по его ядерной программе могут продолжаться после того, как Израиль нанес удары по Ирану.

"Они потеряли возможность заключить сделку. Теперь у них может быть еще одна возможность. Посмотрим", - сказал американский лидер.

На вопрос, почему, по его мнению, Иран захочет заключить сделку сейчас, после израильских ударов, президент США отметил, что иранцы сами обращаются к нему с таким предложением.

"Они звонят мне, чтобы поговорить", - сказал Трамп.

На уточняющий вопрос, кто именно звонит, американский лидер ответил:

"Те же люди, с которыми мы работали в прошлый раз... Многие из них сейчас мертвы".

Издание добавляет, что Трамп, вероятно, был доволен тем, как Израиль осуществил удары.

"У них было лучшее оборудование в мире, то есть американское", - сказал глава США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп только публично делал вид, что выступает против ударов Израиля по Ирану, - Axios

Удары Израиля по Ирану

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.

Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.

После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.

Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.

Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.

Издание Axios писало, что Израиль готовил атаку на Иран, которую совершил в ночь на 13 июня, в течение восьми месяцев. Подготовка осуществлялась в полной тайне.

Израильские СМИ сообщали, что иранский высокопоставленный чиновник Амир-Али Хаджизаде был ликвидирован в результате авиаударов ВВС Израиля по командному центру ночью 13 июня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Израиль готовил атаку на Иран в течение восьми месяцев, - Axios

Автор: 

Израиль (1956) Иран (1833) Трамп Дональд (5703)


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Топ комментарии
+19
Долбойоб, Ізраїль за день зумів припинити ядерну програму Ірану. Зверність увагу, що без перемовин
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13.06.2025 19:07 Ответить
+16
Назвонюють з того світу - які молодці!
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13.06.2025 19:06 Ответить
+13
Хто цьому старому дібілу вірить?
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13.06.2025 19:08 Ответить
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Назвонюють з того світу - які молодці!
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13.06.2025 19:06 Ответить
зірковий час вєлікого донні - нарешті хтось про нього згадав та зателефоував

.
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13.06.2025 19:24 Ответить
з того світу зателефонували може донні вже таво раз з ним покійники звязуються
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13.06.2025 19:54 Ответить
в ірані пісок і трупи не закопують мабуть на 2 метри....Радіосигнал з мобільного проходить...От і надзвонюють трамплові.
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13.06.2025 20:05 Ответить
Та ясно, Іран - це там, біля Фінляндії.
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13.06.2025 20:44 Ответить
Та то аятолла в рельсу резонансну подзвонив а у Трампекса телефон Белла задзвонив. Сам Герц сигнал підсилював.
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13.06.2025 20:47 Ответить
Долбойоб, Ізраїль за день зумів припинити ядерну програму Ірану. Зверність увагу, що без перемовин
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13.06.2025 19:07 Ответить
Вах как харащьо !!
Цахал ваш Тєгєран шатал шатал манамана ..
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13.06.2025 19:09 Ответить
Хто цьому старому дібілу вірить?
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13.06.2025 19:08 Ответить
Ті, хто йому надзвонюють, напевне. 😁 Мухи у голові.
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13.06.2025 20:16 Ответить
..оце от усі вони телефонують і навіть не пропонують "кісс йО асс"?..
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13.06.2025 19:08 Ответить
Хай відстірують свою рушники ... Або купляють 🇺🇸памперси🇺🇲 в обхід санкцій !
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13.06.2025 19:08 Ответить
Примазується рудий-яким хріном воно там?
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13.06.2025 19:08 Ответить
CNN передало що іранці скасували перемовини з американцями у неділю
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13.06.2025 19:16 Ответить
продасть руда курва євреїв за трамп-товер в Техерані

і плюс Боїнг, гружений персидськими килимами та дєвствєнніцамі

.
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13.06.2025 19:08 Ответить
Полотенця хочуть поскиглити Трампу, як Ху@ло після операції «Павутина».😂
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13.06.2025 19:09 Ответить
Усі намагаються установити зв'язок з Богом.
Ге ж, містер Бог?
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13.06.2025 19:09 Ответить
І шо донні ти на них трубку не підняв? чи шо взагілі ти цим хотів сказати?
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13.06.2025 19:09 Ответить
і звінки напряму у голову Доні бо він знову пропустив процедури
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13.06.2025 19:10 Ответить
А він не може відповісти - роумінг занадто до рогий для нього....)
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13.06.2025 19:10 Ответить
*******. Намагається собі політичної ваги додати..
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13.06.2025 19:14 Ответить
,,Сплю , сплю , мені сниться: ...... .
Розбудіть нарешті дідуся .
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13.06.2025 19:14 Ответить
Ціну собі набива, вже й мертві дзвонять.
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13.06.2025 19:16 Ответить
https://imgbb.com/
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13.06.2025 19:17 Ответить
но у них не козырей!)))
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13.06.2025 19:18 Ответить
******* рудий,що дише!
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13.06.2025 19:20 Ответить
Самозакоханий довбень нарцис
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13.06.2025 19:21 Ответить
брехня
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13.06.2025 19:22 Ответить
Психопатичний нарцис! Це не лікується! Треба тільки відстрілювати!
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13.06.2025 19:22 Ответить
Ви жорстокий(-а). Є ще варіант цирку чи звіринцю.
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13.06.2025 20:50 Ответить
целка-нарцис, *****. йму звонять, але цнота важливіше. берегти треба для *****.
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13.06.2025 19:23 Ответить
А хто припинить ядерну программу Ізраілю?
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13.06.2025 19:24 Ответить
не вірю.
з якого це дива ірану телефонувати в сша.
щоб що?
сша не постачає зброю їм, не купує в майбутньому рідкоземельні, не підписувала будапештський.
що за вологі фантазії у трампа?
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13.06.2025 19:33 Ответить
Ага...Поговорити...І поцілувати. ДЕБІЛ!
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13.06.2025 19:35 Ответить
Альо! Прачечная?
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13.06.2025 19:37 Ответить
Тебе рижа потвора ніхто і буй не ставить. Ти давно вижив з розуму. Краще сраку плєшивому поцілуй і отримай насолоду.
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13.06.2025 19:38 Ответить
Рудий полудурок на чолі сміхдержави...Тупі піндоси...
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13.06.2025 19:39 Ответить
- Донні, по тобі дурка плаче.
- Ну хоч хтось.
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13.06.2025 19:41 Ответить
Звонять агенту Краснову щоб врятував іранський режим від повного розгрому Ізраєлем. А потім почнуть все спочатку
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13.06.2025 19:48 Ответить
Боже, яке кончене. Більшість із них мертві, але все одно йому телефонують, але він трубку не бере. Ідіот бляха.
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13.06.2025 19:49 Ответить
ЦАХАЛ почув, подумав і знову увмік... "пейджер"! Далі буде...
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13.06.2025 19:53 Ответить
ОБОСРАЛИСЬ!А ТЫ ТРУМПОН НЕ ВЕДИСЬ!!!ДАКАЖИ ЧТО ДЕД С ЯЙЦАМИ!!!
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13.06.2025 19:54 Ответить
...від мух. Незабаром черви будуть.
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13.06.2025 20:57 Ответить
Чого трубку не береш? То ж хорошіПарні. Терористи, друзі *****, а значить і твої.
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13.06.2025 20:02 Ответить
Із дурки йому дзвонять,щоб поговорити.
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13.06.2025 20:03 Ответить
А ключкою, першим номером, тобі по і-балу?
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13.06.2025 20:06 Ответить
Поговорити? А що вже нема черги на цілувати дупу?
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13.06.2025 20:08 Ответить
А він сциться, і не бере, ніби його вдома нема. Бо сказати нічого!
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13.06.2025 20:42 Ответить
Президент Трамп, очевидно, сьогодні снідав здоровою порцією особливих грибів 😁
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13.06.2025 20:46 Ответить
На тебе вже чекають у хоспісі
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13.06.2025 20:55 Ответить
 
 