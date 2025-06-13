Трамп заявил, что с ним пытаются связаться представители Ирана: "Они звонят мне, чтобы поговорить"

Президент США Дональд Трамп заявил, что представители Ирана обращаются к нему с предложениями заключить сделку по ядерной программе.

Об этом глава Белого дома заявил в комментарии NBC News, сообщает Цензор.НЕТ.

Трампа спросили, считает ли он, что переговоры с Ираном по его ядерной программе могут продолжаться после того, как Израиль нанес удары по Ирану.

"Они потеряли возможность заключить сделку. Теперь у них может быть еще одна возможность. Посмотрим", - сказал американский лидер.

На вопрос, почему, по его мнению, Иран захочет заключить сделку сейчас, после израильских ударов, президент США отметил, что иранцы сами обращаются к нему с таким предложением.

"Они звонят мне, чтобы поговорить", - сказал Трамп.

На уточняющий вопрос, кто именно звонит, американский лидер ответил:

"Те же люди, с которыми мы работали в прошлый раз... Многие из них сейчас мертвы".

Издание добавляет, что Трамп, вероятно, был доволен тем, как Израиль осуществил удары.

"У них было лучшее оборудование в мире, то есть американское", - сказал глава США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп только публично делал вид, что выступает против ударов Израиля по Ирану, - Axios

Удары Израиля по Ирану

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.

Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.

После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.

Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.

Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.

Издание Axios писало, что Израиль готовил атаку на Иран, которую совершил в ночь на 13 июня, в течение восьми месяцев. Подготовка осуществлялась в полной тайне.

Израильские СМИ сообщали, что иранский высокопоставленный чиновник Амир-Али Хаджизаде был ликвидирован в результате авиаударов ВВС Израиля по командному центру ночью 13 июня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Израиль готовил атаку на Иран в течение восьми месяцев, - Axios