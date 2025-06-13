Израиль готовил атаку на Иран в течение восьми месяцев, - Axios

Израиль готовил атаку на Иран, которую совершил в ночь на 13 июня, в течение восьми месяцев. Подготовка осуществлялась в полной тайне.

Об этом пишет издание Axios, сообщает Цензор.НЕТ.

По информации издания, Израиль разрабатывал операцию с октября 2024 года. Причиной для ударов по Ирану в Израиле называют разработку ядерного оружия Тегераном. Правительство Израиля считает ядерное оружие Ирана "экзистенциальной угрозой" для себя.

Издание пишет, что Израиль готовился к атаке, несмотря на намерения США заключить ядерную сделку с Ираном. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху сообщал администрации президента Дональда Трампа, что "не будет атаковать Иран". В свою очередь Белый дом заявил, что атака Израиля на Иран будет "личным делом" Израиля.

Кроме этого, как отмечает Axios, через несколько часов после начала операции против Ирана, в правительстве Израиля сообщали, что атака скоординирована с США. В то же время Вашингтон это отрицает.

Издание добавляет, что в администрации Трампа лишь публично делали вид, что выступают против ударов Израиля по Ирану.

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Удары Израиля по Ирану

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.

Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.

После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.

Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.

Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.

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