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Новости Удар Израиля по Ирану
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Израиль готовил атаку на Иран в течение восьми месяцев, - Axios

атака Израиля по Ирану

Израиль готовил атаку на Иран, которую совершил в ночь на 13 июня, в течение восьми месяцев. Подготовка осуществлялась в полной тайне.

Об этом пишет издание Axios, сообщает Цензор.НЕТ.

По информации издания, Израиль разрабатывал операцию с октября 2024 года. Причиной для ударов по Ирану в Израиле называют разработку ядерного оружия Тегераном. Правительство Израиля считает ядерное оружие Ирана "экзистенциальной угрозой" для себя.

Издание пишет, что Израиль готовился к атаке, несмотря на намерения США заключить ядерную сделку с Ираном. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху сообщал администрации президента Дональда Трампа, что "не будет атаковать Иран". В свою очередь Белый дом заявил, что атака Израиля на Иран будет "личным делом" Израиля.

Кроме этого, как отмечает Axios, через несколько часов после начала операции против Ирана, в правительстве Израиля сообщали, что атака скоординирована с США. В то же время Вашингтон это отрицает.

Издание добавляет, что в администрации Трампа лишь публично делали вид, что выступают против ударов Израиля по Ирану.

Читайте также: США перебрасывают военные силы на Ближний Восток после удара Израиля по Ирану, - AP

Удары Израиля по Ирану

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.

Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.

После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.

Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.

Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.

Читайте также: ЦАХАЛ ликвидировал иранского генерала Хаджизаде, который передавал "Шахеды" России, - СМИ

Автор: 

Израиль (1956) Иран (1833) США (27195)


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Топ комментарии
+4
Сьогодні вранці Іран заявив, що припиняє поставку "Щахедів" та ракет в кацапстан і запросив допомоги в путлєра. Кремль мовчить.
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13.06.2025 18:50 Ответить
+3
Україна вже сотні або й тисячі подібних нальотів пережила, втричі більший, 90 млн. Іран загнеться від одного? Такими косметичними ударами ядерну програму не зупинити.
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13.06.2025 18:46 Ответить
+3
Просто геніальна операція. Здалеку вальнуть ракетами. Тут років п'ять треба готуватись...
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13.06.2025 18:51 Ответить
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Слава Богу!
Хоч там є мізки. Розуміли що трумп надурить і зробить кідок....
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13.06.2025 18:39 Ответить
Коли в Україні про Павутину ніхто не *********** - то в Ізраїлі таємниці на високому рівні
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13.06.2025 18:42 Ответить
Та може в Україні, це вже нецікаво.
Зайняті іншими справами.
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13.06.2025 18:50 Ответить
Коригувати удари по Україні Шахедами і ракетами цікаво а злити таку операцію не цікаво?
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13.06.2025 18:57 Ответить
Україна вже сотні або й тисячі подібних нальотів пережила, втричі більший, 90 млн. Іран загнеться від одного? Такими косметичними ударами ядерну програму не зупинити.
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13.06.2025 18:46 Ответить
Бомбардування іранських об'єктів не припиняється до цих пір. Зараз розпочалася сьома хвиля атаки по іранських цілях.
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13.06.2025 19:26 Ответить
Сьогодні вранці Іран заявив, що припиняє поставку "Щахедів" та ракет в кацапстан і запросив допомоги в путлєра. Кремль мовчить.
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13.06.2025 18:50 Ответить
не читав такої новини
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13.06.2025 19:00 Ответить
Ваня, есть такая новость уже. Но ждём подтверждения
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13.06.2025 19:13 Ответить
Які шахеди? Орки їх клепають в три зміни в три потоки.
Навіть видам секрет - в Єлабузі, площею 20 га.
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13.06.2025 19:03 Ответить
Шановний, я писав про "Шахеди" із Ірану. Про "Шахеди", которі виробляє рвшка я нічого не писав. Не зрозумів?!
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13.06.2025 19:21 Ответить
Не вдавай з себе дурня. Хоча...
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13.06.2025 19:22 Ответить
То ти не тільки тупий, ти ще й бидлуватий.
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13.06.2025 19:29 Ответить
Просто геніальна операція. Здалеку вальнуть ракетами. Тут років п'ять треба готуватись...
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13.06.2025 18:51 Ответить
Павутиння - 2.0?
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13.06.2025 18:58 Ответить
Не встигли іранці виготовити ядерну бомбу...А може таки встигли?
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13.06.2025 18:59 Ответить
деталі потрібні, поки що замало інфи щоб зрозуміти чим операція по закритому бункеру є успішною.
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13.06.2025 19:01 Ответить
В Ірані багато разів були заворушення, які могли привести до зміни режиму. Але ні Ізраіль ні США ці заворушення не пітримали. Ізраїлю і США вигідний саме цей режив в Ірані. Вони грають в свою гру. А війна між Ізраїлем і Іраном - це свого роду кривава вистава. Багато експертів по Близькому Сходу підтримують таку версію.
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2024/04/16/122269/turetskie-elity-schitayut-vrazhdu-mezhdu-iranom-i-izrailem-srezhissirovannym-spektaklem.shtml Турецкие элиты считают «вражду» между Ираном и «Израилем» срежиссированным спектаклем - Kavkazcenter.com
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13.06.2025 19:03 Ответить
«Ирано-израильская война как большой спектакль Ирана-Израиля-США»?

Читать подробнее... https://giperboloid.info/irano-izrailskaja-vojna-kak-bolshoj-spektakl-irana-izrailja-ssha/ .
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13.06.2025 19:04 Ответить
Заметил что женщины не любят Израиль, а мужики в захвате как школьницы. Что бы это значило.
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13.06.2025 19:12 Ответить
Цитата з заяви МЗС росії: "...Неспровоцированные военные удары по суверенному государству-члену ООН, его гражданам, спящим мирным городам, объектам ядерно-энергетической инфраструктуры категорически неприемлемы. Международное сообщество не может позволить себе равнодушно относиться к подобного рода злодеяниям, которые разрушают мир, наносят ущерб региональной и международной безопасности...."
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13.06.2025 19:07 Ответить
Як же тепер Нітаняху з дідом на паличкі девятамая буде маршувати біля мавзолею , коли вдарив по другу х@йла ..
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13.06.2025 19:21 Ответить
А якби Іран робив ядерну зброю, і не ********* до Ізраїлю, їм би дозволили?
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13.06.2025 19:07 Ответить
Нет. Израиль альфа-самец региона, по Северную Африку включительно. Если бы не Израиль этот зоопарк стал бы больной язвой для Запада.
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13.06.2025 19:14 Ответить
 
 