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Новости Удар Израиля по Ирану
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США перебрасывают военные силы на Ближний Восток после удара Израиля по Ирану, - AP

сша

США начали переброску своих военных сил на Ближний Восток после атаки Израиля по Ирану.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на американских военных чиновников, передает Цензор.НЕТ.

По данным источников, ВМС США отдали приказ эсминцу USS Thomas Hudner отправиться в направлении восточной части Средиземного моря. Еще один эсминец получил распоряжение продвинуться вперед, чтобы быть готовым к действиям в случае запроса со стороны Белого дома.

Один из чиновников также сообщил, что президент США Дональд Трамп проводит совещание с Советом национальной безопасности для обсуждения текущей ситуации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В США подозревают, что удары Израиля по Ирану могут быть попыткой смены режима, - CNN

Удары Израиля по Ирану

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.

Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.

После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.

Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.

Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.

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Автор: 

Израиль (1956) Иран (1833) США (27195)


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Топ комментарии
+7
США ********** длубатись у носі на Близькому Сході: там же ж немає *****!
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13.06.2025 17:47 Ответить
+5
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13.06.2025 17:41 Ответить
+4
Оце субординація! Прям мрія Трампа!
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13.06.2025 17:45 Ответить
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Мабуть разом покажуть світу свою мощ і скіл
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13.06.2025 17:39 Ответить
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13.06.2025 17:41 Ответить
Оце субординація! Прям мрія Трампа!
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13.06.2025 17:45 Ответить
Бедные пацаны!в смысле эти мусульмано-арабы!Безголовые и по всей планете начьнётся ХАУС!!!!!заблокировать все переводы денег с арабских стран!плверьте!
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13.06.2025 17:45 Ответить
Десь в ОАЄ, Саудівскій Аравіі, Кувейті, а особливо в параше ржуть як можуть з вашого коментарія!
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13.06.2025 17:56 Ответить
Может и так но поверьте это к это и идёт!ХАУС ПО ПЛАНЕТЕ!!!!
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13.06.2025 18:07 Ответить
Прорыв в термоядерном синтезе может спасти кусок континента от ископаемомого топлива!
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13.06.2025 18:34 Ответить
Якщо Іран відповість ядеркою, то ці перекидання до сраки...
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13.06.2025 17:46 Ответить
яо! тяо!
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13.06.2025 17:49 Ответить
Це якщо вона в нього є.
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13.06.2025 17:53 Ответить
Яка все таки цікава річ політика.Ізраїль ударив по Ірану,а у відповідь Штати...теж збираються ударити по Ірану...
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13.06.2025 17:46 Ответить
США ********** длубатись у носі на Близькому Сході: там же ж немає *****!
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13.06.2025 17:47 Ответить
ну нема, то скоро буде! х-ло е стратегiчний союзник рушникоголових!
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13.06.2025 17:50 Ответить
Він вже був союзником Асада. Сильно допоміг?
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13.06.2025 17:54 Ответить
Атом все змінить.
Аятола скаже - ето наша корова - і трампівські США чкурнуть в кущі, як від ***** та пончика.
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13.06.2025 17:52 Ответить
Аятолла піде *****. По перше, не відомо чи є в нього бомба.
По друге, до США його гівно не долетит. А от із США до аятолли долетит.
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13.06.2025 17:55 Ответить
"не відомо чи є в нього бомба"

бомбу не сложно притарабанить из раши
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13.06.2025 18:20 Ответить
У США є шанс показати хто в домі хазяїн
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13.06.2025 17:49 Ответить
Це де? В ізріїлі? Ізраїль це не всьой світ (дім) друже.
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13.06.2025 17:53 Ответить
З чогось жеж потрібно починати - не з Гренландії ж
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13.06.2025 17:56 Ответить
Почати з Гринландіі, та риганути з Канадою, або ковтнути та обісратися!
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13.06.2025 18:45 Ответить
❗️Найбільша в історії ракетна атака Ірану по Ізраїлю розпочнеться через кілька годин, - Reuters
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13.06.2025 18:05 Ответить
Лишилося з'ясувати,на чиєму боці будуть воювати
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13.06.2025 18:29 Ответить
Все як завжди. Найменший чих в бік ісраїля і одразу ж висваються авіаносці, есмінці, летять літаки, перекидаються додаткові системи ППО. Ну бо це ж загроза національній безпеці сша...
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13.06.2025 18:31 Ответить
Ну, по Ірану можна. За це ж нічого не буде, тим більше там же Ізраїль їбашиться, не сцикотно. Зате примазатись до перемог як можна…
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13.06.2025 18:34 Ответить
***)Нарада з Трампоном)))завіса))
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13.06.2025 18:39 Ответить
ХЕСЕТ З ДІДЖЕЄМ МЕНІ В СИГНАЛІ ПИШУТЬ ЩО ТРЕБА ДВА ТИЖНІ ПОЧЕКАТИ
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13.06.2025 18:42 Ответить
Я не буду штовхати шо піхотинці сша такі ж вмотивовані як при афгані, але якшо хтось наш читає це, то передайте їм шо буде, як після виводу з афгана, совєти тоже перли з кислою мордою!
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13.06.2025 18:52 Ответить
 
 