США перебрасывают военные силы на Ближний Восток после удара Израиля по Ирану, - AP

США начали переброску своих военных сил на Ближний Восток после атаки Израиля по Ирану.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на американских военных чиновников, передает Цензор.НЕТ.

По данным источников, ВМС США отдали приказ эсминцу USS Thomas Hudner отправиться в направлении восточной части Средиземного моря. Еще один эсминец получил распоряжение продвинуться вперед, чтобы быть готовым к действиям в случае запроса со стороны Белого дома.

Один из чиновников также сообщил, что президент США Дональд Трамп проводит совещание с Советом национальной безопасности для обсуждения текущей ситуации.

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Удары Израиля по Ирану

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.

Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.

После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.

Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.

Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.

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