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Новости Удар Израиля по Ирану
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В США подозревают, что удары Израиля по Ирану могут быть попыткой смены режима, - CNN

Сенат США

В США существуют подозрения, что последние удары Израиля по Ирану могли преследовать цель изменить иранский режим.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников и источники в разведке, передает Цензор.НЕТ.

По данным CNN, американская разведка считает, что смена режима в Иране является давней целью израильского правительства. Хотя пока нет непосредственных доказательств, что именно последние удары были направлены на достижение этой цели, источники телеканала отмечают, что Израиль мог рассматривать эту операцию как "возможную возможность" для политических изменений в Тегеране.

Известно, что США имели относительно четкое представление о масштабах израильской операции еще на прошлой неделе. В то же время пока неизвестно, будет ли администрация Дональда Трампа поддерживать возможные израильские усилия по изменению иранского режима.

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Удары Израиля по Ирану

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.

Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.

После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.

Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.

Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.

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Автор: 

Израиль (1956) Иран (1833) США (27195)


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Топ комментарии
+2
Як шоб Трамп був би президентом, або аятолою, Ірана, такого б не було.
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13.06.2025 17:25 Ответить
+1
Вони обоє рябоє,вороги України,нехай рвуть один одного!
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13.06.2025 17:26 Ответить
+1
зміна терористичного режиму аятол і є головною метою Держави Ізраїль
вони цього ніколи не приховували
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13.06.2025 17:27 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Як шоб Трамп був би президентом, або аятолою, Ірана, такого б не було.
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13.06.2025 17:25 Ответить
Згоден! Якби Трамп був іранським аятоллою в Ірані ядерної програми не було б,взагалі б нічого не було ,тільки пустеля а посеред неї башти Трампа...
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13.06.2025 17:28 Ответить
ганьба Америки !!!!

раніше США були світовим поліцаєм, а при трампі стали немічним пенсіонером-спостерігачем на лавочці
.
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13.06.2025 17:34 Ответить
Ну чого ж?
Трамп філігранно злив Україну кацапам за сдєлку з ху-йлом по Ірану. Плюс перенаправив допомогу і озброєння від України для захисту Ізраїлю.
Радієм за братів-євреїв.
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13.06.2025 17:40 Ответить
Вони обоє рябоє,вороги України,нехай рвуть один одного!
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13.06.2025 17:26 Ответить
Ізраїль нам не ворог, але і не союзник, він скоріше та матерія, чи сила, яка шкодить але без крові, ресурси, гроші, зброя від сша інше, але шкодить бо так вижити може тількі, правда цю атаку я як єврей по татові не розумію, якби на Ізраїль напали я би був за них/впрягся, але зараз вибачте, я бачу в них агресора!
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13.06.2025 17:37 Ответить
Ізраїль друг ху-йла. А друг мого ворога самі знаєте хто...
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13.06.2025 17:42 Ответить
Комедія, іран нам корефан, прийми пилюлю!
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13.06.2025 17:46 Ответить
Про аксіому Ескобара чув?
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13.06.2025 17:48 Ответить
Andrew Moon ты друг русни - не позорься БОТ..
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13.06.2025 17:48 Ответить
Юра Малко не росстраювайся так .. кацап
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13.06.2025 17:47 Ответить
зміна терористичного режиму аятол і є головною метою Держави Ізраїль
вони цього ніколи не приховували
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13.06.2025 17:27 Ответить
Аятола живий, уряд цілий, новину з соцмережі трампа скопіювали? Бо тільки ві таку херню міг видати на купу загиблих високопосадовців В АРМІЇ.
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13.06.2025 17:30 Ответить
Як це може бути? Удари по своїй території тільки згуртовують народ
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13.06.2025 17:30 Ответить
Аятоли там рулять - при роздачі ******** їм не попало
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13.06.2025 17:35 Ответить
как это не попало? -верхушку стражей снесли + атомных ученых ! не позорься бот
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13.06.2025 17:50 Ответить
У США підозрюють, що удари Ізраїлю по Ірану можуть бути спробою зміни режиму

Ревнують. Заздрять.
Бо завше повалення невгодних режимів по цілому світові було лише їхньою прерогативою.
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13.06.2025 17:38 Ответить
У Трампа походу очко зіграло. Уявив себе на місці.
І привід є - Лос-Анджелес.
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13.06.2025 17:38 Ответить
Читайте заяву МЗС росії. https://mid.ru/ru/foreign_policy/news/2025920/ Ржач!
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13.06.2025 17:42 Ответить
80% іранців зневажає і ненавидить режим аятол.
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13.06.2025 17:52 Ответить
 
 