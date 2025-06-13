В США подозревают, что удары Израиля по Ирану могут быть попыткой смены режима, - CNN

В США существуют подозрения, что последние удары Израиля по Ирану могли преследовать цель изменить иранский режим.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников и источники в разведке, передает Цензор.НЕТ.

По данным CNN, американская разведка считает, что смена режима в Иране является давней целью израильского правительства. Хотя пока нет непосредственных доказательств, что именно последние удары были направлены на достижение этой цели, источники телеканала отмечают, что Израиль мог рассматривать эту операцию как "возможную возможность" для политических изменений в Тегеране.

Известно, что США имели относительно четкое представление о масштабах израильской операции еще на прошлой неделе. В то же время пока неизвестно, будет ли администрация Дональда Трампа поддерживать возможные израильские усилия по изменению иранского режима.

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Удары Израиля по Ирану

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.

Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.

После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.

Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.

Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.

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