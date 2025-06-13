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Новини Удар Ізраїлю по Ірану
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У США підозрюють, що удари Ізраїлю по Ірану можуть бути спробою зміни режиму, - CNN

Сенат США

У США існують підозри, що останні удари Ізраїлю по Ірану могли переслідувати мету змінити іранський режим.

Про це повідомляє телеканал CNN із посиланням на американських посадовців та джерела в розвідці, передає Цензор.НЕТ.

За даними CNN, американська розвідка вважає, що зміна режиму в Ірані є давньою метою ізраїльського уряду. Хоча наразі немає безпосередніх доказів, що саме останні удари були спрямовані на досягнення цієї мети, джерела телеканалу зазначають, що Ізраїль міг розглядати цю операцію як "можливу нагоду" для політичних змін у Тегерані.

Відомо, що США мали відносно чітке уявлення про масштаби ізраїльської операції ще минулого тижня. Водночас наразі невідомо, чи буде адміністрація Дональда Трампа підтримувати можливі ізраїльські зусилля зі зміни іранського режиму.

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Удари Ізраїлю по Ірану

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.

Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.

Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.

Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.

Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.

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Автор: 

Ізраїль (1671) Іран (2078) США (23483)


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Топ коментарі
+8
Як шоб Трамп був би президентом, або аятолою, Ірана, такого б не було.
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13.06.2025 17:25 Відповісти
+5
зміна терористичного режиму аятол і є головною метою Держави Ізраїль
вони цього ніколи не приховували
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13.06.2025 17:27 Відповісти
+5
ганьба Америки !!!!

раніше США були світовим поліцаєм, а при трампі стали немічним пенсіонером-спостерігачем на лавочці
.
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13.06.2025 17:34 Відповісти
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Як шоб Трамп був би президентом, або аятолою, Ірана, такого б не було.
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13.06.2025 17:25 Відповісти
Згоден! Якби Трамп був іранським аятоллою в Ірані ядерної програми не було б,взагалі б нічого не було ,тільки пустеля а посеред неї башти Трампа...
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13.06.2025 17:28 Відповісти
ганьба Америки !!!!

раніше США були світовим поліцаєм, а при трампі стали немічним пенсіонером-спостерігачем на лавочці
.
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13.06.2025 17:34 Відповісти
Ну чого ж?
Трамп філігранно злив Україну кацапам за сдєлку з ху-йлом по Ірану. Плюс перенаправив допомогу і озброєння від України для захисту Ізраїлю.
Радієм за братів-євреїв.
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13.06.2025 17:40 Відповісти
А кого сша не зливали? За останні 70 років сша злили союзників:
- Корея;
- Вьетнам;
- Куба;
- Афганістан;
- курди;
Зараз предала Україну та предае ЄС.
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13.06.2025 17:53 Відповісти
І були сша ще оплотом та бастіоном демократії а зараз пенсіонер -шахрай.
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13.06.2025 18:02 Відповісти
Он бы за 24 часа всё ПОРЕШАЛ
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13.06.2025 18:55 Відповісти
Вони обоє рябоє,вороги України,нехай рвуть один одного!
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13.06.2025 17:26 Відповісти
Ізраїль нам не ворог, але і не союзник, він скоріше та матерія, чи сила, яка шкодить але без крові, ресурси, гроші, зброя від сша інше, але шкодить бо так вижити може тількі, правда цю атаку я як єврей по татові не розумію, якби на Ізраїль напали я би був за них/впрягся, але зараз вибачте, я бачу в них агресора!
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13.06.2025 17:37 Відповісти
Ізраїль друг ху-йла. А друг мого ворога самі знаєте хто...
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13.06.2025 17:42 Відповісти
Комедія, іран нам корефан, прийми пилюлю!
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13.06.2025 17:46 Відповісти
Про аксіому Ескобара чув?
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13.06.2025 17:48 Відповісти
Цей Andrew Moon печерний антисеміт, який ігнорує будь-які факти, коли справа стосується Ізраїлю, постійно бреше і намагається перекручувати факти, незважаючи ні на що. Підла брехлива луша.
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13.06.2025 17:56 Відповісти
Які "факти", долдон? Факт поки один - штати продали Україну щоб допомогти Ізраїлю в її розборках з Іраном. І я не вважаю це нормальним.
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13.06.2025 18:09 Відповісти
Долдон у цьому разі це саме ти, оскільки тільки долдон може видавати власну шизфренічну фантазію за факт.
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13.06.2025 18:17 Відповісти
Ти ідіот? Я просто уточнюю для протоколу.
Трамп про це прямо заявив. Чи ти з печери виліз, де сидів останні півроку?
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13.06.2025 18:22 Відповісти
Посилання в студію, брехлива тварюко. Посилання в студію про те, що " штати продали Україну щоб допомогти Ізраїлю" і про те, що "Трамп про це прямо заявив"
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13.06.2025 18:30 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/eng/news/2025/03/4/7501216/ Putin Agrees to Help Trump Broker Nuclear Talks With Iran
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13.06.2025 18:43 Відповісти
Andrew Moon ты друг русни - не позорься БОТ..
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13.06.2025 17:48 Відповісти
Та ти шо? А хто оце з ху-йлом обнімається?

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13.06.2025 17:56 Відповісти
Для Нетаньяху на першому місці інтереси безпеки Ізраїлю, і він робить усе для того, щоб Ізраїль мав свободу маневру у своїх діях. Режим Асада був союзником *уйла, а Ізраїль бомбив його територію коли вважав за потрібне і *уйло мовчало. Насправді це було ппц яке приниження для Кремля. І, якщо для того щоб бомбити союзника *уйла, треба було злітати і зробити пару фоточок, то це цілком прийнятна ціна.
А зараз Нетаньяху дав добро, щоб Петріот і ракети до них були передані Україні, нехай і через американців. У будь-якому разі це відхід від політики Ізраїлю, яка не передбачає передачі зброї третій стороні, а для України зроблено виняток.
Aле у тебе настільки брехлива душа антисеміта, що ти тупо ігноруєш ці факти, що ти і продемонстрував у дискусії кілька днів тому, коли з піною у рота заперечував факти.
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13.06.2025 18:07 Відповісти
А мені на першому місці безпека України. Коли пі'дори торганули життями українських дітей в обмін на допомогу ху-йла з Іраном я називаю їх пі'дорами. Комренде?
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13.06.2025 18:12 Відповісти
Якби це було правдою і для тебе насправді на першому місці були б інтереси безпеки України, то ти б привітав той факт, що Ізраїль через американців передав Україні Петріот і ракети до нього, але оскільки для тебе на першому місці антисемітизм, ти ігноруєш ці факти і натомість пишеш шизофренічну маячню про "торганули життями". І це в той час, коли Петріот і ракети з Ізраїлю захищають життя українців, а Ізраїль знищує військову інфстраструктуру режиму аятолл, який вбиває українців з осені 2022 року. Ти просто брехлива антисемітська тварюка.
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13.06.2025 18:24 Відповісти
Ізраїль ******, повторюю, - ****** військового не передавав Україні за три роки війни. За винятком здається госпіталю в 22-му, за що його московські друзі пожурили, і він дуже потім вибачався.
Той американський петріот "з Ізраїлю" він нічого не збиває тому що до України він не доїхав і вряд чи доїде, подякуєм Трампуші. І ти це знаєш.
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13.06.2025 18:31 Відповісти
Яка ж ти брехлива мерзота. Ти як болонка, яку вчать не сцяти у квартирі, тикають мордою в сечу, а вона все одно ссить.

Десятки ізраїльських ракет Patriot відправлені в Україну
Зняті з озброєння ізраїльські перехоплювачі Patriot PAC-2 вкрай необхідні Україні, і ще більше ракет, і навіть надлишкові ракетні батареї можуть надійти слідом за ними.

https://www.twz.com/land/dozens-of-israeli-patriot-missiles-sent-to-ukraine

Що стосується батареї Петріот, то про те, що вона готується до відправки, було відомо ще місяць тому.
Зенітно-ракетний комплекс Patriot, який базувався в Ізраїлі, буде відправлений в Україну після ремонту, - чотири діючі та колишні американські чиновники.

https://www.nytimes.com/2025/05/04/world/europe/ukraine-russia-war-patriot-systems.html

Посол лише підтвердив факт доставки, а те, що МЗС висловилося інакше, так це лише гра слів, мовляв, типу, це не ми, а американці передали.
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13.06.2025 18:41 Відповісти
тебе вже один раз натовкли пикою в цю статтю де американські ракети передаються з американського складу, а не ізраїльські. Ти знов її притяг? Мазохіст?
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13.06.2025 18:47 Відповісти
Ні, він не бот і не друг русні, він просто печерний антисеміт, який збожеволів на ґрунті антисемітизму.
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13.06.2025 18:05 Відповісти
Юра Малко не росстраювайся так .. кацап
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13.06.2025 17:47 Відповісти
Лапоть смердючий.
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13.06.2025 18:04 Відповісти
зміна терористичного режиму аятол і є головною метою Держави Ізраїль
вони цього ніколи не приховували
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13.06.2025 17:27 Відповісти
сіонізм=рашизм=фашизм
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13.06.2025 18:05 Відповісти
Аятола живий, уряд цілий, новину з соцмережі трампа скопіювали? Бо тільки ві таку херню міг видати на купу загиблих високопосадовців В АРМІЇ.
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13.06.2025 17:30 Відповісти
Як це може бути? Удари по своїй території тільки згуртовують народ
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13.06.2025 17:30 Відповісти
Аятоли там рулять - при роздачі ******** їм не попало
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13.06.2025 17:35 Відповісти
как это не попало? -верхушку стражей снесли + атомных ученых ! не позорься бот
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13.06.2025 17:50 Відповісти
Чого тобі?
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13.06.2025 17:53 Відповісти
У США підозрюють, що удари Ізраїлю по Ірану можуть бути спробою зміни режиму

Ревнують. Заздрять.
Бо завше повалення невгодних режимів по цілому світові було лише їхньою прерогативою.
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13.06.2025 17:38 Відповісти
нет не так - трампа бесит что израиль сносит его кремлевских дружков
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13.06.2025 17:52 Відповісти
У Трампа походу очко зіграло. Уявив себе на місці.
І привід є - Лос-Анджелес.
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13.06.2025 17:38 Відповісти
Читайте заяву МЗС росії. https://mid.ru/ru/foreign_policy/news/2025920/ Ржач!
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13.06.2025 17:42 Відповісти
80% іранців зневажає і ненавидить режим аятол.
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13.06.2025 17:52 Відповісти
В Ірані один режим - іслам.Ля Ляхі ілля Ляхі Магомет віллярі Ляхі.
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13.06.2025 17:52 Відповісти
> У США існують підозри, що останні удари Ізраїлю по Ірану могли переслідувати мету змінити іранський режим.

мінуси ?

p.s. америка 2025 - це похміховисько світу
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13.06.2025 18:12 Відповісти
хтось шерифу насрав в штани
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13.06.2025 18:29 Відповісти
 
 