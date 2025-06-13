У США підозрюють, що удари Ізраїлю по Ірану можуть бути спробою зміни режиму, - CNN
У США існують підозри, що останні удари Ізраїлю по Ірану могли переслідувати мету змінити іранський режим.
Про це повідомляє телеканал CNN із посиланням на американських посадовців та джерела в розвідці, передає Цензор.НЕТ.
За даними CNN, американська розвідка вважає, що зміна режиму в Ірані є давньою метою ізраїльського уряду. Хоча наразі немає безпосередніх доказів, що саме останні удари були спрямовані на досягнення цієї мети, джерела телеканалу зазначають, що Ізраїль міг розглядати цю операцію як "можливу нагоду" для політичних змін у Тегерані.
Відомо, що США мали відносно чітке уявлення про масштаби ізраїльської операції ще минулого тижня. Водночас наразі невідомо, чи буде адміністрація Дональда Трампа підтримувати можливі ізраїльські зусилля зі зміни іранського режиму.
Удари Ізраїлю по Ірану
Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.
Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.
Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.
Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.
Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.
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раніше США були світовим поліцаєм, а при трампі стали немічним пенсіонером-спостерігачем на лавочці
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Трамп філігранно злив Україну кацапам за сдєлку з ху-йлом по Ірану. Плюс перенаправив допомогу і озброєння від України для захисту Ізраїлю.
Радієм за братів-євреїв.
- Корея;
- Вьетнам;
- Куба;
- Афганістан;
- курди;
Зараз предала Україну та предае ЄС.
Трамп про це прямо заявив. Чи ти з печери виліз, де сидів останні півроку?
А зараз Нетаньяху дав добро, щоб Петріот і ракети до них були передані Україні, нехай і через американців. У будь-якому разі це відхід від політики Ізраїлю, яка не передбачає передачі зброї третій стороні, а для України зроблено виняток.
Aле у тебе настільки брехлива душа антисеміта, що ти тупо ігноруєш ці факти, що ти і продемонстрував у дискусії кілька днів тому, коли з піною у рота заперечував факти.
Той американський петріот "з Ізраїлю" він нічого не збиває тому що до України він не доїхав і вряд чи доїде, подякуєм Трампуші. І ти це знаєш.
Десятки ізраїльських ракет Patriot відправлені в Україну
Зняті з озброєння ізраїльські перехоплювачі Patriot PAC-2 вкрай необхідні Україні, і ще більше ракет, і навіть надлишкові ракетні батареї можуть надійти слідом за ними.
https://www.twz.com/land/dozens-of-israeli-patriot-missiles-sent-to-ukraine
Що стосується батареї Петріот, то про те, що вона готується до відправки, було відомо ще місяць тому.
Зенітно-ракетний комплекс Patriot, який базувався в Ізраїлі, буде відправлений в Україну після ремонту, - чотири діючі та колишні американські чиновники.
https://www.nytimes.com/2025/05/04/world/europe/ukraine-russia-war-patriot-systems.html
Посол лише підтвердив факт доставки, а те, що МЗС висловилося інакше, так це лише гра слів, мовляв, типу, це не ми, а американці передали.
вони цього ніколи не приховували
Ревнують. Заздрять.
Бо завше повалення невгодних режимів по цілому світові було лише їхньою прерогативою.
І привід є - Лос-Анджелес.
мінуси ?
p.s. америка 2025 - це похміховисько світу