У США підозрюють, що удари Ізраїлю по Ірану можуть бути спробою зміни режиму, - CNN

У США існують підозри, що останні удари Ізраїлю по Ірану могли переслідувати мету змінити іранський режим.

Про це повідомляє телеканал CNN із посиланням на американських посадовців та джерела в розвідці, передає Цензор.НЕТ.

За даними CNN, американська розвідка вважає, що зміна режиму в Ірані є давньою метою ізраїльського уряду. Хоча наразі немає безпосередніх доказів, що саме останні удари були спрямовані на досягнення цієї мети, джерела телеканалу зазначають, що Ізраїль міг розглядати цю операцію як "можливу нагоду" для політичних змін у Тегерані.

Відомо, що США мали відносно чітке уявлення про масштаби ізраїльської операції ще минулого тижня. Водночас наразі невідомо, чи буде адміністрація Дональда Трампа підтримувати можливі ізраїльські зусилля зі зміни іранського режиму.

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Удари Ізраїлю по Ірану

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.

Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.

Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.

Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.

Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.

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