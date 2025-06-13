США перекидають військові сили на Близький Схід після удару Ізраїлю по Ірану, - AP
США розпочали перекидання своїх військових сил до Близького Сходу після атаки Ізраїлю по Ірану.
Про це повідомляє Associated Press із посиланням на американських військових посадовців, передає Цензор.НЕТ.
За даними джерел, ВМС США віддали наказ есмінцю USS Thomas Hudner вирушити у напрямку східної частини Середземного моря. Ще один есмінець отримав розпорядження просунутися вперед, аби бути готовим до дій у разі запиту з боку Білого дому.
Один із посадовців також повідомив, що президент США Дональд Трамп проводить нараду з Радою національної безпеки для обговорення поточної ситуації.
Удари Ізраїлю по Ірану
Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.
Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.
Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.
Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.
Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.
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у носіна Близькому Сході: там же ж немає *****!
Аятола скаже - ето наша корова - і трампівські США чкурнуть в кущі, як від ***** та пончика.
По друге, до США його гівно не долетит. А от із США до аятолли долетит.
бомбу не сложно притарабанить из раши