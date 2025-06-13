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Новини Удар Ізраїлю по Ірану
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США перекидають військові сили на Близький Схід після удару Ізраїлю по Ірану, - AP

сша

США розпочали перекидання своїх військових сил до Близького Сходу після атаки Ізраїлю по Ірану.

Про це повідомляє Associated Press із посиланням на американських військових посадовців, передає Цензор.НЕТ.

За даними джерел, ВМС США віддали наказ есмінцю USS Thomas Hudner вирушити у напрямку східної частини Середземного моря. Ще один есмінець отримав розпорядження просунутися вперед, аби бути готовим до дій у разі запиту з боку Білого дому.

Один із посадовців також повідомив, що президент США Дональд Трамп проводить нараду з Радою національної безпеки для обговорення поточної ситуації.

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Удари Ізраїлю по Ірану

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.

Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.

Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.

Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.

Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.

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Автор: 

Ізраїль (1671) Іран (2078) США (23483)


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Топ коментарі
+7
США ********** длубатись у носі на Близькому Сході: там же ж немає *****!
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13.06.2025 17:47 Відповісти
+5
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13.06.2025 17:41 Відповісти
+4
Оце субординація! Прям мрія Трампа!
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13.06.2025 17:45 Відповісти
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Мабуть разом покажуть світу свою мощ і скіл
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13.06.2025 17:39 Відповісти
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13.06.2025 17:41 Відповісти
Оце субординація! Прям мрія Трампа!
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13.06.2025 17:45 Відповісти
Бедные пацаны!в смысле эти мусульмано-арабы!Безголовые и по всей планете начьнётся ХАУС!!!!!заблокировать все переводы денег с арабских стран!плверьте!
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13.06.2025 17:45 Відповісти
Десь в ОАЄ, Саудівскій Аравіі, Кувейті, а особливо в параше ржуть як можуть з вашого коментарія!
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13.06.2025 17:56 Відповісти
Может и так но поверьте это к это и идёт!ХАУС ПО ПЛАНЕТЕ!!!!
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13.06.2025 18:07 Відповісти
Прорыв в термоядерном синтезе может спасти кусок континента от ископаемомого топлива!
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13.06.2025 18:34 Відповісти
Якщо Іран відповість ядеркою, то ці перекидання до сраки...
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13.06.2025 17:46 Відповісти
яо! тяо!
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13.06.2025 17:49 Відповісти
Це якщо вона в нього є.
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13.06.2025 17:53 Відповісти
Яка все таки цікава річ політика.Ізраїль ударив по Ірану,а у відповідь Штати...теж збираються ударити по Ірану...
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13.06.2025 17:46 Відповісти
США ********** длубатись у носі на Близькому Сході: там же ж немає *****!
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13.06.2025 17:47 Відповісти
ну нема, то скоро буде! х-ло е стратегiчний союзник рушникоголових!
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13.06.2025 17:50 Відповісти
Він вже був союзником Асада. Сильно допоміг?
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13.06.2025 17:54 Відповісти
Атом все змінить.
Аятола скаже - ето наша корова - і трампівські США чкурнуть в кущі, як від ***** та пончика.
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13.06.2025 17:52 Відповісти
Аятолла піде *****. По перше, не відомо чи є в нього бомба.
По друге, до США його гівно не долетит. А от із США до аятолли долетит.
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13.06.2025 17:55 Відповісти
"не відомо чи є в нього бомба"

бомбу не сложно притарабанить из раши
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13.06.2025 18:20 Відповісти
У США є шанс показати хто в домі хазяїн
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13.06.2025 17:49 Відповісти
Це де? В ізріїлі? Ізраїль це не всьой світ (дім) друже.
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13.06.2025 17:53 Відповісти
З чогось жеж потрібно починати - не з Гренландії ж
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13.06.2025 17:56 Відповісти
Почати з Гринландіі, та риганути з Канадою, або ковтнути та обісратися!
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13.06.2025 18:45 Відповісти
❗️Найбільша в історії ракетна атака Ірану по Ізраїлю розпочнеться через кілька годин, - Reuters
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13.06.2025 18:05 Відповісти
Лишилося з'ясувати,на чиєму боці будуть воювати
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13.06.2025 18:29 Відповісти
Все як завжди. Найменший чих в бік ісраїля і одразу ж висваються авіаносці, есмінці, летять літаки, перекидаються додаткові системи ППО. Ну бо це ж загроза національній безпеці сша...
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13.06.2025 18:31 Відповісти
Ну, по Ірану можна. За це ж нічого не буде, тим більше там же Ізраїль їбашиться, не сцикотно. Зате примазатись до перемог як можна…
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13.06.2025 18:34 Відповісти
***)Нарада з Трампоном)))завіса))
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13.06.2025 18:39 Відповісти
ХЕСЕТ З ДІДЖЕЄМ МЕНІ В СИГНАЛІ ПИШУТЬ ЩО ТРЕБА ДВА ТИЖНІ ПОЧЕКАТИ
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13.06.2025 18:42 Відповісти
Я не буду штовхати шо піхотинці сша такі ж вмотивовані як при афгані, але якшо хтось наш читає це, то передайте їм шо буде, як після виводу з афгана, совєти тоже перли з кислою мордою!
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13.06.2025 18:52 Відповісти
 
 