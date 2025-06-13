Ізраїль готував атаку на Іран впродовж восьми місяців, - Axios

Ізраїль готував атаку на Іран, яку здійснив у ніч на 13 червня, впродовж восьми місяців. Підготовка здійснювалася у цілковитій таємниці.

Про це пише видання Axios, повідомляє Цензор.НЕТ.

За інформацією видання, Ізраїль розробляв операцію з жовтня 2024 року. Причиною для ударів по Ірану в Ізраїлі називають розробку ядерної зброї Тегераном. Уряд Ізраїля вважає ядерну зброю Ірану "екзистенційною загрозою" для себе.

Видання пише, що Ізраїль готувався до атаки попри наміри США укласти ядерну угоду з Іраном. Премʼєр-міністр Ізраїля Беньямін Нетаньягу повідомляв адміністрації президента Дональда Трампа, що "не атакуватиме Іран". Своєю чергою Білий дім заявив, що атака Ізраїля на Іран буде "особистою справою" Ізраїля.

Окрім цього, як зазначає Axios, через кілька годин після початку операції проти Ірану, в уряді Ізраїлю повідомляли, що атака скоординована із США. Водночас Вашингтон це заперечує.

Видання додає, що в адміністрації Трампа лише публічно вдавали, що виступають проти ударів Ізраїлю по Ірану.

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Удари Ізраїлю по Ірану

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.

Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.

Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.

Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.

Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.

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