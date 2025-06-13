УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11116 відвідувачів онлайн
Новини Удар Ізраїлю по Ірану
1 110 25

Ізраїль готував атаку на Іран впродовж восьми місяців, - Axios

атака Ізраїлю по Ірану

Ізраїль готував атаку на Іран, яку здійснив у ніч на 13 червня, впродовж восьми місяців. Підготовка здійснювалася у цілковитій таємниці.

Про це пише видання Axios, повідомляє Цензор.НЕТ.

За інформацією видання, Ізраїль розробляв операцію з жовтня 2024 року. Причиною для ударів по Ірану в Ізраїлі називають розробку ядерної зброї Тегераном. Уряд Ізраїля вважає ядерну зброю Ірану "екзистенційною загрозою" для себе.

Видання пише, що Ізраїль готувався до атаки попри наміри США укласти ядерну угоду з Іраном. Премʼєр-міністр Ізраїля Беньямін Нетаньягу повідомляв адміністрації президента Дональда Трампа, що "не атакуватиме Іран". Своєю чергою Білий дім заявив, що атака Ізраїля на Іран буде "особистою справою" Ізраїля.

Окрім цього, як зазначає Axios, через кілька годин після початку операції проти Ірану, в уряді Ізраїлю повідомляли, що атака скоординована із США. Водночас Вашингтон це заперечує.

Видання додає, що в адміністрації Трампа лише публічно вдавали, що виступають проти ударів Ізраїлю по Ірану.

Читайте також: США перекидають військові сили на Близький Схід після удару Ізраїлю по Ірану, - AP

Удари Ізраїлю по Ірану

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.

Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.

Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.

Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.

Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.

Читайте також: ЦАХАЛ ліквідував іранського генерала Хаджізаде, який передавав "Шахеди" Росії, - ЗМІ

Автор: 

Ізраїль (1671) Іран (2078) США (23483)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+4
Сьогодні вранці Іран заявив, що припиняє поставку "Щахедів" та ракет в кацапстан і запросив допомоги в путлєра. Кремль мовчить.
показати весь коментар
13.06.2025 18:50 Відповісти
+3
Україна вже сотні або й тисячі подібних нальотів пережила, втричі більший, 90 млн. Іран загнеться від одного? Такими косметичними ударами ядерну програму не зупинити.
показати весь коментар
13.06.2025 18:46 Відповісти
+3
Просто геніальна операція. Здалеку вальнуть ракетами. Тут років п'ять треба готуватись...
показати весь коментар
13.06.2025 18:51 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Слава Богу!
Хоч там є мізки. Розуміли що трумп надурить і зробить кідок....
показати весь коментар
13.06.2025 18:39 Відповісти
Коли в Україні про Павутину ніхто не *********** - то в Ізраїлі таємниці на високому рівні
показати весь коментар
13.06.2025 18:42 Відповісти
Та може в Україні, це вже нецікаво.
Зайняті іншими справами.
показати весь коментар
13.06.2025 18:50 Відповісти
Коригувати удари по Україні Шахедами і ракетами цікаво а злити таку операцію не цікаво?
показати весь коментар
13.06.2025 18:57 Відповісти
Україна вже сотні або й тисячі подібних нальотів пережила, втричі більший, 90 млн. Іран загнеться від одного? Такими косметичними ударами ядерну програму не зупинити.
показати весь коментар
13.06.2025 18:46 Відповісти
Бомбардування іранських об'єктів не припиняється до цих пір. Зараз розпочалася сьома хвиля атаки по іранських цілях.
показати весь коментар
13.06.2025 19:26 Відповісти
Сьогодні вранці Іран заявив, що припиняє поставку "Щахедів" та ракет в кацапстан і запросив допомоги в путлєра. Кремль мовчить.
показати весь коментар
13.06.2025 18:50 Відповісти
не читав такої новини
показати весь коментар
13.06.2025 19:00 Відповісти
Ваня, есть такая новость уже. Но ждём подтверждения
показати весь коментар
13.06.2025 19:13 Відповісти
Які шахеди? Орки їх клепають в три зміни в три потоки.
Навіть видам секрет - в Єлабузі, площею 20 га.
показати весь коментар
13.06.2025 19:03 Відповісти
Шановний, я писав про "Шахеди" із Ірану. Про "Шахеди", которі виробляє рвшка я нічого не писав. Не зрозумів?!
показати весь коментар
13.06.2025 19:21 Відповісти
Не вдавай з себе дурня. Хоча...
показати весь коментар
13.06.2025 19:22 Відповісти
То ти не тільки тупий, ти ще й бидлуватий.
показати весь коментар
13.06.2025 19:29 Відповісти
Іран припинив поставку своїх "Шахедів" до росії! Алльо,гараж. Те що росія виготовляє "Герані" в Єлабузі,про це я не писав.
Смішний,для тебе повторю, Іран зупинив поствку ракет і "Шахедів" до москоії. Не дійшло, не зрозумів?! Ахахах, ти або тупе, або бухе.
В любому випадку пішло слідом кацапськия кораблем. Пшов,бо я з бидлом не спілкуюся.
показати весь коментар
13.06.2025 19:37 Відповісти
Просто геніальна операція. Здалеку вальнуть ракетами. Тут років п'ять треба готуватись...
показати весь коментар
13.06.2025 18:51 Відповісти
Павутиння - 2.0?
показати весь коментар
13.06.2025 18:58 Відповісти
Не встигли іранці виготовити ядерну бомбу...А може таки встигли?
показати весь коментар
13.06.2025 18:59 Відповісти
деталі потрібні, поки що замало інфи щоб зрозуміти чим операція по закритому бункеру є успішною.
показати весь коментар
13.06.2025 19:01 Відповісти
В Ірані багато разів були заворушення, які могли привести до зміни режиму. Але ні Ізраіль ні США ці заворушення не пітримали. Ізраїлю і США вигідний саме цей режив в Ірані. Вони грають в свою гру. А війна між Ізраїлем і Іраном - це свого роду кривава вистава. Багато експертів по Близькому Сходу підтримують таку версію.
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2024/04/16/122269/turetskie-elity-schitayut-vrazhdu-mezhdu-iranom-i-izrailem-srezhissirovannym-spektaklem.shtml Турецкие элиты считают «вражду» между Ираном и «Израилем» срежиссированным спектаклем - Kavkazcenter.com
показати весь коментар
13.06.2025 19:03 Відповісти
«Ирано-израильская война как большой спектакль Ирана-Израиля-США»?

Читать подробнее... https://giperboloid.info/irano-izrailskaja-vojna-kak-bolshoj-spektakl-irana-izrailja-ssha/ .
показати весь коментар
13.06.2025 19:04 Відповісти
Заметил что женщины не любят Израиль, а мужики в захвате как школьницы. Что бы это значило.
показати весь коментар
13.06.2025 19:12 Відповісти
Цитата з заяви МЗС росії: "...Неспровоцированные военные удары по суверенному государству-члену ООН, его гражданам, спящим мирным городам, объектам ядерно-энергетической инфраструктуры категорически неприемлемы. Международное сообщество не может позволить себе равнодушно относиться к подобного рода злодеяниям, которые разрушают мир, наносят ущерб региональной и международной безопасности...."
показати весь коментар
13.06.2025 19:07 Відповісти
Як же тепер Нітаняху з дідом на паличкі девятамая буде маршувати біля мавзолею , коли вдарив по другу х@йла ..
показати весь коментар
13.06.2025 19:21 Відповісти
А якби Іран робив ядерну зброю, і не ********* до Ізраїлю, їм би дозволили?
показати весь коментар
13.06.2025 19:07 Відповісти
Нет. Израиль альфа-самец региона, по Северную Африку включительно. Если бы не Израиль этот зоопарк стал бы больной язвой для Запада.
показати весь коментар
13.06.2025 19:14 Відповісти
 
 