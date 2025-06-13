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Новини Ядерна програма Ізраїлю Удар Ізраїлю по Ірану
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Трамп заявив, що з ним намагаються зв’язатися представники Ірану: "Вони телефонують мені, щоб поговорити"

Трамп каже, що Іран намагається зв’язатися з ним

Президент США Дональд Трамп заявив, що представники Ірану звертаються до нього з пропозиціями укласти угоду щодо ядерної програми.

Про це глава Білого дому заявив у коментарі NBC News, повідомляє Цензор.НЕТ.

Трампа запитали, чи вважає він, що переговори з Іраном щодо його ядерної програми можуть продовжуватися після того, як Ізраїль завдав ударів по Ірану.

"Вони втратили можливість укласти угоду. Тепер у них може бути ще одна можливість. Побачимо", - сказав американський лідер.

На запитання, чому, на його думку, Іран захоче укласти угоду зараз, після ізраїльських ударів, президент США зазначив, що іранці самі звертаються до нього з такою пропозицією.

"Вони телефонують мені, щоб поговорити", - сказав Трамп.

На уточнююче запитання, хто саме телефонує, американський лідер відповів:

"Ті самі люди, з якими ми працювали минулого разу... Багато з них зараз мертві".

Видання додає, що Трамп, ймовірно, був задоволений тим, як Ізраїль здійснив удари.

"У них було найкраще обладнання у світі, тобто американське", - сказав очільник США.

Читайте також: США перекидають військові сили на Близький Схід після удару Ізраїлю по Ірану, - AP

Удари Ізраїлю по Ірану

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.

Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.

Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.

Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.

Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.

Видання Axios писало, що Ізраїль готував атаку на Іран, яку здійснив у ніч на 13 червня, впродовж восьми місяців. Підготовка здійснювалася у цілковитій таємниці.

Ізраїльські ЗМІ повідомляли, що іранський високопосадовець Амір-Алі Хаджізаде був ліквідований унаслідок авіаударів ВПС Ізраїлю по командному центру вночі 13 червня.

Читайте також: Нетаньяху сьогодні поговорить із Трампом після ударів Ізраїлю по Ірану, - CNN

Автор: 

Ізраїль (1671) Іран (2078) Трамп Дональд (6174)


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Топ коментарі
+20
Долбойоб, Ізраїль за день зумів припинити ядерну програму Ірану. Зверність увагу, що без перемовин
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13.06.2025 19:07 Відповісти
+17
Назвонюють з того світу - які молодці!
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13.06.2025 19:06 Відповісти
+13
Хто цьому старому дібілу вірить?
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13.06.2025 19:08 Відповісти
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Назвонюють з того світу - які молодці!
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13.06.2025 19:06 Відповісти
зірковий час вєлікого донні - нарешті хтось про нього згадав та зателефоував

.
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13.06.2025 19:24 Відповісти
з того світу зателефонували може донні вже таво раз з ним покійники звязуються
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13.06.2025 19:54 Відповісти
в ірані пісок і трупи не закопують мабуть на 2 метри....Радіосигнал з мобільного проходить...От і надзвонюють трамплові.
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13.06.2025 20:05 Відповісти
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13.06.2025 21:22 Відповісти
Та ясно, Іран - це там, біля Фінляндії.
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13.06.2025 20:44 Відповісти
Та то аятолла в рельсу резонансну подзвонив а у Трампекса телефон Белла задзвонив. Сам Герц сигнал підсилював.
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13.06.2025 20:47 Відповісти
Долбойоб, Ізраїль за день зумів припинити ядерну програму Ірану. Зверність увагу, що без перемовин
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13.06.2025 19:07 Відповісти
Вах как харащьо !!
Цахал ваш Тєгєран шатал шатал манамана ..
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13.06.2025 19:09 Відповісти
Хто цьому старому дібілу вірить?
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13.06.2025 19:08 Відповісти
Ті, хто йому надзвонюють, напевне. 😁 Мухи у голові.
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13.06.2025 20:16 Відповісти
..оце от усі вони телефонують і навіть не пропонують "кісс йО асс"?..
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13.06.2025 19:08 Відповісти
Хай відстірують свою рушники ... Або купляють 🇺🇸памперси🇺🇲 в обхід санкцій !
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13.06.2025 19:08 Відповісти
Примазується рудий-яким хріном воно там?
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13.06.2025 19:08 Відповісти
CNN передало що іранці скасували перемовини з американцями у неділю
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13.06.2025 19:16 Відповісти
продасть руда курва євреїв за трамп-товер в Техерані

і плюс Боїнг, гружений персидськими килимами та дєвствєнніцамі

.
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13.06.2025 19:08 Відповісти
Полотенця хочуть поскиглити Трампу, як Ху@ло після операції «Павутина».😂
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13.06.2025 19:09 Відповісти
Усі намагаються установити зв'язок з Богом.
Ге ж, містер Бог?
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13.06.2025 19:09 Відповісти
І шо донні ти на них трубку не підняв? чи шо взагілі ти цим хотів сказати?
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13.06.2025 19:09 Відповісти
і звінки напряму у голову Доні бо він знову пропустив процедури
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13.06.2025 19:10 Відповісти
А він не може відповісти - роумінг занадто до рогий для нього....)
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13.06.2025 19:10 Відповісти
*******. Намагається собі політичної ваги додати..
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13.06.2025 19:14 Відповісти
,,Сплю , сплю , мені сниться: ...... .
Розбудіть нарешті дідуся .
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13.06.2025 19:14 Відповісти
Ціну собі набива, вже й мертві дзвонять.
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13.06.2025 19:16 Відповісти
https://imgbb.com/
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13.06.2025 19:17 Відповісти
но у них не козырей!)))
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13.06.2025 19:18 Відповісти
******* рудий,що дише!
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13.06.2025 19:20 Відповісти
Самозакоханий довбень нарцис
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13.06.2025 19:21 Відповісти
брехня
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13.06.2025 19:22 Відповісти
Психопатичний нарцис! Це не лікується! Треба тільки відстрілювати!
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13.06.2025 19:22 Відповісти
Ви жорстокий(-а). Є ще варіант цирку чи звіринцю.
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13.06.2025 20:50 Відповісти
целка-нарцис, *****. йму звонять, але цнота важливіше. берегти треба для *****.
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13.06.2025 19:23 Відповісти
А хто припинить ядерну программу Ізраілю?
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13.06.2025 19:24 Відповісти
не вірю.
з якого це дива ірану телефонувати в сша.
щоб що?
сша не постачає зброю їм, не купує в майбутньому рідкоземельні, не підписувала будапештський.
що за вологі фантазії у трампа?
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13.06.2025 19:33 Відповісти
Ага...Поговорити...І поцілувати. ДЕБІЛ!
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13.06.2025 19:35 Відповісти
Альо! Прачечная?
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13.06.2025 19:37 Відповісти
Тебе рижа потвора ніхто і буй не ставить. Ти давно вижив з розуму. Краще сраку плєшивому поцілуй і отримай насолоду.
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13.06.2025 19:38 Відповісти
Рудий полудурок на чолі сміхдержави...Тупі піндоси...
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13.06.2025 19:39 Відповісти
- Донні, по тобі дурка плаче.
- Ну хоч хтось.
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13.06.2025 19:41 Відповісти
Звонять агенту Краснову щоб врятував іранський режим від повного розгрому Ізраєлем. А потім почнуть все спочатку
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13.06.2025 19:48 Відповісти
Боже, яке кончене. Більшість із них мертві, але все одно йому телефонують, але він трубку не бере. Ідіот бляха.
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13.06.2025 19:49 Відповісти
ЦАХАЛ почув, подумав і знову увмік... "пейджер"! Далі буде...
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13.06.2025 19:53 Відповісти
ОБОСРАЛИСЬ!А ТЫ ТРУМПОН НЕ ВЕДИСЬ!!!ДАКАЖИ ЧТО ДЕД С ЯЙЦАМИ!!!
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13.06.2025 19:54 Відповісти
...від мух. Незабаром черви будуть.
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13.06.2025 20:57 Відповісти
Чого трубку не береш? То ж хорошіПарні. Терористи, друзі *****, а значить і твої.
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13.06.2025 20:02 Відповісти
Із дурки йому дзвонять,щоб поговорити.
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13.06.2025 20:03 Відповісти
А ключкою, першим номером, тобі по і-балу?
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13.06.2025 20:06 Відповісти
Поговорити? А що вже нема черги на цілувати дупу?
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13.06.2025 20:08 Відповісти
А він сциться, і не бере, ніби його вдома нема. Бо сказати нічого!
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13.06.2025 20:42 Відповісти
Президент Трамп, очевидно, сьогодні снідав здоровою порцією особливих грибів 😁
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13.06.2025 20:46 Відповісти
На тебе вже чекають у хоспісі
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13.06.2025 20:55 Відповісти
 
 