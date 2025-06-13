Трамп заявив, що з ним намагаються зв’язатися представники Ірану: "Вони телефонують мені, щоб поговорити"

Президент США Дональд Трамп заявив, що представники Ірану звертаються до нього з пропозиціями укласти угоду щодо ядерної програми.

Про це глава Білого дому заявив у коментарі NBC News, повідомляє Цензор.НЕТ.

Трампа запитали, чи вважає він, що переговори з Іраном щодо його ядерної програми можуть продовжуватися після того, як Ізраїль завдав ударів по Ірану.

"Вони втратили можливість укласти угоду. Тепер у них може бути ще одна можливість. Побачимо", - сказав американський лідер.

На запитання, чому, на його думку, Іран захоче укласти угоду зараз, після ізраїльських ударів, президент США зазначив, що іранці самі звертаються до нього з такою пропозицією.

"Вони телефонують мені, щоб поговорити", - сказав Трамп.

На уточнююче запитання, хто саме телефонує, американський лідер відповів:

"Ті самі люди, з якими ми працювали минулого разу... Багато з них зараз мертві".

Видання додає, що Трамп, ймовірно, був задоволений тим, як Ізраїль здійснив удари.

"У них було найкраще обладнання у світі, тобто американське", - сказав очільник США.

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Удари Ізраїлю по Ірану

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.

Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.

Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.

Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.

Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.

Видання Axios писало, що Ізраїль готував атаку на Іран, яку здійснив у ніч на 13 червня, впродовж восьми місяців. Підготовка здійснювалася у цілковитій таємниці.

Ізраїльські ЗМІ повідомляли, що іранський високопосадовець Амір-Алі Хаджізаде був ліквідований унаслідок авіаударів ВПС Ізраїлю по командному центру вночі 13 червня.

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